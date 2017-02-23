Без сенсаций, но с катастрофой Минска и трагедией Бирюкова

«Витязь» хватало ненадолго

«Йокерит» покусал ЦСКА, но не уследил за Андроновым

Упорство «Торпедо» перечеркнула трагедия Бирюкова

После такого «Динамо» лучше на глаза Лукашенко не появляться

После первого матча серии казалось, что «Витязю» вполне по силам если не зацепиться за серию, то хотя бы сохранить своё лицо. Вот и первые пять минут повторной встречи укоренили в этом мнении. Подольчане держали скорости, навязанные командой, и не тушевались. Впрочем, вскоре стало понятно, что всё это мираж., который в первом матче отметился только удалением, наконец-то оправдал своё присутствие в первом звене.Он умело подставил клюшку под бросок защитника и открыл счёт, а во втором периоде точь-в-точь повторил эту нехитрую операцию. Пока гости ждали чудес от, всю работу за них сделал напарник-чернорабочий.Во втором периоде «Витязь» уже выглядел раздавленным и за 20 минут нанёс всего четыре броска. Парадокс, но именно на этом отрезке подмосковные хоккеисты сумели распечатать. Ещё удивительнее, что автором шайбы стал не кто-то из лидеров «Витязя», а Артём Швец-Роговой, который за всю кахаэловскую карьеру забил один гол, да и тот в регулярном чемпионате. К тому моменту командауже проигрывала с разницей в пять шайб. СКА словно и не заметил отсутствия. Этот матч – наглядная демонстрация того, что будет с «Витязем» в этой серии, если у СКА начнёт всё залетать, а команда из Подольска не будет прыгать выше головы каждую смену.: 2-0.Судя по тому, как складываются серии для двух лидеров Западной конференции, можно утверждать, что СКА больше угадал с соперником, чем ЦСКА. «Йокерит», каким бы он разобранным ни был в регулярном чемпионате, навязывает обладателям Кубка Континента ожесточённую борьбу. Причём речь как о чисто игровой составляющей, так и о бойцовских качествах. После массовой драки в первом матче серии, финны предложили ЦСКА не менее жёсткую игру во втором. Чего только стоит то, как Петр Регин встретил в голову. «Йокерит» неоднократно наказывали за грубость удалениями, но не голами. А вот подопечныередкой возможностью воспользовались и перевели игру в овертайм. Поражает эффективность «шутов»: для того, чтобы забросить спасительную шайбу им понадобилось нанести за третий период всего один бросок. Впрочем, в овертайме ЦСКА всё-таки дожал колючих финнов. Героем вечера стал, который сначала выиграл вбрасывание, а затем пошёл на победное добивание.: 2-0.На протяжении двух периодов складывалось впечатление, что сценарий первого матча серии станет для «Торпедо» верхом мечтаний. Динамовцы гораздо активнее выглядели в атаке и серьёзно перебрасывали гостей. Как результат – счёт 2:0 уже к первому перерыву. Два большинства – два гола!поразил ворота бывшей команды, после чего в «камбэк» нижегородцев верилось с трудом. Надежду гостям подарил…тайм-аут, взятый. Главный тренер москвичей взял паузу на старте второго периода, и всего через пять секундс пятака отправил шайбу за спину. Всё оставшееся время подопечныепосвятили попыткам сравнять счёт.Если в середине встречи главный тренер «Торпедо» настойчиво просил своих парней потерпеть, то в третьем – гнал вперёд и только вперёд. Нижегородцы чуть ли не впервые за всю серию превзошли «Динамо» и добились-таки своего. Александр Фролов, когда-то выигравший локаутный сезон Суперлиги в составе бело-голубых, перевёл игру в овертайм. Да как! Отскоком от той части тела, на которую он по расхожей версии обычно падает. Вместо продолжительного овертайма зрителей, пришедших в Парк Легенд, ожидала скорая и крайне неожиданная развязка., отразивший 34 броска, дрогнул после броскас центра площадки. Защитник, когда-то забивавшийот своих ворот, поверг вратаря «Торпедо» в шок.: 2-0.«Что это было?», — другой вопрос по итогам матча между «Локомотивом» и минским «Динамо» в голову не приходит. Особенно после того, как в первой игре серии эти команды продемонстрировали вполне упорное перетягивание каната. На этот раз белорусский канат порвался на мелкие хлипкие ниточки. Хотя ещё в первом периоде ничто не предвещало катастрофы. Да, гости из Минска пропустили в меньшинстве, а дисциплина вообще стала ахиллесовой пятой команды. Однако отставание в одну шайбу по итогам первых 20 минут – это цветочки. Ягодки пошли после перерыва. Сначала ярославцы цинично реализовали удаление, а добило гостей поведение. Нападающий «минчан» толкнул в борти получил за атаку против молодого «железнодорожника» 5+20.Ещё до того, как Комаров схлопотал удаление до конца игры, минскому «Динамо» впору было выбрасывать белый флаг. 0:4 к середине второго периода – такое, как правило, не отыгрывается. Апофеозом минского провала стал дубль, оформленныйв меньшинстве. Всего-то пара минут потребовалось форварду «Локомотива», чтобы дважды унизить подопечных Вудкрофта. «Зубры», конечно, отыграли две шайбы, мало-мальски скрасив впечатление от своей игры. Вот тот только от жёсткого разноса на родине их это вряд ли убережёт. «Динамо» достанется от всех, начиная с болельщиков и прессы, и заканчивая первым лицом страны. Вспоминая, как жёстко порой проходится по хоккеистам Александр Лукашенко, «зубрам» в Беларусь лучше не возвращаться.: 2-0.