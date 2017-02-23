Без сенсаций, но с катастрофой Минска и трагедией Бирюкова

«Витязь» хватало ненадолго
После первого матча серии казалось, что «Витязю» вполне по силам если не зацепиться за серию, то хотя бы сохранить своё лицо. Вот и первые пять минут повторной встречи укоренили в этом мнении. Подольчане держали скорости, навязанные командой Олега Знарка, и не тушевались. Впрочем, вскоре стало понятно, что всё это мираж. Евгений Кетов, который в первом матче отметился только удалением, наконец-то оправдал своё присутствие в первом звене. Он умело подставил клюшку под бросок защитника и открыл счёт, а во втором периоде точь-в-точь повторил эту нехитрую операцию. Пока гости ждали чудес от Павла Дацюка и Ильи Ковальчука, всю работу за них сделал напарник-чернорабочий.
Во втором периоде «Витязь» уже выглядел раздавленным и за 20 минут нанёс всего четыре броска. Парадокс, но именно на этом отрезке подмосковные хоккеисты сумели распечатать Микко Коскинена. Ещё удивительнее, что автором шайбы стал не кто-то из лидеров «Витязя», а Артём Швец-Роговой, который за всю кахаэловскую карьеру забил один гол, да и тот в регулярном чемпионате. К тому моменту команда Валерия Белова уже проигрывала с разницей в пять шайб. СКА словно и не заметил отсутствия Александра Барабанова. Этот матч – наглядная демонстрация того, что будет с «Витязем» в этой серии, если у СКА начнёт всё залетать, а команда из Подольска не будет прыгать выше головы каждую смену.
Счёт в серии: 2-0.
«Йокерит» покусал ЦСКА, но не уследил за Андроновым
Судя по тому, как складываются серии для двух лидеров Западной конференции, можно утверждать, что СКА больше угадал с соперником, чем ЦСКА. «Йокерит», каким бы он разобранным ни был в регулярном чемпионате, навязывает обладателям Кубка Континента ожесточённую борьбу. Причём речь как о чисто игровой составляющей, так и о бойцовских качествах. После массовой драки в первом матче серии, финны предложили ЦСКА не менее жёсткую игру во втором. Чего только стоит то, как Петр Регин встретил в голову Владимира Жаркова. «Йокерит» неоднократно наказывали за грубость удалениями, но не голами. А вот подопечные Юкки Ялонена редкой возможностью воспользовались и перевели игру в овертайм. Поражает эффективность «шутов»: для того, чтобы забросить спасительную шайбу им понадобилось нанести за третий период всего один бросок. Впрочем, в овертайме ЦСКА всё-таки дожал колючих финнов. Героем вечера стал Сергей Андронов, который сначала выиграл вбрасывание, а затем пошёл на победное добивание.
Счёт в серии: 2-0.
Упорство «Торпедо» перечеркнула трагедия Бирюкова
На протяжении двух периодов складывалось впечатление, что сценарий первого матча серии станет для «Торпедо» верхом мечтаний. Динамовцы гораздо активнее выглядели в атаке и серьёзно перебрасывали гостей. Как результат – счёт 2:0 уже к первому перерыву. Два большинства – два гола! Юусо Хиетанен поразил ворота бывшей команды, после чего в «камбэк» нижегородцев верилось с трудом. Надежду гостям подарил…тайм-аут, взятый Юрием Орешкиным. Главный тренер москвичей взял паузу на старте второго периода, и всего через пять секунд Евгений Мозер с пятака отправил шайбу за спину Александру Ерёменко. Всё оставшееся время подопечные Петериса Скудры посвятили попыткам сравнять счёт.
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Если в середине встречи главный тренер «Торпедо» настойчиво просил своих парней потерпеть, то в третьем – гнал вперёд и только вперёд. Нижегородцы чуть ли не впервые за всю серию превзошли «Динамо» и добились-таки своего. Александр Фролов, когда-то выигравший локаутный сезон Суперлиги в составе бело-голубых, перевёл игру в овертайм. Да как! Отскоком от той части тела, на которую он по расхожей версии обычно падает. Вместо продолжительного овертайма зрителей, пришедших в Парк Легенд, ожидала скорая и крайне неожиданная развязка. Михаил Бирюков, отразивший 34 броска, дрогнул после броска Андрея Кутейкина с центра площадки. Защитник, когда-то забивавший Карри Рамо от своих ворот, поверг вратаря «Торпедо» в шок.
Счёт в серии: 2-0.
После такого «Динамо» лучше на глаза Лукашенко не появляться
«Что это было?», — другой вопрос по итогам матча между «Локомотивом» и минским «Динамо» в голову не приходит. Особенно после того, как в первой игре серии эти команды продемонстрировали вполне упорное перетягивание каната. На этот раз белорусский канат порвался на мелкие хлипкие ниточки. Хотя ещё в первом периоде ничто не предвещало катастрофы. Да, гости из Минска пропустили в меньшинстве, а дисциплина вообще стала ахиллесовой пятой команды Крейга Вудкрофта. Однако отставание в одну шайбу по итогам первых 20 минут – это цветочки. Ягодки пошли после перерыва. Сначала ярославцы цинично реализовали удаление Александра Матерухина, а добило гостей поведение Никиты Комарова. Нападающий «минчан» толкнул в борт Артёма Ильенко и получил за атаку против молодого «железнодорожника» 5+20.
Ещё до того, как Комаров схлопотал удаление до конца игры, минскому «Динамо» впору было выбрасывать белый флаг. 0:4 к середине второго периода – такое, как правило, не отыгрывается. Апофеозом минского провала стал дубль, оформленный Андреем Локтионовым в меньшинстве. Всего-то пара минут потребовалось форварду «Локомотива», чтобы дважды унизить подопечных Вудкрофта. «Зубры», конечно, отыграли две шайбы, мало-мальски скрасив впечатление от своей игры. Вот тот только от жёсткого разноса на родине их это вряд ли убережёт. «Динамо» достанется от всех, начиная с болельщиков и прессы, и заканчивая первым лицом страны. Вспоминая, как жёстко порой проходится по хоккеистам Александр Лукашенко, «зубрам» в Беларусь лучше не возвращаться.
Счёт в серии: 2-0.