Новое достижение Дацюка, бойня в Нижнем и рассыпавшийся Минск

«Йокерит» – ЦСКА: финны проморгали Муршака в овертайме

«Витязь» – СКА: Дацюк впервые набрал четыре очка в одной игре КХЛ

«Торпедо» – «Динамо» (Москва): Макмиллан оставил «Торпедо» шансы

«Динамо» (Минск) – «Локомотив»: «зубры» не готовы к плей-офф

Обидно за «Йокерит», который имел неплохие шансы зацепиться за серию с ЦСКА. В первой игре в Хельсинки командадважды отыгрывалась в счёте, сперва уступая 0:2, а затем – 2:3. Дело дошло до овертайма, но они у «джокеров» совсем не получаются. Вторая встреча подряд проиграна финнами в дополнительное время, где «Йокериту» просто не хватает концентрации и собранности. Вот и на сей раз хозяева проморгали на пятаке Муршака. Точный пас на партнёра отдал Петров, а Ян с нескольких метров буквально вонзил шайбу в сетку ворот Запольски. Тому ничего не оставалось, кроме как уныло покачать головой. Теперь «Йокерит» уступает в серии — 0-3, и вряд ли представителям Суоми удастся повторить памятный подвиг СКА. Не хватает ни мастерства, ни харизмы в решающих моментах. Да и «скамейка» у ЦСКА гораздо длиннее.3-0 в пользу ЦСКА.Снова никаких проблем не испытал СКА, довольно уверенно разобравшись в Подольске с «Витязем». На этот раз в воротавлетело шесть шайб, а могло и больше, но один раз судьи не засчитали курьёзный гол на отложенном штрафе. Провожавший шайбу взглядом Гусев находился в полном недоумении. Однако Никита всё равно забил, так что огорчаться не пришлось. Случилась отмена гола и у хозяев, когда после результативного действия Горака арбитры посчитали, что была помеха Коскинену. К слову, впервые в одном матче КХЛ набрал четыре очка капитан «армейцев», который единожды отличился и отдал три голевые передачи. Повеселили публику Каблуков и Аалтонен, решившие на кулаках выяснить, кто сильнее. Было заметно, что СКА играет с запасом, вроде «Магнитки», не напрягающейся в серии с «Куньлунем». Коллективбережёт силы для более важных встреч. Не сыграл в субботу приболевший Шипачёв, который, по словам тренера, будет готов к следующей встрече.3-0 в пользу СКА.Самой интересной и интригующей серией Запада получается битва между «Торпедо» и «Динамо». Именно битва, сражение. Соперники не жалеют друг друга, в каждом матче можно лицезреть большое количество силовых приёмов, потасовок, драк. В субботу, к примеру, снова отличился защитник «Динамо», но уже со знаком «минус». Он разбил лицо клюшкой форварду нижегородцев Картеру Эштону, за что схлопотал 5+20 от судей. Торпедовцы благодаря голам Даугавиньша и Нормана вели — 2:0, однако бело-голубые смогли отыграться, перехитрив Проскурякова. Илья играл в воротах хозяев, так как Бирюков после досадной оплошности во втором матче мог сломаться психологически. Когда жереализовал большинство во второй половине третьего периода, показалось, что волжане снова проиграют. Однако Норман подкараулил отскок от щитков Ерёменко, благодаря чему дело снова дошло до овертайма. В нёмубежал на рандеву с голкипером, принеся «Торпедо» вожделенную победу.2-1 в пользу московского «Динамо».Главным разочарованием нынешнего плей-офф становится минское «Динамо». Нет, шансы «Локомотива» изначально расценивались как более высокие, но мало кто думал, что «зубры» будут вчистую проигрывать сопернику во всех компонентах. Совершенно не получается игра в обороне, а рассчитывать, чтобудет вытаскивать вообще всё, тоже нельзя. Он же не Электроник, в конце концов. В итоге после 2:7 в прошлом матче динамовцы получили 1:5 в домашней игре. Некоторые болельщики не стали досматривать встречу, заранее покинув трибуны. Смотреть на такое безразличие со стороны любимой команды действительно тяжело. Дублем в составе «железнодорожников» отметился защитник Накладал, по разу отличились Кронвалль, Тальбо и Полунин. Должно произойти что-то невероятное, чтобы минчане вернулись в серию. Видимо, ярославцы всё же угадали с соперником по первому раунду, избегая встречи с «Торпедо». С Нижним Новгородом коллективубыло бы намного сложнее.3-0 в пользу «Локомотива».