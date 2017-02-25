Кто отыграется на Западе и победит ли «Салават»? Мнение экспертов

Гомоляко: «Йокерит» не собирается всухую проигрывать ЦСКА, «Витязь» дома сможет здорово выступить.

Бадюков: У Саболича повреждение ключицы, после чего 24 февраля и был удалён Андриевский. Обычно такие ситуации сплачивают команду.

Новиков: Рискну поставить, что «Барыс» пройдёт дальше.

В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» — трёхкратный чемпион России, чемпион России и известный в прошлом нападающий, бывший вице-президент «Трактора»и заслуженный тренер России: Команды, которые проигрывают 0-2, дома побегут вперёд, им больше ничего не остаётся. «Йокерит» в Москве играл в силовой хоккей, ЦСКА такая игра нравится, и «армейцы» в силовой борьбе не уступали и использовали свои моменты. В Хельсинки, думаю, будет полный стадион, финны будут действовать первым номером, другой вопрос, хватит ли им глубины состава. Но в любом случае фаворит в этой серии — ЦСКА. Вероятно, «армейцы» победят и в третьем матче.У минчан в этот раз должно получиться, «Локомотив» сыграет вторым номером. В минском «Динамо» не все игроки ещё поняли, как надо играть в плей-офф, нахрапом тут не возьмёшь. Отсюда и серьёзное поражение в Ярославле.«Торпедо» по силам сравнять счёт в серии. В первых играх всё решилось в овертайме. У «Динамо» дома было преимущество, но «Торпедо» в Нижнем Новгороде — очень грозный соперник.: Тяжело сказать, кто отыграется, но побороться все смогут. В первую очередь, «Торпедо». «Йокерит» не собирается всухую проигрывать ЦСКА, «Витязь» дома сможет здорово выступить. Минское «Динамо» показало неплохую игру против «Локомотива», но Мурыгин много раз спасал свою команду. Если «Динамо» сумеет реализовать свои моменты, то игра будет равной.: Думаю, никто не сможет переломить ход противостояний. «Торпедо» дома будет делать всё возможное, нижегородцы сражались до последнего. На домашнем льду они постараются исправить ситуацию и размочить счёт, но на большее вряд ли хватит сил.«Йокерит» переживает сейчас не лучшие времена, связано это с глубокими социальными проблемами. Яри Курри отмечал, что в Финляндии пустеют ледовые площадки, так что не думаю, что «Йокерит» сможет что-то противопоставить ЦСКА.: В Уфе продолжится тот же хоккей, который мы видели в Казани. Пока, как и прогнозировалось, «Ак Барс» в безошибочном хоккее превосходит соперника. «Салават» играет хорошо, но этого недостаточно, чтобы выиграть, надо играть грамотно.«Куньлуню» не стоит рассчитывать на полный стадион в Пекине, не все ещё в Китае поняли, что такое плей-офф. Китайскому клубу лучше даже играть на выезде. «Магнитка» спокойно добьётся победы, мы видим, с каким запасом играют подопечные Воробьёва.Думаю, «Адмирал» на своей маленькой площадке сможет навязать борьбу, сыграть агрессивно. У Саболича повреждение ключицы, после чего 24 февраля и был удалён Андриевский. Обычно такие ситуации сплачивают команду. «Адмирал» сейчас очень грозный соперник для «Авангарда».: Думаю, у «Куньлуня» шансов нет. Может быть, китайская команда сумеет зацепиться за одну игру. Это касается и «Адмирала». Слишком уж сильно выглядят «Магнитка» и «Авангард».«Салават» по игре несильно уступает «Ак Барсу», но нужно забивать больше одной шайбы, чтобы побеждать. Думаю, в Уфе они сделают поправку и серия может затянуться надолго.: В прошлом году «Салават» с «Ак Барсом» уже играли в плей-офф, в этом сезоне пришло время побеждать Казани. Уверен, что «Ак Барс» пройдёт дальше.Китайская команда уже прыгнула, как бы сказать по-хоккейному, выше заградительного стекла. Всё-таки есть объективные вещи — невозможно сейчас обогнать Болта на стометровке или проплыть быстрее Фелпса. Так и «Куньлуню» почти нереально пройти «Магнитку».«Адмирал» в принципе сможет зацепиться за один матч во Владивостоке, но по уровню мастерства «Авангард» превосходит «моряков». В целом первый раунд характерен именно разницей в мастерстве.: Думаю, да. Игроки спокойно себя ведут, не форсируют игру. Все понимают, что серия затянется. Тут вопрос в том, кто и как использует свои сильные стороны. Кто добивается успеха в первой половине матча, тот и играет по счёту дальше.Возможно, что затянется. Две абсолютно равные по классу команды, соперники выполняют свою задачу, так что семь матчей — реальный сценарий этой серии.: Здесь соперники зарубились, тут только семь матчей и хватит. Предсказать, кто пройдёт дальше, сложно. Канадцы в «Барысе» задают тон, если они здоровы, то у команды из Астаны шансов больше. Рискну поставить на то, что «Барыс» пройдёт дальше.