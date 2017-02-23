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175 лет назад 2016
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Виталий Кравцов
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Его зовут Кравцов. Тот, кто обошёл Кузнецова и Ничушкина

17-летний форвард «Трактора» Виталий Кравцов забил «Барысу» и стал самым молодым автором гола в истории розыгрышей Кубка Гагарина.
23 февраля 2017, четверг. 13:00. Хоккей

Пилюля для разгромленного Челябинска


Если взять за истину, что плей-офф – это праздник, то в Челябинске накануне был праздник со слезами на глазах. «Трактор» уже к началу второго периода «горел» со счётом 0:4 «Барысу», став первой командой в этом розыгрыше Кубка Гагарина, которая проиграла дома. Казалось, челябинцы предстали абсолютно неготовыми к кубковой рубке. Прежде всего это касается обороны «Трактора», зияющей дырами, словно швейцарский сыр. Пилюлей, которая слегка подсластила горечь поражения, стала шайба Виталия Кравцова. К тому моменту, как 17-летний парень оказался первым на шайбе и вколотил её с пары метров, подопечные Анвара Гатиятулина успели пропустить пятый гол. Ничего выдающегося уральский масочник не сделал, но в его возрасте грамотно занять позицию и обуздать трясущиеся руки – дорогого стоит. Кравцов не только размочил счёт, но побывал на льду и в тот момент, когда «Трактор» отыграл вторую шайбу.
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В плей-офф забил раньше, чем Кузнецов


После того как в тот же день Евгений Кузнецов поразил ворота «Филадельфии», он зашёл в «Твиттер»,
которым активно пользуется, и сделал ретвит одной записи. Её суть сводилась к тому, что один челябинский парниша обскакал двух земляков, один из которых сам Кузнецов. Когда-то, будучи таким же масочником, будущая звезда «Вашингтона» поразил ворота «Магнитки» в первом раунде плей-офф. На тот момент Кузнецову было 17 лет и 299 дней, тогда как Кравцов проделал этот трюк в возрасте 17 лет и 61 дня. Третьим в их компанию затесался Валерий Ничушкин, расшевеливший кубковый улей спустя несколько дней после своего совершеннолетия. Когда мы говорим о Новокузнецке как кузнице хоккейных кадров, то почему-то забываем о Челябинске, который уже давно поставил на конвейер выпуск хоккейных уникумов. Кравцов – ещё один яркий экземпляр.

Взлетел почти так же быстро, как Ничушкин


Кравцов побил рекорд Кузнецова, но по своему карьерному пути он чем-то напоминает другого молодого да раннего челябинца. Четыре года назад Валерий Ничушкин точно так же забивал «Барысу» в первом раунде плей-офф, хотя в начале сезона о нём говорили лишь специалисты. И Кравцов, и Ничушкин всего за год прошли путь от МХЛ до розыгрыша Кубка Гагарина, транзитом побывав в расположении «Челмета». До того как в фарм-клуб «Трактора» заглянул Виталий, авторство самого молодого гола в истории команды принадлежало как раз Ничушкину. Валерий, правда, забил в первом же матче в Высшей лиге, а его последователь – «всего лишь» во втором. Разница в том, что к концу февраля Ничушкин уже был крепким игроком основы «Трактора» и периодически совершал свои тачдауны, попутно съездив на молодёжный чемпионат мира, тогда как Кравцов ничем таким похвастать не может. Да и представить, что через год он, подобно Ничушкину, отправится на Олимпиаду в качестве игрока первого звена команды НХЛ, ох как непросто.
Кравцов побил рекорд Кузнецова, но по своему карьерному пути он чем-то напоминает другого молодого да раннего челябинца.

