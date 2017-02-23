Назаров: хоккей – это бизнес, в «Нефтехимике» оптимизация бюджета

«Переговоры по новому контракту прошли профессионально с обеих сторон»

На мой взгляд, работа прошла удовлетворительно. За 35 игр мы набрали 52 очка. Это почти 50%.

«В команде настроены бороться и биться. Всё равно определённый бюджет остался»

Постараемся сохранить нашего капитана Геннадия Столярова, Рикарда Йюнге, Дэна Секстона. У Жильбера Брюле действующий контракт.

«Сейчас я всё выстраиваю только под себя»

Но хоккей – это бизнес. Парни это понимают. Сегодня так, а завтра будет по-другому, такова жизнь.

Один из самых эпатажных российских хоккейных тренеровподвёл итоги выступления «Нефтехимика» в сезоне-2016/17, рассказал о кадровых переменах в составе татарстанского клуба, оптимизации бюджета, жизни в Нижнекамске, вкусной рыбе из Камы и ухе, которую друзья обещают сварить летом.— Сезон получился очень интересным. Правда, немного скомканным вначале. Было обидно не пройти олимпийский отборочный цикл со сборной Казахстана. Из трёх встреч выиграли две. Одну – в овертайме, ведя в счёте 3:1 в схватке с Данией. Сыграй иначе, добейся победы в основное время, и всё бы пошло по-другому. Но ребята молодцы, готовились. Чуть-чуть не хватило, чтобы попасть на Олимпиаду.— Да, мой тренерский штаб попросили на выход с обоих постов. Мы с коллегами приняли это с достоинством, всех поблагодарили, включая руководство казахстанского хоккея, которое дало нам шанс проявить себя. Кстати, в первом раунде плей-офф «Барыс» играет с «Трактором». Буду болеть за обе команды, они для меня родные.— Сперва отдохнули, нужно было перезагрузиться, над многим подумать. Затем поступило предложение из Нижнекамска. Команда была на 14-м месте. Приступили к работе, создали новый тренерский штаб. На мой взгляд, работа прошла удовлетворительно. За 35 игр мы набрали 52 очка. Это почти 50%. То бишь пятое-шестое место. Но слишком многое было упущено на старте, поэтому в концовке не успели добраться до плей-офф.— Верно. На мой взгляд, никто у нас номер на льду не отбывал, ребята сыграли в силу своих возможностей. Увы, не получилось. Теперь нас ждёт новый сезон и новые задачи.— Переговоры прошли профессионально с обеих сторон, долго не думал. Нижнекамск мне понравился.— У нас шикарная база, жил на ней, там созданы все условия. В следующем сезоне, если у семьи получится приезжать ко мне почаще, планирую снять квартиру.— Нижнекамск стоит на великой реке Каме. Там потрясающе вкусная рыба. Пока мне довелось попробовать только замороженную, но летом друзья обещали сварить вкусную уху. Ну и без рыбалки никуда, разумеется.— Да, она относительно близко. Выбираемся в выходные дни. Очень интересно побродить по территории казанского Кремля.— В «Нефтехимике» произошла оптимизация бюджета.— Да. Безусловно, было очень жалко прекращать с ними сотрудничество. Желаю всем им в дальнейшем удачной хоккейной карьеры. Я со всеми поговорил, всех поблагодарил за работу. Но хоккей – это бизнес. Парни это понимают. Сегодня так, а завтра будет по-другому, такова жизнь. Благо у нас есть «Реактор», который идёт в лидерах Восточной конференции МХЛ.— Конечно. Мы планируем провести молодёжный лагерь. Один в марте, а другой – во второй половине июня. Так что в следующем сезоне в КХЛ появится ещё больше хоккеистов с нижнекамской пропиской. Также хочу пригласить 18 марта всех болельщиков «Нефтехимика» на закрытие сезона. Сыграем в хоккей.— В команде настроены бороться и биться. Всё равно определённый бюджет остался. Постараемся сохранить нашего капитана Геннадия Столярова, Рикарда Йюнге, Дэна Секстона. У Жильбера Брюле действующий контракт.— Работаем на трансферном рынке, просматриваем варианты. Безусловно, будем стараться оставить Кареева. Мы открыты для предложений, сейчас много интересных имён. Ведутся определённые переговоры, но за один день всё это не делается. Считаем и прикидываем возможности.— Есть Ильдар Шиксатдаров, Павел Порядин, Дмитрий Огурцов, Рафаэль Бикмуллин. Тот же Кареев. На этих парней мы однозначно надеемся в следующем сезоне. Они являются будущим команды. Плюс есть на заметке хоккеисты из «Реактора», которые будут биться за Кубок Харламова.— Да, в него я тоже верю, мы продолжаем сотрудничество.— Это очень важно. Сейчас я всё выстраиваю только под себя, расписываю и планирую дальнейшую работу. Подбираются именно те хоккеисты, которые подходят под мой стиль.— Да, здесь без изменений, готовимся к работе тем же тренерским составом.— В Финляндии.