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175 лет назад 2016
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КХЛ
Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Разин: матом на судей не орал, стал по-другому к ним относиться

Андрей Разин подвёл итоги сезона для «Югры» и рассказал об отношении к судьям, ситуации с Крикуновым, Голышевым и Трямкине в «Ванкувере».
21 февраля 2017, вторник. 08:00. Хоккей
Пока ещё главный тренер «Югры» Андрей Разин, по нашей информации, покинет «Югру» по окончании апреля. В некоторых командах КХЛ – в «Спартаке», «Сибири» — активно ищут главного тренера, так что руководству этих клубов стоит задуматься о возможности приглашения молодого специалиста. Пока же Разин подвёл итоги сезона для ханты-мансийцев, занявших 13-е место в Восточной конференции и не попавших в плей-офф.

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«Мне банально не хватило времени, чтобы выправить ситуацию в «Югре»


— Как бы оценили свою работу в «Югре» и сезон для команды?
— Когда я пришёл, оставалась треть чемпионата, 20 игр. Я ничего не ломал. Мне банально не хватило времени, чтобы выправить ситуацию в «Югре». Разбирался, на кого можно положиться больше, на кого – меньше. Плюс сказались травмы троих ведущих центральных форвардов — Панова, Курьянова, Горбунова. Это стержневые игроки в «Югре». Шесть матчей по разным причинам пропустил основной вратарь Шарыченков. Несделанная виза, вызов в сборную, а в конце ещё и травма. Хочу отметить, что мы на приличный уровень подняли игру в большинстве. Половина шайб была заброшена, когда мы были у руля.
На негативном результате сказались и травмы троих ведущих центральных форвардов — Панова, Курьянова, Горбунова. Это стержневые игроки в «Югре».

— В «Автомобилисте» вы говорили, что имеете большой авторитет среди хоккеистов. В «Югре» такое было?
— Я рад, что с большинством ребят удалось найти общий язык. Взять пример Лапенкова. Перебираясь в Ханты-Мансийск, я думал, что будет сложно найти общий язык с человеком с таким непростым характером. Но я доволен тем, что он не только остался лидером, но стал командным игроком. Некоторые молодые хоккеисты немножко разочаровали. Хотелось бы от них видеть больше желания. Тут большой минус.

— Вам мешала позиция клуба относительно легионеров, которых в «Югре» нет?
— Это не в моей компетенции. Есть руководство клуба, выбравшее такую политику. Я подчинённый. Какой дали состав, с таким и работал. Знал, что иду на эти условия. На ступеньку мы поднялись. Больше половины матчей не проиграли. Была трудность переучить парней под те требования, которые мы выставляем по тактике. Они играли в один хоккей, а мы пришли и стали требовать сосем другое. Очень сложно было перестроиться. Те результаты, которые давал наш тренерский штаб, всегда были начиная с предсезонки.

— Ещё со времён «Ижстали»?
— Да, когда мы первый год пришли и полсезона мучились, искали. А в предсезонке показали хороший результат. И в «Автомобилисте», когда был лучший сезон клуба в истории КХЛ. Тогда удалось набрать 92 очка в «регулярке». Мы начали с того, что с мая на контракте было всего семеро хоккеистов.

«Я вижу, что Голышев пренебрегает тренерскими установками»


— Многие считают, что тренер Разин выносит сор из избы, когда критикует хоккеистов на пресс-конференциях. Считаете это правильным?
— Интересный вопрос. Наоборот, хоккеистов я стараюсь не критиковать. У меня только один сильный косяк в моей карьере, когда прошёлся по Виталию Попову. Про того же Коваржа я всегда говорил и говорю, что он сильный хоккеист. А мне уже дальше приплетают конфликты и всё остальное. Просто есть рабочие моменты, в которых у нас возникали разногласия. Именно в тренировочном процессе. То, что высказался про Попова, признаю, был не прав. Согласен. Но, например, про Голышева и оркестровую яму многие читают между строк. И не замечают того, что там написано о его таланте и о том, что он является хорошим хоккеистом.

>>> Разин: искореняем в команде таких трусов и лентяев, как Попов

— Крикунов говорит, что Голышев лучше играет в сборной, чем в «Автомобилисте». Вы в своё время отправляли Анатолия в ВХЛ. Над чем ему нужно работать?
— Здесь я на 100% согласен с Крикуновым. Я пытался вытащить из Голышева ту самоотдачу, которая у него присутствовала ранее. Но в его голове произошли изменения, и я не достучался. Хоть Толя и говорит, что выкладывается полностью, я вижу, что он пренебрегает тренерскими установками. Это не связано с голами, а связано с игровой дисциплиной.

