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175 лет назад 2016
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Андрей Назаров
Фото: Холмов Андрей, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Назаров: хоккей – это бизнес, в «Нефтехимике» оптимизация бюджета

Расставание с лидерами, ставка на молодёжь, жизнь в Нижнекамске, планы по строительству новой команды – в интервью с Андреем Назаровым.
23 февраля 2017, четверг. 08:00. Хоккей
Один из самых эпатажных российских хоккейных тренеров Андрей Назаров подвёл итоги выступления «Нефтехимика» в сезоне-2016/17, рассказал о кадровых переменах в составе татарстанского клуба, оптимизации бюджета, жизни в Нижнекамске, вкусной рыбе из Камы и ухе, которую друзья обещают сварить летом.

>>> За чертой на Востоке

«Переговоры по новому контракту прошли профессионально с обеих сторон»


— Как бы вы оценили для себя прошедший год и сезон?
— Сезон получился очень интересным. Правда, немного скомканным вначале. Было обидно не пройти олимпийский отборочный цикл со сборной Казахстана. Из трёх встреч выиграли две. Одну – в овертайме, ведя в счёте 3:1 в схватке с Данией. Сыграй иначе, добейся победы в основное время, и всё бы пошло по-другому. Но ребята молодцы, готовились. Чуть-чуть не хватило, чтобы попасть на Олимпиаду.

— В итоге пришлось покинуть и сборную, и «Барыс».
— Да, мой тренерский штаб попросили на выход с обоих постов. Мы с коллегами приняли это с достоинством, всех поблагодарили, включая руководство казахстанского хоккея, которое дало нам шанс проявить себя. Кстати, в первом раунде плей-офф «Барыс» играет с «Трактором». Буду болеть за обе команды, они для меня родные.

— Дальше в вашей карьере появился «Нефтехимик».
 — Сперва отдохнули, нужно было перезагрузиться, над многим подумать. Затем поступило предложение из Нижнекамска. Команда была на 14-м месте. Приступили к работе, создали новый тренерский штаб. На мой взгляд, работа прошла удовлетворительно. За 35 игр мы набрали 52 очка. Это почти 50%. То бишь пятое-шестое место. Но слишком многое было упущено на старте, поэтому в концовке не успели добраться до плей-офф.

— Не хватило трёх-четырёх очков.
— Верно. На мой взгляд, никто у нас номер на льду не отбывал, ребята сыграли в силу своих возможностей. Увы, не получилось. Теперь нас ждёт новый сезон и новые задачи.

— Как долго шли переговоры по вашему новому контракту?
— Переговоры прошли профессионально с обеих сторон, долго не думал. Нижнекамск мне понравился.

— В бытовом плане все вопросы утрясли?
— У нас шикарная база, жил на ней, там созданы все условия. В следующем сезоне, если у семьи получится приезжать ко мне почаще, планирую снять квартиру.
На мой взгляд, работа прошла удовлетворительно. За 35 игр мы набрали 52 очка. Это почти 50%.

— Как проводили досуг?
 — Нижнекамск стоит на великой реке Каме. Там потрясающе вкусная рыба. Пока мне довелось попробовать только замороженную, но летом друзья обещали сварить вкусную уху. Ну и без рыбалки никуда, разумеется.

— В Казань выбираетесь?
— Да, она относительно близко. Выбираемся в выходные дни. Очень интересно побродить по территории казанского Кремля.

«В команде настроены бороться и биться. Всё равно определённый бюджет остался»


— На что в первую очередь хотели бы обратить внимание, что изменится в клубе?
 — В «Нефтехимике» произошла оптимизация бюджета.

— Отсюда и расставание со многими хоккеистами?
— Да. Безусловно, было очень жалко прекращать с ними сотрудничество. Желаю всем им в дальнейшем удачной хоккейной карьеры. Я со всеми поговорил, всех поблагодарил за работу. Но хоккей – это бизнес. Парни это понимают. Сегодня так, а завтра будет по-другому, такова жизнь. Благо у нас есть «Реактор», который идёт в лидерах Восточной конференции МХЛ.
Постараемся сохранить нашего капитана Геннадия Столярова, Рикарда Йюнге, Дэна Секстона. У Жильбера Брюле действующий контракт.

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— Значит, молодёжи в «Нефтехимике» станет больше?
— Конечно. Мы планируем провести молодёжный лагерь. Один в марте, а другой – во второй половине июня. Так что в следующем сезоне в КХЛ появится ещё больше хоккеистов с нижнекамской пропиской. Также хочу пригласить 18 марта всех болельщиков «Нефтехимика» на закрытие сезона. Сыграем в хоккей.

— Реально ли будет выполнить задачу попадания в плей-офф?
— В команде настроены бороться и биться. Всё равно определённый бюджет остался. Постараемся сохранить нашего капитана Геннадия Столярова, Рикарда Йюнге, Дэна Секстона. У Жильбера Брюле действующий контракт.

— Во вратарской линии планируете сделать ставку на Андрея Кареева?
— Работаем на трансферном рынке, просматриваем варианты. Безусловно, будем стараться оставить Кареева. Мы открыты для предложений, сейчас много интересных имён. Ведутся определённые переговоры, но за один день всё это не делается. Считаем и прикидываем возможности.

«Сейчас я всё выстраиваю только под себя»


— Кого из молодых хоккеистов «Нефтехимика» вы могли бы ещё выделить? На кого рассчитываете?
 — Есть Ильдар Шиксатдаров, Павел Порядин, Дмитрий Огурцов, Рафаэль Бикмуллин. Тот же Кареев. На этих парней мы однозначно надеемся в следующем сезоне. Они являются будущим команды. Плюс есть на заметке хоккеисты из «Реактора», которые будут биться за Кубок Харламова.
Но хоккей – это бизнес. Парни это понимают. Сегодня так, а завтра будет по-другому, такова жизнь.

— Никита Квартальнов остаётся в команде?
— Да, в него я тоже верю, мы продолжаем сотрудничество.

— Прошлый сезон команда готовилась без вас, а сейчас тренерский штаб ждёт полный цикл. Это гораздо удобнее?
— Это очень важно. Сейчас я всё выстраиваю только под себя, расписываю и планирую дальнейшую работу. Подбираются именно те хоккеисты, которые подходят под мой стиль.

— Тренерский состав будет прежним?
— Да, здесь без изменений, готовимся к работе тем же тренерским составом.

— Где «Нефтехимик» будет проводить летние подготовительные сборы?
— В Финляндии.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Нефтехимик Андрей Назаров
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