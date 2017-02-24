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КХЛ
Фото: Александр Коваль, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

«Ак Барс» создал задел, «Магнитка» и Омск нацелились на 4-0

«Ак Барс» второй раз выиграл у «Салавата» с тем же счётом, в Омске вновь кипели страсти, а Мозякин отложил свою тысячу до следующей игры.
24 февраля 2017, пятница. 21:15. Хоккей

Вторая пробоина в китайской стене


«Магнитка» выполнила задачу на два стартовых домашних матча серии с «Куньлунем», одержав две победы. Но они получились разными. В первой игре всё было решено к началу третьего периода, а во второй интрига жила куда дольше. Осала на 16-й минуте открыл счёт, но уже во втором периоде китайские хоккеисты, вдвое перебросав соперника в стартовой трети игры, смогли воплотить количество в качество. Коллинз оформил дубль.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
24 февраля 2017, пятница. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
5 : 3 1:0, 2:3, 2:0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Осала (Сёмин) – 15:29 (5x5), 1:1 – Коллинз (Ро, Перетягин) – 22:48 (5x5), 1:2 – Коллинз (Виклунд, Виделль) – 28:27 (5x4), 2:2 – Коварж (Зарипов) – 35:25 (5x5), 3:2 – Калетник (Платонов) – 35:57 (5x5), 3:3 – Юйэнь (Марцинко, Беллемор) – 37:03 (5x5), 4:3 – Осала (Платонов, Береглазов) – 41:55 (4x5), 5:3 – Осала (Филиппи, Коварж) – 59:16 (en)

Хозяевам такое развитие событий не понравилось, и ещё до второго периода они успели сравнять счёт и выйти вперёд. Сначала Коварж точно бросил из круга вбрасывания, а затем Калетник оказался первым в борьбе перед воротами после броска Платонова. Впрочем, второй период закончился с равным счётом – Зак Юэйнь забросил третью шайбу в составе китайской команды. В третьем периоде победу магнитогорской команде принесли два броска Оскара Осалы, оформившего хет-трик. Но в этом матче голов и передач ждали от другого человека. Сергей Мозякин вновь не смог набрать баллы за результативность. Быть может, китайские зрители станут свидетелями тысячного очка бомбардира в чемпионатах России?

Нервотрёпка в Омске


Такого же результата, как у «Магнитки», после двух домашних встреч добился и «Авангард». Вторая игра получилась не менее нервной, чем первая. Омск увереннее начал встречу. На 16-й минуте хозяева в меньшинстве убежали в контратаку, и Михаил Юньков вывел их вперёд. Но затем в игре что-то надломилось, и они пропустили дважды подряд. Сначала Земчёнок с разворота нанёс бросок и сравнял счёт, а за три с небольшим минуты до первого перерыва гости реализовали численный перевес. Медведев на 24-й минуте выровнял положение, но ненадолго – воспитанник омичей Максим Казаков через две минуты вывел гостей вперёд.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
24 февраля 2017, пятница. 14:00 МСК
Авангард
Омская область
6 : 3 1:2, 2:1, 3:0
Адмирал
Владивосток
1:0 – Юньков – 15:04 (4x5), 1:1 – Земчёнок (Александров, Фисенко) – 16:56 (5x4), 1:2 – Краснослободцев (Бартулис, Александров) – 19:27 (5x4), 2:2 – Медведев (Мартынов, Пьянов) – 22:06 (5x4), 2:3 – Казаков (Краснослободцев) – 25:57 (5x5), 3:3 – Лемтюгов (Соботка, Густафссон) – 30:03 (5x4), 4:3 – Григорьев (Соботка) – 43:04 (5x4), 5:3 – Анелёв (Михеев) – 51:03 (5x5), 6:3 – Юньков (Анелёв, Пестушко) – 55:00 (5x5)

Вскоре «Авангард» сравнял счёт, и этот гол вызвал возмущение главного тренера гостей — Александра Андриевского. Роберт Саболич остался лежать после силового приёма Лемтюгова, после чего хозяева подобрали шайбу, убежали в атаку и забили. В результате Александр Андриевский был удалён со скамейки, а у нападающего есть подозрения на перелом ключицы. Дальше забивал только «Авангард». Юньков и Анелев создали комфортный перевес, а заключительный гол забил тот же Юньков. 6:3 – победил «Авангард», а в игре омичей стоит отметить реализацию лишнего: три из шести шайб были заброшены в большинстве. Команды переезжают во Владивосток, а «дальневосточникам» придётся подумать над возможной заменой одного из лучших нападающих.

