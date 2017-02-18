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Обзор главных хоккейных событий дня. 18.02.2017
Фото: Дмитрий Сагитов, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Навстречу Гагарину — без «Сибири», но с «зелёным дерби»

В последний день «регулярки» ЦСКА выиграл Кубок континента, «Салават Юлаев» вышел на «Ак Барс», а «Сибирь» осталась без плей-офф.
18 февраля 2017, суббота. 22:35. Хоккей
>>> Последний день «регулярки» КХЛ. Как это было

«Сибирь» впервые за четыре сезона — без плей-офф


Когда Алексей Красиков отразил третий буллит и принёс «Сибири» победу, никто из команды гостей не подавал признаков радости или хотя бы удовлетворённости проделанной работой. Новосибирцы пусть и одолели «Автомобилист», но сделали это уже после того, как потеряли шансы на попадание в восьмёрку. Дабы сместить «Адмирал» или «Куньлунь», сибирякам надо было обязательно выигрывать в основное время. Они даже были близки к этому благодаря голу Егора Миловзорова, но шайба Анатолия Голышева, а по сути – автогол Дэнни Тейлора, захлопнула дверь прямо перед лицом. За весь матч «Сибирь» создала совсем немного моментов, а первый период и вовсе почти полностью провела в своей зоне. Стоит ли удивляться, что в концовке, когда нужно было забивать на заказ, у подопечных Андрея Скабелки ничего не вышло? Трёхочковый успех новосибирцев мог закрутить интригу в морской узел и сделать концовку «регулярки» по-настоящему огненной, но вместо этого все оставшиеся игры превратились чуть в большее, чем в пустую формальность.
КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2017, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
1 : 2 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 – Миловзоров (Шалунов) – 34:35 (5x5), 1:1 – Голышев – 47:57 (5x5), 1:2 – Санников – 65:00 ( ПБ)

«Куньлунь» в компании кубковых первогодков


Правильно ли говорить, что «Динамо» не было мотивировано на матч с «Куньлунем»? С одной стороны, для команды из Пекина решалось многое, если не всё, – попадание в плей-офф. Но и вопрос соперника по первому раунду, который стоял перед «Динамо», не стоит преуменьшать. В итоге москвичи, на свою голову, взяли три очка, попав на крепкое «Торпедо», а «Куньлунь», хоть и упустил минимальное преимущество, пополнил когорту команд-новичков, которые с первой же попытки попадали в плей-офф. В их компании — «Лев», «Слован», «Медвешчак», «Адмирал», «Югра» и «Сочи». Китайцы набрали те же 83 очка, что и «Сибирь», и даже побед команды одержали одинаковое количество, но подопечные Владимира Юрзинова-младшего оказались на ступеньку выше, из-за того что чаще выигрывали в основное время.
КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2017, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
2 : 1 0:0, 1:1, 1:0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 – Саллинен (Мянтюля, Яшин) – 28:41 (5x5), 1:1 – Кокарев (Горовиков) – 39:17 (4x5), 2:1 – Карсумс (Никулин, Кашпар) – 45:31 (5x4)

Ткачёв и Казаков едут домой, в Омск


Изначально, чтобы обеспечить себе кубковую весну, «Адмиралу» нужно было набрать одно-единственное очко в Подольске. Учитывая, что эта задача оказалась по плечу даже хабаровским соседям «моряков», результат выглядел предсказуемым. Ну а то, что из Екатеринбурга пришли новости о потери очков «Сибирью», позволило подопечным Александра Андриевского чувствовать себя раскованно. Дальневосточники, пропустив первыми, начали забивать уже после окончания матча между «Сибирью» и «Автомобилистом». Дубль оформил Андрей Сигарёв, начавший оживать с приближением плей-офф. Ну а то, что «Адмирал» поедет именно в Омск, а не в Магнитогорск или Казань, стало известно благодаря результатам параллельных матчей. Ткачёв, Казаков и Мнацян не только сыграют в плей-офф, но и побывают на родине.
КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2017, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
1 : 3 0:0, 1:1, 0:2
Адмирал
Владивосток
1:0 – Панков – 23:49 (4x4), 1:1 – Мнацян (Барбашев, Конев) – 32:09 (5x5), 1:2 – Сигарёв (Райт, Волченков) – 42:04 (5x5), 1:3 – Сигарёв – 45:22 (5x5)

ЦСКА — с Кубком континента и «чёрной меткой»