Владивостокский Мэттьюс


На страничке Кравцова в «Википедии» городом рождения указан Челябинск, но в действительности новая звёздочка «Трактора» появилась на свет вдали от Урала. Виталий – редкий уроженец Владивостока, играющий в хоккей на высоком уровне. Несколько его земляков бороздят просторы МХЛ, Георгий Громов выступает за «Сахалин», но не более того. Уже сейчас можно смело говорить, что Кравцов – сильнейший хоккеист из этого приморского города. С Дальнего Востока он уехал в возрасте семи лет, то есть задолго до появления на карте «Адмирала». Он мог бы стать лицом «моряков», но прошлой весной «Трактор» защитил перспективного нападающего на драфте. Кравцова в некотором роде можно сравнить с Остоном Мэттьюсом, который хоть и выступает за «Торонто» (чем не побратим «Трактора»?), родился на юге США и занимался хоккеем в Аризоне. Кравцов, как и Мэттьюс, живые примеры того, что можно выбиться в люди даже из не самых хоккейных регионов.

Не был лучшим в команде брата Знарка


Кравцов – выпускник команды «Трактор-99», которая собирала всё лучшее, что было в челябинских школах. Сам Виталий до перехода в главную команду города тренировался в «Белых Медведях». Человеком, который сколотил своего рода уральский «all stars», был брат главного тренера сборной России по хоккею. Игорь Знарок, который за свою карьеру успел поработать не только с детьми, но и с мужиками в «Челмете», сейчас помогает Сергею Голубовичу в юниорской сборной. Там же, в юниорской сборной, у Знарка играет Кравцов, и он наверняка поедет на апрельский чемпионат мира. Однако всего несколько лет назад восходящая звёздочка «Трактора» находилась в тени своих сверстников. Лидерами команды 1999 г.р. были Артур Райан и Даниил Соколка, тогда как Виталий пребывал на вторых ролях. Однако оба его конкурента в своё время покинули Челябинск и с тех пор никак не могут найти себя. Райан уезжал в Санкт-Петербург, после чего оказался в «Тайфуне», а Соколка предпринимает попытки заиграть за океаном, сменив только за этот сезон четыре команды.
До того как в фарм-клуб «Трактора» заглянул Виталий, авторство самого молодого гола в истории команды принадлежало как раз Ничушкину.

В Челябинске растёт мастер, но нужно биться


На кого же похож челябинский Next One? Если говорить о манере игры, то Кравцов, конечно, ближе к Кузнецову, чем к Ничушкину. Виталий хоть и не обделён ростом (187 см), до гренадёрских стандартов недотягивает. В матче регулярного чемпионата с «Магниткой» он поразил всех своим сольным проходом, но шайбу на пятак доставил не в силовой манере Ничушкина, а куда более тонко. Кравцов – этот тот парень, что несколькими движениями рук может оставить не у дел защитников. Виталий очень обыгрывать соперников с большой амплитудой. Так сразу и не скажешь, в чём его сила: в катании, руках или светлой голове. Настолько всё гармонично. Виталий ездил на Кубок Вызова и буквально во всём превосходил сверстников, но очков не набрал, и на Матч звёзд отправились другие. Есть у него и ещё одно полезное качество: Кравцова сложно поймать на силовой приём, даже в 17 лет он хорошо чувствует хоккей.

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В атаке Кравцов уже сейчас играет по-взрослому. Где надо – сделает паузу, где надо – сыграет на партнёра. Поражает плавность в его игре, никаких рубленных движений или нескладности. А вот по части дисциплины и игры в обороне ему надо прибавлять. В тот самом матче, в котором Виталий обошёл Кузнецова, он лишь искупил вину за удаление, которое «Барыс» превратил в первый гол. Кравцов из тех, кто может нарисовать момент на чистом льду, но его бойцовские качества пока находятся под вопросом. Даже в МХЛ он нередко потухал после пары-тройки силовых приёмов. Угодив в кубковую мясорубку в 17 лет, очередной уральский вундеркинд либо сломается, либо из сенсационного масочника превратится в мужичка.
На кого же похож челябинский Next One? Если говорить о манере игры, то Кравцов, конечно, ближе к Кузнецову, чем к Ничушкину.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Трактор Валерий Ничушкин Виталий Кравцов Евгений Кузнецов — хоккей
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