— Ещё вы говорили, что «Югре» лучше вообще не бить буллиты, а сразу сдаваться.
— Когда мы три серии буллитов безнадёжно проигрываем, надо как-то подстегнуть хоккеистов. Какой же это сор из избы, если так и есть? Над этим просто надо больше работать. Может быть, я говорю лишнее на пресс-конференциях, но палку не перегибаю. Сейчас за мной тянется шлейф, что я пошёл на конфликт с руководством «Автомобилиста». Но откуда ему быть, если я ни с кем из них не общался? Со мной не шли на контакт. Хотелось, чтобы меня или уволили и это пошло на пользу команде, или хотя бы поговорили и обсудили дальнейшие действия.
То, что высказался про Попова, признаю, был не прав. Согласен. Но, например, про Голышева и оркестровую яму многие читают между строк.

— Такого не было?
— Ситуация в игровом плане была непростой, было много поражений. Хотелось её исправить, а не пускать на самотёк. В прессе появлялась информация о переговорах с Зубовым. О том, как у хоккеистов спрашивают, оставить Разина или нет. И хоккеисты говорят, что его надо оставить. О том, правда ли, что Крикунову предложили работу. Всё это доходило до меня и расшатывало коллектив изнутри. Последний месяц работы был для меня психологически очень сложным.

«Были эмоции, но без крика, ругани и мата. На пресс-конференциях арбитров не «полоскал»


— Вы сдержали обещание и стали меньше обсуждать судей. Правда, один раз сказали, что они научились читать по губам.
— Я стал к этому по-другому относиться. Были ситуации. К примеру, матч с «Йокеритом», который мы провели хорошо. А проиграли из-за глупости. Не сдержался во время встречи. Арбитры не засчитали наш гол после видеопросмотра. Но в открытую я судье ничего не говорил. Конечно, были эмоции, но без крика, ругани и мата. Ни на кого не орал. Со своим удалением я не согласен. Он стоял в центре площадки, а я был на скамейке. И на пресс-конференциях арбитров не «полоскал». Просто если шлейф пошёл, то надо его исправлять. Всё в моих руках. Когда я был хоккеистом, на мне было клеймо игрока внутреннего чемпионата. К 30 годам я попал в сборную. Всему своё время.

— Вы покидаете «Югру»?
— Все видели, какой ужасной была последняя игра. Никто ни с кем ни о чём не говорил, тишина. Я уехал, а 10 марта будет сбор.

— Вы выступали с Сергеем Мозякиным, были центром звена. Сейчас у Сергея 999 очков в чемпионатах России. Что можете об этом сказать?
— В моей карьере было много крайних нападающих, с которыми мне очень нравилось играть. Я был от них зависим, но и они были зависимы от меня. Мозякин же до такой степени мастер, что я, будучи 30-летним форвардом, полностью зависел от него, когда мы выступали за ЦСКА. Если он хорошо играл, то и я хорошо играл. Это говорит о многом. Хочется пожелать Сергею ставить ещё больше рекордов. Мозякин — профессионал во всём.
Когда мы три серии буллитов безнадёжно проигрываем, надо как-то подстегнуть хоккеистов. Какой же это сор из избы, если так и есть?

— Защитник Никита Трямкин почти год играет в «Ванкувере». Вы с ним работали в «Автомобилисте». Как считаете, ему нужно продолжать выступление в НХЛ или стоит вернуться в Россию?
— Пока есть хоть какой-то, пусть даже малейший шанс, нужно обязательно цепляться. Я ему об этом говорил, когда был тренером команды. Мы списывались, общались в момент, когда его хотели отправить в фарм-клуб. И он думал, ехать обратно в Россию или остаться там.

>>> Назаров: хоккей – это шоу, а игроки и тренеры – обычные клоуны

— Андрей Назаров в интервью «Чемпионату» говорил, что хоккей – это шоу, а хоккеисты и тренеры – обычные клоуны. Согласны?
— Не совсем уж так жёстко, что клоуны. Но мы действительно должны популяризировать хоккей. Сама игра должна быть интересной, а тренер обязан стараться и помогать в этом плане. Ни от одного вопроса журналиста я не ухожу, всегда отвечаю. Подхожу к любой ситуации творчески и с юмором.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Автомобилист ХК Югра Анатолий Голышев Андрей Разин Никита Трямкин
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