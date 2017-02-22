Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ЛИГА ЧЕМПИОНОВ — успей заявить состав! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Кубок Гагарина. Восточная конференция. Прогнозы на первый раунд
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Предсказамус настрадал. Восток. Прогнозы на первый раунд КГ

С наступлением плей-офф возвращается наша традиционная рубрика прогнозов «Предсказамус настрадал». На очереди – Восточная конференция.
22 февраля 2017, среда. 14:00. Хоккей
>>> Предсказамус настрадал. Запад. Прогнозы на первый раунд КГ

Накануне мы возобновили проект «Предсказамус настрадал», в котором журналисты и эксперты делают свои прогнозы на серии розыгрыша Кубка Гагарина. В первой части участники «Предсказамуса» ставили на пары Западной конференции, и судя по результатам стартового дня – пока обходится без сенсаций. Первые матчи выиграли те команды, которым отдавало предпочтение большинство прогнозистов. Удивит ли Восток?
Если на Западе прогнозисты верят в блицкриг двух «армейских» клубов, то на Востоке участники «Предсказамуса» уверены, что быстрее других стадию первого раунда пройдёт «Магнитка». Действующие обладатели Кубка Гагарина выиграли конференцию и попали на китайского новичка. Три года назад «сталевары» со счётом 4-1 обыграли «Адмирал», который на тот момент также пребывал в статусе новобранца КХЛ. Теперь в точно такой же исход верит чуть меньше половины прогнозистов. Но большинство всё-таки ставят на сухую победу магнитогорского «Металлурга». Чем не мотивация для команды Владимира Юрзинова? «Куньлунь» уже вышел в плей-офф, не зацикливаясь на этой цели, так почему бы не выиграть один-два матча у чемпиона, когда на тебя никто не готов поставить даже юаня?

>>> Кубок Гагарина на Западе. Эксперты – о парах первого раунда

«Адмирал», как и «Куньлунь», официально оформил место в плей-офф лишь в последний день регулярного чемпионата. Однако в команду из Владивостока верят гораздо охотнее, чем в коллектив из Пекина. Видимо, причиной тому как кубковый опыт «моряков», полученный ими в прошлом году, так и соперник: «Авангард» хоть и финишировал аккурат за спиной «Магнитки», идеально отлаженной машиной не выглядит. Противоречивая концовка «регулярки» в исполнении подопечных Фёдора Канарейкина побудила целый ряд прогнозистов поставить на семь матчей. Среди тех, кто верит в борьбу до конца, две ТВ-дивы Наталья Кларк и Дарья Миронова. Ну а дальше всех пошёл наш коллега Роман Соловьёв, который стал единственным участником «Предсказамуса», верящим в триумф «моряков». Если Роман сорвёт джек-пот, то почти наверняка разделит успех с омской диаспорой «Адмирала». Владимир Ткачёв, Максим Казаков и Самвел Мнацян будут предельно мотивированы в серии против родной команды.

>>> Кубок Гагарина на Востоке: кто затмит «зелёное дерби»?

Сколько бы раз ни встречались в плей-офф «Ак Барс» и «Салават Юлаев», какие бы места они ни занимали в «регулярке», их встречи становятся главным событием раунда. Вот и теперь «зелёное дерби» — это жемчужина восточной части плей-офф, а то и всего розыгрыша Кубка Гагарина. То, что «Ак Барс» прошёл чемпионат ровнее и избежал затяжных серий поражений, делает его фаворитом пары. Но только на бумаге. «Салават Юлаев», который после Нового года лихорадило как никакой другой клуб, выиграл два последних матча «регулярки» и постепенно ставит на ноги травмированных.


Однако главное то, что «зелёные дерби», особенно на кубковой стадии, живут по своим законам. Денис Казанский, Павел Лысенков и другие прогнозисты, поставившие на 4-3 в пользу уфимцев, прекрасно это понимают. 4-2 на «Салават» от редактора Sports.ru Антона Руднева, энхаэловского обозревателя «Чемпионата» Максима Замятина и ещё двух участников «Предсказамуса», на первый взгляд, кажется безрассудством, но такой счёт предполагает, что решающий матч команда Игоря Захаркина выиграет на домашнем льду. Чем не реалистичный сценарий?

