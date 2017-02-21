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175 лет назад 2016
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КХЛ
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дарья Тубольцева

Посещаемость КХЛ. Кто тянет лигу вниз, а на кого нужно равняться?

Средняя посещаемость игр регулярного чемпионата КХЛ снижается второй год подряд. Разбираемся, в чём причина падения зрительского интереса.
21 февраля 2017, вторник. 16:00. Хоккей
В нынешнем сезоне средняя посещаемость матчей регулярного чемпионата КХЛ по официальным протоколам лиги составила 6124 человека. Снижение по сравнению с сезоном-2014/15 составило 298 человек, или 4,6 %. В прошлом сезоне в среднем на каждом матче присутствовало 6300 зрителей. Проанализируем зрительский интерес за последние сезоны: в каких городах не достать билета, а в каких не найти на арене зрителей.

Средняя посещаемость матчей регулярного чемпионата КХЛ:
Сезон-2008/09 — 5117
Сезон-2009/10 — 5536
Сезон-2010/11 — 5793
Сезон-2011/12 — 5914
Сезон-2012/13 — 6105
Сезон-2013/14 — 6080
Сезон-2014/15 — 6423
Сезон-2015/16 — 6301
Сезон-2016/17 — 6124

Рекорд двухлетней давности: дерзкие дебютанты, скачок «Ак Барса»


На протяжении первых семи сезонов КХЛ посещаемость непрерывно росла, достигнув своего максимума два года назад. Почему же пик пришёлся именно на сезон-2014/15? Приятно удивили себя в тот год новички лиги — финский «Йокерит» в первый же сезон ворвался в тройку лидеров на Западе по посещаемости, собирая на «Хартвалл-Арене» по 10 тысяч зрителей. Чуть скромнее были показатели «Сочи» — на южан в среднем ходило 7,5 тысячи человек. Возвращение в КХЛ «Лады» не прошло незамеченным для хоккейных фанатов из Тольятти. С переездом Зинэтулы Билялетдинова в Казань взлетели показатели и у «Ак Барса» (с 4938 человек в сезоне-2013/14 до 6796).

Средний показатель по лиги достиг рекордной отметки за счёт интереса к командам Западной конференции. «Авангард», являясь лидером на Востоке (8711), в общей таблице посещаемости, занял лишь шестое место, уступив Ярославлю, Братиславе, Хельсинки, Санкт-Петербургу и Минску.
Средний показатель по лиги достиг рекордной отметки за счёт интереса к командам Западной конференции.

Проблема Востока — маленькие арены


В европейской части России футбол и хоккей долгие годы борются за звание «спорт номер один», а на Востоке победитель известен давно. Климат и условия для тренировок во многих регионах нашей страны не позволяет больше четырёх месяцев в году заниматься спортом на улице. В городах-миллионниках Новосибирск, Челябинск, Омск нет футбольных команд уровня Премьер-Лиги, зато есть хоккейные клубы, судьба которых волнует тысячи болельщиков. Ледовые арены «Сибири», «Трактора» и «Авангарда» почти всегда заполнены под завязку. Однако лишь стадионы в Омске, Астане и Пекине вмещает больше 10 тысяч зрителей. Средняя вместимость арен Восточной конференции составляет 7346, а Западной — 9400.

Настоящий хоккейный бум царит в Новосибирске. Процент заполняемости ЛДС «Сибирь» составляет 96% (самый высокий показатель в лиги). Необходимость более вместительной и новой арены в этом городе стоит острее, чем в других регионах. Наконец, 2 февраля 2017 года новосибирские власти подписали соглашение о строительстве новой ледовой арены. Стадион на 10-12 тысяч зрителей должен быть построен к 2022 году. А в 2023 году Новосибирск хочет принять молодёжный чемпионат мира по хоккею.

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Дальний Восток без ума от хоккея


На протяжении последних лет заполняемость арен в Хабаровске и Владивостоке не опускается ниже 90%. Стадион «Амура» вмещает 7100 зрителей, «Адмирала» — 5500. Настоящий взлёт хабаровский клуб переживал в сезоне-2013/14, когда аншлаги были на каждом матче регулярного чемпионата. Затем начался регресс в посещаемости (с 7023 упала до 5872). В сезоне-2015/16 она выросла до 6972, а в этом составила 6678 зрителей. Для команды, лишь раз в своей истории игравшей в плей-офф, показатели более чем достойные.

Арена «Адмирала» существенно меньше, чем у его ближайшего конкурента. Клуб начал выступление в КХЛ с сезона-2013/14 и с тех пор в редкие дни на стадион приходят меньше пяти тысяч человек. На матчи первого раунда плей-офф с «Авангардом» во Владивостоке несомненно будет аншлаг.

Противоречивый «Куньлунь»


Во многом из-за китайского новичка показатель посещаемости в этом сезоне снизился по сравнению с предыдущим годом. В среднем на домашние матчи «Куньлуня» ходило 2952 человека — это четвёртый с конца результат в лиге. Однако преждевременно заявлять, что хоккей в Китае никому не нужен. Между прочим, первый домашний матч китайской «Красной звезды» собрал 7832 зрителя в Пекине. Однако потом команда на протяжении трёх месяцев была вынуждена проводить домашние матчи в другом городе. И тут начались проблемы.

