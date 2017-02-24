Ночь перед ограблением. Последний плей-офф сильного Востока

Сегодня от жирного Востока не осталось и следа. То, чем мы довольствуемся, – остатки былой роскоши. В 2017 году трудно представить, что человек, набирающий по 60 очков за сезон, проскочит мимо двух «армейских» клубов. А вот «Магнитке» в 2011 году удалось заполучить не только Сергея Мозякина, но и одного из лучших вратарей страны Василия Кошечкина. Это те инвестиции, которые обеспечили два кубка Гагарина и работают на уральцев до сих пор. «Салават Юлаев» два года назад поставил на зеро, решившись связаться с Линусом Умарком, и не прогадал. А ведь конкуренты уфимцев считали шведа трусом. Ещё через год Леонид Вайсфельд сумел перехватить Кирилла Капризова у ЦСКА только потому, что в молодом форварде был не уверен Дмитрий Квартальнов.
Восток уже не первый год комплектуется по остаточному принципу, подбирая то, что оказалось не нужно ЦСКА и СКА. Это не может не отражаться на результатах. Даже если взглянуть на общую таблицу регулярного чемпионата, то по набранным очкам первые два места будут у Запада, а 15-е и 16-е – у Востока. Более того, играй «Куньлунь» в другой конференции, китайскому новичку не хватило бы 83 очков для выхода в плей-офф. Но если сегодня ещё можно говорить о каком-то равенстве конференций, основанном на старых дрожжах, то в следующем году перекос скрыть не удастся ни за какими ширмами. Нас ждёт межсезонье с односторонним движением: с Востока на Запад.
→ Развод во благо. Почему уход Скабелки — хорошо для всех
Больше других пострадает «Сибирь». Нынешний плей-офф обходится без новосибирской команды, но именно она до последнего подогревала интерес в борьбе за восьмёрку. Агент Максима Шалунова не скрывает, что его клиент жаждет играть с ЦСКА, и непременно в связке с Сергеем Шумаковым. Де-факто это означает, что оба уже договорились с московским клубом. Одной ногой на Ленинградском проспекте находится и Константин Окулов. Таким образом, из базового клуба сборной России (пусть и на отдельный этап Евротура) «Сибирь» снова превратится в середняка. Вопрос лишь в том, насколько крепкого.
За Кирилла Капризова и «Салават Юлаев» уже всё решили наверху, договорившись о переезде в столицу по линии «Башнефть» — «Роснефть».«Салават Юлаев» зиждется на связке Умарк – Капризов. Без этой парочки Игорю Захаркину впору было бы складывать оружие ещё до начала серии с «Ак Барсом». По сути, в нынешнем «Салавате» и нет больше звёзд. Не сравнить с теми временами, когда даже в четвёртом звене юлаевцев играли Свитов, Клепиш и Сапрыкин. Однако за Кирилла Капризова и «Салават Юлаев» уже всё решили наверху, договорившись о переезде в столицу по линии «Башнефть» — «Роснефть». Дёргаться бесполезно. Кроме того, в шведской прессе появилась информация, что Линус Умарк после сезона вернётся в родное «Лулео», вопреки действующему контракту. Бить в набат по поводу отъезда самого яркого легионера КХЛ рано, но вот найти ему такого же органически подходящего партнёра, как Капризов, – задачка из разряда «миссия невыполнима».
→ Оставьте в покое Капризова! Кто раскачивает уфимскую лодку?
Ни «Газпрому», ни «Роснефти» пока не удалось поглотить «Татнефть», а это значит, что «Ак Барс» остаётся одним из немногих клубов, защищённых от нападок двух столиц. Но защищённый – не значит доминирующий. В попытке заменить Морозова и Зарипова казанцы платили 100 миллионов за Фёдора Малыхина и возвращали из НХЛ Александра Бурмистрова, но уже прошлым летом «Ак Барс» вёл себя куда прижимистее. Даже увидев на горизонте игрока, который взлетел так же высоко, как когда-то Малыхин, «барсам» может оказаться недостаточно чемоданчика с деньгами. Вдобавок к солидному бюджету для по-настоящему больших трансферов нынче нужен админресурс, который есть только у двух клубов.
