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175 лет назад 2016
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Александр Овечкин
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Овечкин забил «клиенту» Лундквисту, тройка Панарина снова в деле

Овечкин забил своему любимому вратарю Лундквисту, а Панарин и Анисимов помогли «Чикаго» выиграть у «Баффало».
20 февраля 2017, понедельник. 09:45. Хоккей

Овечкин против «рейнджеров»: 44 очка в 46 матчах


«Ranger Danger» — так анонсировали вашингтонские журналисты выездной матч «столичных» в «Мэдисон Сквер Гарден». Это была вторая в сезоне встреча «Вашингтона» и «Рейнджерс»: в первом матче, состоявшемся в конце октября, «синерубашечники» одержали волевую победу со счётом 3:2. Тот поединок стал одним из немногих противостояний «Кэпиталз» и «рейнджеров», в котором не отличился Александр Овечкин, для которого парни с Бродвея и их голкипер Хенрик Лундквист – любимые «клиенты». В 45 предыдущих матчах с ньюйоркцами Ови набрал 43 (28+15) очка, а звёздный шведский вратарь в «рейтинге желанности» для капитана «Вашингтона» делил первое место с Марком-Андре Флёри из «Питтсбурга» — обоим стражам ворот Овечкин забил по 21 голу.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2017, воскресенье. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2 : 1 1:0, 0:1, 1:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Макдона (Нэш, Степан) – 07:49 (5x5), 1:1 – Овечкин (Эллер, Кузнецов) – 37:24 (5x4), 2:1 – Цуккарелло (Крайдер, Зибанеджад) – 48:37 (5x5)

На этот раз Лундквист не избежал своей привычной судьбы и капитулировал перед Великой восьмёркой, но случилось это в конце второго периода, когда «Рейнджерс» имели преимущество в одну шайбу. Гол Овечкина получился классическим для Александра: броском из правого круга вбрасывания он реализовал удаление Криса Крайдера и сравнял счёт.
Упорная борьба в третьем периоде вполне могла перевести встречу в овертайм, но ошибка обороны гостей за 11 минут до конца оказалась роковой: форвард «Рейнджерс» Матс Цуккарелло точным броском в касание замкнул передачу из угла и принёс «синерубашечникам» победу.
Для «рейнджеров» этот успех стал 10-м в 13 последних матчах и пятой домашней победой подряд.

«В НХЛ победу от поражения отделяет очень тонкая грань. Поэтому крайне важно находить способы вырывать победу, сегодня нам это удалось. «Вашингтон» — это реальная сила, они не просто так возглавляют таблицу лиги. У них четыре сильные тройки нападения и очень хорошие защитники. Мы обыграли классного соперника», — заявил после матча довольный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо. «Очень хорошо, что мы позволили «столичным» только один раз пробить Лундквиста. Это нас очень порадовало», — добавил капитан хозяев Райан Макдона.

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Анисимов, Панарин и Кейн разгромили «Баффало»


«Чикаго» реабилитировался за обидное поражение от «Эдмонтона», одержав шестую победу в семи последних матчах – мощь нападения «чёрных ястребов» испытал на себе набравший неплохой ход «Баффало». Упорная борьба в первом периоде сменилась голевым спуртом «Блэкхоукс» в середине встречи: шайбы Госсы и Тэйвза нарушили равновесие в счёте в пользу гостей, а в заключительном периоде первое звено «Чикаго» закрепило преимущество. Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами, Артём Анисимов открыл третий десяток своих голов в нынешнем сезоне, а шайба Патрика Кейна стала настоящим украшением встречи. Розыгрыш, который привёл к голу 88-го номера «чёрных ястребов», получился просто издевательским, и никаких шансов спасти свою команду у голкипера «Сэйбрз» Ленера не было.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2017, понедельник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
1 : 5 1:1, 0:2, 0:2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Хартман (Керо, Кит) – 13:34 (5x5), 1:1 – Кейн (Айкел, Ристолайнен) – 19:54 (5x5), 1:2 – Мариан Госса (Крюгер, Кемпны) – 29:40 (5x5), 1:3 – Тэйвз (Паник, Шмальц) – 35:26 (5x5), 1:4 – Анисимов (Кейн, Панарин) – 43:29 (5x5), 1:5 – Кейн (Панарин) – 46:36 (5x5)

«Всегда приятно забивать в Баффало», — сказал уроженец этого города Кейн, который 10 сезонов подряд добирается до отметки в 20 шайб. На счету Панарина 5 (1+4) очков в четырёх последних матчах, у Анисимова в четырёх встречах 4 (3+1) результативных балла.
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Бобровский: три поражения в пяти матчах


«Коламбус» на своём льду уступил захандрившему «Нэшвиллу», не сумев лишить куража голкипера «Предаторз» Юусе Сароса. По воротам финна было сделано 38 бросков, что на 6 выстрелов больше, чем та нагрузка, с которой столкнулся его визави Сергей Бобровский, но победа досталась стражу ворот гостей.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2017, понедельник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3 : 4 0:1, 2:2, 1:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Эллис (Йози, Нил) – 02:24 (5x5), 0:2 – Фиала (Фишер) – 29:38 (5x5), 1:2 – Саад (Джонс, Веренски) – 30:36 (5x5), 1:3 – Ернкрок (Нил, Суббэн) – 35:40 (5x5), 2:3 – Бьёркстранд (Веннберг, Веренски) – 37:39 (5x5), 3:3 – Веренски (Веннберг, Джонс) – 43:41 (5x5), 3:4 – Экхольм (Форсберг, Суббэн) – 49:09 (5x5)

28 сейвов Бобровского принесли в пассив россиянина третий проигрыш в пяти последних стартах, но винить новокузнечанина в поражении не стоит, поскольку оборона «Блю Джекетс» допускала грубейшие ошибки. «У нас было лишь несколько хороших минут. В последних матчах мы бьём сами себя», — признал главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.
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Наместников и Друен сохранили кубковые шансы для «Тампы»


Выездная победа «молний» над «Колорадо» сохранила южанам реальные шансы на продолжение борьбы за кубковую путёвку, но этот успех дался «Тампе» очень непросто. К середине второго периода хоккеисты «Лайтнинг» вели с перевесом в две шайбы, но «лавины» сумели организовать детективную концовку.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2017, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2 : 3 0:1, 0:1, 2:0, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Пойнт (Киллорн, Хедман) – 18:18 (5x5), 0:2 – Наместников (Фильппула, Бойл) – 30:09 (5x5), 1:2 – Рантанен (Комо, Дюшейн) – 42:46 (5x5), 2:2 – Дюшейн (Бэрри, Маккиннон) – 59:18 (6x5), 2:3 – Друен – 62:27 (3x3)

За 42 секунды до конца основного времени главный герой предстоящего дедлайна Мэтт Дюшейн смог сравнять счёт и перевёл матч в овертайм, но в дополнительное время надежду для гостей сохранил Джонатан Друен. Эффектный гол форварда принёс «Тампе» вторую победу в четырёх последних матчах, и от кубковой зоны «молний» отделяет пять очков.


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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Коламбус Блю Джекетс Тампа-Бэй Лайтнинг Чикаго Блэкхоукс Александр Овечкин Артём Анисимов Артемий Панарин Сергей Бобровский
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