20 сентября клуб установил антирекорд по посещаемости. На стадион «Фэйян» в Шанхае на матч против «Нефтехимика» пришли лишь 550 зрителей. Всего в Шанхае «Куньлунь» провёл 17 матчей, средняя посещаемость которых составила 1280 человек. Что неудивительно, ведь в мегаполисе напрочь отсутствовала реклама нового вида спорта.
Если отбросить все данные по «Куньлуню» и представить, что китайский клуб в КХЛ так и не появился, то средняя посещаемость матчей в этом сезоне составило бы 6237 человека.

А теперь посмотрим на число зрителей пекинской арены «Ле Спортс-центр»: 7832, 8300, 8300, 4200, 8000, 2500, 4500, 2000, 4750, 7400, 4200, 2400, 2400. В среднем в Пекине на хоккей ходили 5137 человек. Для города, в котором всерьёз о хоккее заговорили лишь несколько лет назад, цифры вполне приемлемые.

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Почему в этом сезоне снизилась посещаемость?


Если отбросить все данные по «Куньлуню» и представить, что китайский клуб в КХЛ так и не появился, то средняя посещаемость матчей в этом сезоне составило бы 6237 человека. Мизерное снижение по сравнению с предыдущим годом всё-таки есть. Причина — падение интереса в европейских городах.

«Медвешчак» появился в КХЛ три года назад и сразу приятно удивил. В сезоне-2013/14 клуб провёл пять домашних матчей на «Арене-Загреб», вмещающей более 15 тыс. зрителей, средний показатель за сезон у загребской команды был равен 7828. А со следующего сезона цифры медленно поползли вниз: 5328, 5252, 4554…

С каждым годом посещаемость рижского «Динамо» падает вместе с результатами команды. «Арена-Рига», где в основном играет команда, вмещает 10 300, однако в этом сезоне она заполнялась меньше, чем на половину. Несколько матчей рижане провели в Лиепае, где больше двух тысяч на игру не приходило. А вот на двух матчах в Таллине стадион был битком. В эстонской столице проживает большое число русских, для которых хоккей — родной вид спорт, вот только команда из Латвии им на постоянной основе вряд ли нужна. А рижскому «Динамо» в любом случае нужно что-то менять.

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Москва – не хоккейный город


По данным Росстата, население российской столицы в 2017 году насчитывает 12 миллионов человек. Это в два с половиной раза больше, чем в Санкт-Петербурге. В Москве базируется три клуба КХЛ — ЦСКА, «Спартак» и «Динамо». Суммарно средняя посещаемость столичных клубов в этом сезоне составила 16 688 человек. Цифра для одного из самых крупных европейских городов не слишком впечатляющая. К примеру, в Петербурге с населением в пять миллионов человек средняя посещаемость СКА — 11 735 зрителей.

Парадокс, но самый популярный московский клуб — команда, стабильно не попадающая в плей-офф. Аншлаги на домашних матчах «Спартака» собираются хоть не каждый раз, но зрители стабильно ходят на игры (в среднем 7288 человек). За красно-белых говорит и название команды с большой историей и грамотная работа клуба. А вот на московское «Динамо» в этом году стали ходить меньше — посещаемость упала с 7179 до 6113.

ЦСКА: стабильные результаты, падение интереса


Сезон-2014/15 — 4340
Сезон-2015/16 — 4206
Сезон-2016/17 — 3287

Три года подряд московские «армейцы» прокатываются по соперникам в «регулярке» катком и выигрывают кубок Континента. Однако внимания к команде не становится больше. С каждым сезоном посещаемость домашних матчей самого титулованного в отечественной истории клуба падает. Причины — большой город, старая арена и не слишком эффективная работа с болельщиками. Отъезд Александра Радулова в НХЛ в этом году повлёк за собой отток фанатов с арен, как следствие снижение посещаемости на 20% по сравнению с прошлым сезоном.

ЦСКА ещё ни разу не удавалось взять кубок Гагарина. Быть может, заветный трофей вернёт зрителя на Ленинградский проспект?
С каждым сезоном посещаемость домашних матчей самого титулованного в отечественной истории клуба падает.

Минск обходит Петербург


«Где бы достать лишний билетик?» — часто задаются этим вопросом в Минске и Санкт-Петербурге. В этих городах знают, как привлечь болельщика на арену и как его развлечь. В столице Беларуси построен современный и вместительный (на 15 тысяч) стадион. На местное «Динамо» в среднем ходит 13 230 зрителей. Чуть отстаёт от минчан СКА. Арена «армейцев» вмещает чуть меньше — 12 300 человек, а средняя посещаемость матчей команды Олега Знарка — 11 735. Теперь клубы просто обязаны порадовать своего зрителя результатами.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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