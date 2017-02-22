Кубок Гагарина на Востоке. Эксперты – о парах первого раунда

>>> Кубок Гагарина на Западе. Эксперты – о парах первого раунда
«Металлург» (Магнитогорск) – «Куньлунь Ред Стар»
Бадюков: В регулярном чемпионате «Магнитка» практически не оставила шансов «Куньлуню». Китайский клуб буквально в последний момент попал в плей-офф и отдал на эту борьбу все силы. Мы, конечно, ждём от «Куньлуня» упорного противостояния. Но команда потеряла Флёри, он выбыл до конца сезона. Клуб только появился в КХЛ и сразу попал в плей-офф — это уже очень хороший результат. Дальше будет лучше, но не в этом сезоне.
Гомоляко: «Куньлунь» сможет навязать борьбу «Магнитке» только в том случае, если будет играть дисциплинированно и мало удаляться. Тогда ещё что-то может быть, а так, конечно, шансов очень мало.
Светлов: Игра в плей-офф очень непредсказуемая, победить может любой. Конечно, «Магнитка» выиграла Восточную конференцию и в первых домашних матчах обязана обыгрывать «Куньлунь». Но китайская команда в этом сезоне уже не раз удивляла нас, почему бы это не сделать в плей-офф.
«Авангард» – «Адмирал»
Бадюков: Лёгкой прогулкой серия с «Адмиралом» для Омска точно не будет. Проблемы у «Авангарда» могут возникнуть и в первых матчах. Подопечные Канарейкина любят и умеют играть вторым номером, хотя в команде есть и исполнители. На выезде эти исполнители имеют возможности, дома же омской команде играть сложнее — приходится идти вперёд, раскрываться, играть первым номером. «Адмирал» не так давно играл с «Авангардом» и победил. Матч во Владивостоке на маленькой площадке может быть очень тяжёлым для гостей. Думаю, одно поражение у «Авангарда» в серии точно будет.
Гомоляко: Шансы у «Адмирала», как и у всех, есть. Но всё-таки «Авангард» выглядит явным фаворитом, подбор игроков у него лучше. Поэтому предпочтение отдам омскому клубу. Тот факт, что «Авангарду» придётся далеко летать, никак не повлияет на исход серии. В каждой команде есть опытный тренерский штаб, врачи, так что они подготовятся к играм на Дальнем Востоке.
Светлов: Китайская команда в этом сезоне уже не раз удивляла нас, почему бы это не сделать в плей-офф.
Светлов: «Авангард» и в таблице был выше, и выглядел стабильнее по ходу регулярного чемпионата, так что фаворит налицо. Психологически команде важно подойти в нужном состоянии к играм на вылет. Но только после первых игр будет ясно, у кого будет преимущество в серии.
«Ак Барс» – «Салават Юлаев»
Бадюков: Неизвестно, как чувствуют себя Умарк и Хартикайнен, именно от них многое зависит в «Салавате». Конечно, на одну игру уфимцы могут собраться и выиграть. Но, думаю, на серию «Салавату» может не хватить глубины состава. У «Ак Барса» же «скамейка», наоборот, длинная.
Гомоляко: Борьба будет в «зелёном дерби» упорная, биться будут не на жизнь, а на смерть. Предсказать, кто победит, тяжело. Хотелось бы, чтобы было все семь матчей. В данный момент я отдам предпочтение Казани. У «Салавата» не очень сильная вратарская линия, в плей-офф же надёжность голкипера — немаловажный фактор.
Гомоляко: Серия может начаться с победы «Барыса», но дальше пройдёт «Трактор».
Когда такой игрок, как Умарк, выпадает — это потеря. Но в «Салавате» играет не один Умарк, а вся команда, поэтому ребята смогут и без шведа собраться и составить конкуренцию «Ак Барсу».
Светлов: Обе команды в разные годы выигрывали Кубок Гагарина, у обеих сильный подбор игроков. Серия равных соперников, предпочтение не отдам ни одной команде. У Уфы был волнообразный сезон, со взлётами и падениями, но потенциал у «Салавата» очень высокий. В последних играх регулярного чемпионата подопечные Захаркина собрались и обыграли «Ак Барс», поэтому заранее отдавать победу Казани в этой серии не стал бы. Не думаю, что без Умарка и Хартикайнена «Салават» выглядит значительно слабее. Эти два игрока важны для клуба, но не всегда в плей-офф решают исход встреч звёзды.
«Трактор» – «Барыс»
Бадюков: Абсолютно непредсказуемое противостояние, хотя тот хоккей, который демонстрирует «Трактор» в этом сезоне, изначально выглядит как хоккей в плей-офф. Но «Барыс» тоже не подарок, он прибавляет. Плюсы команды из Астаны очевидны — это первое звено, но, думаю, челябинцы сумеют его закрыть. «Трактор» по личным противостояниям имеет преимущество, лёгкой победы не будет, но всё-таки именно команда из Челябинска пройдёт дальше.
В этой серии мы увидим закрытый хоккей, ни одна из команд не захочет раскрываться. «Барыс» на выезде вряд ли побежит вперёд, «Трактор» дома будет стараться использовать большинство и действовать на контратаках.
Бадюков: Неизвестно, как чувствуют себя Умарк и Хартикайнен, именно от них многое зависит в «Салавате».
Гомоляко: Серия может начаться с победы «Барыса», но дальше пройдёт «Трактор». В этом сезоне челябинцы выглядят очень хорошо, ребята знают, как играть. Упорная игра будет во всех матчах, будут бороться практически равные команды. У «Трактора» сейчас очень сильная оборона и сильные два вратаря. Если Карлссон в «Барысе» сможет прилично выглядеть в воротах, то команда из Астаны навяжет борьбу.
Светлов: Команды по ходу сезона доказали, что достойны играть в плей-офф. Нас ждёт упорная борьба, фаворита в этой серии нет.