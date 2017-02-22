Ержабек: в России нравятся борщ и водка. При «-30» я был счастлив

«Первые два месяца жил у Горака»

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

«Русские нападающие хороши, когда остаются один на один с защитником»

«При «-30» был счастлив. Последняя нормальная зима в Чехии была семь лет назад»

Белов всегда точно знает, что нужно команде, как надо говорить с каждым из ребят.

В Подольске есть всё, что мне нужно, будь то магазины или рестораны. В Москву ещё можно съездить, она совсем рядом.

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

«Матч с минским «Динамо», когда мы выиграли 9:6 – самый невероятный в чемпионате»

Самым ярким впечатлением от «регулярки» для меня стал домашний матч с минским «Динамо», когда команда выиграла со счётом 9:6, а я забил два гола и сделал три передачи.

Подписав в межсезонье однолетний контракт с «Витязем», 25-летний защитник совершил один из наиболее важных шагов в своей карьере. Сейчас Ержабека называют одним из открытий регулярного сезона, а ещё он входит в пятёрку самых результативных защитников лиги. Недавно в североамериканской прессе появилась информация, согласно которой несколько клубов хотели бы заполучить чеха в свои ряды. Но сейчас его мысли сосредоточены на первом для «Витязя» плей-офф КХЛ.— После игры мы выпили по пиву. Но сейчас ещё не время что-либо отмечать.— Некоторые сорта довольно вкусные. Но я не знаю названий.— Не знаю пока. Посмотрим после того, как сезон завершится, ещё не конец. Надеюсь, что на данный момент он станет для меня лучшим.— Мне потребовалось время, чтобы узнать в лицо каждого из ребят на тренировочном сборе в Италии. Мы каждый день проводили вместе, и это было хорошее время для того, чтобы со всеми познакомиться.— В Чехии мы много занимались на велотренажёрах. Приходилось кататься на велосипедах по горам. А здесь больше времени посвящаешь бегу. Это, пожалуй, самая большая разница. А в остальном тренировки везде проходят примерно одинаково.— Он очень сильно мне помог, потому что, когда я только сюда приехал, мне долго не удавалось найти подходящую квартиру для меня и моей девушки. Примерно два месяца я жил у Романа. Он сильно помогал мне с языком, в игровом плане и во многих других вещах.— Когда я только приехал в Россию, совсем ничего не понимал. Но в течение первых двух-трёх месяцев учил язык и теперь могу сказать, чего хочу в игре или, например, в магазине.— Конечно, ведь именно по этой причине я пришёл в «Витязь». Я хотел играть, как в Чехии, проводя много времени на льду. И я доволен тем, что получил здесь возможность проводить много времени на льду.— Он всегда знает, что нужно сказать на тренировке или во время игры. Белов всегда точно знает, что нужно команде, как надо говорить с каждым из ребят. Поначалу он пытался определить нужные пятёрки, и теперь все парни отыграли друг с другом более половины сезона. Это хорошо, мы идём правильным путём.— Да, я старался играть в таком ключе всё время, с тех пор как выступал за юношеские команды.— В КХЛ ребята играют быстрее, чем в Чехии. Русские нападающие хороши в обводке. Они здорово играют в ситуациях, когда остаются один на один с защитником. Наверное, это самое большое различие. В Чехии играют в более комбинационный хоккей с большим количеством передач, а здесь ребята лучше играют один на один.— Начнём с того, что это четвёртый по величине город Чехии. У нас есть классное пиво. Город очень древний, а его центр действительно красив. В нём живёт 200 тысяч человек – практически столько же, сколько в Подольске.— Не могу это сделать, потому что существует огромная разница между Россией и Чехией. Совершенно другой стиль жизни.— Безусловно. Здесь есть всё, что мне нужно, будь то магазины или рестораны. В Москву ещё можно съездить, она совсем рядом.— Во-первых, основным препятствием для неё был язык, но сейчас она делает успехи в его изучении. А вообще, девушки наших легионеров создали хорошую группу, в которой они общаются между собой. Они много времени проводят вместе, и это для них очень здорово.— Я был очень счастлив, потому что последняя нормальная зима в Чехии была, если не ошибаюсь, семь лет назад. Я был рад вновь увидеть снег, детей, которые играют в снежки и катаются с горок. Всё это меня поразило. При такой низкой температуре на улице много не погуляешь. У нас есть собака, и мы с ней гуляли максимум по 40-50 минут.— Даже не знаю. Если говорить о разнице в менталитете между русскими и чехами, то могу сказать, что если русские знают тебя, то они показывают себя прекрасными людьми. Но если они видят тебя в первый раз или просто проходят мимо, то ты им безразличен. Другие люди их особо не волнуют. Но не могу сказать, что русские недружелюбны. Повторюсь: если ты с ними знаком, они готовы всё для тебя сделать.— Никаких. Я их ненавижу! Они просто стоят дома, и их могут быть сотни. Иностранцы, которые приезжают сюда, покупают водку и другие вещи, но я этого не делаю. А вообще, я коллекционирую джерси.— Да, конечно.— В России мне очень нравятся борщ и водка. Иногда ты хочешь пива, а иногда – водку. Зависит от ситуации. Конечно, это не касается того времени, когда идёт сезон.— В семье мне все говорили, что я должен поиграть в другой лиге, набраться опыта. Семья была счастлива. Фанаты сначала расстроились, но затем они пожелали мне всего лучшего.— Конечно. По возможности, смотрю каждую игру.— С ними очень круто играть. Я действительно рад, что встретил этих парней, мне нравится проводить с ними время. Для меня очень хорошо, что я узнал Афиногенова, потому что он очень большой профессионал. Очень круто наблюдать каждый день за ним и восхищаться той энергией, которая есть у Максима. Она просто поражает.— Думаю, что эта игра создана прежде всего для зрителей. Это было очень забавно. Было приятно встретить других ребят из Чехии и провести с ними время.— С теми ребятами, с которыми играл за «Пльзень», — Яном Коваржем и Павлом Францоузом.— Само собой, самым ярким впечатлением от «регулярки» для меня стал домашний матч с минским «Динамо», когда команда выиграла со счётом 9:6, а я забил два гола и сделал три передачи. Эта игра была самой невероятной в чемпионате. Но впереди самое интересное – плей-офф. Надеюсь, что наш дворец будет полным.