Ночь перед ограблением. Последний плей-офф сильного Востока

За Кирилла Капризова и «Салават Юлаев» уже всё решили наверху, договорившись о переезде в столицу по линии «Башнефть» — «Роснефть».

«Авангард» по привычке называют топ-клубом, но является ли он им в действительности?

Если даже лидер Востока не может быть уверен в завтрашнем дне, то что говорить о других командах конференции?

Споры о том, кто сильнее, Запад или Восток, не утихнут, кажется, никогда. На заре КХЛ шайба была на стороне восточников. Казань ещё не оплакивала лидеров, которых впоследствии так и не смогла заменить. Уфа каталась в масле, исполняя любую трансферную прихоть Быкова и Захаркина. Омск вместо Кубка надежды всерьёз боролся за кубок Гагарина и не был аутсайдером в финале с «Динамо». Запад, где СКА долгое время был скорее не отрицательным, а комичным персонажем, поставлял выскочек из Подмосковья. Всего лет пять назад царило убеждение, что турнирная сетка в Западной конференции проще, а значит и командам-сенсациям пробиться сквозь асфальт куда реальнее.Сегодня от жирного Востока не осталось и следа. То, чем мы довольствуемся, – остатки былой роскоши. В 2017 году трудно представить, что человек, набирающий по 60 очков за сезон, проскочит мимо двух «армейских»клубов. А вот «Магнитке» в 2011 году удалось заполучить не только, но и одного из лучших вратарей страны. Это те инвестиции, которые обеспечили два кубка Гагарина и работают на уральцев до сих пор. «Салават Юлаев» два года назад поставил на зеро, решившись связаться с, и не прогадал. А ведь конкуренты уфимцев считали шведа трусом. Ещё через год Леонид Вайсфельд сумел перехватитьу ЦСКА только потому, что в молодом форварде был не уверенВосток уже не первый год комплектуется по остаточному принципу, подбирая то, что оказалось не нужно ЦСКА и СКА. Это не может не отражаться на результатах. Даже если взглянуть на общую таблицу регулярного чемпионата, то по набранным очкам первые два места будут у Запада, а 15-е и 16-е – у Востока. Более того, играй «Куньлунь» в другой конференции, китайскому новичку не хватило бы 83 очков для выхода в плей-офф. Но если сегодня ещё можно говорить о каком-то равенстве конференций, основанном на старых дрожжах, то в следующем году перекос скрыть не удастся ни за какими ширмами. Нас ждёт межсезонье с односторонним движением: с Востока на Запад.Больше других пострадает «Сибирь». Нынешний плей-офф обходится без новосибирской команды, но именно она до последнего подогревала интерес в борьбе за восьмёрку. Агентне скрывает, что его клиент жаждет играть с ЦСКА, и непременно в связке с. Де-факто это означает, что оба уже договорились с московским клубом. Одной ногой на Ленинградском проспекте находится и. Таким образом, из базового клуба сборной России (пусть и на отдельный этап Евротура) «Сибирь» снова превратится в середняка. Вопрос лишь в том, насколько крепкого.«Салават Юлаев» зиждется на связке Умарк – Капризов. Без этой парочкивпору было бы складывать оружие ещё до начала серии с «Ак Барсом». По сути, в нынешнем «Салавате» и нет больше звёзд. Не сравнить с теми временами, когда даже в четвёртом звене юлаевцев играли Свитов, Клепиш и Сапрыкин. Однако за Кирилла Капризова и «Салават Юлаев» уже всё решили наверху, договорившись о переезде в столицу по линии «Башнефть» — «Роснефть». Дёргаться бесполезно. Кроме того, в шведской прессе появилась информация, что Линус Умарк после сезона вернётся в родное «Лулео», вопреки действующему контракту. Бить в набат по поводу отъезда самого яркого легионера КХЛ рано, но вот найти ему такого же органически подходящего партнёра, как Капризов, – задачка из разряда «миссия невыполнима».