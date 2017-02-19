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175 лет назад 2016
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КХЛ. Кубок Гагарина. Западная конференция. Пары первого раунда
Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Кубок Гагарина на Западе: выбор СКА и бойня «Динамо» с «Торпедо»

В первом раунде плей-офф на Западе СКА проэкзаменует «Витязь», московское «Динамо» сразится с «Торпедо», а «Локомотив» сыграет с Минском.
19 февраля 2017, воскресенье. 15:15. Хоккей
Накануне определились последние участники розыгрыша Кубка Гагарина. В заключительный день регулярного чемпионата КХЛ стали известны все пары участников на Западе. В Западной конференции первый раунд пройдёт с 21 февраля по 5 марта. Мы представляем все четыре пары, которые начнут свой поход за кубком.

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ЦСКА – «Йокерит»


В третий раз подряд ЦСКА и Дмитрий Квартальнов выиграли регулярный чемпионат. «Армейские» ветераны и руководство в этой связи считают, что чемпион России должен определяться именно в «регулярке», чей статус недопустимо понижен. В какой-то степени они правы, но есть и другие мнения. Итак, соперником красно-синих по первому раунду Кубка Гагарина станет «Йокерит».
При Юкке Ялонене «джокеры» стали выглядеть гораздо слабее, чем при Эркке Вестерлунде. Ялонен в очередной раз подтверждает, что он больше тренер для сборной, чем для клуба. Но заранее списывать финнов со счетов не стоит.

Напомним, что по ходу чемпионата «Йокерит» дважды выиграл у ЦСКА, поэтому финский коллектив вполне можно назвать неудобным соперником для москвичей. Финны могут и способны показать жёсткий, а порой даже жестокий хоккей. До сих пор не выходит из головы их прошлогодняя схватка с «Торпедо», когда соперники не жалели друг друга. Конечно, в пользу ЦСКА говорит опыт, длина «скамейки», исполнительское мастерство хоккеистов. За «джокеров» — разве что эффект случайности, везение. Москвичи начинают поход за долгожданным трофеем и сделают всё возможное для его завоевания. И конечно, не намерены спотыкаться на «Йокерите». Под вопросом участие в серии форварда ЦСКА Андрея Светлакова, вернувшегося с травмой из сборной.

СКА – «Витязь»


Впервые в истории КХЛ подольский клуб попал в плей-офф. Команда из Подмосковья очень долго шла к этой цели. Перестраивала концепцию развития, меняла взгляды на хоккей. После приглашения в Подольск Валерия Белова на «Витязь» стало приятно смотреть, а работа тренерского штаба видна невооружённым взглядом. В «Витязе» угадали с легионерами – только диву даёшься, как сильно выступают Якуб Ержабек, Миро Ааалтонен, Марио Кемпе. Второе дыхание открылось у Алексея Копейкина, от которого отказались в Новосибирске. Раскрылся его тёзка Макеев. Посмотрим, кому в итоге доверят место в воротах, так как финн Харри Сятери прилично пропустил из-за травмы и его форма вызывает сомнения. А вот Игорь Сапрыкин сильно прибавил в профессиональном плане.
Напомним, что по ходу чемпионата «Йокерит» дважды выиграл у ЦСКА, поэтому финский коллектив вполне можно назвать неудобным соперником для москвичей.

СКА сделал свой выбор. Коллектив Олега Знарка неожиданно уступил дома «Спартаку», чем лишил себя шансов на первое место. Поговаривают, что питерские «армейцы» хотели избежать так называемого «проклятия регулярного чемпионата». Согласно традиции команда, выигрывавшая «регулярку», впоследствии не становилась обладателем Кубка Гагарина. Плюс СКА не слишком хотелось встречаться в первом раунде с «Йокеритом», традиционно настраивающимся на «армейцев». Со СКА финны зачастую проводят лучшие матчи. «Витязь» в этой связи выглядел более предпочтительным вариантом. Не секрет, что член совета директоров СКА Александр Медведев имеет тесный контакт с руководством подольской команды, в определённой степени даже участвуя в жизни команды. Поэтому серия обещает быть непредсказуемой и интересной. Неясно, сможет ли сыграть защитник «армейцев» Вячеслав Войнов, получивший травму в матче с «Торпедо». По-прежнему травмированы Сергей Плотников, Максим Чудинов и Виктор Тихонов.

«Динамо» (Москва) – «Торпедо»


Самой напряжённой обещает стать серия между московским «Динамо» и «Торпедо». «Локомотив» в последний игровой день уступил дома «Амуру», выбрав себе в соперники минское «Динамо». Сразу пошли разговоры, что «железнодорожники» сделали это специально, чтобы избежать волжского дерби в первом раунде. Вполне возможно, что так оно и есть, но гадать мы не будем. И «Динамо», и «Торпедо» обещают устроить настоящую бойню. Искры будут лететь из глаз. У москвичей в составе хватает опытных хоккеистов, которые всегда нужны в плей-офф. Речь об Александре Ерёменко, Константине Горовикове, Илье Никулине, Алексее Цветкове. Возможно, к третьему или четвёртому матчу будет готов сыграть ныне травмированный Алексей Терещенко. Защитник Мэт Робинсон серию точно пропустит.
СКА сделал свой выбор. Коллектив Олега Знарка неожиданно уступил дома «Спартаку», чем лишил себя шансов на первое место.

«Торпедо» в последних играх пробовало молодёжь, наигрывало различные схемы и всячески готовилось к решающим матчам. Петерис Скудра позволил отдохнуть лидерам. Опытные и многое повидавшее бойцы есть и в составе нижегордцев. Михаил Бирюков или Александр Фролов в состоянии дать фору многим. Однако главный акцент наверняка будет сделан на движение, мощь, силовую игру. Именно такой хоккей любит и проповедует Скудра. И если торпедовцы перебегают и навяжут динамовцам свою игру, то повысят шансы на итоговый успех. В списке травмированных «Торпедо» находится форвард Евгений Грачёв.

«Локомотив» — «Динамо» (Минск)


Пожалуй, самой непредсказуемой является пара «Локомотив» — «Динамо» Минск. Главный тренер ярославцев Алексей Кудашов заявил, что каждый хоккеист в его команде готов к плей-офф, он уверен абсолютно в любом игроке. Наверное, таков был психологический ход специалиста, чтобы настроить команду морально. Если вспоминать прошлый год, то проблемы были, в том числе и подобного характера. «Железнодорожники» уступили СКА со счётом 1:4. Теперь важно не повторить прошлогодних ошибок. Особые надежды связывают с опытными иностранцами – Козуном, Контиолой, Тальбо. Надёжности в защите ожидают от Накладала и капитана Кронвалля. Конечно, должна себя проявить талантливая ярославская молодёжь. Очень хорошо, что выздоровел Егор Коршков.
И «Динамо», и «Торпедо» обещают устроить настоящую бойню. Искры будут лететь из глаз.

Минск при Крэйге Вудкрофте у руля стал показывать куда более интересный и прогрессивный хоккей. Перед назначением у некоторых людей возникали сомнения относительно способности канадца вывести «зубров» на новый уровень. Но по ходу сезона они отпали. Великолепно себя проявляет Александр Матерухин, вписались в коллектив легионеры Петтерссон и Палушай. Много достойных встреч провёл канадский голкипер Бен Скривенс, а фактор вратаря в матчах плей-офф всегда предельно высок. Шансы этой пары можно оценить как равные.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Витязь ХК Динамо Минск ХК Динамо Москва ХК Йокерит ХК Локомотив ХК СКА ХК Торпедо ХК ЦСКА
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