Если бы чемпион определялся по итогам регулярного чемпионата, как того желают в ЦСКА, на лёд после матча со «Спартаком» должны были посыпаться конфетти, а под сводами дворца непременно заиграл бы «We are the champions». Однако какого-либо более значимого трофея, кроме Кубка континента, за первое место в «регулярке» регламентом не предусмотрено. Вот и получается, что убедительный разор в московском дерби – единственное, чем может потешить самолюбие среднестатистический «армейский» болельщик. Ведь вместе с Кубком континента команда Дмитрия Квартальнова получила так называемую «чёрную метку»: победитель регулярного чемпионата никогда ещё не выигрывал Кубок Гагарина.

>>> За кубком — с «чёрной меткой»? ЦСКА вновь первый в «регулярке»
КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2017, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
6 : 1 5:1, 1:0, 0:0
Спартак
Москва
1:0 – Ничушкин (Кошелев, Мамин) – 01:42 (5x5), 1:1 – Шмелёв – 02:29 (5x5), 2:1 – Кугрышев (Денисов, Ожиганов) – 06:21 (5x4), 3:1 – Андронов (Телегин, Жарков) – 12:01 (5x5), 4:1 – Панин (Сергеев, Жарков) – 17:14 (5x5), 5:1 – Кошелев (Сергеев, Мамин) – 19:05 (5x5), 6:1 – Науменков (Ничушкин, Мамин) – 26:55 (5x5)

«Торпедо» не прошло проверку большинством СКА


Чтобы взять Кубок континента, петербуржцам недостаточно было обыграть «Торпедо». СКА уступал ЦСКА по дополнительным показателям, а значит, зависел от москвичей. Впрочем, со своей частью задачи подопечные Олега Знарка справились. Гости из Нижнего Новгорода навязали «армейцам» серьёзное сопротивление и после быстрой пропущенной шайбы сумели сравнять счёт, но парней Петериса Скудры подвела дисциплина. «Торпедо» в Санкт-Петербурге нахватало слишком много удалений, чтобы отделаться испугом. Две шайбы из четырёх СКА организовал в большинстве, и в обоих случаях к реализации приложил руку Патрик Херсли – человек, которого в ходе сезона вырвали из Ярославля как раз для усиления спецбригады большинства. Следующий матч базовый клуб сборной России проведёт с «клубом-партнёром», как это называет Александр Медведев, — «Витязем» — в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина.
КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2017, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
4 : 2 1:0, 2:1, 1:1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 – Прохоркин – 01:55 (5x5), 1:1 – Макмиллан (Эштон) – 25:20 (5x5), 2:1 – Херсли (Дацюк) – 28:18 (5x4), 3:1 – Хохлачёв (Коскиранта, Зуб) – 35:15 (5x5), 3:2 – Аляев (Норман) – 44:57 (5x5), 4:2 – Ковальчук (Херсли) – 59:23 (5x4)

«Салават Юлаев» обеспечил «зелёное дерби»


Если бы «Сибирь» двумя днями ранее не потерпела поражение в Ханты-Мансийске, матч с «Ладой» имел бы для «Салавата Юлаева» судьбоносное значение. И в этом случае шайба юного Дениса Зернова, заброшенная им на десятой минуте, добавила бы седых волос Игорю Захаркину и болельщикам уфимской команды. Неизвестно, как повели бы себя хоккеисты «Салавата Юлаева», если бы над ними довлел груз ответственности, но в сложившейся ситуации они проявили характер и дважды отыгрались в счёте. Одержав две победы на финише «регулярки», подопечные Захаркина обеспечили себе как минимум четыре дополнительных выпуска «зелёного дерби». Встречи «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» в плей-офф – настоящая классика КХЛ. И никто не даст гарантии, что победителем из этой мясорубки выйдет команда из Казани.

