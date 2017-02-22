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Якуб Ержабек
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

Ержабек: в России нравятся борщ и водка. При «-30» я был счастлив

Защитник «Витязя» Якуб Ержабек рассказал о характере Валерия Белова, сравнил Подольск и Пльзень и оценил свою первую «регулярку» в КХЛ.
22 февраля 2017, среда. 08:15. Хоккей
Подписав в межсезонье однолетний контракт с «Витязем», 25-летний защитник совершил один из наиболее важных шагов в своей карьере. Сейчас Ержабека называют одним из открытий регулярного сезона, а ещё он входит в пятёрку самых результативных защитников лиги. Недавно в североамериканской прессе появилась информация, согласно которой несколько клубов хотели бы заполучить чеха в свои ряды. Но сейчас его мысли сосредоточены на первом для «Витязя» плей-офф КХЛ.

«Первые два месяца жил у Горака»


— «Витязю» недавно покорился самый большой рубеж в истории – команда вышла в плей-офф КХЛ. Как отметили это событие?
 — После игры мы выпили по пиву. Но сейчас ещё не время что-либо отмечать.

— Как вам русское пиво?
 — Некоторые сорта довольно вкусные. Но я не знаю названий.

— Вы стали лучшим защитником прошедшего чемпионата Чехии, сыграли на первенстве планеты, отлично показываете себя в составе «Витязя». Можете ли назвать этот год самым успешным в вашей карьере на данный момент?
 — Не знаю пока. Посмотрим после того, как сезон завершится, ещё не конец. Надеюсь, что на данный момент он станет для меня лучшим.

— Как вас встретили в команде?
 — Мне потребовалось время, чтобы узнать в лицо каждого из ребят на тренировочном сборе в Италии. Мы каждый день проводили вместе, и это было хорошее время для того, чтобы со всеми познакомиться.

— В чём состоит разница между теми тренировками, которые проводит Валерий Белов, и занятиями, которые проходили под руководством других специалистов, с которыми вам довелось поработать?
 — В Чехии мы много занимались на велотренажёрах. Приходилось кататься на велосипедах по горам. А здесь больше времени посвящаешь бегу. Это, пожалуй, самая большая разница. А в остальном тренировки везде проходят примерно одинаково.

— Наверняка в первое время вашим постоянным собеседником в коллективе стал Роман Горак. Как он помогал вам освоиться?
 — Он очень сильно мне помог, потому что, когда я только сюда приехал, мне долго не удавалось найти подходящую квартиру для меня и моей девушки. Примерно два месяца я жил у Романа. Он сильно помогал мне с языком, в игровом плане и во многих других вещах.

— Вы делаете успехи в изучении русского языка. Насколько трудно он вам даётся?
 — Когда я только приехал в Россию, совсем ничего не понимал. Но в течение первых двух-трёх месяцев учил язык и теперь могу сказать, чего хочу в игре или, например, в магазине.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

«Русские нападающие хороши, когда остаются один на один с защитником»


— Вы играете едва ли не больше всех среди защитников команды. Чувствуете, что вы – один из лидеров «Витязя»?
 — Конечно, ведь именно по этой причине я пришёл в «Витязь». Я хотел играть, как в Чехии, проводя много времени на льду. И я доволен тем, что получил здесь возможность проводить много времени на льду.

— Валерий Белов – какой он?
 — Он всегда знает, что нужно сказать на тренировке или во время игры. Белов всегда точно знает, что нужно команде, как надо говорить с каждым из ребят. Поначалу он пытался определить нужные пятёрки, и теперь все парни отыграли друг с другом более половины сезона. Это хорошо, мы идём правильным путём.

— Вы входите в пятёрку самых результативных защитников лиги. У вас с юношеских лет идёт такой атакующий стиль игры?
 — Да, я старался играть в таком ключе всё время, с тех пор как выступал за юношеские команды.

— На ваш взгляд, в чём разница в манере игры, который проповедуют в чешской лиге и КХЛ?
 — В КХЛ ребята играют быстрее, чем в Чехии. Русские нападающие хороши в обводке. Они здорово играют в ситуациях, когда остаются один на один с защитником. Наверное, это самое большое различие. В Чехии играют в более комбинационный хоккей с большим количеством передач, а здесь ребята лучше играют один на один.

«При «-30» был счастлив. Последняя нормальная зима в Чехии была семь лет назад»


— Вы родились в Пльзени. Что можете рассказать о вашем родном городе?
 — Начнём с того, что это четвёртый по величине город Чехии. У нас есть классное пиво. Город очень древний, а его центр действительно красив. В нём живёт 200 тысяч человек – практически столько же, сколько в Подольске.

