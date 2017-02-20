За чертой на Востоке: закат «Сибири» — разочарование сезона

«Сибирь»: полночь для главной Золушки КХЛ

«Нефтехимик»: встряска от Назарова не помогла

То, что полночь для сибирской Золушки наступила именно сейчас, результат целого ряда факторов, не зависящих друг от друга.

«Автомобилист»: переходный сезон потенциального олигарха

«Амур»: на одном Метсоле в плей-офф не попасть

Во многом тем, что «Амур» не конкурировал с новокузнецким «Металлургом», а хотя бы обозначал борьбу за плей-офф, хабаровский клуб обязан Юхе Метсоле.

«Югра»: без легионеров – значит без плей-офф

«Лада»: ренессанс Филатова – главная заслуга Аболса

В «Ладе» произошёл долгожданный ренессанс Никиты Филатова, который после знакомства с Высшей лигой выдал свой лучший сезон во взрослой карьере.

«Металлург» (Новокузнецк): когда ниже только Высшая лига

Долгие годы «Сибирь» была командой, которая не только вдохновляла новосибирских болельщиков до отказа заполнять стадион, но и дарила веру другим командам, что можно добраться до медалей без раздутых бюджетов. Команда-витрина, как называл её, или же главная Золушка КХЛ, выходила в плей-офф три года подряд, в том числе добиралась до финала конференции. И всё это со шлейфом из долгов и текучкой лидеров в топ-клубы. Однако любая сказка рано или поздно заканчивается. Если в предыдущие годы «Сибирь» часто выигрывала на тоненького, превосходя соперников в характере, то на этот раз уже сибирякибыли всякий раз на шаг позади. Всё сложилась воедино: неважная физическая подготовка, небывалое количество травм, в том числе основного вратаря, постоянные вызовы игроков сборную и многое-многое другое. Команда, не обладающая длинной «скамейкой» и делающая ставку на скоростной хоккей, не справилось с навалившимися трудностями.«Сибирь» до последнего боролась за место в восьмёрке, но в итоге подопечнымне хватило одного-единственного очка, потерянного в Екатеринбурге. Даже после того какисправил ошибки летней селекции и собрал второе боеспособное звено, а травмированные игроки выписались из лазарета, «Сибири» критически недоставало стабильности. С уходом ветеранов выветрился победный дух, которым отличалась команда из Новосибирска, ахоть и провели лучший сезон в карьере, настоящими вожаками так и не стали. «Сибирь» и Скабелка расстались по обоюдному согласию, но уже сейчас можно говорить, что в неудачах виноват не только главный тренер, «перекрутивший гайки» в отношениях с игроками. То, что полночь для сибирской Золушки наступила именно сейчас, результат целого ряда факторов, не зависящих друг от друга.Команда из Нижнекамска во многом уникальна. Если иные середняки из года в год прыгают выше головы, попадая в плей-офф с небольшим бюджетом, то «Нефтехимик» умудряется оставаться на обочине с весьма солидной финансовой базой. В это не просто поверить, но нижнекамцы входят в число наиболее обеспеченных команд Востока. Тем не менее раз за разом они ошибаются с кандидатурой главного человека в команде – тренера, попутно переплачивая средним хоккеистам. Однако этот сезон стоит особняком даже для нижнекамского менеджмента. Само по себе назначениевыглядело спорным, но ещё более странным вышло расставание со специалистом. Мало того что вместе с ним были отравлены в отставку, которые вполне могли стать преемниками Попихина, так ещё и сменили их «старики», когда-то вместе тренировавшие «Югру». Триумвират Соловьёв – Котов – Шепелев, собравшийся на новом месте, не продержался и месяца. Хоккеисты так и не приняли тренеров старой формации, а Соловьёв после отставки прошёлся по руководству «Нефтехимика» и всему российскому хоккею.стал третьим тренером «Нефтехимика» за этот сезон и одновременно самым успешным. Для специалиста, которого два сезона подряд увольняли с должности, переезд в Нижнекамск стал настоящим вызовом. Назаров сумел сплотить коллектив, заставил игроков за себя биться, а взяв под опеку Никиту Квартальнова, доставил массу неприятных моментов соперникам «Нефтехимика». Во второй половине сезона нижнекамцы обрели своё лицо, впервые за долгие годы представ командой с характером. По-новому заиграли под руководством Назарова и легионеры, составившие ударное звено Йюнге – Брюле – Секстон. Впрочем, стабильности вслед за встряской так и не последовало. После Нового года «Нефтехимик» испытывал катастрофические проблемы с атакой и растерял непозволительно много очков, которых не хватило для выхода в плей-офф.