Что с Радуловым? «Монреаль» может скоро вылететь из зоны плей-офф

Наместников забил в третьем матче подряд

Бурмистров старался, но не затмил Кейна

Радулов: пять матчей без очков

Шалунов хочет в ЦСКА, но не против “Чикаго»

«Торонто» уступил «Рейнджерс»

Перед домашним матчем «молний» с «Калгари» к болельщикам «Тампы» пришла ещё одна неприятная новость: ветеран команды, которому была сделана повторная операция на травмированном бедре, не сумеет восстановиться до окончания текущего сезона. «Это очень тяжёлый год. Но я уже на один день ближе к тому, чтобы снова выйти на лёд вместе с парнями», — написал Кэллахэн в своём «твиттере». Для генерального менеджера клубаэто известие имело и свои плюсы, поскольку при помещении фамилии Кэллахэна в список долгосрочно травмированных его контракт ($ 5,8 млн) не будет учитываться под потолком зарплат. «Будем пробовать делать нашу команду лучше, если представится такая возможнось», — сказал Айзерман.Ещё одним поводом для разговоров стала статья известного журналиста Tampa Bay Times, который очень лестно высказался в адрес нападающего Никиты Кучерова. По мнению обозревателя, именно Кучеров, а не Стэмкос или Хедман, самый ценный игрок команды, который в первую очередь достоин того, чтобы защитить его на предстоящем драфте расширения. «Кучеров моложе и полезнее Стэмкоса, он более динамичен, чем Хедман, и работает на обоих концах площадки, в отличие от Друена. Он доминирует на льду, он забивает важнейшие голы, он всё делает хорошо – за исключением разговоров о себе. После того как он набрал 4 очка во вторник, выдав сумасшедший матч, то, казалось, предпочёл бы сидеть в кресле у стоматолога, а не общаться с журналистами. Когда после сезона-2018/19 его контракт закончится, «молнии» должны дать ему те же деньги, что и Стэмкосу – больше $ 8 млн. в год. Через три года он будет лучшим игроком команды, то есть тем, кто он есть сейчас», — написал Смит.Однако ни похвала в прессе, но собственные старания не помогли Кучерову приблизить свою команду к победе над «огоньками». В середине первого периода счёт открыл другой российский форвард Владислав Наместников, удачно подправивший на пятачке наброс защитника Коберна. Наместников забил в третьем матче подряд, но развить это преимущество южане не смогли, и во втором периоде «Калгари» отыгрался и вышел вперёд.За три минуты до конца защитник «Флэймз»увеличил преимущество «Калгари», и этот гол оказалсядля гостей победным, поскольку высоко ценимый прессой Кучеров не ушёл со льда без заброшенной шайбы. За 73 секунды до окончания третьего периода он реализовал удалениеи сократил отставание «молний» до минимума, но попытка организовать финальный штурм успехом не увенчалась. В результате этого «Тампа» потерпела первое поражение в трёх последних матчах, а голкипер «Лайтнинг»проиграл свой пятый кряду старт, отразив 22 броска по своим воротам. «Мы хотим выигрывать матчи для него», — сказал нападающий «Тампы». «У соперника очень хорошая оборона, а мы испытывали проблемы с прохождением средней зоны», — добавил Наместников.Очень неплохим матчем с точки зрения личной статистики стал для нападающего «Аризоны»поединок с «Чикаго». Российский форвард «койотов» прервал свою засуху из пяти матчей подряд без набранных очков и дважды ассистировал партнёрам.В середине первого периода он сделал удобную передачу из-за чужих ворот на Джейкоба Чикрана, который ликвидировал стартовое отставание, а чуть позже помог забить Райану Уайту, который с пятачка умело добил собственный же бросок.Однако главной звездой матча в Чикаго стал не Бурмистров, а лидер «Блэкхоукс», на счету которого хет-трик. В 10 последних матчах на счету Кейна 8 заброшенных шайб, а этот хет-трик стал третьим в его карьере.«Монреаль» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах, не сумев ни разу переиграть голкипера «Айлендерс». Вратарь «островитян» сделал 24 сейва и испортил юбилей наставнику «Канадиенс», который проводил свой 1000-й матч в роли главного тренера команды НХЛ.Не слишком впечатляюще выглядел и, который в пятом матче подряд не сумел записать на свой счёт ни одного результативного балла: за этот отрезок 47-й номер «Монреаля» заработал «-4» по показателю полезности и получил 6 минут штрафа. Победу «Айлендерс» принёс точный кистевой бросок нападающего. В активе «Канадиенс» осталось 72 очка, а ведь конкуренты продолжают побеждать. Если команда Жюльена продолжит падение, то в скором времени может вылететь из кубковой восьмёрки., агент нападающего новосибирской «Сибири»прокомментировал возможное будущее своего подопечного. «В ближайшие дни мы будем разговаривать с руководством новосибирской команды. Я не знаю, отпустит ли Шалунова «Сибирь». Если Шалунов останется в КХЛ, он хотел бы играть в ЦСКА. Если будет другая команда, то, скорее всего, он уедет в «Чикаго», если они будут готовы его принять», — сказал Бабаев в интервью The Athletic.Шалунову не придётся проходить через процедуру драфта отказов в НХЛ, так как он находится в резервном списке «Блэкхоукс», и у заокеанского клуба хватает свободных денег, чтобы подписать с форвардом контракт новичка. При этом юридически у Шалунова до 30 апреля будет действовать контракт с «Сибирью».Что касается реакции «чёрных ястребов», то генеральный менеджер «Чикаго»не поменял свою позицию по сравнению с тем, что было в декабре. «В конечном счёте, всё зависит от Максима. Но, конечно, мы бы хотели, чтобы он вернулся к нам. У нас были небольшие обсуждения по этому поводу. После окончания сезона он должен сосредоточиться на том, каким будет его ближайшее будущее и что он будет делать дальше», — отметил Боумэн.«Кленовые листья» не сумели продлить свою победную серию до трёх матчей, уступив на своём льду «Рейнжерс». Главными творцами успеха у «синерубашечников» стали голкиперотразивший 32 броска, нападающий, сравнявший счёт в конце третьего периода, и исполнители буллитов – Зибанеджад и Цуккарелло.Они смогли ответить точными бросками на реализованный штрафной бросок в исполнении Остона Мэттьюса и принесли ньюйоркцам пятую победу в семи последних играх.