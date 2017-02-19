Скабелка подал в отставку, Радулов хочет контракт на 6 лет в НХЛ

Скабелка подал в отставку
Непопадание «Сибири» в плей-офф погрузило новосибирских болельщиков в атмосферу глубокого разочарования, но не прошло и суток, как последовало новое громкое известие. Как стало известно «Чемпионату» из источника, близкого к ситуации, главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка после матча с «Автомобилистом» подал в отставку. При этом принята ли отставка руководством клуба, не сообщается.
Для попадания в кубковую восьмёрку новосибирцам в итоге не хватило лишь одного очка: «Сибирь» заняла обиднейшее девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав одинаковое количество баллов с «Куньлунем». «Разочарован сезоном, не удалось нам добиться результата, хотя всё было в наших руках перед этим выездом. Но не смогли мы, больше нечего сказать», — мрачно заявил Скабелка после матча в Екатеринбурге.
За четыре дня до этого стало известно, что фамилия Скабелки входила в круг возможных кандидатов на должность наставника «Салавата Юлаева», так как менеджмент уфимского клуба не устраивают текущие результаты и игра. Андрей Скабелка работал с «Сибирью» на протяжении трёх сезонов, в двух из которых новосибирский клуб выходил в плей-офф и один раз дошёл до финала Восточной конференции, завоевав бронзовые медали чемпионата КХЛ. Контракт главного тренера сибиряков действует до конца сезона-2017/18, и всем неравнодушным к судьбе «Сибири» остаётся ждать официальной информации из стана клуба.
Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка после матча с «Автомобилистом» подал в отставку.«Мы — одна семья, и виноваты все вместе. Козла отпущения нельзя делать из Скабелки, виноваты мы все. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за то, что не смогли попасть в плей-офф. Они весь сезон нас подбадривали, атмосфера сумасшедшая, лично я получил огромное наслаждение от игры за Новосибирск», — так в интервью «Р-Спорт» охарактеризовал ситуацию нападающий «Сибири» Евгений Артюхин.
→ Кубок Гагарина на Западе: выбор СКА и бойня «Динамо» с «Торпедо»
Радулов хочет остаться в «Монреале»
Нападающий «Канадиенс» Александр Радулов полюбил и город, и команду, и даже смена главного тренера по ходу нынешнего сезона не поменяла отношения российского бомбардира. Согласно информации, Радулов хочет получить от клуба новый шестилетний контракт, который в карьере 30-летнего форварда может стать последним крупным соглашением. Нынешний договор с «канадцами» является однолетним, а его сумма составляет $ 5,75 млн.
Радулов хочет получить от «Монреаля» новый шестилетний контракт, который в карьере 30-летнего форварда может стать последним крупным соглашением.«Александр хочет долгосрочную сделку. Это в окне его возможностей», — сказал инсайдер Sportsnet Ник Кипреос. В нынешнем сезоне на счету Радулова 14 голов и 42 очка в 57 матчах за «Монреаль», и возвращение 47-го номера в НХЛ всеми было признано очень успешным. Вопрос о том, устраивают ли такие условия руководство «хабов» пока остаётся открытым. На данный момент у «Монреаля» есть лишь $ 3 млн. свободных денег, а летом «канадцам» предстоит подписывать новый договор с Алексом Гальченюком, защитником Никитой Нестеровым и принимать решение по дальнейшему сотрудничеству с Андреем Марковым. Кроме этого, после сезона-2017/18 серьёзной задачей станет подписание нового контракта с голкипером Кэри Прайсом, и «забитость» клубной платёжки может поставить неразрешимые задачи по сохранению боеспособного состава.
→ Кубок Гагарина на Востоке: кто затмит «зелёное дерби»?
У «регулярки» КХЛ снизилась средняя посещаемость
Средняя посещаемость матчей регулярного чемпионата КХЛ-2016/17, согласно официальным протоколам лиги, составила 6124 человека. Показатель средней посещаемости «регулярки» продолжает снижаться второй год подряд. По сравнению с сезоном-2014/15 падение среднего зрительского интереса составило 298 человек, или 4,6 %, а в сравнении с прошлым сезоном зафиксировано падение на 2%. Согласно данным, полученным в середине декабря, лидером по посещаемости среди клубов было минское «Динамо» (13 111 зритель в среднем), на втором месте шёл питерский СКА (11 524), но к концу «гладкого» чемпионата лидеры по зрительскому интересу поменялись местами.
В голосовании «Чемпионата» на звание самого интересного дерби победило московское противостояние ЦСКА и «Динамо».Стоит добавить, что в голосовании «Чемпионата» на звание самого интересного дерби победило московское противостояние ЦСКА и «Динамо», которое сумело набрать 26 % читательских голосов. На втором месте расположилось «зелёное дерби», в котором играют уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс» (21 %). По 17 % набрали противостояния ЦСКА — «Спартак» и СКА — ЦСКА.
→ Рекорды Мозякина, шоу Гаврилова и другие события «регулярки» КХЛ