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175 лет назад 2016
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Никита Кучеров
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

День бомбардиров: 4 очка Кучерова, хет-трики Форсберга и Тэйвза

Четыре очка Кучерова, хет-трики Форсберга и Тэйвза, гол Радулова на буллитах – в обзоре игрового дня НХЛ.
22 февраля 2017, среда. 09:45. Хоккей

«Тройняшки» — 8, Кучеров – 200

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2017, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
4 : 1 1:0, 1:1, 2:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Палат (Кучеров) – 04:26 (5x5), 2:0 – Палат (Джонсон, Кучеров) – 20:16 (5x5), 2:1 – Пакаринен (Клефбом, Ларссон) – 30:17 (5x5), 3:1 – Кучеров (Строльман, Джонсон) – 40:49 (5x5), 4:1 – Наместников (Кучеров) – 59:59 (en)

Известие о том, что травмированный капитан «Тампы» Стивен Стэмкос идёт на поправку и потихоньку начал тренироваться, вдохновило хоккеистов «Лайтнинг»,
которые вовремя осознали печальную перспективу не попасть в плей-офф. Домашний матч с «горячим» «Эдмонтоном» стал лучшим подтверждением возвращения былой уверенности у южан, поскольку на полных оборотах заработало ведущее трио команды Кучеров – Джонсон – Палат, а кроме него здорово отыграл основной голкипер команды Бен Бишоп. В серьёзности намерений «молний» команда Коннора Макдэвида убедилась уже на старте первого периода, когда Кучеров и Палат, забрав шайбу у защитника соперников Дэвидсона, убежали в контратаку. Скорость, на которой передвигались форварды «Тампы», была просто космической, а завершилась комбинация классическим пасом на дальнюю штангу и броском в касание.


В начале второго периода хозяева увеличили преимущество, когда Джонсон и Кучеров вновь вывели Палата на бросок, и эта передача стала 200-м набранным очком в заокеанской карьере российского бомбардира. Усилиями 25-летнего финского новичка Ииро Пакаринена «нефтяники» отквитали одну шайбу, но едва стартовала третья двадцатиминутка, как Кучеров решил все вопросы, забив самостоятельно. Россиянин не стал прорываться на пятачок, передвигаясь вдоль чужой синей лини, а объехал оборонявшихся по хитрой дуге и мощно бросил из-под Макдэвида, который в этом матче заработал «-3».


Шайба Наместникова, заброшенная в пустые ворота, позволила Кучерову ещё на один ассистентский балл пополнить личный баланс. За этот матч «Тройняшки» набрали 8 очков, а добытая победа позволила не уйти в отрыв конкурентам по борьбе за кубковую путёвку. «Мне очень нравится играть с этими парнями. Палат и Кучеров – отличные хоккеисты, которые делают игру для меня совсем простой», — откровенно сказал Тайлер Джонсон. «Они хорошо понимают друг друга. Чувствуют, где кто окажется. Признаюсь, что это для меня отличный запасной вариант, когда дела идут не так, как хочется», — заявил наставник «Лайтнинг» Джон Купер. «Хороший матч, и хороший день, чтобы получить победу», — с улыбкой сказал Кучеров, прервавший серию из четырёх матчей без очков.

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«Питтсбург» прервал серию поражений

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2017, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
1 : 3 1:1, 0:1, 0:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Уилсон (Хёрнквист, Каллен) – 02:15 (5x5), 1:1 – Скиннер (Стемпняк, Ди Джузеппе) – 08:00 (5x4), 1:2 – Кросби (Кессел, Летанг) – 36:21 (5x3), 1:3 – Малкин (Хагелин) – 49:41 (5x5)

«Пингвины», проигравшие два последних матча, сумели завершить неудачный отрезок, обыграв в гостях «Каролину» и подобрались к лидеру Столичного дивизиона «Вашингтону» на дистанцию в три очка. Обыграть «ураганов» «Питтсбургу» удалось при помощи своих главных звёзд – Кросби и Малкина, которым смог помочь «трудяга» Скотт Уилсон. Именно он открыл счёт в начале первого периода, умело подставив клюшку под бросок Хёрнквиста, что заставило «Харрикейнз» тратить дополнительные силы, чтобы отыграться.


В середине второй двадцатиминутки в похожем стиле отличился Кросби, чьё подправление на пятачке при розыгрыше численного преимущества стало для гостей победным. Сидни сохранил лидерство в споре снайперов (33 гола), а ближе к концу встречи забил и Малкин, великолепный момент для которого организовал Карл Хагелин.


Примечательно, что Кросби и Малкин помимо голов были отмечены и крайне недисциплинированной игрой. Евгений получил три малых штрафа за матч, Сидни – два, и после игры все обратились к капитану «Питтсбурга» с логичным вопросом о том, чем было вызвано подобное поведение. «Мы знаем, что должны играть лучше. Иногда нужны и такие матчи, такие победы, когда ты действуешь не так, как хочешь, но добиваешься успеха. Мы возьмём эти два очка. Соперник 24 раза бросил за первые 40 минут, но в третьем периоде мы ограничили активность «Каролины». Это был хороший отрезок», — сказал Кросби.

