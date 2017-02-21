Снайпер Киселевич и марафонец Карпов. Плей-офф КХЛ стартовал!

СКА повёл в серии с «Витязем»

Гол Контиолы принёс победу «Локомотиву»

Дубль Киселевича и массовые драки в конце

92 минуты без голов

КХЛ предпочитает воспитывать своих арбитров

Питерский СКА обыграл в стартовом матче серии «Витязь», для которого этот поединок стал дебютом в плей-офф. Отсутствие опыта подмосковные хоккеисты компенсировали старанием, и лёгкой жизни у фаворита не было: на первый гол Белова «Витязь» ответил хорошей атакой с хода, завершившейся броском, и склонить чашу весов в свою пользу СКА удалось лишь в большинстве. Победным для хозяев стал гол, который точным кистевым броском завершил несколько сумбурную комбинацию партнёров. Самым результативным хоккеистом питерцев в этой игре был, который поучаствовал в первой шайбе своей команды, а на старте третьего периода забил сам.«Третья шайба выбила нас из колеи. Были неплохие моменты, но многовато удалялись. С таким соперником этого делать нельзя. Серия продолжается. Нам надо моменты реализовывать, вот так можно остановить такую мощную машину, как СКА», — сказал главный тренер «Витязя»Ярославский «Локомотив» с победы начал розыгрыш Кубка Гагарина, в упорной борьбе обыграв на своём льду минское «Динамо». На протяжении двух периодов команды не могли открыть счёт, и лишь третья двадцатиминутка принесла заброшенные шайбы. На старте периода отличился, сумевший с пятачка переиграть голкипера минчан, а ещё через пять минут «Локомотив» реализовал численное преимущество. Бросок Контиолы с середины зоны после передачи Козуна оказался решающим: почти сразу же «Динамо» сократило отставание до минимума, но восстановить равновесие белорусской команде так и не удалось.«Поздравляю команду Алексея Кудашова, это была хорошая игра, по-настоящему равный матч. Нашу игру могу охарактеризовать словами «две сломанные клюшки». Сегодня две наши сломанные клюшки решили исход встречи, так бывает», — сказал главный тренер минского «Динамо»«Йокерит» до последнего сопротивлялся в стартовом матче серии первого раунда с ЦСКА, но так и не смог отыграть дефицит в две шайбы. «Армейцы» добыли его уже к началу седьмой минуты, когдареализовал большинство и стал автором первого гола в нынешнем Кубке Гагарина, а затем его почин поддержал. В конце второй двадцатиминутки Киселевич сделал счёт 3:1 в пользу ЦСКА, и бросок, решивший исход этого матча, получился очень эффектным: защитник мощным выстрелом в касание вогнал шайбу под перекладину ворот Запольски, так что даже арбитры не сразу зафиксировали гол.На последней минуте матча, после того какзабил «страховочный» гол в пустые ворота, случилась массовая драка. Вернее, их было даже две: в «первой части марлезонского балета» приняли участие пять «танцоров», а сразу после следующего вбрасывания произошла «добавка» в виде драки три на три. Примечательно, что за всеми этими событиями следила крайне скромная аудитория: на трибуны ледового дворца спорта ЦСКА пришло лишь 2326 зрителей.Московские динамовцы и нижегородское «Торпедо» не порадовали зрителей результативной игрой. Три периода стартового матча их серии оказались безголевыми, а сама игра – чрезвычайно упорной и боевой. Голкиперыустроили «аттракцион голевой скупости», и единственную заброшенную шайбу пришлось ждать 92 минуты и 20 секунд. Её автором стал нападающий динамовцевГлавный арбитр КХЛрассказал, что КХЛ не со всеми иностранными арбитрами продлит контракты на следующий сезон, а также высказался насчёт возможности приглашения судей из Северной Америки.«Мы стараемся взять из Европы лучших судей, которые есть на данный момент. На будущий год, наверное, не со всеми иностранными арбитрами будем продлевать контракты. По фамилиям говорить не буду, но у нас есть мысли, с кем мы хотим пообщаться и договориться. Что касается приглашения арбитров из Северной Америки, то периодически переговоры на эту тему ведутся. Но у людей, которые судят в НХЛ, другие суммы вознаграждения. Мы финансово это не можем себе позволить. А судейских ляпов за океаном не меньше», — сказал Анисимов.Стоит напомнить, что в НХЛ на данный момент работает лишь один российский судья – это, который обслуживает матчи НХЛ и АХЛ. Кроме этого, главный арбитр лиги отметил, что КХЛ готова ввести некоторые технические новшества (в первую очередь это касается возможностей для видеопросмотра), но всё упирается в бюджеты клубов.