Ни «Газпрому», ни «Роснефти» пока не удалось поглотить «Татнефть», а это значит, что «Ак Барс» остаётся одним из немногих клубов, защищённых от нападок двух столиц. Но защищённый – не значит доминирующий. В попытке заменить Морозова и Зарипова казанцы платили 100 миллионов заи возвращали из НХЛ, но уже прошлым летом «Ак Барс» вёл себя куда прижимистее. Даже увидев на горизонте игрока, который взлетел так же высоко, как когда-то Малыхин, «барсам» может оказаться недостаточно чемоданчика с деньгами. Вдобавок к солидному бюджету для по-настоящему больших трансферов нынче нужен админресурс, который есть только у двух клубов.«Авангард» по привычке называют топ-клубом, но является ли он им в действительности? Зажиточные годы эпохипозади, область клуб не поддерживает, а в кулуарах то и дело проскальзывают разговоры о сокращении бюджета. Да и то что лучшим бомбардиром и чуть ли не главной звездой нынешнего «Авангарда» является известный странник, говорит о многом. Омичи привозят добротных легионеров вроде, за что Дмитрий Чернышенко должен выписать «ястребам» письменную благодарность. Возвращают россиян из НХЛ, но в основном тех, кто пребывает в преклонном возрасте и уже не вызывается в сборную. Другими словами, «Авангард» работает на рынке, свободном от СКА и ЦСКА. Но стоит интересам пересечься, как в Санкт-Петербурге тут же вспомнят, что спонсор у них с «ястребами» один на двоих.Посмотрите, как активно разгружает платёжную ведомость «Нефтехимик», делая ставку на молодёжь. «Автомобилист» скорее ближе к тому, чтобы потерять, в котором заинтересован Олег Знарок, чем за счёт «баскетбольного» президента стать новой силой Востока. «Трактор» нынче команда тренерская, на яркие личности небогатая, но где гарантия, что, который пока идёт по стопам, не будет точно так же продан в условное «Динамо»? Ослабнуть за лето могут не только российские клубы, но и «Барыс». У Кевина Даллмэна и Брендона Боченски заканчиваются контракты, и в отношении обоих ходят разговоры о возможном завершении карьеры. Что значат для астанинского клуба эти легионеры, давно ставшие в Казахстане своими, лишний раз объяснять не стоит.Кажется, что на выжженной восточной земле устоит одна-единственная «Магнитка».бросает вызов своим коллегам по тренерскому штабу сборной России, финишируя прямо за спинами. Но даже двукратные обладатели Кубка Гагарина не застрахованы от потерь. Давить набесполезно, но владелец «Магнитки» может просто-напросто не потянуть гонку вооружений. Как когда-то «Локомотив» не стал тягаться со СКА за, так и сейчас «Магнитка» может задаться вопросом: а стоит ли переплачивать, которым также заинтересованы на берегах Невы?Впрочем, перемены на Южном Урале могут произойти и без участия «армейских» клубов. Узаканчиваются контракты, и сейчас никто точно не скажет, останутся ли они в «Магнитке» на следующий сезон. Геннадий Величкин всякий раз подчёркивает, что при переговорах с ведущими игроками будет учитывать собственный бюджет и потолок зарплат. Не исключено, что в следующем сезоне мы увидим новую команду. На примере «Ак Барса» очевидно, что провести перестройку после нескольких лет стабильности и не потерять при этом в качестве — это утопия. Если даже лидер Востока не может быть уверен в завтрашнем дне, то что говорить о других командах конференции?Находясь в ожидании ограбления не отдельного клуба, а целой конференции, только и остаётся, что ценить момент. Возможно, это последний плей-офф сильного Востока. А там не за горами и революция самого формата розыгрыша Кубка Гагарина в угоду двум западным топ-клубам. Когда до краёв укомплектованные ЦСКА и СКА будут оставлять друг друга без большого финала, станет очевидно, что без перекрёстного плей-офф нам больше не жить. Тем более что в МХЛ уже не первый год Восток с Западом перемешиваются на стадии полуфинала. Вот она — ролевая модель для того, чтобы сделать из КХЛ открытый чемпионат МКАДа с участием зауральской массовки.