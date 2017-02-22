День бомбардиров: 4 очка Кучерова, хет-трики Форсберга и Тэйвза

«Тройняшки» — 8, Кучеров – 200

«Питтсбург» прервал серию поражений

9 минут для хет-трика

400 побед Кенневилля и праздник для Тэйвза

«Монреаль» и Жюльен: первая победа

Известие о том, что травмированный капитан «Тампы»идёт на поправку и потихоньку начал тренироваться, вдохновило хоккеистов «Лайтнинг»,которые вовремя осознали печальную перспективу не попасть в плей-офф. Домашний матч с «горячим» «Эдмонтоном» стал лучшим подтверждением возвращения былой уверенности у южан, поскольку на полных оборотах заработало ведущее трио команды, а кроме него здорово отыграл основной голкипер команды. В серьёзности намерений «молний» командаубедилась уже на старте первого периода, когда Кучеров и Палат, забрав шайбу у защитника соперников, убежали в контратаку. Скорость, на которой передвигались форварды «Тампы», была просто космической, а завершилась комбинация классическим пасом на дальнюю штангу и броском в касание.В начале второго периода хозяева увеличили преимущество, когда Джонсон и Кучеров вновь вывели Палата на бросок, и эта передача стала 200-м набранным очком в заокеанской карьере российского бомбардира. Усилиями 25-летнего финского новичка«нефтяники» отквитали одну шайбу, но едва стартовала третья двадцатиминутка, как Кучеров решил все вопросы, забив самостоятельно. Россиянин не стал прорываться на пятачок, передвигаясь вдоль чужой синей лини, а объехал оборонявшихся по хитрой дуге и мощно бросил из-под Макдэвида, который в этом матче заработал «-3».Шайба Наместникова, заброшенная в пустые ворота, позволила Кучерову ещё на один ассистентский балл пополнить личный баланс. За этот матч «Тройняшки» набрали 8 очков, а добытая победа позволила не уйти в отрыв конкурентам по борьбе за кубковую путёвку. «Мне очень нравится играть с этими парнями. Палат и Кучеров – отличные хоккеисты, которые делают игру для меня совсем простой», — откровенно сказал Тайлер Джонсон. «Они хорошо понимают друг друга. Чувствуют, где кто окажется. Признаюсь, что это для меня отличный запасной вариант, когда дела идут не так, как хочется», — заявил наставник «Лайтнинг». «Хороший матч, и хороший день, чтобы получить победу», — с улыбкой сказал Кучеров, прервавший серию из четырёх матчей без очков.«Пингвины», проигравшие два последних матча, сумели завершить неудачный отрезок, обыграв в гостях «Каролину» и подобрались к лидеру Столичного дивизиона «Вашингтону» на дистанцию в три очка. Обыграть «ураганов» «Питтсбургу» удалось при помощи своих главных звёзд –, которым смог помочь «трудяга». Именно он открыл счёт в начале первого периода, умело подставив клюшку под бросок, что заставило «Харрикейнз» тратить дополнительные силы, чтобы отыграться.В середине второй двадцатиминутки в похожем стиле отличился Кросби, чьё подправление на пятачке при розыгрыше численного преимущества стало для гостей победным. Сидни сохранил лидерство в споре снайперов (33 гола), а ближе к концу встречи забил и Малкин, великолепный момент для которого организовалПримечательно, что Кросби и Малкин помимо голов были отмечены и крайне недисциплинированной игрой. Евгений получил три малых штрафа за матч, Сидни – два, и после игры все обратились к капитану «Питтсбурга» с логичным вопросом о том, чем было вызвано подобное поведение. «Мы знаем, что должны играть лучше. Иногда нужны и такие матчи, такие победы, когда ты действуешь не так, как хочешь, но добиваешься успеха. Мы возьмём эти два очка. Соперник 24 раза бросил за первые 40 минут, но в третьем периоде мы ограничили активность «Каролины». Это был хороший отрезок», — сказал Кросби.«Нэшвилл», принимавший дома «Калгари», устроил настоящий голевой праздник для своих болельщиков, но не сумел порадовать их полноценным успехом. К середине второго периода «хищники» уступали с дефицитом в три шайбы, но смогли отыграться и даже выйти вперёд. Главным «мотором» этого процесса стал форвард, который за неполные 9 минут оформил хет-трик, но удержать лидерство в счёте хозяева не смогли.За 10 минут до окончания основного времени защита «жёлтых» не справилась с быстрым, а на самом старте овертайма оборонцы «Предаторз» проспали подключившегося к атаке защитника. «Форсберг был хорош. Сегодня утром я говорил с этой тройкой, и очень важно, что у них получилась удачная игра. Второй период в их исполнении подарил нам одно очко», — так оценил главный тренер «Нэшвилла»игру звенаВыездная победа над «Миннесотой» стала 400-й дляв качестве главного тренера «Чикаго». Ветеран тренерского цеха стал 12-м наставником в истории НХЛ, кто добрался до этой отметки, работая с одним клубом, а главным помощником в деле достижения этой цифры стал капитан «чёрных ястребов». В игре с «Уайлд» он был просто неудержим, заставив приумолкнуть тех критиков, которые говорили о спаде в игре нападающего и незаслуженности приглашения на Матч всех звёзд. Тэйвз оформил хет-трик, набрал 5 очков и помог «Чикаго» довести гостевую победную серию до семи встреч.«Канадцы» одержали первую победу после смены главного тренера. Подопечнымудалось в гостях обыграть «Нью-Йорк Рейнджерс», а основным творцом этого успеха стали голкипер. Вратарь сделал 28 сейвов, в числе которых было абсолютно непостижимое «спасение» на последних секундах овертайма, когда Прайс лишил законного гола нападающего «синерубашечников». Бросок в пустой угол должен был принести победу «рейнджерам», но отчаянный кошачий прыжокпозволил перевести встречу в овертайм, гдереализовали свои попытки. «Надеюсь, мы сможем воспользоваться этой победой в качестве фундамента. Не скажу, что мы играли идеально, но уровень соперничества был очень хорошим. А когда ты борешься на равных, у тебя обязательно будут шансы выиграть», — сказал