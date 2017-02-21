Тест. Хорошо ли ты помнишь розыгрыши Кубка Гагарина?

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Возьми всех звёзд КХЛ в свою команду и выиграй призы!
Клубы КХЛ начинают девятый поход за кубком Гагарина. Победителем регулярного чемпионата в третий год подряд стали хоккеисты московского ЦСКА, но ещё ни разу в истории лиги обладатель кубка Континента имени В.В. Тихонова не побеждал в плей-офф. В первый игровой день стартуют клубы Западной конференции, мы же предлагаем вам проверить ваши знания об истории главного хоккейного трофея на клубном уровне в Европе.