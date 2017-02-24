Омская жара: вместо перелома ключицы у Саболича увидели рыбку

«Адмирал» не сломался после трёх овертаймов

Соботка помог и нашим, и вашим

Ткачёв вернулся, но зажигает дома Казаков

Вместо Мнацяна дрался Блум

У Саболича сломана ключица, но его обвиняли в симуляции

«Адмирал» пострадал от Григорьева, которому пошёл на уступки

Ждать ли Никитина во Владивостоке?

Тенденция этого плей-офф – провалы команд, которые в первом матче серии упирались до конца, отдав все силы. В Санкт-Петербурге под раздачу попал «Витязь», а в Ярославле – минское «Динамо». И те, и другие ещё во вторник показывали зубы, но в четверг оказались белыми и пушистыми. «Адмирал» идеально подходил под это описание: команда из Владивостока не просто закусилась с «ястребами», но и нервировала «Арену Омск» больше 100 минут. После того как ты бился три овертайма, но в итоге оказался на шаг позади, немудрено опустить руки. Однако «Адмирал» не рассыпался и скорее взял пример с «Торпедо», которое точно так же открыло свой поход за кубком проигранным овертаймом. То, что «моряки» в итоге пропустили шесть шайб, вряд ли отражает характер матча.Владимир Соботка пока пусть и проводит этот плей-офф без голов, личность в противостоянии «Авангарда» и «Адмирала» заметная. Двумя днями ранее он заработал для своей команды 6 (!) минут большинства в овертайме. Какими методами – не так уж и важно. На старте второго матча Соботка, казалось бы, подвёл партнёров, атаковав Бобкова, но на деле это удаление расшевелило обе команды. Перед тем как Артём Земчёнок реализовал большинство, Михаил Юньков оторвался от защитников и открыл счёт. Именно прорыв опытного форварда в меньшинстве положил начало сумасшествию, которое царило на омском льду. Без сомнений, пока это сам зрелищный матч в розыгрыше Кубка Гагарина.Александр Андриевский после первого матча анонсировал активную ротацию состава, заметив, что у «Адмирала» есть пять запасных, готовых в любой момент выйти на подмену. Вместо пяти в заявку попали два новых человека: Сергей Барбашёв и Владимир Ткачёв. Однако ни тот, ни другой кардинальным образом игру не изменили. По второму бомбардиру «Адмирала», пропустившему концовку чемпионата и стартовый матч серии, было видно, что ему не хватает игровой практики. Не шла даже игра в большинстве, что считается хлебом Ткачёва. А вот другой омич, оказавшийся по другую сторону баррикад от родной команды, забил во втором матче подряд. При счёте 2:2 Максим Казаков словно на велосипеде улетел от Виталия Меньшикова и исполнил то, что обычно приходится делать на буллитах.Те, для кого плей-офф это не только тактика и рафинированные комбинации, второй матч ждали боя Меньшиков – Мнацян. Почему интриговала именно такая вывеска? В февральском матче между «Адмиралом» и «Авангардом» они уже сбрасывали перчатки, проведя первый раунд, после которого осталась недосказанность. Однако что тот, что другой не торопятся сбрасывать перчатки. Зато Илья Зубов с Джонатоном Блумом, слегка пофехтовав на клюшках, сцепились в центре площадки. Небольшой защитник и центральный нападающий, которых привычнее видеть в роли созидателей, ненадолго примерили на себя амплуа бойцов. Причём на две минуты больше получил «моряк» Блум. Для того чтобы подогреть серию – ничего лучше не придумать.Когда Роберт Саболич кое-как ковылял на лавку, а в это время Николай Лемтюгов сравнивал счёт, невольно вспомнилось, что словенец стал антигероем первого матча серии. Более того, в своём прошлом клубе «Спарте» после ударного регулярного чемпионата Саболич с треском провалил плей-офф. Чем не повод говорить о нём как о некубковом игроке? Однако после матча стало известно, что всё не так просто. У легионера «Адмирала» подозрение на перелом не только ключицы, но и пальца. При этом арбитры не просто не остановили игру в связи с травмой игрока, на что имели полное право, но и пытались убедить Андриевского, что Саболич симулировал! Неудивительно, что главный тренер «моряков» сорвался, заработав удаление до конца игры. Примечательно, что вывел словенца из строя не кто-нибудь, а Лемтюгов, который через несколько мгновений поразил ворота Бобкова.«Нас подвели удаления, игра в неравных составах решила исход матча. Про судей говорить не хочу, я никогда этого не делал. Конечно, играть в открытый хоккей с «Авангардом» не стоит. Но мы потеряли концентрацию, пошли ошибки, удаления, поэтому получилась открытая игра», — сказал Максим Спиридонов, пришедший на пресс-конференцию вместо удалённого Андриевского.Несмотря на то что по характеру две игры между «Авангардом» и «Адмиралом» отличались так же, как огонь и лёд, между ними всё-таки было кое-что общее. Омичи, испытывающие проблемы на старте матчей, неизменно прибавляли в третьих периодах. И если двумя днями ранее подопечные Канарейкина не смогли реализовать все свои многочисленные моменты, то теперь их по-настоящему прорвало. Михаил Юньков оформил дубль впервые с финальной серии против «Магнитки», второй гол в двух матчах забил Юнас Анелёв, а Михаил Григорьев поразил ворота бывшей команды. Любопытно даже не то, что Григорьев ещё осенью выступал в составе команды из Владивостока. «Адмирал» пошёл защитнику на уступки, отпустив его в Омск по предварительной договорённости. И каков зигзаг судьбы, что именно шайба Григорьева стала победной во втором матче самой восточной серии розыгрыша Кубка Гагарина.«Приятно забить бывшей команде, очень рад, что шайба стала победной. Мы наигрывали комбинацию, которая привела к голу. Мы должны лучше начинать, сразу переламывать игру. Конечно, важно было забросить трижды в третьем периоде, стало намного легче играть, спокойно довели до победы. Во Владивостоке, думаю, игра будет ещё проще, быстрее в плане мышления», — сказал Григорьев после матча.Пресс-конференции во время плей-офф – особый жанр. Даже самые разговорчивые тренеры вроде Петериса Скудры закрываются на все пуговицы. Журналисты с содроганием вспоминают прошлогоднюю серию СКА — «Локомотив», в которой Сергей Зубов и Алексей Кудашов соревновались в издевательской краткости. Вот и Фёдор Канарейкин в серии с «Адмиралом» ведёт себя по меньшей мере необычно. Наставник омичей то оставляет без комментариев совершенно обычные вопросы, то делает заявления, по которым непонятно, то ли тренер говорит серьёзно, то ли откровенно троллит репортёров. На вопрос корреспондента «Чемпионата» о том, поможет ли канадская площадка во Владивостоке вернуться в состав Никите Никитину, главный тренер «ястребов» неожиданно заявил, что рассмотрит эту вариант, и поблагодарил за наводку. Действительно ли Канарейкин даст шанс Никитину, который традиционно выглядит более эффективно на меленьких площадках, увидим уже через два дня.