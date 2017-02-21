Предсказамус настрадал. Запад. Прогнозы на первый раунд КГ

Не верьте тем, кто говорит, что прогнозы – дело неблагодарное. Это утверждение с лёгкостью опровергает наша постоянная рубрика «Предсказамус настрадал». Судя по настойчивым сообщениям коллег, желающих поучаствовать в конкурсе прогнозов, риск прослыть не самым искусным прорицателем никого не пугает. Более того, в комментариях чуть ли не под каждой статьёй читатели «Чемпионата» буквально требуют возвращения «Предсказамуса». В общем, делать прогнозы и следить за тем, как они благополучно не сбываются, у нас любят как ничто другое.Вернувшись через год, «Предсказамус» несколько видоизменился. Традиции традициями, а косметический ремонт никому не повредит. В этом плей-офф мы решили учредить дивизионы, названные по именам ведущих корреспондентов хоккейного отдела «Чемпионата». Компанию им составляют коллеги по другим отделам, например – теннисному, а также журналисты конкурирующих изданий, комментаторы и всем известные эксперты. В конце мы узнаем, кто стал победителем каждого дивизиона и какой дивизион оказался более прозорливым. Другими словами, нам предстоит как командная работа, так и внутренняя конкуренция.Судя по тому, какие прогнозы сделали участники «Предсказамуса», на Западе есть две команды, для которых первый раунд Кубка Гагарина должен стать лёгкой прогулкой. Это СКА и ЦСКА. Ни один из респондентов не верит, что «армейские» суперклубы могут оступиться уже на первом сопернике по плей-офф. Более того, ни один из опрошенных респондентов не допускает, что «Витязь» или «Йокерит» могут дожить до седьмой игры. В подольский клуб больше всего верят представители дивизиона Ерыкалова, где Максим Замятин и Александр Гуськов пророчат счёт 4-2 в пользу СКА.А вот ровно половина опрошенных из дивизиона Соловьёва верят в блицкриг питерских «армейцев». Видимо, Наталья Кларк и другие опрошенные помнят, что «Витязь» чуть ли не официально называют «клубом-партнёром» петербуржцев. Что касается серии ЦСКА – «Йокерит», то дивизионы Панышева и Соловьёва в один голос заверяют, что нас ждёт упорная борьба, которая закончится в пяти-шести играх. А вот Алексей Бадюков и руководитель хоккейного отдела «Чемпионата» Александр Рожков не видят предпосылок к тому, что «шуты» зацепят у победителей «регулярки» хотя бы один матч.По-настоящему жаркой ожидается серия между московским «Динамо» и «Торпедо». В середине сезона, когда нижегородцы шли на третьем месте, казалось, что они будут фаворитами в серии с любой командой, кроме СКА и ЦСКА. Теперь, когда подопечные Петериса Скудры начинают плей-офф на выезде, на них ставит гораздо меньше людей, чем раньше. Самый смелый прогноз сделал наш коллега со Sports.ru Антон Руднев, поставивший на 4-1 в пользу нижегородцев. В дивизионах Соловьёва и Тубольцевой голоса разделились: по четыре человека ставят на «Торпедо» и «Динамо», а вот в дивизионе Ерыкалова счёт 6-2 не в пользу персональных поклонников Скудры. Более того, Максим Замятин верит в то, что бело-голубые разберутся с соперником в пяти играх. В целом, несмотря на прогнозируемую длительность этого противостояния, участники «Предсказамуса» отдают предпочтение «Динамо», которое увереннее завершило регулярный чемпионат.«Локомотив» и минское «Динамо» — соседи по турнирной таблице. Ярославцы заняли четвёртое место на Западе, а минчане – пятое. Казалось бы, именно между ними ожидается главное противостояние первого раунда. А значит, и мнение наших прогнозистов должно разделиться примерно поровну. Однако на весь дивизион Ерыкалова один-единственный Владимир Дехтярёв верит в успех белорусского клуба. В дивизионе Панышева за «зубров» выступают уже трое участников «Предсказамуса», а чем дальше, тем интереснее. В дивизионе Тубольцевой мы видим пример настоящей командной игры и сплочённости: Александр Служаков, Алексей Бадюков, Семён Галькевич и Дарья Миронова, не сговариваясь, поставили на 4-2 в пользу команды Крейга Вудкрофта. Ну а самую смелую ставку сделал Александр Рогулёв из «Р-Спорт», предрекающий «железнодорожникам» всего одну победу и скорый вылет из плей-офф. В основном же наши прогнозисты отдают предпочтение российскому клубу с громким именем.