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175 лет назад 2016
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Кубок Гагарина
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

Кубок Гагарина на Западе. Эксперты – о парах первого раунда

Гуськов, Пашков, Власенков – о старте плей-офф Кубка Гагарина на Западе и шансах каждой из команд на выход в следующий раунд турнира.
21 февраля 2017, вторник. 13:30. Хоккей
21 февраля стартует розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции. Поделиться ожиданиями от серий и высказать своё мнение относительно возможных победителей мы попросили заслуженного мастера спорта, эксперта КХЛ ТВ Александра Гуськова, олимпийского чемпиона Александра Пашкова и трёхкратного чемпиона России Дмитрия Власенкова.

>>> Старт плей-офф на Западе. «Торпедо» и Минск начнут с побед

ЦСКА – «Йокерит»


Гуськов: На проход в следующий раунд у финской команды шансов мало, но «Йокерит» однозначно зацепится за несколько игр и будет бороться. В сезоне-2014/15 команды уже встречались в плей-офф, и ЦСКА было очень непросто играть с «джокерами». Да, тогда в Хельсинки была другая команда, но в любом случае столкнуться с тотальной финской системой московским «армейцам» пришлось. Квартальнов знает, как бороться с этими схемами. Будет тяжело, но всё-таки ЦСКА пройдёт дальше.
Гуськов: На проход в следующий раунд у финской команды шансов мало, но «Йокерит» однозначно зацепится за несколько игр и будет бороться с ЦСКА.

Пашков: Не думаю, что ЦСКА без проблем оформит путёвку в следующий раунд. Конечно, у «армейцев» шансов больше. Тем более первая игра плей-офф, силы есть. ЦСКА – явный фаворит этой серии. У «Йокерита» сменился тренер, состав тоже претерпел существенные изменения. Поэтому нынешний сезон «джокеры» провели слабее предыдущего. А что касается «проклятия «регулярки» для ЦСКА, то это тема досужая. Когда не о чем говорить, тогда начинают что-то придумывать. Лучше больше думать о работе и деле.

Власенков: В этой серии стоит ожидать хорошей борьбы, но московские «армейцы» в любом случае пройдут в следующий раунд. «Йокерит» сможет навязать борьбу, даже может взять матча два, но не более того.

СКА – «Витязь»


Гуськов: «Витязю» по силам зацепиться за матчи. Команда из Подольска — крепкий орешек, непросто его расколоть. Но фаворит, естественно, СКА. И по подбору игроков, и по ресурсам. Чтобы пройти петербуржцев, «Витязю» надо сделать что-то невозможное. Плотников и Войнов не сыграют в первых матчах, эти игроки много значат для СКА. Но на такой мощной команде отсутствие этих хоккеистов не так болезненно скажется. Думаю, никакой катастрофы не произойдёт.

Пашков: У Подольска шансов мало. А если говорить точнее, то их нет. «Витязь» и так сделал всё возможное, в эмоциональном плане задача решена. Конечно, «витязи» будут сражаться, но победного ресурса не хватит. Валерий Белов поработал здорово, тут никаких сомнений. В подмосковном клубе сделали большой шаг перёд. Ключевую роль сыграло приглашение Белова, плюс давно и плодотворно работает президент команды Михаил Головков. Менеджерский состав реанимировал «Витязь». Мы же помним, что было раньше. Вряд ли у СКА получится совсем уж разминка, но говорить о сенсации не приходится.

Власенков: СКА – явный фаворит в данной паре. «Витязь» уже выполнил задачу на сезон-2016/17, впервые в истории КХЛ завоевав путёвку в плей-офф. Если «Витязь» зацепит хотя бы один матч в отчётном противостоянии, то это будет хорошим результатом для команды.

«Динамо» (Москва) – «Торпедо»


Гуськов: В этой серии будет семь матчей. Обе команды играют за счёт самоотдачи, упорства, силовой борьбы и скорости. Соперники находятся в великолепной физической форме. Думаю, в этих матчах будет мало голов, игра будет напряжённой в каждой встрече.

Пашков: Здесь динамовцам будет трудно. Они встретят жёсткий силовой и скоростной хоккей. И для того чтобы получить шансы в борьбе с «Торпедо», необходимо ответить аналогичным образом. У «Динамо» несколько иной стиль игры. Более мягкий по сравнению с Нижним Новгородом. У Сергея Орешкина мастеровитая команда, которая старается больше обыгрывать, подключает коллективные действия. Поэтому бело-голубым нужно подумать, как опрокинуть эту машину. Как по мне, нас ожидает самая интересная серия. Увы, в первых матчах точно не сыграют Терещенко и Робинсон, их будет не хватать. Это дополнительно осложнит москвичам задачу.
Пашков: У «Динамо» несколько иной стиль игры. Более мягкий по сравнению кс Нижним Новгородом. У Сергея Орешкина мастеровитая команда.

Власенков: Будет настоящая рубка в каждом матче. Не удивлюсь, если «Динамо» и «Торпедо» сыграют в итоге все семь матчей, при этом каждая из встреч будет заканчиваться с разницей в одну-две шайбы. Крупных счетов ждать не стоит. У «Динамо» появится небольшое преимущество за счёт того, что москвичи начинают серию дома. Динамовцы всегда хорошо играют при своих зрителях.

«Локомотив» – «Динамо» (Минск)


Гуськов: Противостояние ярославцев с минчанами будет таким же напряжённым и долгим, как серия московского «Динамо» с «Торпедо». Но это пара немного отличается. Здесь нападение минчан будет противостоять обороне «Локомотива». Сейчас трудно предугадать, кто возьмёт верх.

Пашков: Серия «Локомотива» с минским «Динамо» получится ровной. Минск явно усилился, и не только по составу. Тренерский штаб во главе с Крэйгом Вудкрофтом поставил «зубрам» игру. «Динамо» достаточно гладко прошло регулярный чемпионат, а у «Локомотива» было несколько спадов. Но говорить о превосходстве кого-то над кем-то вряд ли приходится. Алексей Кудашов полностью подготовлен. Несмотря на молодость, у него довольно большой опыт, и мне кажется, что Кудашов не допускает грубых ошибок, которые зачастую характерны для неопытных и начинающих тренеров.
Власенков: Вернулся Егор Коршков, однако ему придётся набирать форму через игры. Талант у ребят в молодёжном звене «Локомотива» есть, всё зависит от их кондиций.

Власенков: Минское «Динамо» хорошо провело последние два месяца. Будет интересная пара, но я надеюсь, что «Локомотив» пройдёт дальше. Вернулся Егор Коршков, однако ему придётся набирать форму через игры. Талант у ребят в молодёжном звене есть, всё зависит от их кондиций. В последних играх Апальков «заговорил», Аверин начал проявлять себя. Если они будут так продолжать, то у «Локомотива» появятся хорошие шансы на выход в следующий раунд. Возможно, на парней повлиял приход Дмитрия Лугина. Мы же знаем, что сами по себе они игроки хорошие.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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