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«Ак Барс» против «Салавата» в плей-офф. История «зелёного дерби»

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» в восьмой раз в истории сыграют в плей-офф российских чемпионатов. Кто выиграет на этот раз?