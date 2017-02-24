Кто лучший игрок в истории «Трактора»? От Белоусова до Кузнецова

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Хоккейный клуб «Трактор» основан в 1947 году на Челябинском тракторном заводе. В чемпионатах страны выступал под названиями: «Дзержинец» (c 1948 по 1953 год), «Авангард» (с 1954 по 1958 год). Название «Трактор» клуб носит начиная с сезона-1958/59. В 1973-м команда дошла до финала Кубка СССР, а в сезоне-1976/77 выиграла бронзовые награды союзного чемпионата.
В российскую эпоху под руководством Валерия Белоусова челябинцы дважды выиграли бронзовые медали чемпионата Межнациональной хоккейной лиги (МХЛ) в 1993 и 1994 годах. Спустя почти 20 лет с этим же наставником «Трактор» сначала выиграл Кубок Континента КХЛ в 2012 году, а через сезон дошёл до финала Кубка Гагарина. За эти два сезона команда взяла бронзовые и серебряные награды чемпионата страны. Предлагаем вам выбрать лучшего хоккеиста в истории клуба.