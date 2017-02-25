Остановить Макдэвида и свинку. Овечкин и Ко обыграли «Эдмонтон»

Овечкин не забил, но Макдэвид был побеждён
«Вашингтон» одержал вторую победу в четырёх последних матчах, сумев обыграть на своём льду крепких «нефтяников». С первого же периода команды стали радовать зрителей активными действиями: сообща за стартовую двадцатиминутку оба коллектива нанесли 29 бросков в створ ворот, но гол был забит только один. В одном игровом отрезке Орлов поборолся за шайбу в чужой зоне, а силовик Том Уилсон решился на кистевой бросок со средней дистанции и оказался прав – голкипер «Ойлерз» Кэм Тальбо не сумел рассмотреть момент выстрела из-за спин хоккеистов.
Едва стартовал второй период, как «нефтяники» отыгрались усилиями Леона Драйзайтля. Немецкий форвард подобрал шайбу на пятачке в чужой зоне, воспользовавшись ошибкой Кузнецова и компании, и без малейших проблем переиграл Брэйдена Холтби. Упорная, плотная игра могла перейти в овертайм, но палочкой-выручалочкой для «Вашингтона» стал опытный кубковый волк Джастин Уильямс. В начале третьего периода он прекрасным броском в касание замкнул передачу из-за чужих ворот от Джея Бигла и принёс «столичным» победу.
Александр Овечкин, не сделавший ни одного броска в предыдущем матче с «Филадельфией», на этот раз бросил трижды, но не набрал баллов. Его визави Макдэвид отметился одной голевой передачей, укрепив своё лидерство в списке самых результативных хоккеистов сезона.
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Галиева могут обменять
Нападающего «Вашингтона» Станислава Галиева могут обменять перед закрытием трансферного окна – такой информацией поделилась с читателями обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян. 25-летний форвард набрал 26 (15+11) очков в 33 матчах за фарм-клуб «Херши Беарз», но в НХЛ в нынешнем сезоне не провёл ни одной игры. Год назад на счету Станислава было 24 матча за «Кэпиталз» (3 передачи), но место в основном составе Галиеву завоевать не удалось, а в текущем чемпионате ему пришлось пройти через процедуру драфта отказов.
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Луонго – номер четыре
Матч с «Калгари» стал для ветерана вратарского цеха из «Флориды» Роберто Луонго 964-м в карьере, что вывело голкипера на четвёртое место в списке самых долгоиграющих стражей ворот. Партнёры по команде не смогли поздравить своего голкипера с юбилеем, и 24 сейва Луонго не помогли «Пантерз» набрать важнейшие очки для продолжения упорной кубковой борьбы. Неудачно проведённый первый период, в котором южане пропустили три шайбы, лишил «Флориду» шансов на победу, а успешным для «Флэймз» стал гол защитника Энгелланда, забитый в борьбе на пятачке после быстрой контратаки.
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В НХЛ снова свинка, Трямкин – в числе заболевших
В Национальную хоккейную лигу вернулась старая напасть, которая третировала игроков и персонал команд два года назад. По крайней мере одному хоккеисту «Ванкувера» был поставлен такой диагноз, как эпидемический паротит – эту болезнь в обычной жизни называют свинкой. Пострадавшим оказался защитник Трой Стэчер, а ещё у четверых хоккеистов, среди которых оказался и Никита Трямкин, были выявлены опасные симптомы. «Мы рассматриваем ситуацию как очень серьёзную и принимаем все меры. Свинка, увы, очень легко распространяется», — сказал генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг.
Стоит добавить, что в сезоне-2014/15 в НХЛ свинкой заболела целая группа хоккеистов, среди которых был и капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. В настоящий момент у «Кэнакс» пятидневный перерыв в играх, но 24 февраля команда вернулась к тренировкам.