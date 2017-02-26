Безголевой 900-й матч Овечкина, победа Малкина в культовом дерби

Что происходит с Овечкиным?

«Рейнджеры» дожали «дьяволов»

«Коламбус» учинил разгром «Айлендерс»

Радулов без очков, у Нестерова и Маркова передачи

Победа «Питтсбурга» в «стадионной серии»

Личный рекорд Григоренко

«Нэшвилл» дома нанёс крупное поражение «Вашингтону» — 5:2. В составе «хищников» снова здорово выглядел форвард, в двух предыдущих встречах оформлявший хет-трики. Скандинав проводит сильную неделю.На сей раз талантливый швед забил один раз, мощно щёлкнув из круга вбрасывания.спасти «столичных» не смог.Зрители так и не дождались гола от, который провёл 900-й матч в НХЛ. Таким образом, он стал 11-м россиянином в истории лиги, добравшимся до этой отметки. Лидерами в этом списке являются(1316 матчей),(1301) и(1248). В битве с «хищниками» капитан «столичных» дважды удалялся, как и его соотечественник. Ни одного броска по воротам соперника – такое в карьере у Овечкина бывает нечасто, но февраль стал для Александра антирекордным — в нынешнем месяце это уже третий такой случай. И это за почти 21 минуту чистого игрового времени! А вотсмог пробить, подсластив «Вашингтону» пилюлю поражения. Выступила команданеудачно. Но поражение не помешало «Кэпиталз» продолжить лидировать в регулярном чемпионате.Хоккеисты «Дэвилз» на своём льде не справились с «рейнджерами», уступив сопернику в овертайме. Это третье подряд поражение для коллектива, который, по всей видимости, остаётся без плей-офф в нынешнем сезоне. Не помогли хозяевам победить и два гола, а решила всё результативная атака Зибанеджада в дополнительное время. Увы, но снова не попал в состав клуба из Нью-Йорка россиянин, которым остался недоволен главный тренерпосле выездной встречи с «Коламбусом». К слову, победной для «Рейнджерс». «Бучневич сыграл так себе», — отметил канадский специалист. Ну что же, никто не обещал, что будет легко. Павлу, уже выдававшему классный отрезок по ходу сезона, нужно опять завоёвывать доверие тренера.Кошмарным выдался вечер для хоккеистов «Айлендерс», разгромленных в Коламбусе. Командаделала с соперником всё, что хотела, в итоге забросив «островитянам» семь шайб. 24 сейва и матч на ноль в активе– россияниннаблюдал за встречей со скамейки для запасных. Для финна это первая встреча на ноль на уровне НХЛ. У «Айлендерс» немец Грайсс выдержал всего период, но и вышедший Берюбе получил полную «авоську» голов. Дублями отметились, ну а у гостей даже выделить толком некого. Россиянинсыграл слабо, покинув лёд с показателем полезности «-1». Собственно, бледной тенью выглядел не только Кулёмин, а все его партнёры.«Монреаль» выиграл в гостях принципиальный матч у «Торонто». Командаоказалась сильнее в овертайме – 3:2. Приятно, что в победе гостей поучаствовали россияне.набрали по очку, отдав передачи на. Из минусов – очередной безголевой матч для. Форвард не забивает с 10 февраля, когда «Монреаль» одержал выездную победу над «Аризоной». Александру не стоит забывать, что у него подписан годичный контракт и на новое соглашение нужно зарабатывать. Доказывать своей игрой.У «Мэйп Лифс» снова сыграл российский защитник, от которого отказались в «Детройте». И сыграл достойно, закончив с «+2» в графе «показатель полезности». Упоказатель зеркально противоположный, без очков остался молодой нападающий Сошников. Отметим 30-й гол в сезоне, уверенно себя чувствующего в списке снайперов. В отчётной схватке молодой американец оформил дубль. Мэттьюс стал только третьим новичком в истории «Торонто», достигшим отметки в 30 голов в дебютном сезоне после(1985/86, 34 гола) и(1988/89, 31 гол). Остон догнал Лайне в бомбардирской и снайперской гонках среди новичков. Хоккеисты «Монреаля» одержали важную победу. Не только с точки зрения вывески, но и в плане турнирного положения.«Пингвины» на глазах у 67 с лишним тысяч зрителей выиграли культовое пенсильванское дерби у «Филадельфии» в рамках «стадионной серии» под открытым небом. Порывы ветра порой были настолько крепкими, что вмешивались в игру. Но всё равно не помешали хоккеистам продемонстрировать качественный хоккей. Здорово, что в итоговом успехе «Питтсбурга», выигравшего со счётом 4:2, поучаствовал и, записанный в ассистенты к четвёртому голу защитника. Не обошлось и без гола капитана: ну какое пенсильванское дерби без гола Кросби? Это 34-й гол Сида в сезоне, он лидер общего снайперского зачёта. У «Флайерз» сыграл защитник, получившим двухминутный штраф. Вообще же, «лётчики» больше атаковали, и работы убыло достаточно. Канадец в общей сложности отразил 36 бросков, за что заслужил отдельной похвалы. «Питтсбург» продолжает преследовать «Вашингтон» в Восточной конференции.«Колорадо» в родных стенах переиграл «Баффало» во встрече аутсайдеров – 5:3. Седьмой гол в сезоне забил форвард «лавин», не так часто радующий качественной игрой. Григоренко провёл на льду почти 12 минут и установил новый личный рекорд по количеству заброшенных шайб за сезон. В прошлом году на его счету было шесть голов в 74 матчах. Главным же героем встречи стал другой нападающий —. Он отличился дважды, под занавес встречи отправив шайбу в пустые ворота.решил рискнуть и заменилна шестого полевого хоккеиста. Защитникотыграл с «+1» и на фоне остальных партнёров выглядел неплохо, совершив ещё и два блока. Уиз «Баффало» игра не получилась, но здесь скорее общеколлективная вина. Вся команда выглядела слабо, к чему в последнее время начинаешь привыкать. Только «клинки», казалось бы, набрали ход, выиграв трижды подряд, как снова пошли поражения. Стабильности нет весь сезон.