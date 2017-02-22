Кубок Гагарина на Востоке. Эксперты – о парах первого раунда

«Металлург» (Магнитогорск) – «Куньлунь Ред Стар»

«Авангард» – «Адмирал»

Светлов: Китайская команда в этом сезоне уже не раз удивляла нас, почему бы это не сделать в плей-офф.

«Ак Барс» – «Салават Юлаев»

Гомоляко: Серия может начаться с победы «Барыса», но дальше пройдёт «Трактор».

«Трактор» – «Барыс»

Бадюков: Неизвестно, как чувствуют себя Умарк и Хартикайнен, именно от них многое зависит в «Салавате».

22 февраля стартует розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции. Поделиться ожиданиями от серий и высказать мнение относительно возможных победителей мы попросили трёхкратного чемпиона России, чемпиона России, известного в прошлом нападающегои олимпийского чемпиона и тренера: В регулярном чемпионате «Магнитка» практически не оставила шансов «Куньлуню». Китайский клуб буквально в последний момент попал в плей-офф и отдал на эту борьбу все силы. Мы, конечно,ждём от «Куньлуня» упорного противостояния. Но команда потеряла Флёри, он выбыл до конца сезона. Клуб только появился в КХЛ и сразу попал в плей-офф — это уже очень хороший результат. Дальше будет лучше, но не в этом сезоне.: «Куньлунь» сможет навязать борьбу «Магнитке» только в том случае, если будет играть дисциплинированно и мало удаляться. Тогда ещё что-то может быть, а так, конечно, шансов очень мало.: Игра в плей-офф очень непредсказуемая, победить может любой. Конечно, «Магнитка» выиграла Восточную конференцию и в первых домашних матчах обязана обыгрывать «Куньлунь». Но китайская команда в этом сезоне уже не раз удивляла нас, почему бы это не сделать в плей-офф.: Лёгкой прогулкой серия с «Адмиралом» для Омска точно не будет. Проблемы у «Авангарда» могут возникнуть и в первых матчах. Подопечные Канарейкина любят и умеют играть вторым номером, хотя в команде есть и исполнители. На выезде эти исполнители имеют возможности, дома же омской команде играть сложнее — приходится идти вперёд, раскрываться, играть первым номером. «Адмирал» не так давно играл с «Авангардом» и победил. Матч во Владивостоке на маленькой площадке может быть очень тяжёлым для гостей. Думаю, одно поражение у «Авангарда» в серии точно будет.: Шансы у «Адмирала», как и у всех, есть. Но всё-таки «Авангард» выглядит явным фаворитом, подбор игроков у него лучше. Поэтому предпочтение отдам омскому клубу. Тот факт, что «Авангарду» придётся далеко летать, никак не повлияет на исход серии. В каждой команде есть опытный тренерский штаб, врачи, так что они подготовятся к играм на Дальнем Востоке.: «Авангард» и в таблице был выше, и выглядел стабильнее по ходу регулярного чемпионата, так что фаворит налицо. Психологически команде важно подойти в нужном состоянии к играм на вылет. Но только после первых игр будет ясно, у кого будет преимущество в серии.: Неизвестно, как чувствуют себя Умарк и Хартикайнен, именно от них многое зависит в «Салавате». Конечно, на одну игру уфимцы могут собраться и выиграть. Но, думаю, на серию «Салавату» может не хватить глубины состава. У «Ак Барса» же «скамейка», наоборот, длинная.: Борьба будет в «зелёном дерби» упорная, биться будут не на жизнь, а на смерть. Предсказать, кто победит, тяжело. Хотелось бы, чтобы было все семь матчей. В данный момент я отдам предпочтение Казани. У «Салавата» не очень сильная вратарская линия, в плей-офф же надёжность голкипера — немаловажный фактор.Когда такой игрок, как Умарк, выпадает — это потеря. Но в «Салавате» играет не один Умарк, а вся команда, поэтому ребята смогут и без шведа собраться и составить конкуренцию «Ак Барсу».: Обе команды в разные годы выигрывали Кубок Гагарина, у обеих сильный подбор игроков. Серия равных соперников, предпочтение не отдам ни одной команде. У Уфы был волнообразный сезон, со взлётами и падениями, но потенциал у «Салавата» очень высокий. В последних играх регулярного чемпионата подопечные Захаркина собрались и обыграли «Ак Барс», поэтому заранее отдавать победу Казани в этой серии не стал бы. Не думаю, что без Умарка и Хартикайнена «Салават» выглядит значительно слабее. Эти два игрока важны для клуба, но не всегда в плей-офф решают исход встреч звёзды.: Абсолютно непредсказуемое противостояние, хотя тот хоккей, который демонстрирует «Трактор» в этом сезоне, изначально выглядит как хоккей в плей-офф. Но «Барыс» тоже не подарок, он прибавляет. Плюсы команды из Астаны очевидны — это первое звено, но, думаю, челябинцы сумеют его закрыть. «Трактор» по личным противостояниям имеет преимущество, лёгкой победы не будет, но всё-таки именно команда из Челябинска пройдёт дальше.В этой серии мы увидим закрытый хоккей, ни одна из команд не захочет раскрываться. «Барыс» на выезде вряд ли побежит вперёд, «Трактор» дома будет стараться использовать большинство и действовать на контратаках.: Серия может начаться с победы «Барыса», но дальше пройдёт «Трактор». В этом сезоне челябинцы выглядят очень хорошо, ребята знают, как играть. Упорная игра будет во всех матчах, будут бороться практически равные команды. У «Трактора» сейчас очень сильная оборона и сильные два вратаря. Если Карлссон в «Барысе» сможет прилично выглядеть в воротах, то команда из Астаны навяжет борьбу.: Команды по ходу сезона доказали, что достойны играть в плей-офф. Нас ждёт упорная борьба, фаворита в этой серии нет.