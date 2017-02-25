«Витязь» выиграет у СКА, Скудра не сдастся «Динамо»

«Йокерит» — ЦСКА

«Торпедо» — «Динамо» (Москва)

«Витязь» — СКА

«Динамо» (Минск) — «Локомотив»

Два первых матча серии в Москве получились боевыми. В каждом из них «армейцы» имели преимущество, но во второй встрече было заметно, что финны адаптировались к игровой модели ЦСКА, и довольно долгое время борьба шла на равных. Исключение — последние минуты овертайма, когда подопечные Квартальнова заперли соперника в зоне и забросили победную шайбу.Думается, что примерно такой же рисунок сохранится и в третьем матче — москвичи будут давить оппонента с точки зрения физики, а команда Ялонена будет стараться из-под этого давления выбраться. С чем красно-синим придётся разобраться — это с розыгрышем лишнего. Во втором московском матче они дважды играли «5 на 3», но оба раза реализовать своё преимущество не смогли.: в тяжелейшей игре ЦСКА сможет вырвать победу.Пока что эту пару можно признать самой бескомпромиссной на Западе — оба матча заканчивались в овертаймах. «Торпедо», проиграв две встречи в Москве, должно пойти вперёд, чтобы сократить разрыв в серии, а значит, нижегородцам почти наверняка придётся в каких-то моментах раскрыться. Впрочем, зная команду Петериса Скудры, можно предположить, что количество таких моментов будет сведено к минимуму. Оба коллектива хорошо играют в обороне. Скорее всего, игра пойдёт по такому сценарию: «автозаводцы», ввиду не самой приятной для себя ситуации в данном противостоянии, будут больше играть первым номером, а подопечные Сергея Орешкина будут искать свой шанс в быстрых контратаках. Чья возьмёт — предсказать очень сложно, соперники стоят друг друга.: «Торпедо» выиграет, но вряд ли с большим разрывом, чем в одну шайбу.Впервые за последние 10 лет матчи плей-офф пришли в Подольск. И наверняка местные болельщики заполнят до отказа трибуны ледового дворца «Витязь». Вот только их любимцы пока не радуют. Несмотря на поражение, в первом матче команда Валерия Белова оставила весьма приятное впечатление, а вот во втором она дала слабину, позволив СКА продемонстрировать свой класс и одержать крупную победу. Объективно говоря, победитель в серии практически ясен, но третья и четвёртая игра — отличный шанс для «Витязя» громко хлопнуть дверью и на мажорной ноте завершить на данный момент свой самый успешный сезон в истории КХЛ. А вместе с этим и навязать борьбу СКА.: подмосковная команда будет бороться до последнего и одержит первую победу в плей-офф.Можно не сомневаться, что после второго матча в Ярославле, в котором хозяева выиграли со счётом 7:2, минчане будут мотивированы на то, чтобы не только сократить отставание в серии, но и реабилитироваться перед своими, в том числе и высокопоставленными, болельщиками. Тем паче, что наставник «Динамо» Крейг Вудкрофт пообещал, что в столице Беларуси будет совсем другая игра. Из потерь в составах обеих команд прежде всего стоит отметить двухматчевую дисквалификацию Никиты Комарова за нарушение на Артёме Ильенко.: минчане размочат счёт в серии.