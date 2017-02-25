Одни в плей-офф, другие в отпуске. Обзор соцсетей

Хоккейная любовь
Хоккеист и хоккеистка — идеальная пара. Андрей Ермаков выступает за ЦСКА, а Ангелина Гончаренко — за «Торнадо». Примечательно, что оба спортсмена по амплуа защитники.
Панин на рабочем месте
Перед стартом плей-офф Кубка Гагарина у команд выдалось несколько свободных дней. Защитник ЦСКА решил навестить друзей. «Заехал к другу в офис, лёг за его рабочее место. Тяжёлая работа у него», — написал Панин у себя в «инстаграме».
Тренировки с дочкой
Голкипер «Спартака» продолжает восстанавливаться после травмы. Теперь Никите Беспалову в тренировочном процессе помогает дочка Варя. С такой поддержкой вратарь быстро пойдёт на поправку.
Гончаров попросил поддержки
«Салават Юлаев» буквально в последний момент обеспечил себе путёвку в плей-офф и попал на «Ак Барс». Перед стартом серии «зелёного дерби» Максим Гончаров попросил поддержки у болельщиков.
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Грустный день рождения Науменкова
Несколько дней назад 24-й день рождения отметил защитник ЦСКА. «День рождения грустный праздник — пиво, водка… унитазик… но не в этот разик», — написал Михаил. Праздновать можно будет по окончании сезона.
Отпуск Голышева
А вот у Анатолия Голышева сезон уже завершён. «Автомобилист» не смог попасть в плей-офф и закончил выступление в регулярном чемпионате на 11-м месте в Восточной конференции. Первым делом, получив выходные, Анатолий отправился в баню.
Кагарлицкие в Дубае
Нападающий «Северстали» по окончании «регулярки» не стал задерживаться на родине и вместе с семьёй улетел в тёплые края.
Ещё один грустный праздник у Квартальнова
Нападающий «Нефтехимика», как и его бывший товарищ по команде, считает, что день рождения — грустный праздник. «Он действительно стал для меня грустным в последние пару лет, но в этом году меня радует то, что я его провёл с самыми близкими мне людьми, которые мне сказали, что 23 — это только начало...» — оставил длинный пост Никита у себя в «инстаграме».
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Главный болельщик Коваржа
Оказывается, самого преданного болельщика голкипера «Северстали» зовут Матвей Лукачёв. После последнего матча «регулярки» с «Сочи» мальчик подарил Якубу плакат, с которым он поддерживал любимого вратаря весь сезон. Взамен Коварж презентовал Матвею свою игровую клюшку.
Пёс на вбрасывании
Перед вторым матчем СКА с «Витязем» символическое вбрасывание в «Ледовом» совершила собака. Овчарка — участник международных игр «Верный друг», пёс караульной службы по кличке Джей.
Семья СКА
С особым рвением петербургский клуб поддерживают жёны и подруги хоккеистов СКА. «Тылы в сборе и мы начинаем!» — написала Елена Белова. С такой поддержкой питерские «армейцы» просто обязаны брать Кубок Гагарина.