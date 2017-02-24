«Ак Барс» создал задел, «Магнитка» и Омск нацелились на 4-0

Вторая пробоина в китайской стене

Нервотрёпка в Омске

«Трактор» взял реванш

«Салават» почти дожал «Ак Барс», но было поздно

«Магнитка» выполнила задачу на два стартовых домашних матча серии с «Куньлунем», одержав две победы. Но они получились разными. В первой игре всё было решено к началу третьего периода, а во второй интрига жила куда дольше. Осала на 16-й минуте открыл счёт, но уже во втором периоде китайские хоккеисты, вдвое перебросав соперника в стартовой трети игры, смогли воплотить количество в качество. Коллинз оформил дубль.Хозяевам такое развитие событий не понравилось, и ещё до второго периода они успели сравнять счёт и выйти вперёд. Сначала Коварж точно бросил из круга вбрасывания, а затем Калетник оказался первым в борьбе перед воротами после броска Платонова. Впрочем, второй период закончился с равным счётом – Зак Юэйнь забросил третью шайбу в составе китайской команды. В третьем периоде победу магнитогорской команде принесли два броска Оскара Осалы, оформившего хет-трик. Но в этом матче голов и передач ждали от другого человека. Сергей Мозякин вновь не смог набрать баллы за результативность. Быть может, китайские зрители станут свидетелями тысячного очка бомбардира в чемпионатах России?Такого же результата, как у «Магнитки», после двух домашних встреч добился и «Авангард». Вторая игра получилась не менее нервной, чем первая. Омск увереннее начал встречу. На 16-й минуте хозяева в меньшинстве убежали в контратаку, и Михаил Юньков вывел их вперёд. Но затем в игре что-то надломилось, и они пропустили дважды подряд. Сначала Земчёнок с разворота нанёс бросок и сравнял счёт, а за три с небольшим минуты до первого перерыва гости реализовали численный перевес. Медведев на 24-й минуте выровнял положение, но ненадолго – воспитанник омичей Максим Казаков через две минуты вывел гостей вперёд.Вскоре «Авангард» сравнял счёт, и этот гол вызвал возмущение главного тренера гостей — Александра Андриевского. Роберт Саболич остался лежать после силового приёма Лемтюгова, после чего хозяева подобрали шайбу, убежали в атаку и забили. В результате Александр Андриевский был удалён со скамейки, а у нападающего есть подозрения на перелом ключицы. Дальше забивал только «Авангард». Юньков и Анелев создали комфортный перевес, а заключительный гол забил тот же Юньков. 6:3 – победил «Авангард», а в игре омичей стоит отметить реализацию лишнего: три из шести шайб были заброшены в большинстве. Команды переезжают во Владивосток, а «дальневосточникам» придётся подумать над возможной заменой одного из лучших нападающих.В стартовой встрече серии «Барысу» удалась крупная победа, и теперь слово было за хозяевами. Победа была крайне важна с той точки зрения, чтобы поехать в Астану, не проигрывая в противостоянии со счётом 0-2 после двух матчей. И им это удалось. Первый период получился безголевым, зато по итогам второго подопечные Гатиятулина смогли создать небольшое преимущество. Кручинин в середине игрового отрезка открыл счёт броском из круга вбрасывания, реализовав большинство, а вторую шайбу забросил Шаров. Судьи какое-то время просматривали момент на предмет офсайда, но в итоге гол засчитали.А вскоре «Трактор» остался втроём против пятерых гостей, чем они не преминули воспользоваться. Сен-Пьер открылся на дальней штанге, получил прострельный пас от Доуса и поразил ворота уральцев. Но на этом успехи астанчан в этом матче закончились. «Барыс» в третьем периоде перебросал хозяев, но больше взять ворота Францоуза они не смогли. А вот «Трактору» удались три результативные атаки: Пеньковский при розыгрыше большинства подправил шайбу в цель с пятака, а затем Якуценя оформил дубль, причём последнюю шайбу он отправил в пустые ворота. Челябинцы победили, и пара «Трактор» — «Барыс» стала единственной в обеих конференциях, в которой после двух матчей счёт равный – 1-1.В «зелёном дерби» результат оказался таким же, как и в первой встрече, – со счётом 2:1 выиграли казанцы. В течение первых двух периодов хозяева выглядели сильнее оппонентов, и цифры 2:0 горели на табло в начале третьего периода благодаря точным броскам Малыхина и Глухова. Фёдор в конце первого периода буквально пропихнул шайбу в ворота Сведберга, а Михаил спустя минуту после начала заключительной трети матча прекрасно воспользовался пасом Ткачёва, который навязал борьбу в зоне уфимцев, отобрал шайбу и вложил её в клюшку партнёру.Тут-то «Салават» включился в игру и доказал, что команда не собирается сдаваться. Третий период, а особенно, его концовка, прошёл под его диктовку, а результатом этого стала шайба Энвера Лисина. Подопечные Захаркина и дальше пытались изменить ход встречи, но все их попытки остались тщетными. 2:1 – «Ак Барс» победил, и со счётом 2-0 в серии команды отправляются в Уфу.