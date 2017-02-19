Кубок Гагарина на Востоке: кто затмит «зелёное дерби»?

«Металлург» (Магнитогорск) – «Куньлунь»

«Авангард» — «Адмирал»

Три года назад «Металлург» принимал экзамен у «Адмирала», а теперь настала очередь путешествия в Пекин.

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»

Об успехе «моряков» почему-то мало говорят, но по факту «Адмирал» Александра Андриевского уже сейчас превзошёл «Амур» Ханну Йортикки.

«Трактор» — «Барыс»

Всего неделю назад казалось, что «зелёное дерби» в Уфе станет последним в этом сезоне, а возможно, и последним для Игоря Захаркина.

Накануне определились все участники розыгрыша Кубка Гагарина. В последний день регулярного чемпионата КХЛ места в восьмёрке забронировали «Адмирал» и «Куньлунь», оставив «Сибирь» без плей-офф впервые за четыре года. В Восточной конференции первый раунд пройдёт с 22 февраля по 6 марта. Мы представляем все четыре пары, которые начнут свой поход за кубком.Команде из Магнитогорска не впервой тестировать новичков лиги в первом раунде. Три года назад «Металлург» принимал экзамен у «Адмирала», а теперь настала очередь путешествия в Пекин. С точки зрения перелётов это не лучший вариант для действующего чемпиона. Когда «сталевары» играли с «моряками», то сумели закончить серию в кратчайшие сроки, совершив всего один перелёт на Дальний Восток. Вот и теперь, чтобы не оказаться измотанными к встрече с действительно серьёзными соперниками, командево что бы то ни стало нужно избежать второго визита в Пекин.Одно поражение – это всё, что может себе позволить обладатель Кубка Гагарина во встрече с китайским новичком. Впрочем, учитывая, как уверенно «Магнитка» прошла дистанцию регулярного чемпионата, другое развитие событий станет сенсацией.Попадание новичка КХЛ в плей-офф с первой попытки – правило, из которого почти не бывает исключений. «Слован» и «Медвешчак», «Адмирал» и «Сочи» — все они забирались в восьмёрку в первый же сезон. А вот с ходу протиснуться во второй раунд не удавалось даже хорошо укомплектованным «Льву» и «Йокериту». Командапусть и выглядит сборной мира — больно уж интернациональный состав у «Куньлуня», — обладает чрезвычайно короткой «скамейкой». Ко всем проблемам китайцев добавилась травма, который выбыл до конца сезона. Так, глядишь, иполучит шанс сыграть в плей-офф впервые с 2010 года, да ещё и против команды своего отца. «Магнитка» же, если не считать давно травмированного Войтека Вольски, подходит к первому раунду в оптимальном составе.Когда в конце января «Авангард» проигрывал всем подряд, казалось, что вот он – самый желанный соперник по первому раунду для тех, кто любит творить сенсации. Не смущало даже то, что омичи потеряли турнирную мотивацию, аоткрыто говорил о поднагрузке. Однако после паузы на Евротур дела у омичей стали постепенно налаживаться, вернулись победы и уверенность в себе. Параллели с сезоном-2012/13, когда командапосле блестящей «регулярки» подошла к плей-офф в разобранном состоянии, развеялись сами собой. А вот то, что омичи спустя пять лет вновь встретятся в первом раунде с дальневосточной командой, заставляет вспомнить, чем закончился тот сезон. В Кубке Гагарина — 2012 подопечныев четырёх матчах проскочили «Амур» и в итоге добрались до финала. Можно ли считать встречу с «Адмиралом» на этой же стадии счастливой приметой? Только в том случае, если «ястребы» совершат такой же блицкриг.