Когда в «Автомобилисте» менялось руководство, пошли разговоры о том, что в КХЛ появился на один топ-клуб больше. Мол, новый президент клубас его финансовыми возможностями и опытом работы в УГМК может вывести «Автомобилист» на новый уровень. В действительности же Козицын рассматривал минувший сезон как переходный. Человек, увлечённый женским баскетболом, присматривался к новому для себя виду спорта и не спешил делать серьёзные денежные вливания. По сути, статус «Автомобилиста» как команды-середняка остался неизменным, и какие выводы для себя сделал «баскетбольный» президент, сказать сложно. Уральский клуб не попал в плей-офф, сменив современного, но неуживчивого Андрея Разина на яркого представителя хоккейного олдскула Владимира Крикунова. Тренер-ветеран жаловался на предшественника, готовившего команду к сезону, и кардинально исправить положение дел не сумел. При Крикунове «Автомобилист» не проигрывал сериями, много матчей проиграл в дополнительное время и с разницей в одну шайбу, но чудесным преображением это точно не назовёшь.Перед тем как покинуть Екатеринбург,выдавил из командыи чуть было не проделал тот же трюк с. В итоге тандем Устинский – Сохатский не смог в полной мере заменить чешского голкипера, а Голышев хоть и съездил на несколько матчей в «Спутник», в команде остался. Форвард, забивший в предыдущем сезоне 25 шайб, провалил регулярный чемпионат, но при этом регулярно выступал за сборную России. Вопросы вызывала не только игра Голышева и вратарская позиция, но и легионеры: по сравнению с прошлым сезоном сдалвыдал блестящий старт, после чего ушёл в тень, аи вовсе покинул «Автомобилист» до окончания сезона. Отчасти неудачи легионеров и кризис Голышева компенсировал прорыв, который стал лучшим снайпером и бомбардиром команды, сделав за сезон несколько хет-триков.Глядя на то, как год назад «Автомобилист» угадал с Андреем Разиным, клубы начали приглашать специалистов из Высшей лиги. Не остался в стороне и «Амур», подписав контракт с, который в основном известен по работе в Тюмени. Как показали результаты этого сезона, разница между КХЛ и ВХЛ огромна не только по уровню хоккеистов, но и по квалификации тренеров. Ни Фахртудинов, ни Гулявцев свои команды вывести в плей-офф не сумели. Ещё в начале сезона, когда «Амур» потерпел шесть поражений в семи стартовых матчах, кресло под главным тренером зашаталось с усиленной амплитудой. Фахрутдинов устоял, но в декабре, когда хабаровчане уже потеряли реальные шансы на плей-офф, руководство клуба решилось-таки на смену тренера. Тренер, давно не работавший в элите, не смог поладить с ветеранами и закрепостил команду. Сменивший егосумел наладить атмосферу в раздевалке, за счёт чего «тигры» на мажорной ноте завершили сезон, обыграв «Витязь», «Сибирь» и «Локомотив».Во многом тем, что «Амур» не конкурировал с новокузнецким «Металлургом», а хотя бы обозначал борьбу за плей-офф, хабаровский клуб обязан. Свой второй сезон финский малыш провёл ещё сильнее, чем первый, избежав перепадов в игре. Метсола, выступая аутсайдера Востока, выдал статистику уровня одного из лучших вратарей лиги. А вот приглашениесебя не оправдало: лучший бомбардир финской лиги забросил за «Амур» всего семь шайб. К неоднозначным ходам хабаровского руководства стоит отнести и продажув СКА. Молодой защитник, считавшийся лицом клуба, отправился в Санкт-Петербург после вызова в сборную России. С одной стороны, «Амур» получил за него солидную денежную компенсацию, но вот игроки, полученные в результате обмена, вскоре покинули Хабаровск. Да и сам факт продажи Зуба посреди сезона стал сигналом того, что «Амур» досрочно отказывается от притязаний на плей-офф.