Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ЛИГА ЕВРОПЫ — успей заявить состав! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Хоккей: превью игрового дня КХЛ. 26 февраля 2017
Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru
Текст: Филипп Майков

«Салават» и «Адмирал» обострят интригу, «Трактор» победит «Барыс»

«Адмирал» сплотится за Саболича, «Трактор» поведёт в серии, а «зелёное дерби» завершится победой Уфы – в превью КХЛ.
26 февраля 2017, воскресенье. 08:00. Хоккей
>>> «Ак Барс» создал задел, «Магнитка» и Омск нацелились на 4-0

«Адмирал» — «Авангард»


Дальневосточники оказались совершенно подавлены после тяжелейшей первой встречи, отчего в следующей смогли нанести по воротам «Авангарда» лишь 12 бросков в створ. Феерия судейских ошибок привела к тому, что 6 из 9 шайб в матче были забиты командами в неравных составах. Однако нельзя сказать, что счёт полностью отражает суть игры — всё-таки на шесть пропущенных шайб «Адмирал» не наиграл. Подопечные Канарейкина же учли ошибки предыдущей встречи и сыграли максимально собранно и результативно. В первом матче во Владивостоке игра наверняка успокоится и такого голевого пиршества мы не увидим. «Адмирал» при родных трибунах побежит вперёд, а «Авангард» почти наверняка сыграет от соперника, ожидая их ошибок и удалений. Физически гости готовы лучше, а потому «моряки» не захотят тянуть дело до овертайма, где они еле волочили ноги в первой встрече. Здесь всё зависит только от них самих.

Наш прогноз: «Адмирал» сумеет сократить отставание в серии.

>>> Омская жара: вместо перелома ключицы у Саболича увидели рыбку

«Куньлунь Ред Стар» — «Металлург» Мг


«Куньлунь» во второй встрече напоролся на те же грабли: пропустил два гола в течение 30 секунд, получил необязательную шайбу в меньшинстве, позволил «Магнитке» завершить матч, что называется, на классе. Более того, перед Юрзиновым теперь стоит настоящая дилемма — кто сыграет в воротах? Ни Кархунен, ни Макаров образцами надёжности не были, пропуская в довольно простых ситуациях. Потенциал у «Куньлуня» есть, и клуб это уже доказал, осталось только наконец воплотить его в результат. В Пекине подопечным Юрзинова отступать будет уже некуда, и они с первых же минут бросятся вперёд, как это было во второй встрече. Если клуб сможет переиграть «Магнитку» в скорости, неуступчивости и дисциплине, будет интересно посмотреть на действия игроков Воробьёва.
Видно, что «Металлург» дома играл далеко не на максимуме своих возможностей, а против сумасшедше настроенного «Куньлуня» в гостях одного класса может и не хватить.

Наш прогноз: китайский клуб одержит свою первую победу в розыгрыше Кубка Гагарина.

«Барыс» — «Трактор»


Челябинцы доказали, что первый матч серии был лишь нелепым недоразумением, и сполна поквитались с «Бырысом» двумя днями ранее. В Астане команды наверняка будут едва ли не половину матча играть в неравных составах, и в таком случае роль большинства возрастает в разы. А здесь у команд почти полное равенство: «Трактор» был на втором месте в «регулярке» по игре в меньшинстве и лишь 23 по реализации лишнего; «Барыс» — 23-я команда лиги по игре в меньшинстве и пятая по реализации большинства. Пожалуй, отрыва в 3-4 шайбы мы не увидим, команды подойдут к матчу в Астане более прагматично. Челябинску стоило лишь искоренить в своей игре нелепые удаления и простейшие ошибки, как астанчане не смогли подстроиться под скорости соперника. Преимущество на данный момент у «Трактора», и подопечным Гатиятулина под силу повести в серии.

Наш прогноз: «Трактор» одержит победу и поведёт в серии.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»


Второй матч «зелёного дерби» был почти зеркальным отражением первого. Команды вновь нанесли почти одинаковое количество бросков в створ, пятиминутное преимущество одной сразу же сменялось парой-тройкой мощных смен от другой. Клубы действительно стоят друг друга. Разница между первыми двумя встречами одна: не забей казанцы быструю шайбу в третьем периоде, последний отрезок наверняка превратился бы в ожидание овертайма. И хорошо, что этого не случилось! В третьем периоде мы увидели настоящий атакующий «Салават», который горел желанием отыграться и вполне мог это сделать. Уфимцы буквально зажали соперника в своей зоне, на что игроки Билялетдинова отвечали лишь редкими и не особо опасными бросками. Роль первого гола в Уфе будет играть едва ли не определяющее значение, и будет странно, если «Салават» не понесётся забивать его. Очевидно, что Захаркин поступит именно так, что и будет являться единственным верным решением.

