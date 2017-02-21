Разин: матом на судей не орал, стал по-другому к ним относиться

«Мне банально не хватило времени, чтобы выправить ситуацию в «Югре»

На негативном результате сказались и травмы троих ведущих центральных форвардов — Панова, Курьянова, Горбунова. Это стержневые игроки в «Югре».

«Я вижу, что Голышев пренебрегает тренерскими установками»

То, что высказался про Попова, признаю, был не прав. Согласен. Но, например, про Голышева и оркестровую яму многие читают между строк.

«Были эмоции, но без крика, ругани и мата. На пресс-конференциях арбитров не «полоскал»

Когда мы три серии буллитов безнадёжно проигрываем, надо как-то подстегнуть хоккеистов. Какой же это сор из избы, если так и есть?

Пока ещё главный тренер «Югры», по нашей информации, покинет «Югру» по окончании апреля. В некоторых командах КХЛ – в «Спартаке», «Сибири» — активно ищут главного тренера, так что руководству этих клубов стоит задуматься о возможности приглашения молодого специалиста. Пока же Разин подвёл итоги сезона для ханты-мансийцев, занявших 13-е место в Восточной конференции и не попавших в плей-офф.— Когда я пришёл, оставалась треть чемпионата, 20 игр. Я ничего не ломал. Мне банально не хватило времени, чтобы выправить ситуацию в «Югре». Разбирался, на кого можно положиться больше, на кого – меньше. Плюс сказались травмы троих ведущих центральных форвардов — Панова, Курьянова, Горбунова. Это стержневые игроки в «Югре». Шесть матчей по разным причинам пропустил основной вратарь Шарыченков. Несделанная виза, вызов в сборную, а в конце ещё и травма. Хочу отметить, что мы на приличный уровень подняли игру в большинстве. Половина шайб была заброшена, когда мы были у руля.— Я рад, что с большинством ребят удалось найти общий язык. Взять пример Лапенкова. Перебираясь в Ханты-Мансийск, я думал, что будет сложно найти общий язык с человеком с таким непростым характером. Но я доволен тем, что он не только остался лидером, но стал командным игроком. Некоторые молодые хоккеисты немножко разочаровали. Хотелось бы от них видеть больше желания. Тут большой минус.— Это не в моей компетенции. Есть руководство клуба, выбравшее такую политику. Я подчинённый. Какой дали состав, с таким и работал. Знал, что иду на эти условия. На ступеньку мы поднялись. Больше половины матчей не проиграли. Была трудность переучить парней под те требования, которые мы выставляем по тактике. Они играли в один хоккей, а мы пришли и стали требовать сосем другое. Очень сложно было перестроиться. Те результаты, которые давал наш тренерский штаб, всегда были начиная с предсезонки.— Да, когда мы первый год пришли и полсезона мучились, искали. А в предсезонке показали хороший результат. И в «Автомобилисте», когда был лучший сезон клуба в истории КХЛ. Тогда удалось набрать 92 очка в «регулярке». Мы начали с того, что с мая на контракте было всего семеро хоккеистов.— Интересный вопрос. Наоборот, хоккеистов я стараюсь не критиковать. У меня только один сильный косяк в моей карьере, когда прошёлся по Виталию Попову. Про того же Коваржа я всегда говорил и говорю, что он сильный хоккеист. А мне уже дальше приплетают конфликты и всё остальное. Просто есть рабочие моменты, в которых у нас возникали разногласия. Именно в тренировочном процессе. То, что высказался про Попова, признаю, был не прав. Согласен. Но, например, про Голышева и оркестровую яму многие читают между строк. И не замечают того, что там написано о его таланте и о том, что он является хорошим хоккеистом.— Здесь я на 100% согласен с Крикуновым. Я пытался вытащить из Голышева ту самоотдачу, которая у него присутствовала ранее. Но в его голове произошли изменения, и я не достучался. Хоть Толя и говорит, что выкладывается полностью, я вижу, что он пренебрегает тренерскими установками. Это не связано с голами, а связано с игровой дисциплиной.— Когда мы три серии буллитов безнадёжно проигрываем, надо как-то подстегнуть хоккеистов. Какой же это сор из избы, если так и есть? Над этим просто надо больше работать. Может быть, я говорю лишнее на пресс-конференциях, но палку не перегибаю. Сейчас за мной тянется шлейф, что я пошёл на конфликт с руководством «Автомобилиста». Но откуда ему быть, если я ни с кем из них не общался? Со мной не шли на контакт. Хотелось, чтобы меня или уволили и это пошло на пользу команде, или хотя бы поговорили и обсудили дальнейшие действия.— Ситуация в игровом плане была непростой, было много поражений. Хотелось её исправить, а не пускать на самотёк. В прессе появлялась информация о переговорах с Зубовым. О том, как у хоккеистов спрашивают, оставить Разина или нет. И хоккеисты говорят, что его надо оставить. О том, правда ли, что Крикунову предложили работу. Всё это доходило до меня и расшатывало коллектив изнутри. Последний месяц работы был для меня психологически очень сложным.— Я стал к этому по-другому относиться. Были ситуации. К примеру, матч с «Йокеритом», который мы провели хорошо. А проиграли из-за глупости. Не сдержался во время встречи. Арбитры не засчитали наш гол после видеопросмотра. Но в открытую я судье ничего не говорил. Конечно, были эмоции, но без крика, ругани и мата. Ни на кого не орал. Со своим удалением я не согласен. Он стоял в центре площадки, а я был на скамейке. И на пресс-конференциях арбитров не «полоскал». Просто если шлейф пошёл, то надо его исправлять. Всё в моих руках. Когда я был хоккеистом, на мне было клеймо игрока внутреннего чемпионата. К 30 годам я попал в сборную. Всему своё время.— Все видели, какой ужасной была последняя игра. Никто ни с кем ни о чём не говорил, тишина. Я уехал, а 10 марта будет сбор.— В моей карьере было много крайних нападающих, с которыми мне очень нравилось играть. Я был от них зависим, но и они были зависимы от меня. Мозякин же до такой степени мастер, что я, будучи 30-летним форвардом, полностью зависел от него, когда мы выступали за ЦСКА. Если он хорошо играл, то и я хорошо играл. Это говорит о многом. Хочется пожелать Сергею ставить ещё больше рекордов. Мозякин — профессионал во всём.— Пока есть хоть какой-то, пусть даже малейший шанс, нужно обязательно цепляться. Я ему об этом говорил, когда был тренером команды. Мы списывались, общались в момент, когда его хотели отправить в фарм-клуб. И он думал, ехать обратно в Россию или остаться там.— Не совсем уж так жёстко, что клоуны. Но мы действительно должны популяризировать хоккей. Сама игра должна быть интересной, а тренер обязан стараться и помогать в этом плане. Ни от одного вопроса журналиста я не ухожу, всегда отвечаю. Подхожу к любой ситуации творчески и с юмором.