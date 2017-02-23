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Обзор игрового дня НХЛ. 22 февраля 2017 года. Кузнецов оформил дубль
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Овечкин не бросает? Есть снайпер Кузнецов!

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» за счёт необычного распределения усилий: Овечкин ни разу не бросил, а Кузнецов оформил дубль.
23 февраля 2017, четверг. 10:00. Хоккей

Голевой дубль Кузнецова, ассистентский дубль Овечкина


«Вашингтон» одержал очень непростую победу в гостях над «Филадельфией», прервав серию из двух поражений. «Больше бросайте, парни! Нужно сильнее нагружать вратарей соперника», — наставлял перед матчем тренер «столичных» Барри Тротц, анализируя проигрыши «Детройту» и «Рейнджерс», и установка тренера в целом была командой выполнена.

В середине встречи «Кэпиталз» понёс серьёзную потерю в обороне: один из ведущих защитников Мэтт Нисканен получил травму нижней части тела, борясь с соперником у борта. В одном из моментов он столкнулся с защитником «Флайерз» Радко Гудасом, и удар, пришедшийся в область колена, заставил Нисканена покинуть площадку. К Гудасу тут же попытались подобраться партнёры травмированного, чтобы получить некоторые объяснения, но защитник «Филадельфии», известный свой жёсткостью, сумел дать отпор и спровоцировать массовую стычку.

Впрочем, до этого «Вашингтон» сумел обеспечить себе приличное преимущество в счёте, что снижало остроту потери одного из главных бойцов в обороне. На седьмой минуте стартового периода Никлас Бекстрём вспомнил предматчевую просьбу Тротца, и, получив шайбу от боровшихся у борта Овечкина и Оши, снайперским выстрелом пробил голкипера хозяев Нойвирта. «Пытался просто бросить между ног у Гудаса. Немного повезло, но я приму и такой гол», — поскромничал Бекстрём.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2017, четверг. 04:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1 : 4 0:2, 1:1, 0:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Бекстрём (Оши, Овечкин) – 06:33 (5x5), 0:2 – Кузнецов (Карлсон, Уильямс) – 16:28 (5x4), 1:2 – Шенн (Мэннинг) – 26:54 (5x5), 1:3 – Кузнецов (Уильямс, Чорни) – 37:59 (5x5), 1:4 – Оши (Овечкин, Бекстрём) – 54:43 (5x5)


10 минут спустя почин шведа поддержал Евгений Кузнецов, чей гол привычно занял достойное место в телевизионной нарезке: челябинец великолепно бросил с кистей в ближний угол, заставив пятиться к своим воротам защитника «оранжевых» Ивана Проворова.
После перерыва «Филадельфия» усилиями Брэйдена Шенна один гол отквитала, но затем в дело вновь вступил Кузнецов, которого в этот вечер остановить было невозможно. Скоростная атака с участием Юханссона и Кузнецова завершилась ещё одним точным броском россиянина под перекладину, и после этого вопрос о победителе матча был снят. Для Кузнецова этот гол стал девятым в 15 последних матчах, а что касается голевых дублей, то их у Евгения в нынешнем сезоне два, причём оба были оформлены относительно недавно – за 11 последних встреч.
Что же касается Овечкина, то капитан «Вашингтона» удивительным образом вновь остался без единого броска в створ ворот. Это случилось с Александром второй раз за пять матчей и вызвало приличное удивление у болельщиков и журналистов: Овечкин отметился двумя передачами, одним удалением и пятью силовыми приёмами.

Стоит добавить, что «Филадельфия» вправе сетовать на невезение, так как два гола «лётчиков» были отменены – в том числе и шайба Ивана Проворова, который, как показал просмотр, угодил в каркас ворот. «Видеосудьи проделали отличную работу. В игре трудно было рассмотреть помеху вратарю в одном из голевых эпизодов, но на видео они это заметили», — сказал Барри Тротц.

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Бекстрём заслужил «Харта»?


Ведущий центрфорвард «Вашингтона» Никлас Бекстрём стремительно приближается к лидеру бомбардирской гонки Коннору Макдэвиду. В пяти последних матчах он набрал 8 (3+5) очков, и теперь от «янгстера» из «Эдмонтона» его отделяет лишь четыре балла. Такой результативный спурт спровоцировал разговоры о том, что шведский нападающий достоин титула MVP нынешнего сезона, но сам швед свои успеха прокомментировал очень скромно. «Я не обращаю на подобное внимания», — сказал Никлас.

«Бекстрём – один из самых недооценённых хоккеистов лиги», — отметил чуть ранее наставник «Детройта» Джефф Блашилл. «Никлас – это как ключи к двигателю. Когда он играет, то всё вокруг работает как надо. Он достоин «Харта», и уж точно он заслужил «Селке Трофи» как лучший двусторонний форвард», — отметил ветеран «Вашингтона» Джастин Уильямс.

В голосовании на «Харта» Бекстрём никогда не занимал место выше девятого – это было в сезоне-2009/10, когда форварду удалось пробить отметку в 100 очков за сезон. Согласно предварительному опросу членов ассоциации пишущих журналистов, которая и определяет обладателя приза MVP, у 78% Бекстрём будет в первой пятёрке, а у 18% — в тройке. «Он это заслужил, его кандидатуру необходимо рассматривать. Но он же сбежит от вас, парни. Он не хочет дополнительного внимания», — сказал Барри Тротц журналистам.

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Рассел принёс победу «Эдмонтону»


«Нефтяники» оборвали успешную серию «Флориды» из пяти побед: команда Коннора Макдэвида сумела обыграть «пантер» на их льду. Трижды по ходу встречи хоккеисты «Ойлерз» выходили вперёд, и трижды южанам удавалось отыгрываться, но после четвёртого гола, забитого защитником Крисом Расселом, у «Пантерз» не хватило времени на очередное спасение. Макдэвид отметился пятью бросками в створ и одной результативной передачей.


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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Филадельфия Флайерз Эдмонтон Ойлерз Александр Овечкин Евгений Кузнецов — хоккей Иван Проворов Никлас Бекстрём
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