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Обзор игрового дня НХЛ. 23 февраля 2017 года. Кучеров забил «Калгари»
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Что с Радуловым? «Монреаль» может скоро вылететь из зоны плей-офф

Голы Владислава Наместникова и Никиты Кучерова не спасли «Тампу» от домашнего поражения, а Радулов не смог помешать поражению «Монреаля».
24 февраля 2017, пятница. 10:00. Хоккей

Наместников забил в третьем матче подряд


Перед домашним матчем «молний» с «Калгари» к болельщикам «Тампы» пришла ещё одна неприятная новость: ветеран команды Райан Кэллахэн, которому была сделана повторная операция на травмированном бедре, не сумеет восстановиться до окончания текущего сезона. «Это очень тяжёлый год. Но я уже на один день ближе к тому, чтобы снова выйти на лёд вместе с парнями», — написал Кэллахэн в своём «твиттере». Для генерального менеджера клуба Стива Айзермана это известие имело и свои плюсы, поскольку при помещении фамилии Кэллахэна в список долгосрочно травмированных его контракт ($ 5,8 млн) не будет учитываться под потолком зарплат. «Будем пробовать делать нашу команду лучше, если представится такая возможнось», — сказал Айзерман.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2017, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2 : 3 1:0, 0:2, 1:1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Наместников (Коберн, Пойнт) – 06:17 (5x5), 1:1 – Баклунд (Джиордано, Хэмилтон) – 25:04 (5x5), 1:2 – Монахан (Годро, Хэмилтон) – 26:25 (5x5), 1:3 – Хэмилтон (Баклунд, Фролик) – 57:02 (5x4), 2:3 – Кучеров (Хедман, Фильппула) – 58:47 (6x4)
Ещё одним поводом для разговоров стала статья известного журналиста Tampa Bay Times Тома Джонса, который очень лестно высказался в адрес нападающего Никиты Кучерова. По мнению обозревателя, именно Кучеров, а не Стэмкос или Хедман, самый ценный игрок команды, который в первую очередь достоин того, чтобы защитить его на предстоящем драфте расширения. «Кучеров моложе и полезнее Стэмкоса, он более динамичен, чем Хедман, и работает на обоих концах площадки, в отличие от Друена. Он доминирует на льду, он забивает важнейшие голы, он всё делает хорошо – за исключением разговоров о себе. После того как он набрал 4 очка во вторник, выдав сумасшедший матч, то, казалось, предпочёл бы сидеть в кресле у стоматолога, а не общаться с журналистами. Когда после сезона-2018/19 его контракт закончится, «молнии» должны дать ему те же деньги, что и Стэмкосу – больше $ 8 млн. в год. Через три года он будет лучшим игроком команды, то есть тем, кто он есть сейчас», — написал Смит.

Однако ни похвала в прессе, но собственные старания не помогли Кучерову приблизить свою команду к победе над «огоньками». В середине первого периода счёт открыл другой российский форвард Владислав Наместников, удачно подправивший на пятачке наброс защитника Коберна. Наместников забил в третьем матче подряд, но развить это преимущество южане не смогли, и во втором периоде «Калгари» отыгрался и вышел вперёд.
За три минуты до конца защитник «Флэймз» Дуги Хэмилтон увеличил преимущество «Калгари», и этот гол оказался
для гостей победным, поскольку высоко ценимый прессой Кучеров не ушёл со льда без заброшенной шайбы. За 73 секунды до окончания третьего периода он реализовал удаление Мэтта Сэйджана и сократил отставание «молний» до минимума, но попытка организовать финальный штурм успехом не увенчалась. В результате этого «Тампа» потерпела первое поражение в трёх последних матчах, а голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский проиграл свой пятый кряду старт, отразив 22 броска по своим воротам. «Мы хотим выигрывать матчи для него», — сказал нападающий «Тампы» Алекс Киллорн. «У соперника очень хорошая оборона, а мы испытывали проблемы с прохождением средней зоны», — добавил Наместников.

