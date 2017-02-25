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Павел Дацюк
Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Новое достижение Дацюка, бойня в Нижнем и рассыпавшийся Минск

Муршак и Макмиллан принесли победу ЦСКА и «Торпедо» в овертаймах, Дацюк набрал четыре очка в Подольске, а минское «Динамо» провалилось.
25 февраля 2017, суббота. 22:00. Хоккей

«Йокерит» – ЦСКА: финны проморгали Муршака в овертайме


Обидно за «Йокерит», который имел неплохие шансы зацепиться за серию с ЦСКА. В первой игре в Хельсинки команда Юкки Ялонена дважды отыгрывалась в счёте, сперва уступая 0:2, а затем – 2:3. Дело дошло до овертайма, но они у «джокеров» совсем не получаются. Вторая встреча подряд проиграна финнами в дополнительное время, где «Йокериту» просто не хватает концентрации и собранности. Вот и на сей раз хозяева проморгали на пятаке Муршака. Точный пас на партнёра отдал Петров, а Ян с нескольких метров буквально вонзил шайбу в сетку ворот Запольски. Тому ничего не оставалось, кроме как уныло покачать головой. Теперь «Йокерит» уступает в серии — 0-3, и вряд ли представителям Суоми удастся повторить памятный подвиг СКА. Не хватает ни мастерства, ни харизмы в решающих моментах. Да и «скамейка» у ЦСКА гораздо длиннее.

Счёт в серии: 3-0 в пользу ЦСКА.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
25 февраля 2017, суббота. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
3 : 4 0:1, 1:1, 2:1, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Да Коста (Сергеев, Мамин) – 15:43 (5x5), 0:2 – Мамин (Киселевич, Да Коста) – 22:07 (5x5), 1:2 – О'Нилл (Яакола, Регин) – 31:31 (5x4), 2:2 – Хухтала (Виртанен, Йенсен) – 43:00 (4x4), 2:3 – Попов (Ничушкин, Киселевич) – 44:02 (5x4), 3:3 – Лаюнен (О'Нилл, Яакола) – 54:30 (5x4), 3:4 – Муршак (Петров, Панин) – 63:53 (5x5)

«Витязь» – СКА: Дацюк впервые набрал четыре очка в одной игре КХЛ


Снова никаких проблем не испытал СКА, довольно уверенно разобравшись в Подольске с «Витязем». На этот раз в ворота Харри Сятери влетело шесть шайб, а могло и больше, но один раз судьи не засчитали курьёзный гол на отложенном штрафе. Провожавший шайбу взглядом Гусев находился в полном недоумении. Однако Никита всё равно забил, так что огорчаться не пришлось. Случилась отмена гола и у хозяев, когда после результативного действия Горака арбитры посчитали, что была помеха Коскинену. К слову, впервые в одном матче КХЛ набрал четыре очка капитан «армейцев» Павел Дацюк, который единожды отличился и отдал три голевые передачи. Повеселили публику Каблуков и Аалтонен, решившие на кулаках выяснить, кто сильнее. Было заметно, что СКА играет с запасом, вроде «Магнитки», не напрягающейся в серии с «Куньлунем». Коллектив Олега Знарка бережёт силы для более важных встреч. Не сыграл в субботу приболевший Шипачёв, который, по словам тренера, будет готов к следующей встрече.

Счёт в серии: 3-0 в пользу СКА.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
25 февраля 2017, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
2 : 6 0:1, 1:3, 1:2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Херсли (Коскиранта, Дацюк) – 10:05 (5x4), 0:2 – Кетов (Херсли, Дацюк) – 22:01 (5x4), 1:2 – Никулин (Ержабек) – 33:22 (5x3), 1:3 – Рукавишников (Белов) – 35:36 (5x5), 1:4 – Гусев (Дадонов, Зубарев) – 37:01 (5x5), 1:5 – Дацюк – 42:32 (5x5), 2:5 – Копейкин (Кемпе) – 52:14 (5x5), 2:6 – Ковальчук (Коскинен, Дацюк) – 59:40 (en)

«Торпедо» – «Динамо» (Москва): Макмиллан оставил «Торпедо» шансы


Самой интересной и интригующей серией Запада получается битва между «Торпедо» и «Динамо». Именно битва, сражение. Соперники не жалеют друг друга, в каждом матче можно лицезреть большое количество силовых приёмов, потасовок, драк. В субботу, к примеру, снова отличился защитник «Динамо» Андрей Кутейкин, но уже со знаком «минус». Он разбил лицо клюшкой форварду нижегородцев Картеру Эштону, за что схлопотал 5+20 от судей. Торпедовцы благодаря голам Даугавиньша и Нормана вели — 2:0, однако бело-голубые смогли отыграться, перехитрив Проскурякова. Илья играл в воротах хозяев, так как Бирюков после досадной оплошности во втором матче мог сломаться психологически. Когда же Илья Никулин реализовал большинство во второй половине третьего периода, показалось, что волжане снова проиграют. Однако Норман подкараулил отскок от щитков Ерёменко, благодаря чему дело снова дошло до овертайма. В нём Брэндон Макмиллан убежал на рандеву с голкипером, принеся «Торпедо» вожделенную победу.