Об успехе «моряков» почему-то мало говорят, но по факту «Адмирал»уже сейчас превзошёл «Амур». Ранее ни одна команда с Дальнего Востока не выходила в плей-офф два сезона подряд. В условиях затяжных перелётов, тотальной усталости, сложного календаря и небольшого бюджета это сродни подвигу. Успокоится ли «Адмирал» на этом или постарается стать первой дальневосточной командой, прошедшей во второй раунд, — главный вопрос. Несмотря на то что «моряки» в последнем матче с «ястребами» одержали победу, «Авангард» для них не самый удобный соперник. Однако для целого ряда уроженцев Омска, начиная с лучшего новичка сезона, другого отвергнутого таланта Максима Казакова и заканчивая человеком со стальными кулаками Самвелом Мнацяном, эта серия будет носить особый характер.Всего неделю назад казалось, что «зелёное дерби» в Уфе станет последним в этом сезоне, а возможно, и последним дляв качестве главного тренера «Салавата Юлаева». Не сказать, что будущее Захаркина теперь лишено тумана, но как минимум четыре дуэли сему гарантировано. Та самая победа над «Ак Барсом», когда уфимцы пребывали в положении «пан или пропал», подарила главному тренеру «Салавата» шанс исправить послевкусие от неудачного сезона, а всем нам – самую увлекательную серию первого раунда Кубка Гагарина. Это уже шестая встреча заклятых соперников в плей-офф КХЛ, и пока впереди казанцы. Помимо прошлого сезона уфимцы обыгрывали «барсов» в победном 2011 году. Захаркин на пару с Быковым сумели перестроить игру команды, отойдя от сверхатакующей модели, и обыграли Билялетдинова его же оружием.Соперники по «зелёному дерби» выиграли два заключительных матча регулярного чемпионата. Очевидно, что обе команды выходят из крутого пике, в котором пребывали совсем недавно, но в то, что тот же «Ак Барс», забросивший за два последних матча девять шайб, будет действовать с открытым забралом, верится с трудом. Захаркин по прошлому плей-офф тоже доказал, что умеет перестраивать команду на кубковые рельсы. Впрочем, многое будет зависеть от того, повторится ли кубковое преображение. Ну а если, который до 20 февраля находится в списке травмированных, вольётся в состав с первого же матча серии, лёгкой прогулки «Ак Барсу» точно не видать. Не пройти — так хорошенько покусать соседей из Татарстана уфимцам вполне по силам. Настоящим тестом эта серия станет для Кирилла Капризова, который на клубном уровне в плей-офф ещё не играл.Однажды пути «Трактора» и «Барыса» в плей-офф уже пересекались, и тоже в первом раунде. В 2013 году челябинцам удалось выправить ситуацию после двух домашних поражений и выиграть серию в седьмом матче. Тогда астанчан подвела катастрофа на последнем рубеже, что теперь «Барысу» с трио Карлссон — Пулен — Колесник точно не грозит. Разница ещё и в том, что четыре года назад обе команды возглавляли тренеры-ветераны.руководил «Барысом», а– «Трактором». Теперь же нас ожидает встреча двух специалистов, которых можно смело назвать главными открытиями сезона.сколотил дружный коллектив и на протяжении всего сезона держал «Трактор» в пятёрке лучших команд Востока., в свою очередь, сумел подхватить летящую в небытие команду, воссоздать привычный атакующий стиль и вернуть в Астану плей-офф.– единственный игрок «Трактора», принимавший участие в той серии с «Барысом». В составе астанчан таких хоккеистов чуть больше, но один из них,, рискует пропустить если не всю серию, то несколько матчей. Получив грязный удар в голову отв предпоследнем матче «регулярки», капитан астанчан выбыл на неопределённый срок. Очевидно, что с Боченски и без него «Барыс» — это две разные команды. Если продолжать проводить параллели с серией 2013 года, то тогда взошла звезда. Почему бы по его стопам не пойти другому челябинскому таланту —, который недавно провёл свой первый полноценный матч в КХЛ? 17-летний форвард за этот сезон прошёл путь от «молодёжки» до первой команды практически так же стремительно, как когда-то Ничушкин.