«Авангард» по привычке называют топ-клубом, но является ли он им в действительности? Зажиточные годы эпохи Анатолия Бардина позади, область клуб не поддерживает, а в кулуарах то и дело проскальзывают разговоры о сокращении бюджета. Да и то что лучшим бомбардиром и чуть ли не главной звездой нынешнего «Авангарда» является известный странник Николай Лемтюгов, говорит о многом. Омичи привозят добротных легионеров вроде Владимира Соботки, за что Дмитрий Чернышенко должен выписать «ястребам» письменную благодарность. Возвращают россиян из НХЛ, но в основном тех, кто пребывает в преклонном возрасте и уже не вызывается в сборную. Другими словами, «Авангард» работает на рынке, свободном от СКА и ЦСКА. Но стоит интересам пересечься, как в Санкт-Петербурге тут же вспомнят, что спонсор у них с «ястребами» один на двоих.
«Авангард» по привычке называют топ-клубом, но является ли он им в действительности?Посмотрите, как активно разгружает платёжную ведомость «Нефтехимик», делая ставку на молодёжь. «Автомобилист» скорее ближе к тому, чтобы потерять Анатолия Голышева, в котором заинтересован Олег Знарок, чем за счёт «баскетбольного» президента стать новой силой Востока. «Трактор» нынче команда тренерская, на яркие личности небогатая, но где гарантия, что Виталий Кравцов, который пока идёт по стопам Валерия Ничушкина, не будет точно так же продан в условное «Динамо»? Ослабнуть за лето могут не только российские клубы, но и «Барыс». У Кевина Даллмэна и Брендона Боченски заканчиваются контракты, и в отношении обоих ходят разговоры о возможном завершении карьеры. Что значат для астанинского клуба эти легионеры, давно ставшие в Казахстане своими, лишний раз объяснять не стоит.
→ Его зовут Кравцов. Тот, кто обошёл Кузнецова и Ничушкина
Кажется, что на выжженной восточной земле устоит одна-единственная «Магнитка». Илья Воробьёв бросает вызов своим коллегам по тренерскому штабу сборной России, финишируя прямо за спинами Олега Знарка и Игоря Никитина. Но даже двукратные обладатели Кубка Гагарина не застрахованы от потерь. Давить на Виктора Рашникова бесполезно, но владелец «Магнитки» может просто-напросто не потянуть гонку вооружений. Как когда-то «Локомотив» не стал тягаться со СКА за Егора Яковлева, так и сейчас «Магнитка» может задаться вопросом: а стоит ли переплачивать Алексею Береглазову, которым также заинтересованы на берегах Невы?
Впрочем, перемены на Южном Урале могут произойти и без участия «армейских» клубов. У Василия Кошечкина, Александра Сёмина и Даниса Зарипова заканчиваются контракты, и сейчас никто точно не скажет, останутся ли они в «Магнитке» на следующий сезон. Геннадий Величкин всякий раз подчёркивает, что при переговорах с ведущими игроками будет учитывать собственный бюджет и потолок зарплат. Не исключено, что в следующем сезоне мы увидим новую команду. На примере «Ак Барса» очевидно, что провести перестройку после нескольких лет стабильности и не потерять при этом в качестве — это утопия. Если даже лидер Востока не может быть уверен в завтрашнем дне, то что говорить о других командах конференции?
Если даже лидер Востока не может быть уверен в завтрашнем дне, то что говорить о других командах конференции?Находясь в ожидании ограбления не отдельного клуба, а целой конференции, только и остаётся, что ценить момент. Возможно, это последний плей-офф сильного Востока. А там не за горами и революция самого формата розыгрыша Кубка Гагарина в угоду двум западным топ-клубам. Когда до краёв укомплектованные ЦСКА и СКА будут оставлять друг друга без большого финала, станет очевидно, что без перекрёстного плей-офф нам больше не жить. Тем более что в МХЛ уже не первый год Восток с Западом перемешиваются на стадии полуфинала. Вот она — ролевая модель для того, чтобы сделать из КХЛ открытый чемпионат МКАДа с участием зауральской массовки.