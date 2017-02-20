Кто лучший игрок в истории «Амура»? От Мурыгина до Петружалека

→ Кто лучший игрок в истории «Ак Барса»? От Столбуна до Морозова
→ Кто лучший игрок в истории «Авангарда»? От Вьюхина до Ягра
→ Кто лучший игрок в истории «Торпедо»? От Коноваленко до Галузина
→ Кто лучший игрок в истории «Локомотива»? От Коваленко до Ткаченко
→ Кто лучший игрок в истории «Салавата»? От Антипова до Радулова
→ Кто лучший игрок в истории «Автомобилиста»? От Дацюка до Голышева
→ Кто лучший игрок в истории СКА? От Сушинского до Ковальчука
→ Кто лучший игрок в истории «Северстали»? От Шипачёва до Трубачёва
Продолжаем серию материалов о лучших игроках в истории отечественных клубов — на очереди хабаровский «Амур». Хоккейные команды в Хабаровске начинали создаваться в 50-е годы прошлого столетия. В 1966 году Спорткомитет РСФСР принял решение о создании на Дальнем Востоке зоны чемпионата страны по хоккею, именно там начала выступать команда СКА (Хабаровск). Переломным для клуба стал 1996 год, когда «армейцы» впервые вышли в элиту отечественного хоккея.
Новые времена, новое название — клуб два сезона был «СКА-Амур». Наконец в 1998 году хабаровская команда получил своё нынешнее название. В элите особых успехов клубу добиться не удалось. Несколько раз «Амур» выходил в плей-офф, но всякий раз вылетал уже в первом раунде. Предлагаем вам выбрать лучшего хоккеиста в истории клуба.