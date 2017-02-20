Овечкин забил «клиенту» Лундквисту, тройка Панарина снова в деле

Овечкин против «рейнджеров»: 44 очка в 46 матчах

Анисимов, Панарин и Кейн разгромили «Баффало»

Бобровский: три поражения в пяти матчах

Наместников и Друен сохранили кубковые шансы для «Тампы»

«Ranger Danger» — так анонсировали вашингтонские журналисты выездной матч «столичных» в «Мэдисон Сквер Гарден». Это была вторая в сезоне встреча «Вашингтона» и «Рейнджерс»: в первом матче, состоявшемся в конце октября, «синерубашечники» одержали волевую победу со счётом 3:2. Тот поединок стал одним из немногих противостояний «Кэпиталз» и «рейнджеров», в котором не отличился, для которого парни с Бродвея и их голкипер– любимые «клиенты». В 45 предыдущих матчах с ньюйоркцами Ови набрал 43 (28+15) очка, а звёздный шведский вратарь в «рейтинге желанности» для капитана «Вашингтона» делил первое место сиз «Питтсбурга» — обоим стражам ворот Овечкин забил по 21 голу.На этот раз Лундквист не избежал своей привычной судьбы и капитулировал перед Великой восьмёркой, но случилось это в конце второго периода, когда «Рейнджерс» имели преимущество в одну шайбу. Гол Овечкина получился классическим для Александра: броском из правого круга вбрасывания он реализовал удалениеи сравнял счёт.Упорная борьба в третьем периоде вполне могла перевести встречу в овертайм, но ошибка обороны гостей за 11 минут до конца оказалась роковой: форвард «Рейнджерс»точным броском в касание замкнул передачу из угла и принёс «синерубашечникам» победу.Для «рейнджеров» этот успех стал 10-м в 13 последних матчах и пятой домашней победой подряд.«В НХЛ победу от поражения отделяет очень тонкая грань. Поэтому крайне важно находить способы вырывать победу, сегодня нам это удалось. «Вашингтон» — это реальная сила, они не просто так возглавляют таблицу лиги. У них четыре сильные тройки нападения и очень хорошие защитники. Мы обыграли классного соперника», — заявил после матча довольный тренер «Рейнджерс». «Очень хорошо, что мы позволили «столичным» только один раз пробить Лундквиста. Это нас очень порадовало», — добавил капитан хозяев Райан Макдона.«Чикаго» реабилитировался за обидное поражение от «Эдмонтона», одержав шестую победу в семи последних матчах – мощь нападения «чёрных ястребов» испытал на себе набравший неплохой ход «Баффало». Упорная борьба в первом периоде сменилась голевым спуртом «Блэкхоукс» в середине встречи: шайбы Госсы и Тэйвза нарушили равновесие в счёте в пользу гостей, а в заключительном периоде первое звено «Чикаго» закрепило преимущество.отметился двумя голевыми передачами,открыл третий десяток своих голов в нынешнем сезоне, а шайбастала настоящим украшением встречи. Розыгрыш, который привёл к голу 88-го номера «чёрных ястребов», получился просто издевательским, и никаких шансов спасти свою команду у голкипера «Сэйбрз» Ленера не было.«Всегда приятно забивать в Баффало», — сказал уроженец этого города Кейн, который 10 сезонов подряд добирается до отметки в 20 шайб. На счету Панарина 5 (1+4) очков в четырёх последних матчах, у Анисимова в четырёх встречах 4 (3+1) результативных балла.«Коламбус» на своём льду уступил захандрившему «Нэшвиллу», не сумев лишить куража голкипера «Предаторз». По воротам финна было сделано 38 бросков, что на 6 выстрелов больше, чем та нагрузка, с которой столкнулся его визави, но победа досталась стражу ворот гостей.28 сейвов Бобровского принесли в пассив россиянина третий проигрыш в пяти последних стартах, но винить новокузнечанина в поражении не стоит, поскольку оборона «Блю Джекетс» допускала грубейшие ошибки. «У нас было лишь несколько хороших минут. В последних матчах мы бьём сами себя», — признал главный тренер «Коламбуса»Выездная победа «молний» над «Колорадо» сохранила южанам реальные шансы на продолжение борьбы за кубковую путёвку, но этот успех дался «Тампе» очень непросто. К середине второго периода хоккеисты «Лайтнинг» вели с перевесом в две шайбы, но «лавины» сумели организовать детективную концовку.За 42 секунды до конца основного времени главный герой предстоящего дедлайнасмог сравнять счёт и перевёл матч в овертайм, но в дополнительное время надежду для гостей сохранил Джонатан Друен. Эффектный гол форварда принёс «Тампе» вторую победу в четырёх последних матчах, и от кубковой зоны «молний» отделяет пять очков.