То, что сразу 10 опрошенных поставили в «зелёном дерби» на «Салават Юлаев», делает его самым непредсказуемым противостоянием первого раунда на Востоке. Однако серия «Трактор» — «Барыс» по сложности прогнозирования отстала всего-навсего на один голос. Большинство, конечно, верит в команду Анвара Гатиятулина, которая весь сезон держалась в верхней части таблицы, но, скажем, представитель «Чемпионата» Павел Панышев и корреспондент «Спорт-экспресса» Игорь Еронко убеждены, что седьмой матч на уральской земле выиграет «Барыс». А вот радиоведущий Владимир Дехтярёв и руководитель нашего хоккейного отдела Александр Рожков верят, что казахстанская команда оформит выход во второй раунд в Астане. Как бы то ни было, нас ожидает противостояние двух равных команд и новых тренерских имён. Анвар Гатиятулин и Эдуард Занковец в равной степени претендуют на открытие года, и тот, кто пройдёт дальше, только укрепится в этой роли.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Авангард ХК Адмирал ХК Ак Барс ХК Барыс ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев ХК Трактор Кубок Гагарина
Новости. Хоккей
22 февраля 2017, среда
13:45 Хусак: дома, в Венгрии, я играла с мальчиками, это было для меня хобби
13:25 Каменский: переход к оборонительной игре в «Спартаке» прошёл болезненно
13:00 Кожевников: Ялонену надо обижаться на себя, а не на судейство
12:43 «Когда вы выходите на лёд — мы рядом!» — промо-ролик «Авангарда»
12:42 Купер: у «Тройняшек» сейчас идёт игра
12:30 Как завершатся первые матчи серий плей-офф на Востоке
12:17 Кэссиди: работал с Хохлачёвым ещё в «Провиденс», он отлично выполнял работу
12:06 Кенневилль одержал 400-ю победу в качестве главного тренера «Чикаго»
12:05 Никулин: это только начало серии, «Динамо» нужно думать о следующем матче
12:00 Светлов: без Умарка «Салават» не слабее, в плей-офф не всё решают звёзды
11:54 Бэбкок: полевые игроки «Торонто» выручили Андерсена
11:35 Отец Радулова: если Александру нравится в НХЛ — останется, нет — вернётся
11:31 Капитан «Тампы» Стэмкос впервые после травмы тренировался на льду
11:15 Николаев: перспектив, чтобы достучаться до ума руководителей Башкортостана, нет
11:02 Жюльен: игра «Монреаля» не была идеальной
11:00 Гомоляко: «Барыс» может победить в Челябинске, но серию выиграет «Трактор»
10:42 Чернышенко: главная проблема ЦСКА – это устаревший дворец
10:20 Тэйвз, Форсберг и тройка Кучерова – звёзды дня в НХЛ
10:12 Ялонен: ситуация с судейством не изменится и во второй игре серии с ЦСКА
10:00 Бадюков: лёгкой прогулкой серия с «Адмиралом» для «Авангарда» не будет
09:48 Коваленко: игрокам «Сочи» говорят — зря они обратились в профсоюз и прокуратуру
09:36 Лайне 4-й после Овечкина, Кросби и Скиннера новичок, забивший не менее 30 голов
09:30 Тэйвз оформил свой 4-й хет-трик на уровне НХЛ
09:20 Наместников забил гол, не поразив ворота «Эдмонтона»
09:15 Годро установил свой личный рекорд по передачам за один матч
09:11 Форвард сборной Латвии Херберт Васильев объявил о завершении карьеры в 40 лет
09:07 Мэттьюс — второй новичок в истории «Торонто», набравший 50 очков
09:02 Прайс одержал 258-ю победу и делит с Драйденом 3-е место в истории «Монреаля»
09:00 «Тимро» расторг контракт с экс-форвардом ЦСКА и «Амура» Барнеттом после 2 матчей
08:59 Сятери: в исполнении «Витязя» была неидеальная игра
08:07 «Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Колорадо»
07:31 Хет-трик Форсберга не спас «Нэшвилл» от домашнего поражения в игре с «Калгари»
07:00 Болельщица с балалайкой и разочарование нижегородцев. Фото «Динамо» – «Торпедо»
06:51 Хет-трик Тэйвза помог «Чикаго» выиграть у «Миннесоты»
06:43 «Торонто» в овертайме победил «Виннипег», Зайцев отдал голевую передачу
06:33 «Тампа» оказалась сильнее «Эдмонтона», Кучеров набрал 4 очка, Наместников — 1
06:14 Гол Зеттерберга не спас «Детройт» от поражения в игре с «Айлендерс»
05:55 «Монреаль» по буллитам одолел «Рейнджерс», Емелин и Марков набрали по 1 очку
05:37 Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Каролину»
05:24 «Оттава» на выезде победила «Нью-Джерси», Андерсон сделал 29 сейвов
01:16 Уилер: Троубу дисквалифицировали, а Малкина — нет. Это вызывает много вопросов
00:20 Александр Ерёменко побил рекорд Кошечкина, проведя 81-й матч в карьере на ноль
00:20 Шуленин: если бы вступились за Бирюкова, «Торпедо» осталось бы в меньшинстве
00:14 Брюквин: для «Динамо» важно почувствовать вкус победы, но нельзя расслабляться
00:03 Орешкин: лёгких матчей не будет, а игрой «Динамо» в атаке я доволен
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какую серию 1-го раунда плей-офф КХЛ вы считаете наиболее интересной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+