Наш прогноз: «Салават Юлаев» сумеет победить на родном льду.

>>> Ночь перед ограблением. Последний плей-офф сильного Востока
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 3
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Авангард ХК Адмирал ХК Ак Барс ХК Барыс ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев ХК Трактор
Новости. Хоккей
26 февраля 2017, воскресенье
12:27 Дубль Казакова помог «Адмиралу» одолеть «Авангард», счёт в серии 1-2
12:23 Шаттенкирк отказался от подписания 7-летнего контракта на $ 42 млн и обмена
12:10 Емелин: «Монреаль» адаптируется к системе Жюльена, и у нас физический спад
12:00 Гуськов: главное для «Салавата» — сыграть с холодной головой и горячим сердцем
11:46 Юрчо: обмен в «Чикаго» – это шаг вперёд
11:31 Копитар: Куик производит на «Лос-Анджелес» успокаивающий эффект
11:20 Брызгалов будет экспертом на Sportsnet в дедлайн НХЛ
11:00 «Кингз» – «Дакс»: Картер подрался с Кеслером и сделал хет-трик Горди Хоу
10:45 Кросби: никто не знал, какой будет погода к концу игры с «Флайерз»
10:27 Куик, Мэттьюс и Корписало – звёзды дня в НХЛ
10:08 Житник: в 1-м раунде плей-офф КХЛ всё происходит строго в соответствии с посевом
10:00 Малкин: были моменты, когда порывы ветра немного вмешивались в игру с «Флайерз»
09:45 Каллен: какой же классный был вечер! Атмосфера меня просто потрясла
09:30 «Тампа» обменяла Морина в «Аризону» на Фурнье
09:15 Овечкин в третий раз за месяц не нанёс ни одного броска в створ ворот
09:15 Вратарь «Коламбуса» Корписало впервые сыграл на ноль на уровне НХЛ
09:00 Овечкин — 11-й россиянин, проведший 900 матчей в НХЛ
09:00 Мэттьюс — третий новичок в истории «Торонто», забивший 30 голов за сезон
09:00 Григоренко установил новый личный рекорд по голам за сезон
08:59 Бурдасов, Саболич и Саюстов пропустят третий матч серии «Авангард»-«Адмирал»
08:42 «Сан-Хосе» увёз победу из «Ванкувера», Марло отметился голом
08:35 Гол Григоренко помог «Колорадо» выиграть у «Баффало»
08:00 Как завершатся третьи матчи плей-офф на Востоке
07:09 «Питтсбург» оказался сильнее «Филадельфии», Малкин отдал голевую передачу
06:00 «Монреаль» в овертайме одолел «Торонто», Марков и Нестеров набрали по 1 очку
04:57 Гол Зибанеджада в ОТ принёс «Рейнджерс» победу над «Нью-Джерси»
04:23 Дубль Тоффоли помог «Лос-Анджелесу» выиграть у «Анахайма»
04:12 Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в игре с «Нэшвиллом»
03:57 «Коламбус» разгромил «Айлендерс», Андерсон и Фолиньо забросили по 2 шайбы
00:59 Ячменёв: надеемся, в третьем матче с «Барысом» будет меньше удалений
00:58 Лукоянов: предполагать развитие событий в серии с «СЮ» не буду, хватит уже
00:28 Терещенко: после 2:3 у «Торпедо» не было шансов, но мы совершили ряд ошибок
00:00 Муршак: недооценки соперника нет, но ЦСКА хочет закончить серию в четвёртой игре
25 февраля 2017, суббота
23:53 Макмиллан: решающий гол в овертайме — нечто особенное, как хоумран в бейсболе
23:40 «Лос-Анджелес» вывел вратаря Куика из списка травмированных
23:26 Даугавиньш: «Торпедо» улучшило качество игры, и рикошеты сработали в нашу пользу
22:51 НХЛ отклонила апелляцию Верметта на 10-матчевую дисквалификацию
22:20 Вудкрофт: минское «Динамо» не показывает достаточного желания бороться за победу
21:51 Кудашов: минское «Динамо» показывает мощную игру, но мы с этим справляемся
21:42 «СКА-Нева» обыграл «Рязань», «Динамо» Бш победило «Нефтяник» в плей-офф ВХЛ
21:25 Готовец: возможно, были не готовы к серии с «Локомотивом», думали, будет легко
21:03 Эллисон: не могу сказать, что происходит с минским «Динамо»
20:38 Скудра: равный боевой матч, сегодня «Торпедо» посчастливилось забить в овертайме
20:34 Орешкин: «Динамо» вылезло с 0:2, но плей-офф — игра до ошибки
20:34 Катичев: на следующий матч со СКА настроимся, как на последний бой
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какую серию 1-го раунда плей-офф КХЛ вы считаете наиболее интересной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+