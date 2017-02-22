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История противостояния «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в плей-офф
Фото: РИА Новости
Текст: Лев Лукин

«Ак Барс» против «Салавата» в плей-офф. История «зелёного дерби»

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» в восьмой раз в истории сыграют в плей-офф российских чемпионатов. Кто выиграет на этот раз?
22 февраля 2017, среда. 16:00. Хоккей
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Одно из самых ярких противостояний российского хоккея зародилось ещё в советскую эпоху как дуэль команд из двух республиканских столиц. Особую пикантность приобрело в середине 2000 – начале 2010 годов, когда победитель дерби в играх на вылет неизменно становился чемпионом России, а регулярным соперничество стало с разделением плей-офф КХЛ на конференции, что существенно увеличило вероятность встречи «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в решающих матчах.

Сезон-2005/06, «Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 3-0


Первая встреча в плей-офф заклятых соперников случилась весной 2006 года. Команды встретились на стадии 1/4 финала, и казанцы довольно легко выиграли серию до трёх побед. В составе «Ак Барса» тогда блистало звено Морозов – Зиновьев – Зарипов, а Зинэтула Билялетдинов шёл к своему первому золоту в качестве главного тренера казанской команды. Уфимцев тренировал Сергей Михалёв, только начинавший свой путь «тренера золотой мечты».

Сезон-2007/08, «Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 3-1


Второе противостояние соперников в играх на вылет произошло спустя два года, и уфимцам удалось взять убедительный реванш. Тот полуфинал получился весьма упорным, а успех «Салавату» принесла удачная игра в выездных встречах. За собой команду Михалёва вело звено Сидякин – Алексей Медведев – Игорь Волков, а в воротах блистал Александр Ерёменко. Победив в дерби, уфимцы в финале оказались сильнее «Локомотива» и впервые стали чемпионами России.
В составе «Ак Барса» в 2006 году блистало звено Морозов – Зиновьев – Зарипов, а Зинэтула Билялетдинов шёл к своему первому золоту в качестве главного тренера казанской команды.

Сезон-2009/10, «Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 2-4


Первая в плей-офф КХЛ встреча казанцев и уфимцев состоялась во втором розыгрыше кубка Гагарина. «Ак Барс» в ранге действующего чемпиона обыграл «Салават» под руководством Вячеслава Быкова. Тренер, провалившийся незадолго до этого со сборной России в Ванкувере, весьма болезненно воспринял то поражение своей команды в финале Восточной конференции и по окончании серии произнёс знаменитую фразу: «Сильнейший выбыл». «Ак Барсу» удалось создать великолепный задел, выиграв обе стартовые встречи в Уфе, а в дальнейшем даже вдохновенная игра Александра Радулова не помогла «Салавату». Казанцы практически весь плей-офф обходились без травмированного Даниса Зарипова, что не помешало им не только пройти принципиального соперника, но и выиграть второй подряд Кубок Гагарина.

Сезон-2010/11, «Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 1-4


Спустя год команды встретились вновь, на этот раз на стадии полуфинала конференции. «Ак Барс» начинал серию дома, но уфимцы показали идеальную игру на выезде, выиграв три из трёх матчей на «Татнефть Арене». Вячеслав Быков имел в своём распоряжении убойную тройку Радулов – Григоренко – Торесен и обладателей кубка Стэнли Твердовского и Вячеслава Козлова. Уфимцы катком прошлись по «Ак Барсу», а затем выиграли Кубок Гагарина.
Быков весьма болезненно воспринял то поражение своей команды в финале Восточной конференции и по окончании серии произнёс знаменитую фразу: «Сильнейший выбыл».

Сезон-2011/12, «Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 4-2


В следующем плей-офф вновь не обошлось без «зелёного дерби», но это было противостояние совсем другого уровня. Быков после триумфа покинул «Салават», а Билялетдинов был призван в сборную России на смену Вячеславу Аркадьевичу. И уфимцы, и казанцы вынужденно поумерили свои амбиции, и, возможно, поэтому принципиальное дерби впервые состоялось на такой низкой стадии, уже в четвертьфинале Востока. Неудивительно, что именно в этом плей-офф прервалась традиция, согласно которой победитель «зеленого дерби» становился чемпионом. Владимир Крикунов переиграл Венера Сафина, но затем уступил опытнейшему Валерию Белоусову, возглавлявшему «Трактор». В одной из игр этой серии работники «Уфа-Арены», устанавливая сдвинутые ворота, немного перестарались, и из глубоко просверленного отверстия во льду забил фонтан, что вдохновило Александра Радулова сказать фразу про колхоз, быстро ставшую крылатой.

Сезон-2012/13, «Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 4-3


Четвёртый подряд раунд битвы казанцев с уфимцами ознаменовался тем, что команды впервые доигрались до седьмого матча. «Ак Барсу» удалось обыграть подопечных Владимира Юрзинова, но в дальнейшем казанцев вновь ждало поражение от «Трактора». Та серия получилась самой упорной в истории противостояния: для начала команды одержали по две гостевые победы, а затем синхронно выиграли домашние матчи в овертаймах. В седьмой игре победу казанцам принёс Алексей Терещенко, в разное время участвовавший в «зелёных дерби» с обеих сторон.

Сезон-2015/16, «Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 4-3


В прошлом сезоне «барсы» и юлаевцы подарили нам ещё один раунд захватывающего противостояния. «Салават» повёл в серии 3-1, одержав все победы с разницей в три шайбы. Но «Ак Барс» в пятой игре на уфимском льду смог перевести серию снова в Казань, где устроил кошмар для уфимцев, разгромив команду Игоря Захаркина 8:0. Эта победа стала самой крупной сухой победой в истории плей-офф КХЛ. Впрочем, уже через день «Салават» выиграл решающий матч серии, а затем добрался до бронзовых медалей чемпионата.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс ХК Салават Юлаев Кубок Гагарина
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