Даже Губерниев не дождался. Так долго на «Арене Омск» не играли!

Губерниев агитировал за биатлон и не увидел развязки

«Авангард» выбросил тросточки только в третьем периоде

Друзья Соботки – судьи, друзья Бобкова – штанги!

Когда корреспондент «Чемпионата» тихо-мирно сидел на завтраке в гостинице, яблоко чуть было не застряло в горле. Причиной тому стал прекрасно знакомый голос. Голос биатлона. Да только звучал он не из телеприёмника, а прямо из-за спины.приехал в Омск по приглашению «Авангарда», а поселился в одной гостинице с его соперником по первому раунду. Для самого известного спортивного комментатора страны это уже второй визит в сибирский город, но для того, чтобы связать слова «хоккей», «Губерниев» и «Авангард», нужно обладать даже не логическим мышлением, а богатой фантазией. В общем, более неожиданного гостя на стартовом матче плей-офф встретить было сложно.На арене Губерниев предстал человеком-оркестром. Он и автографы успел раздать, и один из периодов на местном канале прокомментировать, и голосом арены побыть. Заводя омичей, которые с трудом осознавали, что на дворе плей-офф, главный человек в российском биатлоне не забыл пропиарить обожаемый им вид спорта. «…И наши биатлонисты обязательно победят!» — заряжал Губерниев, словно находился не в Омске, а какой-нибудь Поклюке. Болельщики переглядывались, не понимая, при чём тут стреляющие лыжники. Впрочем, до дирижирования и совместного распевания гимна дело не дошло. Отработав программу, Губерниев покинул «Арену Омск», так и не увидев развязки. Вместе с ним свои места с наступлением второго овертайма начали покидать и болельщики, словно забыв, что завтра выходной.Наблюдая за тем, что происходило на льду первые два периода, сложно было поверить в то, что перед нами матч плей-офф. И если «Адмирал» играл так, как и ожидали от клуба-андердога, уступающего по подбору исполнителям, то хозяева льда неприятно удивили. Ни тебе стыков на пределе жёсткости, ни желания закопать шайбу на пятаке, ни других атрибутов кубкового хоккея. Так, за второй период «ястребы» нанесли всего четыре броска и совершили один-единственный силовой приём! Выражаясь языком, на льду у «Авангарда» были академики с тросточками. Карусель из интеллигентной перепасовки – это, конечно, хорошо, но для регулярного чемпионата. «Авангард» никак не мог переключить тумблер, а тем временем местный воспитанникприблизил родной клуб к конфузу.на пресс-конференции описал не самый удачный отрезок полной недосказанности фразой «без комментариев».«У нас не получилось забить второй гол. «Адмирал» играл строго, порой даже очень строго. Всё делали так, как нас просили. Андриевский попросил забыть этот матч и двигаться дальше. «Авангард» победил, но завтра будет новый день», — скажет после матча Казаков. Сам он сыграл за себя и за того парня – Владимира Ткачёва, другого омича, которогорешил оставить вне заявки на матч. Возможно, что именно его помощи, форварда первого звена, не хватило для того, чтобы дожать «Авангард» в первой половине матча. Без Ткачёва потух и его постоянный напарник, из-под которого помимо всего прочего открыл счёт. Не использовав своих шансов в минуты омской спячки, в третьем периоде «моряки» были вынуждены стиснув зубы отбиваться. «Авангард» взвинтил обороты и создал уйму моментов, преимущественно усилиями первого звена. А на последней минуте, вместо того чтобы стать героем дня, угодилв клюшку…По тому, как заканчивалось основное время матча, можно было предположить, что в овертайме «Адмирал» ждёт быстрая смерть. Казалось, что силы у подопечных Андриевского на исходе. Однако, перезарядив батарейки в перерыве и набравшись мужества, гости предстали крепким орешком. Дальневосточники пережили и шесть минут в меньшинстве, и две штанги. Любопытно, что оба удаления на себе заработал. И если в случае с фолом, который разбил чеху лицо, можно было апеллировать только к количеству выписанных минут, то удалениевыглядело весьма спорным. Сложилось впечатление, что Соботка сам прихватил клюшку руками, вдобавок сыграв на публику, то есть на арбитров. Чешской школе присущ артистизм, и можно только оценить вклад Соботки в итоговую победу «Авангарда». Лучше так, чем как в последние два сезона, когда главная звезда команды потухала с наступлением кубковой весны.«В овертаймах были короткие смены по 20-25 секунд, старались выпускать свежих игроков. Судя по игре, нам не везло, было столько штанг, нереализованных моментов. Здорово, что проявили характер и додавили. В первом и втором периодах сознательно отдали инициативу, а в третьем добавили. Такое было тренерское задание. Добавить нужно в реализации и забивать моменты», — держал после матча слово капитан «Авангарда», для которого эта встреча с «Адмиралом» не стала самой продолжительной в карьере.Забил же «Авангард» не после одного из удалений, заработанных Соботкой, а в равных составах, когда Антон Бурдасов нашёл передачей. К тому моменту «Адмирал» уже был окончательно вымотан игрой в меньшинстве, а Бобков на пару с заколдованными им штангами устал выручать гостей из Владивостока. Одна и та же стойка выручала голкипера «моряков» после выстрелов, но на 106-й минуте оказалась бессильна. К тому моменту был уже побит рекорд «Арены Омск»: так поздно свет в этом сибирском городе ещё не гасили. Когда игра перетекла в третий овертайм, впору было вспомнить, что в составе «Адмирала» выступает автор самого позднего гола в истории КХЛ, но Андревский доверил ему всего одну смену. Видимо, наставник «моряков» ждал той самой 127-й минуты, на которой три года назад Конев поразил ворота пражского «Льва»…