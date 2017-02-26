«Салават» и «Адмирал» обострят интригу, «Трактор» победит «Барыс»

«Адмирал» — «Авангард»

«Куньлунь Ред Стар» — «Металлург» Мг

«Барыс» — «Трактор»

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»

Дальневосточники оказались совершенно подавлены после тяжелейшей первой встречи, отчего в следующей смогли нанести по воротам «Авангарда» лишь 12 бросков в створ. Феерия судейских ошибок привела к тому, что 6 из 9 шайб в матче были забиты командами в неравных составах. Однако нельзя сказать, что счёт полностью отражает суть игры — всё-таки на шесть пропущенных шайб «Адмирал» не наиграл. Подопечные Канарейкина же учли ошибки предыдущей встречи и сыграли максимально собранно и результативно. В первом матче во Владивостоке игра наверняка успокоится и такого голевого пиршества мы не увидим. «Адмирал» при родных трибунах побежит вперёд, а «Авангард» почти наверняка сыграет от соперника, ожидая их ошибок и удалений. Физически гости готовы лучше, а потому «моряки» не захотят тянуть дело до овертайма, где они еле волочили ноги в первой встрече. Здесь всё зависит только от них самих.«Адмирал» сумеет сократить отставание в серии.«Куньлунь» во второй встрече напоролся на те же грабли: пропустил два гола в течение 30 секунд, получил необязательную шайбу в меньшинстве, позволил «Магнитке» завершить матч, что называется, на классе. Более того, перед Юрзиновым теперь стоит настоящая дилемма — кто сыграет в воротах? Ни Кархунен, ни Макаров образцами надёжности не были, пропуская в довольно простых ситуациях. Потенциал у «Куньлуня» есть, и клуб это уже доказал, осталось только наконец воплотить его в результат. В Пекине подопечным Юрзинова отступать будет уже некуда, и они с первых же минут бросятся вперёд, как это было во второй встрече. Если клуб сможет переиграть «Магнитку» в скорости, неуступчивости и дисциплине, будет интересно посмотреть на действия игроков Воробьёва.Видно, что «Металлург» дома играл далеко не на максимуме своих возможностей, а против сумасшедше настроенного «Куньлуня» в гостях одного класса может и не хватить.китайский клуб одержит свою первую победу в розыгрыше Кубка Гагарина.Челябинцы доказали, что первый матч серии был лишь нелепым недоразумением, и сполна поквитались с «Бырысом» двумя днями ранее. В Астане команды наверняка будут едва ли не половину матча играть в неравных составах, и в таком случае роль большинства возрастает в разы. А здесь у команд почти полное равенство: «Трактор» был на втором месте в «регулярке» по игре в меньшинстве и лишь 23 по реализации лишнего; «Барыс» — 23-я команда лиги по игре в меньшинстве и пятая по реализации большинства. Пожалуй, отрыва в 3-4 шайбы мы не увидим, команды подойдут к матчу в Астане более прагматично. Челябинску стоило лишь искоренить в своей игре нелепые удаления и простейшие ошибки, как астанчане не смогли подстроиться под скорости соперника. Преимущество на данный момент у «Трактора», и подопечным Гатиятулина под силу повести в серии.«Трактор» одержит победу и поведёт в серии.Второй матч «зелёного дерби» был почти зеркальным отражением первого. Команды вновь нанесли почти одинаковое количество бросков в створ, пятиминутное преимущество одной сразу же сменялось парой-тройкой мощных смен от другой. Клубы действительно стоят друг друга. Разница между первыми двумя встречами одна: не забей казанцы быструю шайбу в третьем периоде, последний отрезок наверняка превратился бы в ожидание овертайма. И хорошо, что этого не случилось! В третьем периоде мы увидели настоящий атакующий «Салават», который горел желанием отыграться и вполне мог это сделать. Уфимцы буквально зажали соперника в своей зоне, на что игроки Билялетдинова отвечали лишь редкими и не особо опасными бросками. Роль первого гола в Уфе будет играть едва ли не определяющее значение, и будет странно, если «Салават» не понесётся забивать его. Очевидно, что Захаркин поступит именно так, что и будет являться единственным верным решением.«Салават Юлаев» сумеет победить на родном льду.