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Бурмистров старался, но не затмил Кейна


Очень неплохим матчем с точки зрения личной статистики стал для нападающего «Аризоны» Александра Бурмистрова поединок с «Чикаго». Российский форвард «койотов» прервал свою засуху из пяти матчей подряд без набранных очков и дважды ассистировал партнёрам.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2017, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
6 : 3 3:3, 2:0, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Шмальц (Тэйвз, Паник) – 00:37 (5x5), 1:1 – Чикран (Бурмистров, Доми) – 07:36 (5x5), 2:1 – Хартман (Мариан Госса) – 10:28 (5x5), 3:1 – Кейн (Хартман, Керо) – 16:41 (5x5), 3:2 – Уайт (Бурмистров, Голигоски) – 17:42 (5x5), 3:3 – Врбата (Ганзал, Ридер) – 18:39 (5x5), 4:3 – Розсивал (Шмальц, Тэйвз) – 22:56 (5x5), 5:3 – Кейн (Сибрук) – 32:41 (5x5), 6:3 – Кейн (Панарин, Анисимов) – 49:49 (5x5)
В середине первого периода он сделал удобную передачу из-за чужих ворот на Джейкоба Чикрана, который ликвидировал стартовое отставание, а чуть позже помог забить Райану Уайту, который с пятачка умело добил собственный же бросок.
Однако главной звездой матча в Чикаго стал не Бурмистров, а лидер «Блэкхоукс» Патрик Кейн, на счету которого хет-трик. В 10 последних матчах на счету Кейна 8 заброшенных шайб, а этот хет-трик стал третьим в его карьере.
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Радулов: пять матчей без очков


«Монреаль» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах, не сумев ни разу переиграть голкипера «Айлендерс» Томаса Грайсса. Вратарь «островитян» сделал 24 сейва и испортил юбилей наставнику «Канадиенс» Клоду Жюльену, который проводил свой 1000-й матч в роли главного тренера команды НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2017, пятница. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0 : 3 0:1, 0:1, 0:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Бовилье (Нельсон, Ледди) – 05:28 (5x5), 0:2 – Ли (Бейли, Таварес) – 25:58 (5x5), 0:3 – Таварес (Бейли, Нельсон) – 59:01 (en)
Не слишком впечатляюще выглядел и Александр Радулов, который в пятом матче подряд не сумел записать на свой счёт ни одного результативного балла: за этот отрезок 47-й номер «Монреаля» заработал «-4» по показателю полезности и получил 6 минут штрафа. Победу «Айлендерс» принёс точный кистевой бросок нападающего Антони Бовилье. В активе «Канадиенс» осталось 72 очка, а ведь конкуренты продолжают побеждать. Если команда Жюльена продолжит падение, то в скором времени может вылететь из кубковой восьмёрки.
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Шалунов хочет в ЦСКА, но не против “Чикаго»


Шуми Бабаев, агент нападающего новосибирской «Сибири» Максима Шалунова прокомментировал возможное будущее своего подопечного. «В ближайшие дни мы будем разговаривать с руководством новосибирской команды. Я не знаю, отпустит ли Шалунова «Сибирь». Если Шалунов останется в КХЛ, он хотел бы играть в ЦСКА. Если будет другая команда, то, скорее всего, он уедет в «Чикаго», если они будут готовы его принять», — сказал Бабаев в интервью The Athletic.

Шалунову не придётся проходить через процедуру драфта отказов в НХЛ, так как он находится в резервном списке «Блэкхоукс», и у заокеанского клуба хватает свободных денег, чтобы подписать с форвардом контракт новичка. При этом юридически у Шалунова до 30 апреля будет действовать контракт с «Сибирью».

Что касается реакции «чёрных ястребов», то генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн не поменял свою позицию по сравнению с тем, что было в декабре. «В конечном счёте, всё зависит от Максима. Но, конечно, мы бы хотели, чтобы он вернулся к нам. У нас были небольшие обсуждения по этому поводу. После окончания сезона он должен сосредоточиться на том, каким будет его ближайшее будущее и что он будет делать дальше», — отметил Боумэн.

«Торонто» уступил «Рейнджерс»


«Кленовые листья» не сумели продлить свою победную серию до трёх матчей, уступив на своём льду «Рейнжерс». Главными творцами успеха у «синерубашечников» стали голкиперХенрик Лундквист, отразивший 32 броска, нападающий Джей Ти Миллер, сравнявший счёт в конце третьего периода, и исполнители буллитов – Зибанеджад и Цуккарелло.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2017, пятница. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1 : 2 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Браун (Бозак, Гардинер) – 10:56 (5x5), 1:1 – Миллер (Хейз, Пирри) – 50:50 (5x5), 1:2 – Зибанеджад – 65:00 ( ПБ)
Они смогли ответить точными бросками на реализованный штрафной бросок в исполнении Остона Мэттьюса и принесли ньюйоркцам пятую победу в семи последних играх.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Аризона Койотс Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Рейнджерс Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Чикаго Блэкхоукс Александр Радулов Максим Шалунов Никита Кучеров
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