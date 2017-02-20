Развод во благо. Почему уход Скабелки — хорошо для всех

Ушёл Скабелка, но виноваты все

Игроки устали от Скабелки

«Сибирь» покидает только Скабелка, но на деле в том, что срок действия сибирской сказки подошёл к концу, виноваты все.

Скабелке нужен новый вызов

Если минувший сезон Скабелка доработал, то представить, что он провёл бы в Новосибирске ещё один год, непросто.

Заварухин – идеальный преемник

Не самой очевидной для стороннего наблюдателя, но чуть ли не самой оптимальной, представляется кандидатура Николая Заварухина.

Когда на следующий день после победы над «Автомобилистом», которая сравнима с поражением, стало известно, чтоподал в отставку, это представлялось импульсивным решением. Даже не было понятно, будет ли она принята новосибирским руководством. Пресс-релиз, выпущенный в понедельник, расставил другие акценты. Подчёркивается, что решение о расторжении контракта, который действовал ещё один сезон, обоюдное, путь и принятое по просьбе главного тренера. Более того, по одной из версий принципиальное решение о расставании в случае не выходе в плей-офф было приятно заранее.«Сибирь» покидает только Скабелка, но на деле в том, что срок действия сибирской сказки подошёл к концу, виноваты все. Разве что кроме новосибирских болельщиков, которые даже в столь сложный сезон штамповали аншлаги. Виноваты спонсоры (а если быть точным – губернатор), которые допустили образование огромныхдолгов. Играть с задержками по зарплате можно, но не круглый же год. К тому же долгое время с игроками не могли расплатиться по премиям за прошлый сезон. Рано или поздно доводы руководства о том, что деньги вот-вот выплатят, перестают работать.Виноват и, чью селекцию впервые за несколько лет нельзя назвать эталонной. Он и раньше ошибался, в частности с легионерами, но эти просчёты компенсировались тем, как умело генеральный менеджер исправлял собственные ошибки. На этот раз просчёт был более масштабным: выпало целое звено. Выяснилось, что финн, которого уже помещали в список отказов в «Автомобилисте», категорически не вписывается в модель «Сибири», а Кемппайнен с Артюхиным хороши как игроки третьего звена, но не годятся на роль первых скрипок. Заново слепить второе звено удалось к моменту, когда было потеряно уже слишком много очков.Виноваты и игроки. Даже те, кто в итоге набрал по 40 очков и провёл лучший сезон в карьере. Речь, разумеется, о. Сейчас в Новосибирске на них вешают всех собак, что тоже неправильно, но в решающий момент проявить себя лидерами они не смогли. Тащив на себе команду в первой половине сезона, с наступлением зимы связка Шумаков – Шалунов пропала с радаров. Что тому виной: чрезмерная нагрузка, отлучки в сборную, неготовность к роли лидеров или мысли о переходе в топ-клуб — наверняка не знают и сами игроки. Если всё это наложить на небывалый травматизм, то вырисовывается картина, при которой Скабелка если не жертва обстоятельств, то точно не главный виновник.Кто-то расценил решение Скабелки подать в отставку как бегство с тонущего корабля. Мол, нужно не только признавать свои ошибки, но и нести за них ответственность, а ещё лучше – исправлять. По другой версии, также имеющей право на жизнь, главный тренер «Сибири» как настоящий мужик взял всю вину на себя. Истина, как это обычно бывает, где-то посередине, а примерно зная, какая обстановка царила внутри команды, у нас есть своя версия происходящего. Для Скабелки и игроков, с которыми он работал три последних сезона, попросту настало время пойти разными дорогами. У любого проекта есть свой срок годности. Принято считать, что цикл жизни команды составляет как раз три года.«Сибири» сохранять состав в неизменном виде мешали клубы-стервятники, разбирающие лидеров каждое лето, но в целом, если принимать периоды Квартальнова и Скабелки за единое целое, команда прожила даже больше. Возможно, идти на тотальную перестройку стоило ещё раньше, не дожидаясь, когда под ногами окажется выжженная земля, но разве кто-то откажется добровольно от того, что стабильно даёт результат? Вот и в Магнитогорске не отпустят на пенсию Сергея Мозякина, пока тот ставит рекорды и тянет команду на себе, хотя наверняка осознают, что наигрывать новых лидеров нужно было ещё вчера.Такие тренеры, как Скабелка, Скудра и Квартальнов, хороши тем, что вытаскивают из игроков максимум, и даже больше. Оттого им и удаётся добиваться результатов даже со средними исполнителями. Разжевать тактическую схему, вписать в неё и накачать эмоционально – это они умеют, как никто. Но у такого подхода есть вполне понятный недостаток. Игроки, прошедшие через команды «системщиков», быстро оказываются для этих тренеров непригодными. Особенно это можно проследить на примере «Торпедо», которое каждый год кардинально меняет состав и ищет от добра добра. Скудра настолько требовательный тренер, что его претензии и эмоциональные всплески воспринимать игроки могут до поры до времени. В конечном итоге они просто перестают реагировать на требования главного тренера. Знаменитая ротация Квартальнова, собственно, берёт свои корни отсюда же.