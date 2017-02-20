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В поисках нового вызова. «Сибирь» без Скабелки, «Югра» без Разина

В «Сибири» ищут замену Скабелке, Крикунов остаётся в «Автомобилисте», Разин уходит из «Югры», а Войнов не сыграет с «Витязем».