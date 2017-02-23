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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Малкин, Марков, Тарасенко, Емелин, Бучневич — обзор соцсетей НХЛ
Фото: instagram.com/anna_kasterova/
Текст: Дарья Тубольцева

Азартная Кастерова, каблук Малкин. Праздник в семье хоккеиста

Малкины отметили годовщину, Бучневич поиграл в казино, к Емелину прилетел друг, Марков отправился домой, а у Тарасенко растёт смена.
23 февраля 2017, четверг. 15:00. Хоккей
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Сергачёв с семьёй


В этом сезоне 18-летний защитник успел дебютировать в НХЛ за «Монреаль», а сейчас продолжает уверенно выступать за «Виндзор» в лиге провинции Онтарио. Михаил уже два года живёт в Америке и с родными видится не часто. Но тут вся семья Сергачёвых собралась вместе и отправилась любоваться Ниагарским водопадом. → Супермены Зайцев и Проворов. Как наши новички проводят сезон НХЛ

Слепышев и футбол


Антон вместе с «Эдмонтоном» активно борется за попадание в первую тройку на Западе. Не за горами для Слепышева и плей-офф. Так, в один из февральских вечеров хоккеист решил вспомнить, как играл осенью с сыном в футбол. Сейчас в Эдмонтоне в футболке по зелёной травке не побегаешь.

Мужская компания Бурмистрова


Новая команда Александра Бурмистрова не может похвастаться результатами в этом сезоне. «Аризона» занимает лишь предпоследнее место в Западной конференции. Но российский нападающий не думает унывать.

Где дом Маркова?


Супруга Андрея Маркова несколько дней назад под фотографией из аэропорта Шереметьево написала: «Отправляемся домой». Вот только, где дом хоккеиста «Монреаля»? В России или теперь в Канаде?

Хоккейная семья Тарасенко


В семье Тарасенко дорога только в хоккей. Дети уже с раненного возраста приобщаются к игре на льду с шайбой. Владимиру же нужно держать свой уровень — скоро подрастёт достойная смена.

Бучневич в казино


Павел Бучневич — отчаянный парень. Играть на деньги — значит идти ва-банк! Чтобы стать звездой в НХЛ надо не только в хоккей классно играть, но и в покер. Кажется, у Павла и то, и другое отлично получается.

Гальченюк вспомнил детство


Алексу Гальченюку лишь бы порезвиться. Как только появляется выходной, нападающий «Монреаля» мчится развлекаться. На прошлой неделе вместе с родными Алекс отправился в центр с игровыми автоматами. Тут можно мяч на время побросать и вспомнить детство.

Азартное семейство


Анна Кастерова не только заботливая мама и жена, но ещё и отличный игрок в казино. «Всё в семью», — написала супруга Евгения Малкина под фотографией, где она вместе с мужем играют в «21».

→ 500 передач Малкина и 10 процентов Шалунова

Годовщина Малкиных


На этой неделе важное событие отмечают Малкины. «Три года под каблуком», — с юмором описал дату нападающий «Питтсбурга».

Старый друг Емелина


В НХЛ регулярный чемпионат в самом разгаре, а в КХЛ часть команд уже отправилось в отпуск. Защитник «Югры» Яков Селезнёв сразу улетел в Америку, где навестил старого друга, Алексея Емелина. Хоккеисты десять лет назад вместе играли в «Ак Барсе», так что Якову и Алексею было, что вспомнить.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Алекс Гальченюк Александр Бурмистров Алексей Емелин Андрей Марков Антон Слепышев Владимир Тарасенко Евгений Малкин Михаил Сергачёв Павел Бучневич Фото
Новости. Хоккей
23 февраля 2017, четверг
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12:15 Плющев: у ЦСКА и СКА не было лёгких побед, а у «Динамо» и «Торпедо» шансы равны
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22 февраля 2017, среда
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