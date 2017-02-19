Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Северстали» до СКА

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Завершился регулярный чемпионат КХЛ сезона-2016/17. В последнюю игровую неделю «регулярки» определились последние участники и все пары плей-офф. Главным неудачником этой развязки оказалась «Сибирь», которой не хватило всего нескольких баллов до попадания в Кубок Гагарина. Первое место в общей турнирной таблице занял ЦСКА, обошедший СКА по дополнительным показателям. Впереди самая интересная часть сезона, а пока предлагаем посмотреть, как поддерживали свои любимые команды очаровательные болельщицы.
Ярославль
Череповец
Подольск
Москва
Минск
Хельсинки
Уфа
Санкт-Петербург