>>> «Салават» не будет прятаться от «Ак Барса». Развязка «регулярки»
КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2017, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
4 : 2 0:1, 2:1, 2:0
Лада
Тольятти
0:1 – Зернов (Белоусов, Сотниекс) – 10:03 (5x5), 1:1 – Лепистё (Григоренко) – 25:39 (5x4), 1:2 – Бочаров (Комаров) – 29:15 (5x4), 2:2 – Майоров (Коротков) – 34:58 (5x5), 3:2 – Гареев (Воробьёв, Котляревский) – 45:28 (5x5), 4:2 – Куляш – 59:42 (en)

«Ак Барс» стало смотреть веселее


Удивительно, но обычно прижимистый «Ак Барс» в последних матчах предстаёт чуть ли не самой зрелищной командой лиги: девять шайб на двоих с «Йокеритом», семь – с минским «Динамо». Такой команду Зинэтулы Биялетдинова накануне плей-офф не ожидал увидеть никто. В столице Беларуси «барсы» выходили вперёд, позволяли сопернику отыгрываться, снова выходили вперёд и снова упускали преимущество. Казанско-минские «качели» сумел усмирить Андрей Попов, отличившийся менее чем за три минуты до окончания третьего периода. Результат матча отправил «Динамо» в Ярославль, а Казань добавила себе уверенности перед априори тяжелейшей битвой в «зелёном дерби».
КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2017, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
3 : 4 0:1, 1:0, 2:3
Ак Барс
Казань
0:1 – Охтамаа (Глинкин, Свитов) – 07:08 (5x5), 1:1 – Палушай (Граньяни, Петтерссон) – 36:58 (5x4), 1:2 – Свитов (Токранов, Азеведу) – 45:37 (5x4), 1:3 – Варнаков – 46:08 (5x5), 2:3 – Костицын (Китаров, Эллисон) – 49:06 (5x5), 3:3 – Петтерссон (Эллисон) – 55:27 (5x5), 3:4 – Попов (Глухов) – 57:40 (5x5)

Горохов ушёл из хоккея с победой и передачей


Игра в Ярославле имела, скорее, персональное, чем турнирное, значение. Она стояла особняком для Ильи Горохова – защитника «Амура» и легенды «Локомотива». Ветеран проводил последний в карьере матч, и более уместного момента повесить коньки на гвоздь сложно было придумать. Игрок, более 20 лет назад дебютировавший за ярославское «Торпедо», отметил собственные проводы голевой передачей. Да не просто передачей, а победной: именно четвёртый гол, записанный на счёт Алексея Бывальцева, принёс «тиграм» успех. Таким образом, 40-летний защитник красиво ушёл из большого хоккея, а «Локомотив», пропустив вперёд себя московское «Динамо», избежал встречи с кусачим «Торпедо». В первом раунде подопечные Алексея Кудашова сыграют с командой из Минска.
КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2017, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3 : 5 0:1, 2:1, 1:3
Амур
Хабаровск
0:1 – Бывальцев (Зогорна) – 17:29 (5x5), 1:1 – Тальбо (Козун, Контиола) – 25:23 (5x5), 2:1 – Полунин (Красковский, Коршков) – 30:39 (5x5), 2:2 – Зогорна (Литовченко, Кондратьев) – 39:19 (5x5), 3:2 – Кадейкин (Галимов, Картаев) – 42:09 (5x5), 3:3 – Дедунов – 44:16 (5x5), 3:4 – Бывальцев (Горохов) – 44:48 (5x5), 3:5 – Литовченко (Зогорна) – 49:09 (5x4)

Астана увидела лучший матч «ястреба» Михеева


Пятое место «Барыс» забронировал ещё два дня назад, а выше не смог бы подняться ни при каких условиях. Выходя на матч с «Авангардом», астанчане прекрасно понимали, что начнут плей-офф в Челябинске. Омичи, в свою очередь, не могли сдвинуться со второй позиции в конференции при всём их неуёмном желании. В итоге поединок немотивированных соседей по дивизиону Чернышёва завершился победой «ястребов» и перформансом Ильи Михеева, который впервые во взрослой карьере набрал три очка. Уже позже подопечные Фёдора Канарейкина узнали, что в первом раунде им будет противостоять «Адмирал».
КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2017, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
1 : 3 0:1, 0:2, 1:0
Авангард
Омская область
0:1 – Михеев (Пьянов) – 08:00 (5x5), 0:2 – Зубов (Пьянов, Михеев) – 26:26 (5x5), 0:3 – Михеев (Мартынов) – 33:12 (5x4), 1:3 – Старченко (Баркер) – 44:58 (5x4)

