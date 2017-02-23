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Превью игрового дня КХЛ. 23 февраля 2017 года. Плей-офф
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Лев Лукин

Вторые матчи на Западе. ЦСКА и СКА снова победят

ЦСКА, СКА и московское «Динамо» закрепят успех первых игр, минчане сравняют счёт в серии – в превью игрового дня КХЛ.
23 февраля 2017, четверг. 11:15. Хоккей
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ЦСКА – «Йокерит»


В первой встрече этих команд было всё: красивые голы, эффектные силовые приёмы, массовые потасовки. Матч получился на загляденье, что даёт нам право рассчитывать на «продолжение банкета» во второй
встрече. «Йокерит» показал, что может начать матч с «армейцами» с позиции силы, и наверняка финны попытаются снова начать активно. После первой встречи игроки «джокеров» были недовольны излишне жёсткими действиями «армейцев», которые, по их мнению, привели к дракам в конце матча, а Юкка Ялонен сетовал на судейство. Кроме того, «Йокерит» направил в КХЛ жалобу на поведение болельщиков хозяев поля. Всё это говорит о том, что обиженный со всех сторон финский клуб выйдет на матч сверхмотивированным. Но ЦСКА вряд ли испугает по-спортивному злой соперник. В жёсткой, контактной борьбе красно-синие чувствуют себя прекрасно и полностью контролируют игру. Подопечные Квартальнова снова выйдут на лёд гнуть свою линию, и «Йокериту» нужно будет сильно постараться, чтобы переехать в Хельсинки при равном счёте в серии.

Наш прогноз: ЦСКА снова окажется сильнее.
Обиженный со всех сторон финский клуб выйдет на второй матч серии против ЦСКА сверхмотивированным.

СКА – «Витязь»


Команда Валерия Белова смогла удивить в первой игре в Санкт-Петербурге. «Витязь» смотрелся весьма достойно, создал уйму возможностей у ворот Коскинена, и лишь блестящая игра финского голкипера не позволила подольчанам отличиться более одного раза. А пропущенные «Витязем» шайбы стали следствием индивидуальных ошибок и случайностей, а не какими-то системными просчётами. Впрочем, СКА вряд ли в первой же игре плей-офф, который обещает быть длинным для питерцев, стал бы раскрывать все карты. Олег Знарок постепенно выводит своих парней на пик формы, а потому СКА нет смысла показывать максимум в первых же играх. Тем более что даже при такой игре питерцы одержали победу. Во втором матче серии общая картина вряд ли изменится: «Витязь» заставит СКА немного понервничать, но не более того.

Наш прогноз: СКА выиграет и второй матч серии.

«Динамо» М – «Торпедо»


Первая же игра в этой серии лишний раз убедила, что это будет, возможно, самое упорное противостояние первого раунда плей-офф. Лишь во втором овертайме бросок Максима Карпова, который, к слову, не совсем получился, отправил команды отдыхать. Безусловно, главными героями матча стали голкиперы. И если от Александра Ерёменко мы привыкли ожидать сверхнадёжную игру в матчах на вылет, то Михаил Бирюков удивил. Нет, мы знаем, что он неплохой голкипер, но по регулярному чемпионату показалось, что Петерис Скудра сделал ставку на Проскурякова, а на Михаила больше не рассчитывает. Бирюков же провёл выдающийся матч, но, зная импульсивный характер Скудры, нельзя быть уверенным, что именно он начнёт вторую игру серии. В ней шанс для «Торпедо» также видится в надёжной игре голкипера, так как нападение команды слегка потерялось на рубеже «регулярки» и плей-офф. Бросилась в глаза и лучшая физическая готовность подопечных Орешкина: в овертаймах, когда «Торпедо» из-за усталости практически не помышляло о вылазках к чужим воротам, динамовцы уверенно и активно осаждали владения Бирюкова и в конце концов добились своего. Нижегородцам во втором матче просто необходимо добавить креативности в атакующей игре, и тогда мы наверняка увидим более открытую, но не менее равную встречу.

Наш прогноз: «Торпедо» сможет забросить, но победу одержит «Динамо».
Нижегородцам во втором матче просто необходимо добавить креативности в атаке, и тогда мы увидим более открытую, но не менее равную встречу

«Локомотив» — «Динамо» Мн


В Ярославле «Локомотив» столкнулся с неуступчивым белорусским клубом, а победить смог благодаря ударному четырёхминутному отрезку, за время которого отличился дважды. Остальное время матча «Динамо» ни в чём не уступало сопернику, и нет сомнения, что второй матч также пройдёт в вязкой, упорной и равной борьбе. Минчане в первой игре не смогли раскрыть свой атакующий потенциал, а у «Локомотива» гораздо ярче могут играть как легионеры, так и опытные российские игроки. Во втором матче серии команды – особенно белорусский клуб — должны выложить больше козырей из рукавов и сделать игру результативнее.

Наш прогноз: вторая игра получится веселее первой, «Динамо» сравняет счёт в серии.
Во втором матче серии команды – особенно белорусский клуб — должны выложить больше козырей из рукавов и сделать игру результативнее.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Витязь ХК Динамо Минск ХК Динамо Москва ХК Йокерит ХК Локомотив ХК СКА ХК Торпедо ХК ЦСКА
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