Предсказамус настрадал. Восток. Прогнозы на первый раунд КГ

Накануне мы возобновили проект «Предсказамус настрадал», в котором журналисты и эксперты делают свои прогнозы на серии розыгрыша Кубка Гагарина. В первой части участники «Предсказамуса» ставили на пары Западной конференции, и судя по результатам стартового дня – пока обходится без сенсаций. Первые матчи выиграли те команды, которым отдавало предпочтение большинство прогнозистов. Удивит ли Восток?Если на Западе прогнозисты верят в блицкриг двух «армейских» клубов, то на Востоке участники «Предсказамуса» уверены, что быстрее других стадию первого раунда пройдёт «Магнитка». Действующие обладатели Кубка Гагарина выиграли конференцию и попали на китайского новичка. Три года назад «сталевары» со счётом 4-1 обыграли «Адмирал», который на тот момент также пребывал в статусе новобранца КХЛ. Теперь в точно такой же исход верит чуть меньше половины прогнозистов. Но большинство всё-таки ставят на сухую победу магнитогорского «Металлурга». Чем не мотивация для команды Владимира Юрзинова? «Куньлунь» уже вышел в плей-офф, не зацикливаясь на этой цели, так почему бы не выиграть один-два матча у чемпиона, когда на тебя никто не готов поставить даже юаня?«Адмирал», как и «Куньлунь», официально оформил место в плей-офф лишь в последний день регулярного чемпионата. Однако в команду из Владивостока верят гораздо охотнее, чем в коллектив из Пекина. Видимо, причиной тому как кубковый опыт «моряков», полученный ими в прошлом году, так и соперник: «Авангард» хоть и финишировал аккурат за спиной «Магнитки», идеально отлаженной машиной не выглядит. Противоречивая концовка «регулярки» в исполнении подопечныхпобудила целый ряд прогнозистов поставить на семь матчей. Среди тех, кто верит в борьбу до конца, две ТВ-дивы. Ну а дальше всех пошёл наш коллега Роман Соловьёв, который стал единственным участником «Предсказамуса», верящим в триумф «моряков». Если Роман сорвёт джек-пот, то почти наверняка разделит успех с омской диаспорой «Адмирала».будут предельно мотивированы в серии против родной команды.Сколько бы раз ни встречались в плей-офф «Ак Барс» и «Салават Юлаев», какие бы места они ни занимали в «регулярке», их встречи становятся главным событием раунда. Вот и теперь «зелёное дерби» — это жемчужина восточной части плей-офф, а то и всего розыгрыша Кубка Гагарина. То, что «Ак Барс» прошёл чемпионат ровнее и избежал затяжных серий поражений, делает его фаворитом пары. Но только на бумаге. «Салават Юлаев», который после Нового года лихорадило как никакой другой клуб, выиграл два последних матча «регулярки» и постепенно ставит на ноги травмированных.Однако главное то, что «зелёные дерби», особенно на кубковой стадии, живут по своим законам.и другие прогнозисты, поставившие на 4-3 в пользу уфимцев, прекрасно это понимают. 4-2 на «Салават» от редактора Sports.ru, энхаэловского обозревателя «Чемпионата»и ещё двух участников «Предсказамуса», на первый взгляд, кажется безрассудством, но такой счёт предполагает, что решающий матч командавыиграет на домашнем льду. Чем не реалистичный сценарий?То, что сразу 10 опрошенных поставили в «зелёном дерби» на «Салават Юлаев», делает его самым непредсказуемым противостоянием первого раунда на Востоке. Однако серия «Трактор» — «Барыс» по сложности прогнозирования отстала всего-навсего на один голос. Большинство, конечно, верит в команду, которая весь сезон держалась в верхней части таблицы, но, скажем, представитель «Чемпионата»и корреспондент «Спорт-экспресса»убеждены, что седьмой матч на уральской земле выиграет «Барыс». А вот радиоведущийи руководитель нашего хоккейного отделаверят, что казахстанская команда оформит выход во второй раунд в Астане. Как бы то ни было, нас ожидает противостояние двух равных команд и новых тренерских имён. Анвар Гатиятулин и Эдуард Занковец в равной степени претендуют на открытие года, и тот, кто пройдёт дальше, только укрепится в этой роли.