Скабелка в последнее время всё чаще применял кнут, нежели пряник. Доставалось в том числе и Шалунову с Шумаковым, от которых рулевой «Сибири» ждал большего. Груз ответственности, который и без того лежал на плечах молодых форвардов, увеличивался кратно. Закрепощённость — главный враг творчества, а Шалунов с Шумаковым, безусловно, игроки творческие. Как рассказывали сами хоккеисты, со Скабелкой злую шутку сыграла его требовательность и амбиции, не соответствующие уровню клуба. С игроков, которые только-только выбрались из Высшей лиги, он требовал безошибочной игры и спрашивал за каждый просчёт. То, что уместно в большом клубе, не сработало в команде, которая комплектуется отнюдь не игроками экстра-класса. Вместо строгого выполнения игрового задания Скабелка получил команду, где каждый боится ошибиться. Отчасти виной тому прежние успехи «Сибири», которые создали иллюзию, что имеющиеся игроки обязаны претендовать на медали.Мотивация – страшная штука. Мотивированный игрок свернёт горы, прыгнет выше головы и не остановится ни перед чем на пути к цели. Но стоит эту самую мотивацию растерять, как даже большой мастер не сможет держать привычную планку. На протяжении всего сезона складывалось впечатление, что Скабелка потерял интерес к работе с командой уровня «Сибири». Ещё прошлой весной у него были варианты возглавить топ-клуб, в частности назывался вариант с омским «Авангардом», но Фастовский сделал всё, чтобы оставить тренера ещё на два года. Тремя китами, на которых было основано предложение контракта Скабелке, стали Шумаков, Шалунов и Салак. Оставив двух лучших форвардов и основного вратаря, в Новосибирске дали понять тренеру, что для того, чтобы бороться за медали, не обязательно куда-то уезжать. Разочарование от того, что «Сибири» приходится бороться за совершенно другие места, пришло довольно быстро, но отступать назад было поздно. Борьба за медали – наркотик, который вызывает ломку.Если минувший сезон Скабелка доработал, то представить, что он провёл бы в Новосибирске ещё один год, непросто. Перед «Сибирью» маячит потеря трёх лучших бомбардиров — Шалунова, Шумакова и Окулова, а значит, придётся строить новую команду. Причём из материала, заметно уступающего тому, на который сейчас засматриваются олигархи. Как бы то ни было, у Скабелки, который жаждет выигрывать, нет двух-трёх лет, которые могут понадобиться на кардинальную перестройку «Сибири». Новосибирскому клубу наверняка придётся сделать шаг назад, а у Скабелки уже сейчас есть два-три варианта продолжения карьеры. Помимо того что Леонид Вайсфельд рассматривает его в качестве возможной замены Игорю Захаркина, ещё два клуба, завершивших «регулярку» в верхней части таблицы, имеют виды на экс-тренера «Сибири». Впрочем, сам он намерен взять паузу и ближайший месяц не будет вести переговоров. Да и то, насколько востребован будет Скабелка, зависит итогов плей-офф. Одно ясно уже сейчас: наряду с Вячеславом Быковым творец новосибирской бронзы — самый «горячий» свободный агент среди тренеров.Кто будет строить команду на выжженной сибирской – вопрос открытый. Ситуация, в которую попал Фастовский сейчас, кардинальным образом отличается от той, в которой клуб оказался три года назад. Тогда отъезд Дмитрия Квартальнова в ЦСКА стал шоком и поиски нового тренера проходили в цейтноте. Скабелка, который однажды сменил Квартальнова, уходит в феврале, когда половина лиги ещё продолжает борьбу за Кубок Гагарина. У генерального менеджера есть время взвесить все «за» и «против», но затягивать с выбором тоже не стоит. Идеальным видится вариант, при котором новый главный тренер приедет в Новосибирск уже сейчас, чтобы познакомиться с игроками, с которыми ему предстоит работать, а также посмотреть на «Сибирских Снайперов», которые в эти дни бьются за место в плей-офф. Чем раньше новый преемник Скабелки погрузится с головой в дела, тем больше у «Сибири» шансов не провалить следующий сезон.Сразу оговоримся, что появление в Новосибирске тренера-иностранца или ветерана цеха вроде Николая Соловьёва практически исключено. Скорее Фастовский продолжит гнуть линию, приглашая русскоговорящих (не обязательно россиян) молодых тренеров, пропагандирующих современный хоккей. Контракты со своими клубами заканчиваются у, которые вполне соответствуют этому портрету, но латвийский специалист близок к подписанию нового контракта с «Ладой», а в кандидатуре Разина может смущает его склонность к конфликтам. Не самой очевидной для стороннего наблюдателя, но чуть ли не самой оптимальной, представляется кандидатура Николя Заварухина. Продолжатель тренерской династии Заварухиных, которого во время игроцкой карьеры называли не иначе как Дед, планомерно идёт к тому, чтобы возглавить клуб КХЛ.К 41 году Заварухин успел поработать во всех трёх лигах, а такой авторитетный специалист как Владимир Крикунов приглашал его к себе в помощники сначала в «Нефтехимик», а затем в «Автомобилист». Николай Николаевич успел попробовать КХЛ на вкус, и в этом его можно сравнить со Скабелкой, который, перед тем как возглавить «Сибирь», год ассистировал Скудре в Нижнем Новгороде. Однако заявил о себе Заварухин-тренер именно в Новосибирске, где успешно работал с молодёжной командой. Некоторые его подопечные сейчас играют в «Сибири». Это он первым по-настоящему оценил талант Окулова, а «Снайперы» при нём играли во взрослый хоккей, синхронизированный с главной командой. Заварухин плотно взаимодействовал с Квартальновым и Скабелкой, что позволяет рассчитывать на преемственность стиля. Правда, будучи в прошлом центральным нападающим, он смотрит на хоккей более творчески, чем его предшественники, да и в отношении с хоккеистами Заварухин проявляет себя более гибким тренером, чем Скабелка.