Пять пробоин «Трактора» и ошарашивший «Салават» Охтамаа

«Барыс» справился и без Боченски

Мозякин снова не добрался до 1000 очков

Омская тоска

По правилам ли забил Охтамаа?

Неудачно начал плей-офф «Трактор». Командана родном льду проиграла «Барысу», совершенно не подготовившись к сопернику. Шутка ли, но к началу третьего периода хозяева «горели» со счётом 1:5, а спасти матч им могло помочь только нечто сверхъестественное.Однако всё, на что хватило сил, так это заброситьвторую шайбу – отличился. Всерьёз порадовал местную публику лишь форвард. Он отличился в возрасте 17 лет и 61 дня, став самым молодым хоккеистом, забивавшим в плей-офф КХЛ. За талантливого парня можно и нужно порадоваться.«Барысу» же не помешало победить отсутствие одного из ключевых форвардов. Речь о. Бойд, Шиннимин и Доус отработали за себя и за того парня, записав в свой актив по одному голу и доставив массу хлопот сперва, а затем и. Болельщики только и успевали вздыхать от разочарования, ведь они в этот предпраздничный день явно ожидали от любимых хоккеистов совершенно другой игры. Надо сделать выводы и готовиться ко второй встрече, так как лететь в Астану при 0-2 в серии – смерти подобно. Хотя есть одна оговорка. В 2013 году «Трактор» уже начинал плей-офф с двух домашних поражений от «Барыса», но это не помешало челябинцам завоевать серебро.1-0 в пользу «Барыса».Капитан «Магнитки»никак не наберёт тысячное очко в чемпионатах России, остановившись на отметке в 999 набранных баллов. Первый матч с «Куньлунем» был хорошим шансом покорить очередную вершину, но Мозякин решил повременить. Время ещё будет. В отчётный игровой день главным героем на магнитогорском льду стал чешский форвард, оформивший дубль. Довольно удачно сыграл голкипер, отмечавший 22 февраля своё 20-летие. Правда в двух случаях из 28 Самсонов всё же капитулировал. Бронзового призёра недавнего молодёжного первенства мира огорчил финский защитник «драконов». Сказалась расслабленность «Металлурга» в концовке встречи. Такое не может устраивать тренерский штаб, поэтому в будущем подобные ошибки скорее всего будут устранены. А для первого раунда и соперника уровня «Куньлуня» сойдёт.1-0 в пользу «Металлурга» (Магнитогорск).Унылой получилась встреча в Омске, где «Авангард» принимал «Адмирал». Ещё более скучной, чем первая схватка между «Динамо» и «Торпедо». Но там была бойня, а здесь больше возни. Причём, начали «ястребы» за здравие.отличился уже на 10-й минуте первого периода, пробив. Но потом наступило затишье. Огорчил сибиряков местный воспитанник и двукратный обладатель Кубка Харламова. «Мне, конечно, приятно играть при родных и друзьях. Они за меня болеют», — признался после встречи сам нападающий, ныне защищающий цвета «Адмирала».Третьей заброшенной шайбы пришлось ждать долго, аж до третьего овертайма. В нём Кучерявенко удачно воспользовался передачей Бурдасова, застав врасплох Бобкова.победно вскинул руки. Тренеру важно помнить, что вероятность его ухода в следующем сезоне высока, на его должность уже есть кандидаты. Спасти Канарейкина может только феноменальный результат. Реален ли он? При такой игре – точно нет. Посмотрим, как Омск будет выглядеть во втором матче. «Адмирал» показал, что намерен дать бой, никто просто так сдаваться не будет.1-0 в пользу «Авангарда».Большие вопросы после первого матча серии между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». «Барсы» добились победы со счётом 2:1, а решающий гол в активе финского защитника хозяев. Он буквально ошарашил весь уфимский клуб, включая. Но непонятно, по правилам ли была заброшена шайба, так как на некоторых повторах видно, что основное время матча на момент пересечения шайбой ленточки ворота уже истекло. Ситуация очень спорная, но решение принято и овертайма не состоялось.Кто-то скажет, что война продолжается и не нужно зацикливаться на одной отдельно взятой ситуации. И будет в какой-то степени прав. Но именно эта ситуация и может решить исход общего противостояния. То бишь аукнуться уфимскому коллективу в будущем. Из приятных для гостей моментов отметим возвращение в состави братьев Бодровых. Швед, правда, был заявлен 13-м нападающим, но в итоге отыграл 24 смены – это 19 с половиной минут. Значит, травма позади. Ну и о голенельзя не сказать. Этот хоккеист продолжает радовать и хочется чтобы он, вопреки всем слухам, провёл следующий год именно в Уфе. Никакие СКА и ЦСКА Капризову не нужны.1-0 в пользу «Ак Барса».