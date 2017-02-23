Овечкин не бросает? Есть снайпер Кузнецов!

Голевой дубль Кузнецова, ассистентский дубль Овечкина

Бекстрём заслужил «Харта»?

Рассел принёс победу «Эдмонтону»

«Вашингтон» одержал очень непростую победу в гостях над «Филадельфией», прервав серию из двух поражений. «Больше бросайте, парни! Нужно сильнее нагружать вратарей соперника», — наставлял перед матчем тренер «столичных», анализируя проигрыши «Детройту» и «Рейнджерс», и установка тренера в целом была командой выполнена.В середине встречи «Кэпиталз» понёс серьёзную потерю в обороне: один из ведущих защитниковполучил травму нижней части тела, борясь с соперником у борта. В одном из моментов он столкнулся с защитником «Флайерз», и удар, пришедшийся в область колена, заставил Нисканена покинуть площадку. К Гудасу тут же попытались подобраться партнёры травмированного, чтобы получить некоторые объяснения, но защитник «Филадельфии», известный свой жёсткостью, сумел дать отпор и спровоцировать массовую стычку.Впрочем, до этого «Вашингтон» сумел обеспечить себе приличное преимущество в счёте, что снижало остроту потери одного из главных бойцов в обороне. На седьмой минуте стартового периодавспомнил предматчевую просьбу Тротца, и, получив шайбу от боровшихся у борта Овечкина и Оши, снайперским выстрелом пробил голкипера хозяев Нойвирта. «Пытался просто бросить между ног у Гудаса. Немного повезло, но я приму и такой гол», — поскромничал Бекстрём.10 минут спустя почин шведа поддержал, чей гол привычно занял достойное место в телевизионной нарезке: челябинец великолепно бросил с кистей в ближний угол, заставив пятиться к своим воротам защитника «оранжевых»После перерыва «Филадельфия» усилиямиодин гол отквитала, но затем в дело вновь вступил Кузнецов, которого в этот вечер остановить было невозможно. Скоростная атака с участием Юханссона и Кузнецова завершилась ещё одним точным броском россиянина под перекладину, и после этого вопрос о победителе матча был снят. Для Кузнецова этот гол стал девятым в 15 последних матчах, а что касается голевых дублей, то их у Евгения в нынешнем сезоне два, причём оба были оформлены относительно недавно – за 11 последних встреч.Что же касается Овечкина, то капитан «Вашингтона» удивительным образом вновь остался без единого броска в створ ворот. Это случилось с Александром второй раз за пять матчей и вызвало приличное удивление у болельщиков и журналистов: Овечкин отметился двумя передачами, одним удалением и пятью силовыми приёмами.Стоит добавить, что «Филадельфия» вправе сетовать на невезение, так как два гола «лётчиков» были отменены – в том числе и шайба Ивана Проворова, который, как показал просмотр, угодил в каркас ворот. «Видеосудьи проделали отличную работу. В игре трудно было рассмотреть помеху вратарю в одном из голевых эпизодов, но на видео они это заметили», — сказал Барри Тротц.Ведущий центрфорвард «Вашингтона»стремительно приближается к лидеру бомбардирской гонки. В пяти последних матчах он набрал 8 (3+5) очков, и теперь от «янгстера» из «Эдмонтона» его отделяет лишь четыре балла. Такой результативный спурт спровоцировал разговоры о том, что шведский нападающий достоин титула MVP нынешнего сезона, но сам швед свои успеха прокомментировал очень скромно. «Я не обращаю на подобное внимания», — сказал Никлас.«Бекстрём – один из самых недооценённых хоккеистов лиги», — отметил чуть ранее наставник «Детройта». «Никлас – это как ключи к двигателю. Когда он играет, то всё вокруг работает как надо. Он достоин «Харта», и уж точно он заслужил «Селке Трофи» как лучший двусторонний форвард», — отметил ветеран «Вашингтона»В голосовании на «Харта» Бекстрём никогда не занимал место выше девятого – это было в сезоне-2009/10, когда форварду удалось пробить отметку в 100 очков за сезон. Согласно предварительному опросу членов ассоциации пишущих журналистов, которая и определяет обладателя приза MVP, у 78% Бекстрём будет в первой пятёрке, а у 18% — в тройке. «Он это заслужил, его кандидатуру необходимо рассматривать. Но он же сбежит от вас, парни. Он не хочет дополнительного внимания», — сказал Барри Тротц журналистам.«Нефтяники» оборвали успешную серию «Флориды» из пяти побед: команда Коннора Макдэвида сумела обыграть «пантер» на их льду. Трижды по ходу встречи хоккеисты «Ойлерз» выходили вперёд, и трижды южанам удавалось отыгрываться, но после четвёртого гола, забитого защитником Крисом Расселом, у «Пантерз» не хватило времени на очередное спасение. Макдэвид отметился пятью бросками в створ и одной результативной передачей.