Счёт в серии: 2-1 в пользу московского «Динамо».
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
25 февраля 2017, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
4 : 3 0:0, 2:2, 1:1, 1:0
Динамо М
Москва
1:0 – Даугавиньш (Сёмин) – 20:11 (5x5), 2:0 – Норман (Грачёв) – 22:56 (5x5), 2:1 – Подшендялов (Никулин, Миронов) – 26:45 (5x5), 2:2 – Терещенко (Вишневский) – 32:31 (5x5), 2:3 – Никулин (Хиетанен) – 51:38 (5x4), 3:3 – Норман (Сёмин) – 58:34 (5x5), 4:3 – Макмиллан – 65:24 (5x5)

«Динамо» (Минск) – «Локомотив»: «зубры» не готовы к плей-офф


Главным разочарованием нынешнего плей-офф становится минское «Динамо». Нет, шансы «Локомотива» изначально расценивались как более высокие, но мало кто думал, что «зубры» будут вчистую проигрывать сопернику во всех компонентах. Совершенно не получается игра в обороне, а рассчитывать, что Бен Скривенс будет вытаскивать вообще всё, тоже нельзя. Он же не Электроник, в конце концов. В итоге после 2:7 в прошлом матче динамовцы получили 1:5 в домашней игре. Некоторые болельщики не стали досматривать встречу, заранее покинув трибуны. Смотреть на такое безразличие со стороны любимой команды действительно тяжело. Дублем в составе «железнодорожников» отметился защитник Накладал, по разу отличились Кронвалль, Тальбо и Полунин. Должно произойти что-то невероятное, чтобы минчане вернулись в серию. Видимо, ярославцы всё же угадали с соперником по первому раунду, избегая встречи с «Торпедо». С Нижним Новгородом коллективу Алексея Кудашова было бы намного сложнее.

Счёт в серии: 3-0 в пользу «Локомотива».
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
25 февраля 2017, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
1 : 5 0:3, 0:1, 1:1
Локомотив
Ярославль
0:1 – Кронвалль (Козун, Накладал) – 08:37 (5x4), 0:2 – Накладал (Тальбо, Козун) – 18:08 (5x5), 0:3 – Тальбо (Козун, Контиола) – 19:56 (5x4), 0:4 – Полунин – 36:45 (5x5), 1:4 – Лисовец (Кулаков, Матерухин) – 51:04 (5x5), 1:5 – Накладал (Козун, Локтионов) – 54:49 (5x3)


Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
25 февраля 2017, суббота
21:51 Кудашов: минское «Динамо» показывает мощную игру, но мы с этим справляемся
21:42 «СКА-Нева» обыграл «Рязань», «Динамо» Бш победило «Нефтяник» в плей-офф ВХЛ
21:25 Готовец: возможно, были не готовы к серии с «Локомотивом», думали, будет легко
21:03 Эллисон: не могу сказать, что происходит с минским «Динамо»
20:38 Скудра: равный боевой матч, сегодня «Торпедо» посчастливилось забить в овертайме
20:34 Орешкин: «Динамо» вылезло с 0:2, но плей-офф — игра до ошибки
20:34 Катичев: на следующий матч со СКА настроимся, как на последний бой
20:30 Херсли: меня часто спрашивают про бросок, но ничего особенного в нём нет
20:24 Аалтонен: это был тяжёлый день для «Витязя», мы должны быть более осторожными
20:20 Рукавишников: в моём голе всё сделал Павел Валерьевич, оставалось только бросить
20:19 «Торпедо» в овертайме одолело московское «Динамо» и сократило отставание в серии
20:14 Дацюк: хорошо, что «пушка» Херсли — на стороне СКА
20:11 В. Белов: СКА заставляет много удаляться, поэтому такой результат
20:03 Знарок: Шипачёв приболел, к четвёртому матчу серии будет готов
20:01 Гол Муршака в ОТ принёс ЦСКА победу и поставил «Йокерит» на грань выбывания
20:01 Драка на льду, болельщик-конь и дружинники — в фотообзоре матча «Витязь» — СКА
19:54 Павел Дацюк впервые в КХЛ набрал четыре очка за матч
19:49 «Локомотив» повёл в серии с минским «Динамо» — 3-0, Накладал отметился дублем
19:44 Гол и три передачи Дацюка помогли СКА обыграть «Витязь» и повести в серии — 3-0
19:21 «Витязь» — СКА: форвард гостей Прохоркин получил повреждение
18:51 Завершились шесть матчей плей-офф ВХЛ
18:30 «Витязь» — СКА: Аалтонен подрался с Каблуковым
18:16 Хёрнквист: в последний раз играл на улице в девять-десять лет, это здорово
17:49 Б. Шенн: год назад «Филадельфия» тоже до последнего боролась за восьмёрку
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16:49 Генменеджер «Далласа»: по Ивзу было предложение, от которого нельзя отказаться
16:32 Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский не будет дисквалифицирован
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