— Можете сравнить Пльзень и Подольск?
 — Не могу это сделать, потому что существует огромная разница между Россией и Чехией. Совершенно другой стиль жизни.

— Чувствуете себя комфортно в Подольске?
 — Безусловно. Здесь есть всё, что мне нужно, будь то магазины или рестораны. В Москву ещё можно съездить, она совсем рядом.
Белов всегда точно знает, что нужно команде, как надо говорить с каждым из ребят.

— Да, всего в 20 километрах. А для вашей девушки насколько было тяжело принять решение о переезде?
 — Во-первых, основным препятствием для неё был язык, но сейчас она делает успехи в его изучении. А вообще, девушки наших легионеров создали хорошую группу, в которой они общаются между собой. Они много времени проводят вместе, и это для них очень здорово.

— В начале января в центральной России были очень сильные морозы в минус 30 градусов. Как вы себя чувствовали при столь низких температурах?
 — Я был очень счастлив, потому что последняя нормальная зима в Чехии была, если не ошибаюсь, семь лет назад. Я был рад вновь увидеть снег, детей, которые играют в снежки и катаются с горок. Всё это меня поразило. При такой низкой температуре на улице много не погуляешь. У нас есть собака, и мы с ней гуляли максимум по 40-50 минут.

— Что удивило вас в русском укладе жизни?
 — Даже не знаю. Если говорить о разнице в менталитете между русскими и чехами, то могу сказать, что если русские знают тебя, то они показывают себя прекрасными людьми. Но если они видят тебя в первый раз или просто проходят мимо, то ты им безразличен. Другие люди их особо не волнуют. Но не могу сказать, что русские недружелюбны. Повторюсь: если ты с ними знаком, они готовы всё для тебя сделать.
В Подольске есть всё, что мне нужно, будь то магазины или рестораны. В Москву ещё можно съездить, она совсем рядом.

— Когда сезон завершится и вы полетите домой, какие русские сувениры увезёте с собой?
 — Никаких. Я их ненавижу! Они просто стоят дома, и их могут быть сотни. Иностранцы, которые приезжают сюда, покупают водку и другие вещи, но я этого не делаю. А вообще, я коллекционирую джерси.

— Довелось ли вам попробовать водку?
 — Да, конечно.

— Тогда позвольте поставить вас перед выбором: пильзнер или водка?
 — В России мне очень нравятся борщ и водка. Иногда ты хочешь пива, а иногда – водку. Зависит от ситуации. Конечно, это не касается того времени, когда идёт сезон.
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

«Матч с минским «Динамо», когда мы выиграли 9:6 – самый невероятный в чемпионате»


— Отыграв в воспитавшей вас команде до 25 лет, вы решились на переход в «Витязь». Как вас провожали руководство, болельщики и семья?
— В семье мне все говорили, что я должен поиграть в другой лиге, набраться опыта. Семья была счастлива. Фанаты сначала расстроились, но затем они пожелали мне всего лучшего.

— Следите сейчас за играми родной команды?
 — Конечно. По возможности, смотрю каждую игру.

— Из игроков «Витязя» помимо вас многие в качестве открытий сезона называют тройку Копейкина и Максима Афиногенова. Что вы можете сказать о них как об игроках.
 — С ними очень круто играть. Я действительно рад, что встретил этих парней, мне нравится проводить с ними время. Для меня очень хорошо, что я узнал Афиногенова, потому что он очень большой профессионал. Очень круто наблюдать каждый день за ним и восхищаться той энергией, которая есть у Максима. Она просто поражает.
Самым ярким впечатлением от «регулярки» для меня стал домашний матч с минским «Динамо», когда команда выиграла со счётом 9:6, а я забил два гола и сделал три передачи.

— В этом году вы впервые приняли участие в Матче звёзд.
— Думаю, что эта игра создана прежде всего для зрителей. Это было очень забавно. Было приятно встретить других ребят из Чехии и провести с ними время.

— В КХЛ играет много чехов. С кем из них больше всего общаетесь?
 — С теми ребятами, с которыми играл за «Пльзень», — Яном Коваржем и Павлом Францоузом.

— Самые яркие впечатления от регулярного чемпионата на текущий момент?
— Само собой, самым ярким впечатлением от «регулярки» для меня стал домашний матч с минским «Динамо», когда команда выиграла со счётом 9:6, а я забил два гола и сделал три передачи. Эта игра была самой невероятной в чемпионате. Но впереди самое интересное – плей-офф. Надеюсь, что наш дворец будет полным.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Витязь Якуб Ержабек
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