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Хоккей. Превью игрового дня КХЛ. 22.02.2017
Фото: Тухбатов Ильнар, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

Старт плей-офф на Востоке. «Ак Барс» и другие хозяева победят

«Магнитка» и «Авангард» победят, «Ак Барс» окажется сильнее «Салавата», а «Трактор» одолеет «Барыс» – в превью игрового дня КХЛ.
22 февраля 2017, среда. 10:00. Хоккей

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»


Форма обеих команд в последних матчах перед плей-офф оставила довольно противоречивое впечатление. И если «Салават» отметился девятиматчевой безвыигрышной серией, то «Ак Барс» потерпел крупные поражения от «Лады» и «Нефтехимика». Было ли это последствием тяжёлых нагрузок, которые могли выпасть казанским игрокам в паузе на Евротур, неизвестно, но последние две встречи «регулярки» подопечные Билялетдинова выиграли, причём в Хельсинки они одержали волевую победу. Ну а хоккеисты уфимского клуба наверняка держат в умах то, что свою проигрышную серию они прервали именно в матче со своими заклятыми соперниками из Казани. В регулярном первенстве «Салават» выиграл три очных противостояния из четырёх, но в плей-офф, как известно, совершенно другая психология, а значит, мы можем стать свидетелями начала нового витка в истории противостояния этих команд. К проблемам коллектива Захаркина стоит отнести целую группу травмированных. Но тот же Умарк, скорее всего, вернётся в ближайшее время, что значительно усилит уфимскую атаку.

Наш прогноз: «Ак Барс» порадует победой своих болельщиков.

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«Трактор» — «Барыс»


Эта пара выглядит самой равной на Востоке. У обеих команд есть хорошие ударные звенья: в «Тракторе» это линия, в которой играют Кручинин, Щехура и Якуценя, а главные ударные силы «Барыса» хорошо известны уже несколько лет — это Доус и Боченски (участие Боченски в первой игре под вопросом). Кстати, эти же люди играли несколько лет назад, когда «Трактор» и «Барыс» встречались между собой на той же стадии в сезоне-2012/13. Тогда во втором матче серии Доус оформил покер, но в итоге это не помогло астанчанам пройти дальше. Сейчас шансы команд выглядят примерно равными. И, если посмотреть на исходы матчей этих соперников в регулярном чемпионате, то там тоже царит паритет: коллективы обменялись гостевыми победами со счётом 4:3. Родные трибуны, конечно, помогут челябинцам, и это может стать одним из факторов, которые помогут «Трактору» открыть счёт в противостоянии.

Наш прогноз: «Трактор» начнёт серию с победы.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь Ред Стар»


Свой первый в истории плей-офф китайская команда начнёт гостевым матчем с обладателем кубка Гагарина. Объективно говоря, шансов одолеть магнитогорскую дружину у подопечных Юрзинова-младшего немного, но и у них есть свои сильные стороны. У команды из Пекина неплохо поставлен выход из своей зоны и отлажена комбинационная игра. Вдобавок к этому она хорошо готова физически — в недавнем матче в Подольске «драконы» большую часть игрового времени подавляли хозяев, не давая им создать что-то стоящее в атаке. Ну а козыри «Металлурга» всем давно известны. Стоит отметить, что в этой игре мы можем стать свидетелями очередного рекорда Сергея Мозякина — в чемпионатах России форварду осталось одно очко до заветной тысячи.

Наш прогноз: «Металлург» начнёт с победы защиту завоёванного в прошлом году трофея.

«Авангард» — «Адмирал»


Не стоит сомневаться, что в этой паре, и конкретно в этом матче, «Авангард» будет фаворитом. Но и у дальневосточников есть факторы, благодаря которым они в первой встрече серии могут зацепиться за результат. Прежде всего, как сказал их наставник Александр Андриевский, это надёжная игра в обороне, ведь, по его словам, у омичей все звенья хорошо атакуют. В этом противостоянии своя интрига наверняка будет для Казакова, Ткачёва и Мнацяна, которые когда-то играли в Омске, но не пришлись ко двору. Как бы то ни было, за счёт исполнительского класса подопечные Канарейкина смотрятся сильнее, а потому они и победят.

Наш прогноз: «Авангард» стартует с победы в серии с командой из Владивостока.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Авангард ХК Адмирал ХК Ак Барс ХК Барыс ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев ХК Трактор Кубок Гагарина
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