Согласно старой кахаэловской истине, без классных легионеров ни одному середняку не выжить. В условиях, когда всех мало-мальски талантливых россиян забирают под своё крыло клубы-олигархи, всем остальным приходится рассчитывать на помощь из-за рубежа. «Югра» уже второй сезон пытается опровергнуть эту аксиому, принципиально отказываясь от легионеров. Столь спорная позиция идёт от руководства региона, связывая тем самым руки менеджменту и тренерам. И если в прошлом сезоне в составе «мамонтов» был белорус, то на этот раз ханты-мансийцы обошлись усилиями россиян, среди которых лишь единицы могли быть востребованы в других клубах. Светлым пятном выглядело звено Варфоломеев – Горбунов – Лапенков. Павел Варфоломеев наряду сдослужился до олимпийской сборной, астал лучшим бомбардиром «Югры». Любопытно, что несколько матчей он пропустил по загадочной причине, связанной с достижением статистического рубежа, за который предусмотрены бонусы.На протяжении сезона с солянкой из ветеранов, игроков Высшей лиги и необстрелянной молодёжи пытались управиться три тренера. Осознание того, чтопо своему авторитету и методикам работы не соответствует уровню КХЛ, пришло к руководству «Югры» в середине сентября. Временная ставка на Андрея Соколова тоже не сработала: с бывшим помощником Зинэтулы Билялетдинова ханты-мансийцы проигрывали длительными сериями и порой выглядели беспомощно. Пришествие Андрея Разина на пост главного тренера имел скорее медийный эффект, чем спортивный. О «Югре» благодаря эксцентричному специалисту стали вспоминать чуть чаще, а два месяца работы Разина в Ханты-Мансийске запомнятся гостевой победой над «Автомобилистом» и последующими колкостями в адрес. Если главной задачей Разина была месть бывшей команде, то он с ней справился.Второй сезон после возвращения «Лады» в КХЛ можно охарактеризовать как топтание на месте. Хотя формально волжане даже сделали шаг назад, набрав меньше очков и отступив от плей-офф на ещё одну позицию. И это при том, чтодали самостоятельно подготовить команду к сезону, а затем позволили доработать его до конца. Впрочем, шоколадными условия, в которых работал латвийский специалист, точно не назовёшь. «Лада» весь сезон играла с задержками по зарплате, а на главного тренера то и дело совершали нападки различные эксперты. Кроме того, по ходу чемпионата возник слух о приходе на его место Андрея Разина. Руководство клуба, справедливости ради, открыто поддерживало Аболса и не отпустило ни одного игрока в дедлайн, дав возможность доиграть сезон в боевом составе.Несмотря на то что в Тольятти вернулсяи провёл не самый плохой сезон, больше тольяттинцев во всей лиге пропускали только «Кузня» и «Медвешчак». В ноябре команду настигла серия из семи поражений подряд, в пяти из которых «Лада» пропускала не меньше пяти шайб. Зато в атаке всё было недурно, и по факту волжане стали одной из самых зрелищных команд из числа тех, кто не попал в плей-офф. В «Ладе» произошёл долгожданный ренессанс, который после знакомства с Высшей лигой выдал свой лучший сезон во взрослой карьере. Ставка на противоречивого форварда сработала, но это была, пожалуй, единственная трансферная удача тольяттинского менеджмента.Последние сезоны в исполнении «Кузни» если чем и отличаются друг от друга, то только тем, последнее ли место заняла команда из Кузбасса в лиге или предпоследнее. Казалось бы, самый настоящий День сурка. Но минувший чемпионат стал абсолютно худшим в истории «Металлурга» за всё время выступлений в КХЛ. И если рекордно низкое место связано с тем, что лига расширилась до 29 команд, но минимальное количество набранных очков никак не связано с внешними факторами. 40 баллов – это на один меньше, чем в сезоне-2010/11, но тогда в регулярном чемпионате и матчей было на шесть меньше. Не подарил Новокузнецк лиге и новую молодую звезду уровня Орлова или Капризова. Другими словами, «Кузня» пробила дно, на котором пребывала все последние годы.Ещё летом в сибирском клубе произошли серьёзные кадровые изменения: на пост генерального директора взошёл. Известный в прошлом хоккеист и успешный бизнесмен, не дожидаясь сентября, уволил, но сейчас кажется, что с тренером, символизирующим хоккей прошлого, нужно было расставаться ещё раньше. «Кузню» успел потренировать и генменеджер (также впоследствии покинувший свой пост), и, закончивший сезон в качестве главного тренера. В октябре новокузнечане одолели «Магнитку», а в конце ноября выдали серию из четырёх побед, но в целом никакие перестановки не смогли оживить команду, чей уровень скорее соответствует Высшей лиге.