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Хоккей. Итоги дня. 22 февраля 2017 года
Фото: РИА Новости
Текст: Павел Панышев

Пять пробоин «Трактора» и ошарашивший «Салават» Охтамаа

«Трактор» провалил матч, «Авангард» мучился, а не играл, Охтамаа забросил спорную шайбу в ворота «Салавата» — первый день плей-офф Востока.
22 февраля 2017, среда. 23:00. Хоккей
>>> Старт плей-офф на Востоке. «Ак Барс» и другие хозяева победят

«Барыс» справился и без Боченски


Неудачно начал плей-офф «Трактор». Команда Анвара Гатиятулина на родном льду проиграла «Барысу», совершенно не подготовившись к сопернику. Шутка ли, но к началу третьего периода хозяева «горели» со счётом 1:5, а спасти матч им могло помочь только нечто сверхъестественное.
Однако всё, на что хватило сил, так это забросить Хенрику Карлссону вторую шайбу – отличился Юрий Петров. Всерьёз порадовал местную публику лишь форвард Виталий Кравцов. Он отличился в возрасте 17 лет и 61 дня, став самым молодым хоккеистом, забивавшим в плей-офф КХЛ. За талантливого парня можно и нужно порадоваться.

«Барысу» же не помешало победить отсутствие одного из ключевых форвардов. Речь о Брэндоне Боченски. Бойд, Шиннимин и Доус отработали за себя и за того парня, записав в свой актив по одному голу и доставив массу хлопот сперва Павлу Францоузу, а затем и Василию Демченко. Болельщики только и успевали вздыхать от разочарования, ведь они в этот предпраздничный день явно ожидали от любимых хоккеистов совершенно другой игры. Надо сделать выводы и готовиться ко второй встрече, так как лететь в Астану при 0-2 в серии – смерти подобно. Хотя есть одна оговорка. В 2013 году «Трактор» уже начинал плей-офф с двух домашних поражений от «Барыса», но это не помешало челябинцам завоевать серебро.

Счёт в серии: 1-0 в пользу «Барыса».

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
22 февраля 2017, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
2 : 5 0:3, 0:2, 2:0
Барыс
Астана
0:1 – Пушкарёв – 00:11 (5x5), 0:2 – Доус – 06:50 (5x5), 0:3 – Бойд (Даллмэн, Сен-Пьер) – 09:46 (5x4), 0:4 – Шиннимин – 21:57 (5x4), 0:5 – Маркелов (Тривино, Панюков) – 32:51 (5x5), 1:5 – Кравцов (Черников) – 43:49 (5x5), 2:5 – Петров (Кольцов, Кручинин) – 55:12 (5x5)

Мозякин снова не добрался до 1000 очков


Капитан «Магнитки» Сергей Мозякин никак не наберёт тысячное очко в чемпионатах России, остановившись на отметке в 999 набранных баллов. Первый матч с «Куньлунем» был хорошим шансом покорить очередную вершину, но Мозякин решил повременить. Время ещё будет. В отчётный игровой день главным героем на магнитогорском льду стал чешский форвард Томаш Филиппи, оформивший дубль. Довольно удачно сыграл голкипер Илья Самсонов, отмечавший 22 февраля своё 20-летие. Правда в двух случаях из 28 Самсонов всё же капитулировал. Бронзового призёра недавнего молодёжного первенства мира огорчил финский защитник «драконов» Туукка Мянтюля. Сказалась расслабленность «Металлурга» в концовке встречи. Такое не может устраивать тренерский штаб, поэтому в будущем подобные ошибки скорее всего будут устранены. А для первого раунда и соперника уровня «Куньлуня» сойдёт.

Счёт в серии: 1-0 в пользу «Металлурга» (Магнитогорск).

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
22 февраля 2017, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
4 : 2 1:0, 3:0, 0:2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Филиппи (Ли) – 07:50 (5x5), 2:0 – Филиппи (Тимкин, Береглазов) – 21:51 (5x5), 3:0 – Косов (Терещенко, Хабаров) – 21:58 (5x5), 4:0 – Антипин (Ли, Зарипов) – 29:40 (5x4), 4:1 – Мянтюля (Виделль, Коллинз) – 42:51 (5x4), 4:2 – Мянтюля – 49:56 (5x5)

Омская тоска


Унылой получилась встреча в Омске, где «Авангард» принимал «Адмирал». Ещё более скучной, чем первая схватка между «Динамо» и «Торпедо». Но там была бойня, а здесь больше возни. Причём, начали «ястребы» за здравие. Юнас Анелёв отличился уже на 10-й минуте первого периода, пробив Игоря Бобкова. Но потом наступило затишье. Огорчил сибиряков местный воспитанник и двукратный обладатель Кубка Харламова Максим Казаков. «Мне, конечно, приятно играть при родных и друзьях. Они за меня болеют», — признался после встречи сам нападающий, ныне защищающий цвета «Адмирала».

Третьей заброшенной шайбы пришлось ждать долго, аж до третьего овертайма. В нём Кучерявенко удачно воспользовался передачей Бурдасова, застав врасплох Бобкова. Фёдор Канарейкин победно вскинул руки. Тренеру важно помнить, что вероятность его ухода в следующем сезоне высока, на его должность уже есть кандидаты. Спасти Канарейкина может только феноменальный результат. Реален ли он? При такой игре – точно нет. Посмотрим, как Омск будет выглядеть во втором матче. «Адмирал» показал, что намерен дать бой, никто просто так сдаваться не будет.

Счёт в серии: 1-0 в пользу «Авангарда».

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
22 февраля 2017, среда. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
2 : 1 1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Адмирал
Владивосток
1:0 – Анелёв (Соботка, Густафссон) – 09:38 (5x5), 1:1 – Казаков (Земчёнок) – 27:22 (5x5), 2:1 – Кучерявенко (Бурдасов, Зубов) – 105:14 (5x5)

По правилам ли забил Охтамаа?


Большие вопросы после первого матча серии между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». «Барсы» добились победы со счётом 2:1, а решающий гол в активе финского защитника хозяев Атте Охтамаа. Он буквально ошарашил весь уфимский клуб, включая Никласа Сведберга и Игоря Захаркина. Но непонятно, по правилам ли была заброшена шайба, так как на некоторых повторах видно, что основное время матча на момент пересечения шайбой ленточки ворота уже истекло. Ситуация очень спорная, но решение принято и овертайма не состоялось.

>>> «Ак Барс» против «Салавата» в плей-офф. История «зелёного дерби»

Кто-то скажет, что война продолжается и не нужно зацикливаться на одной отдельно взятой ситуации. И будет в какой-то степени прав. Но именно эта ситуация и может решить исход общего противостояния. То бишь аукнуться уфимскому коллективу в будущем. Из приятных для гостей моментов отметим возвращение в состав Линуса Умарка и братьев Бодровых. Швед, правда, был заявлен 13-м нападающим, но в итоге отыграл 24 смены – это 19 с половиной минут. Значит, травма позади. Ну и о голе Кирилла Капризова нельзя не сказать. Этот хоккеист продолжает радовать и хочется чтобы он, вопреки всем слухам, провёл следующий год именно в Уфе. Никакие СКА и ЦСКА Капризову не нужны.

Счёт в серии: 1-0 в пользу «Ак Барса».

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
22 февраля 2017, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
2 : 1 1:1, 0:0, 1:0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Секач (Азеведу, Токранов) – 14:59 (5x4), 1:1 – Капризов (Умарк, Логинов) – 18:14 (5x4), 2:1 – Охтамаа (Варнаков, Попов) – 59:59 (5x5)

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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22 февраля 2017, среда
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