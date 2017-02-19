Рекорды Мозякина, шоу Гаврилова и другие события «регулярки» КХЛ

Рекорды Мозякина
Нападающий «Магнитки» сумел обновить несколько бомбардирских рекордов. Осенью он стал самым результативным отечественным снайпером, обогнав по этому показателю легендарного Бориса Михайлова. Затем он перебил рекорды Стива Мозеса и Александра Радлова по количеству забитых голов и набранных очков за «регулярку», а до 1000 баллов за результативность в чемпионатах России ему остался всего один шаг, который он сделает в плей-офф.
Пятнадцать шайб в матче «Витязя» и минского «Динамо»
Кто бы мог подумать, что в матче команд, которые на тот момент конкурировали между собой за выход в плей-офф, получится такое голевое изобилие! «Витязь» выиграл со счётом 9:6. К третьей минуте форвард хозяев Алексей Макеев уже оформил дубль, а Клинкхаммер и Стась ещё до конца первого периода сравняли счёт. Набросав друг другу ещё четыре шайбы во втором периоде (три в ворота «Динамо» и одну во владения «Витязя»), команды не успокоились и в заключительной двадцатиминутке организовали ещё пять голов. Зрители, которые в тот день до отказа заполнили трибуны дворца в Подольске, остались в приятном шоке от увиденного.
«Ак Барс» на зубах вырвал победу в Санкт-Петербурге
Эта игра состоялась в самом начале регулярного чемпионата, когда сила СКА была уже всем ясна, но до победной серии было ещё далеко. Вадим Шипачёв на излёте четвёртой минуты поединка открыл счёт, но, вопреки всем ожиданиям, казанцы не только смогли отыграться, но и за следующие 20 минут забросили хозяевам ещё четыре шайбы. Конечно, мириться с таким положением дел подопечные Знарка не собирались и принялись выравнивать положение. За шесть минут до конца «армейцы» проигрывали 3:5, но тут за дело взялся волшебник Дацюк, который сначала сократил разрыв до одного гола, а затем сравнял счёт за пять секунд до конца основного времени. Восторгу на трибунах не было предела, но в итоге победу питерцам одержать не удалось — удачливее в серии буллитов оказался «Ак Барс».
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Похождения Анисина и Первышина
На этих игроков руководство команды возлагало надежды, примеривая на них роль лидеров молодой новокузнецкой команды. Но опытные игроки не повели за собой более молодых партнёров к новым спортивным вершинам, а в случае Анисина в очередной раз стали героями YouTube. В конце ноября оба хоккеиста были отчислены из команды за пропуск тренировки, а видео, на котором Анисин и Первышин под аккомпанемент гитары Таратухина исполнили известную песню времён чеченской войны, собрало тысячи просмотров в Интернете.
Жёсткий разговор фанатов «Спартака» с игроками
Ближе к концу регулярного чемпионата «Спартак» проиграл 10 матчей подряд и лишился всех шансов на продолжение борьбы за Кубок Гагарина, а перед дерби с ЦСКА (этот матч стал девятым в несчастливой череде) руководство фанатского актива красно-белых по-мужски поговорило с хоккеистами. Обе стороны, надо отдать им должное, выслушали друг друга. Игроки пообещали поклонникам полностью выложиться в ближайшем матче, а болельщики высказали им всё, что накипело на душе, причём в нецензурных выражениях. Впоследствии, когда видео попало в Интернет, оно вызвало множество споров на тему: а стоило ли пускать фанатов в раздевалку? Впрочем, если исходить из исхода дерби, такая психологическая встряска не помогла: «Спартак» проиграл со счётом 1:6.
Стена Кареева выдержала 61 удар
Новокузнецкая школа в последние годы славится своими воспитанниками. Тут вам и Сергей Бобровский, и Дмитрий Орлов, и Кирилл Капризов. А в этом сезоне ярко себя проявил голкипер Андрей Кареев. В первой половине «регулярки» он пытался тянуть за собой «Кузню», и его подвиги не остались незамеченными: его пригласил «Нефтехимик», и в одном из первых матчей за нижнекамский клуб против «Салавата» Кареев установил рекорд КХЛ по количеству отражённых бросков за матч — 61. При этом ему удалось сохранить ворота в неприкосновенности, а его команда победила по буллитам со счётом 1:0.
Очередная разборка Назарова с судьями
Текущий сезон Андрей Назаров начинал в качестве главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана, но был уволен из обеих команд в связи с их неудовлетворительными результатами. Долго Андрей Викторович без работы не оставался: вскоре его позвали в «Нефтехимик». И один из его матчей на новом посту отметился скандалом: Назаров, будучи недовольным действиями судьи, выразил своё негодование в таких эпитетах, что арбитрам ничего не оставалось, кроме как удалить его со скамейки. Вдобавок к этому специалист получил три матча дисквалификации. Ну а зрители, судя по их реакции, — массу положительных эмоций.
Конфликт Разина и Крикунова на пресс-конференции
Нынешний главный тренер «Югры» Андрей Разин давно известен своим эпатажным поведением на послематчевых пресс-конференциях. Вот и после игры в Екатеринбурге, в которой ханты-мансийцы одолели бывшую команду своего тренера со счётом 2:0, он попросил журналистов ткнуть его пальцем, если в возрасте наставника «Автомобилиста» Владимира Крикунова будет столько же жаловаться на всё вокруг, а также пожелал всем «хлопать баскетболисток по попкам, строить заборы на даче и играть в КХЛ в следующем сезоне».
Волевая победа «Магнитки» над СКА
Один из самых крутых матчей сезона прошёл в Магнитогорске, где местный «Металлург» принимал СКА. Итог первой половины встречи для действующих обладателей Кубка Гагарина вышел не слишком хорошим: команды обменялись голами в конце первого периода, но на экваторе встречи Евгений Дадонов забросил две шайбы менее чем за 30 секунд. Со счётом 1:3 команды ушли на второй перерыв. Ну а в третьем периоде слово взял тот, кому это положено чуть больше, чем остальным. Сергей Мозякин оформил хет-трик и перевёл выяснение отношений в дополнительное время. «Металлург» выиграл в серии буллитов со счётом 5:4, а та игра стала одной из самых ярких в «регулярке».
Как Гаврилов за бутылкой воды едва не пропустил шайбу
В матче между «Салаватом» и московским «Динамо» произошёл, наверное, самый курьёзный игровой момент этой «регулярки». Нападающий команды Захаркина Максим Майоров броском с ближней дистанции направил шайбу под перекладину ворот москвичей. Многим показалось, что в том моменте был гол, и некоторые игроки уфимского клуба начали праздновать взятие ворот. Но судьи были иного мнения. Более того, они не дали свистка, и динамовцы убежали в контратаку. А в это время вратарь «Салавата» Андрей Гаврилов, который, видимо, тоже решил, что в игре наступила пауза, принялся пить воду. Получился довольно забавный момент: игроки «Динамо» изо всех сил неслись вперёд, чтобы забить гол, защитники «Салавата» старались им помешать, а вратарь спокойно стоял и не обращал на происходящее никакого внимания.