«Трактор» взял реванш


В стартовой встрече серии «Барысу» удалась крупная победа, и теперь слово было за хозяевами. Победа была крайне важна с той точки зрения, чтобы поехать в Астану, не проигрывая в противостоянии со счётом 0-2 после двух матчей. И им это удалось. Первый период получился безголевым, зато по итогам второго подопечные Гатиятулина смогли создать небольшое преимущество. Кручинин в середине игрового отрезка открыл счёт броском из круга вбрасывания, реализовав большинство, а вторую шайбу забросил Шаров. Судьи какое-то время просматривали момент на предмет офсайда, но в итоге гол засчитали.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
24 февраля 2017, пятница. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
5 : 1 0:0, 2:1, 3:0
Барыс
Астана
1:0 – Кручинин (Пестунов, Щехура) – 33:25 (4x3), 2:0 – Шаров (Пестунов) – 38:08 (5x5), 2:1 – Сен-Пьер (Доус, Даллмэн) – 39:47 (5x4), 3:1 – Пеньковский (Кольцов, Белов) – 49:51 (5x4), 4:1 – Якуценя (Кольцов) – 51:56 (5x5), 5:1 – Якуценя – 58:03 (en)

А вскоре «Трактор» остался втроём против пятерых гостей, чем они не преминули воспользоваться. Сен-Пьер открылся на дальней штанге, получил прострельный пас от Доуса и поразил ворота уральцев. Но на этом успехи астанчан в этом матче закончились. «Барыс» в третьем периоде перебросал хозяев, но больше взять ворота Францоуза они не смогли. А вот «Трактору» удались три результативные атаки: Пеньковский при розыгрыше большинства подправил шайбу в цель с пятака, а затем Якуценя оформил дубль, причём последнюю шайбу он отправил в пустые ворота. Челябинцы победили, и пара «Трактор» — «Барыс» стала единственной в обеих конференциях, в которой после двух матчей счёт равный – 1-1.

«Салават» почти дожал «Ак Барс», но было поздно


В «зелёном дерби» результат оказался таким же, как и в первой встрече, – со счётом 2:1 выиграли казанцы. В течение первых двух периодов хозяева выглядели сильнее оппонентов, и цифры 2:0 горели на табло в начале третьего периода благодаря точным броскам Малыхина и Глухова. Фёдор в конце первого периода буквально пропихнул шайбу в ворота Сведберга, а Михаил спустя минуту после начала заключительной трети матча прекрасно воспользовался пасом Ткачёва, который навязал борьбу в зоне уфимцев, отобрал шайбу и вложил её в клюшку партнёру.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
24 февраля 2017, пятница. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
2 : 1 1:0, 0:0, 1:1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Малыхин (Варнаков, Батыршин) – 15:16 (5x4), 2:0 – Глухов (Ткачёв) – 41:07 (5x5), 2:1 – Лисин – 51:57 (5x5)

Тут-то «Салават» включился в игру и доказал, что команда не собирается сдаваться. Третий период, а особенно, его концовка, прошёл под его диктовку, а результатом этого стала шайба Энвера Лисина. Подопечные Захаркина и дальше пытались изменить ход встречи, но все их попытки остались тщетными. 2:1 – «Ак Барс» победил, и со счётом 2-0 в серии команды отправляются в Уфу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Куньлунь Ред Стар ХК Авангард ХК Адмирал ХК Ак Барс ХК Барыс ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев ХК Трактор
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