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Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru
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Старт плей-офф на Западе. «Торпедо» и Минск начнут с побед

«Армейские» коллективы одержат домашние победы, «Торпедо» и минское «Динамо» откроют счёт серий в гостях – в превью первого дня плей-офф.
21 февраля 2017, вторник. 10:15. Хоккей

ЦСКА – «Йокерит»


Московские «армейцы» в третий раз подряд выиграли регулярный чемпионат КХЛ и теперь полны решимости добраться до кубка Гагарина. Заслуженные ветераны ЦСКА не устают говорить о несправедливости определения чемпиона России по итогам плей-офф, поэтому у хоккеистов Квартальнова есть дополнительная мотивация доказать, что они сильнейшие не только на длинной дистанции, но и на коротком отрезке. Первым соперником «армейцев» станет финский «Йокерит», который провёл худшую для себя в КХЛ «регулярку» и лишь в последних играх оформил выход в плей-офф. Впрочем, в стане «джокеров» не унывают, уповая на удачную статистику игр против ЦСКА в минувшем чемпионате. Нет сомнения, что подопечные Юкки Ялонена будут более раскрепощены, чем соперник, на которого, особенно в стартовой игре серии, будут давить трибуны и огромное желание победить. Но «армейцам» не привыкать к постоянному давлению, ведь максималист Квартальнов требует от своих игроков выкладываться на сто процентов буквально в каждом матче.

Наш прогноз: «Йокерит» не выдержит натиска хозяев площадки, ЦСКА откроет счёт в серии.

СКА – «Витязь»


Прогноз не только на первый матч этой серии, но и на её исход в целом представляется очевидным. СКА ураганом прошёл регулярный чемпионат, немного притормозив, возможно умышленно, только в концовке. Глубина и качество состава, амбиции руководства, фигура главного тренера – всё недвусмысленно указывает на глобальную цель питерского клуба. «Витязь», который провёл достойный сезон и впервые в истории вышел в плей-офф КХЛ, вряд ли кем-то всерьёз расценивается как мало-мальски значимое препятствие на пути СКА к кубку. Да и самих подопечных Валерия Белова неосознанно будет расслаблять мысль о том, что главная цель сезона уже достигнута. Вполне возможно, что при домашних трибунах «Витязь» сможет создать СКА некоторые проблемы, но в серьёзное сопротивление подольчан в Санкт-Петербурге верится с трудом.
«Витязь», который провёл достойный сезон и впервые в истории вышел в плей-офф КХЛ, вряд ли кем-то всерьёз расценивается как мало-мальски значимое препятствие на пути СКА к кубку.

Наш прогноз: СКА разгромит «Витязь» в первом матче серии.

«Динамо» (Москва) – «Торпедо»


Нет сомнения, что серия между динамовцами и «Торпедо» с первой игры получится очень упорной. В этом противостоянии нет фаворита, так как составы команд равны по классу, да и по дистанции регулярного чемпионата соперники двигались в унисон, немного разойдясь лишь на финише. Сергей Орешкин смог подвести бело-голубых к решающим играм в оптимальном состоянии, оставив кризис в октябре-ноябре. А в том, что Петерис Скудра выжмет всё из своих игроков в плей-офф, никто даже не сомневается. Статус хозяев площадки обяжет «Динамо» в первой игре серии действовать активно, а нижегородцы с удовольствием сыграют вторым номером. Но по ходу игры в зависимости от счёта команды могут легко поменяться ролями. В матче равных команд всё решат мелочи и удача.

>>> Кубок Гагарина на Западе: выбор СКА и бойня «Динамо» с «Торпедо»

Наш прогноз: в первой игре серии судьба улыбнётся «Торпедо»
«Динамо» Минск — команда с канадским менталитетом, с жёсткими и достаточно мастеровитыми легионерами в составе, которые в плей-офф не дадут «Локомотиву» без боя ни сантиметра льда.

«Локомотив» — «Динамо» (Минск)


Ярославцы в последний момент уступили третье место на Западе московскому «Динамо» и вышли на минский клуб. Почему-то стало популярным мнение, что «Локомотив» выбрал себе соперника, хотя непонятно, чем минчане лучше нижегородского «Торпедо». Это команда с канадским менталитетом, с жёсткими и достаточно мастеровитыми легионерами в составе, которые в плей-офф не дадут «Локомотиву» без боя ни сантиметра льда. В Ярославле же с тревогой ждут второй плей-офф с Алексеем Кудашовым в качестве главного тренера, памятуя о провале в прошлогоднем розыгрыше, когда «Локомотив», закончив сезон на втором месте Запада, выиграл лишь одну игру в серии у ставшего тогда седьмым СКА. Ярославцы, по сравнению с прошлым сезоном, добавили красок в атаке, но игра в обороне стала не такой надёжной, да и Мурыгин перестал показывать феноменальную игру. В первой игре серии «Локомотив» наверняка постарается начать первым номером, сыграть в давление, а минчане окопаются в своей зоне, «накинут пиджаки» на ярославских нападающих и будут ждать своего шанса в контратаках.

Наш прогноз: «Динамо» выдержит стартовый штурм соперника, а затем добьётся победы.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Витязь ХК Динамо Минск ХК Динамо Москва ХК Йокерит ХК Локомотив ХК СКА ХК Торпедо ХК ЦСКА
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