«Кузня» набрала форму слишком поздно


Вряд ли продление контракта с Андреем Разиным зависело от результата матча «Югра» — «Металлург», но тот факт, что хантымансийцы закончили сезон на минорной ноте, не добавляет тренеру вистов при переговорах. Причём «мамонты» проиграли не кому-нибудь, а худшей команде сезона. Уже на экваторе матча «Кузня» вела со счётом 3:0, после чего соперники обменялись заброшенными шайбами. Три с лишним тысячи зрителей, пришедших на встречу аутсайдеров Востока, ждали несколько иной концовки сезона. Шайбу, заброшенную Евгением Куликом за три минуты до сирены, вряд ли стоит воспринимать как реальное утешение.
КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2017, суббота. 14:30 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
1 : 4 0:1, 0:3, 1:0
Металлург Нк
Новокузнецк
0:1 – Ионин (Земченко, Соловьёв) – 12:31 (5x4), 0:2 – Скороходов (Михеев, Семёнов) – 25:31 (5x5), 0:3 – Семёнов (Фаткуллин, Скороходов) – 28:27 (5x4), 0:4 – Язьков (Таратухин, Титов) – 37:51 (5x5), 1:4 – Кулик (Купцов, Булянский) – 57:08 (5x5)

«Сочи» не оклемался после шока в Санкт-Петербурге


Последний матч сезона начали неудачно и подопечные Александра Гулявцева. «Северсталь» уже на восьмой минуте матча с «Сочи» пропустила от Эрика О’Делла, чем осложнила задачу порадовать своих болельщиков. В Череповце собралась примерно такая же аудитория, что и в Ханты-Мансийске, но отличие в том, что она всё-таки увидела победу любимой команды. Помогло большинство, реализованное Даниилом Вовченко под конец второго периода. Забив «гол в раздевалку», череповчане соорудили задел на третью двадцатиминутку, когда и решили судьбу встречи. Не исключено, что подопечные Вячеслава Буцаева просто не успели отойти от фиаско, которое они потерпели в Санкт-Петербурге. Поражение от СКА выдалось поистине болезненным.
КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2017, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
3 : 2 0:1, 1:0, 2:1
ХК Сочи
Сочи
0:1 – О'Делл (Костицын) – 08:00 (5x5), 1:1 – Вовченко (Ежов) – 39:04 (5x4), 2:1 – Карлин (Монахов, Угаров) – 45:00 (5x5), 3:1 – Стасенко (Кодола, Лапин) – 47:33 (5x5), 3:2 – Крикунов (О'Делл, Воробьёв) – 51:39 (5x5)

Снова год Дарзиньша, снова победа в Риге


Ещё один матч, который можно было и не проводить, состоялся в Риге. Латвийская столица принимала «Нефтехимик» Андрея Назарова, ещё позавчера распрощавшийся с надеждами на кубковую весну. Складывалось ощущение, что для рижан эта игра была продолжением поединка с «Ладой», когда команды также вышли за рамки основного времени, а главным героем стал Лаурис Дарзиньш. Лидер «Динамо» сначала оформил дубль в матче с волжанами, а затем сравнял счёт в противостоянии со второй командой Татарстана. На этот раз, правда, развязка наступила не в овертайме, а в серии буллитов. Впрочем, победили опять хозяева.
КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2017, суббота. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
3 : 2 2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Порядин (Столяров, Лекомцев) – 09:25 (5x5), 1:1 – Дарзиньш (Бичевскис, Ерофеев) – 12:24 (5x5), 2:1 – Галвиньш (Индрашис, Бичевскис) – 18:13 (5x5), 2:2 – Йюнге (Брюле, Секстон) – 29:04 (5x4), 3:2 – Толузаков – 65:00 ( ПБ)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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22:20 Вудкрофт: минское «Динамо» превзошло ожидания многих, но мы хотим большего
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21:26 Кудашов: я уверен в каждом игроке «Локомотива», команда готова к плей-офф
21:00 Михеев: плей-офф жду с нетерпением, потому что это праздник
21:00 Поникаровский: приложим все усилия, окажем «Магнитке» достойное сопротивление
21:00 «Нефтехимик» по буллитам уступил рижскому «Динамо» в последнем матче «регулярки»
20:51 Коллинз: для Китая и «Куньлуня» очень здорово, что мы попали в плей-офф
20:51 Нападающего «Дэвилз» Сергея Калинина не взяли с драфта отказов
20:44 Кокарев: не верю, что «Локомотив» играл в поддавки с «Амуром»
20:42 Крикунов: в «Автомобилисте» назрела смена поколений, иначе идти вперёд нельзя
20:39 Жарков: в этом году ЦСКА сломает стереотип о победителях регулярного чемпионата
20:37 Панков: звёздный статус СКА только заряжает «Витязь»
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