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9 минут для хет-трика

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2017, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
5 : 6 1:3, 4:1, 0:1, 0:1
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Ферланд (Годро, Джиордано) – 00:46 (5x5), 1:1 – Суббэн (Уотсон, Экхольм) – 09:20 (5x5), 1:2 – Баклунд (Ткачук, Хэмилтон) – 11:00 (5x5), 1:3 – Ферланд (Годро, Монахан) – 17:24 (5x5), 1:4 – Хэмилтон (Годро, Монахан) – 25:12 (5x5), 2:4 – Форсберг (Уилсон, Арвидссон) – 30:50 (5x5), 3:4 – Уилсон (Эллис, Суббэн) – 31:47 (5x5), 4:4 – Форсберг (Йози, Нил) – 36:07 (4x4), 5:4 – Форсберг (Джохансен) – 39:27 (5x5), 5:5 – Баклунд (Ткачук, Стоун) – 50:50 (5x5), 5:6 – Джиордано (Монахан, Годро) – 60:43 (3x3)

«Нэшвилл», принимавший дома «Калгари», устроил настоящий голевой праздник для своих болельщиков, но не сумел порадовать их полноценным успехом. К середине второго периода «хищники» уступали с дефицитом в три шайбы, но смогли отыграться и даже выйти вперёд. Главным «мотором» этого процесса стал форвард Филип Форсберг, который за неполные 9 минут оформил хет-трик, но удержать лидерство в счёте хозяева не смогли.


За 10 минут до окончания основного времени защита «жёлтых» не справилась с быстрым Баклундом, а на самом старте овертайма оборонцы «Предаторз» проспали подключившегося к атаке защитника Марка Джиордано. «Форсберг был хорош. Сегодня утром я говорил с этой тройкой, и очень важно, что у них получилась удачная игра. Второй период в их исполнении подарил нам одно очко», — так оценил главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт игру звена Форсберг – Джохансен – Арвидссон.

400 побед Кенневилля и праздник для Тэйвза

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2017, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
3 : 5 0:0, 1:2, 2:3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Тэйвз (Кэмпбелл, ван Римсдайк) – 20:58 (5x5), 1:1 – Гранлунд (Нидеррайтер, Койву) – 24:20 (5x4), 1:2 – Паник (Тэйвз) – 25:01 (5x5), 1:3 – Шмальц (Тэйвз) – 40:33 (5x5), 2:3 – Паризе (Сканделла, Поминвилль) – 46:41 (5x5), 2:4 – Тэйвз (Шмальц, Паник) – 48:23 (5x5), 3:4 – Гранлунд (Нидеррайтер, Койву) – 53:09 (5x4), 3:5 – Тэйвз (Шмальц) – 58:58 (en)

Выездная победа над «Миннесотой» стала 400-й для Джоэля Кенневилля в качестве главного тренера «Чикаго». Ветеран тренерского цеха стал 12-м наставником в истории НХЛ, кто добрался до этой отметки, работая с одним клубом, а главным помощником в деле достижения этой цифры стал капитан «чёрных ястребов» Джонатан Тэйвз. В игре с «Уайлд» он был просто неудержим, заставив приумолкнуть тех критиков, которые говорили о спаде в игре нападающего и незаслуженности приглашения на Матч всех звёзд. Тэйвз оформил хет-трик, набрал 5 очков и помог «Чикаго» довести гостевую победную серию до семи встреч.

«Монреаль» и Жюльен: первая победа

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2017, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2 : 3 1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Шоу (Уэбер, Емелин) – 03:55 (5x5), 1:1 – Линдберг (Фаст, Шей) – 10:03 (5x5), 1:2 – Уэбер (Марков, Пачьоретти) – 21:42 (5x4), 2:2 – Нэш (Макдона, Веси) – 29:26 (5x5), 2:3 – Байрон – 65:00 ( ПБ)

«Канадцы» одержали первую победу после смены главного тренера. Подопечным Клода Жюльена удалось в гостях обыграть «Нью-Йорк Рейнджерс», а основным творцом этого успеха стали голкипер Кэри Прайс. Вратарь сделал 28 сейвов, в числе которых было абсолютно непостижимое «спасение» на последних секундах овертайма, когда Прайс лишил законного гола нападающего «синерубашечников» Миллера. Бросок в пустой угол должен был принести победу «рейнджерам», но отчаянный кошачий прыжок Прайса позволил перевести встречу в овертайм, где Радулов, Уэбер и Шоу реализовали свои попытки. «Надеюсь, мы сможем воспользоваться этой победой в качестве фундамента. Не скажу, что мы играли идеально, но уровень соперничества был очень хорошим. А когда ты борешься на равных, у тебя обязательно будут шансы выиграть», — сказал Жюльен.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Монреаль Канадиенс Питтсбург Пингвинз Тампа-Бэй Лайтнинг Чикаго Блэкхоукс Владислав Наместников Джонатан Тэйвз Евгений Малкин Клод Жюльен Никита Кучеров Сидни Кросби
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