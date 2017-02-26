Безголевой 900-й матч Овечкина, победа Малкина в культовом дерби

Что происходит с Овечкиным?
«Нэшвилл» дома нанёс крупное поражение «Вашингтону» — 5:2. В составе «хищников» снова здорово выглядел форвард Филип Форсберг, в двух предыдущих встречах оформлявший хет-трики. Скандинав проводит сильную неделю. На сей раз талантливый швед забил один раз, мощно щёлкнув из круга вбрасывания. Филипп Грубауэр спасти «столичных» не смог.
Зрители так и не дождались гола от Александра Овечкина, который провёл 900-й матч в НХЛ. Таким образом, он стал 11-м россиянином в истории лиги, добравшимся до этой отметки. Лидерами в этом списке являются Алексей Ковалёв (1316 матчей), Сергей Гончар (1301) и Сергей Фёдоров (1248). В битве с «хищниками» капитан «столичных» дважды удалялся, как и его соотечественник Дмитрий Орлов. Ни одного броска по воротам соперника – такое в карьере у Овечкина бывает нечасто, но февраль стал для Александра антирекордным — в нынешнем месяце это уже третий такой случай. И это за почти 21 минуту чистого игрового времени! А вот Евгений Кузнецов смог пробить Юусе Сароса, подсластив «Вашингтону» пилюлю поражения. Выступила команда Барри Тротца неудачно. Но поражение не помешало «Кэпиталз» продолжить лидировать в регулярном чемпионате.
«Рейнджеры» дожали «дьяволов»
Хоккеисты «Дэвилз» на своём льде не справились с «рейнджерами», уступив сопернику в овертайме. Это третье подряд поражение для коллектива Джона Хайнса, который, по всей видимости, остаётся без плей-офф в нынешнем сезоне. Не помогли хозяевам победить и два гола Кайла Палмьери, а решила всё результативная атака Зибанеджада в дополнительное время. Увы, но снова не попал в состав клуба из Нью-Йорка россиянин Павел Бучневич, которым остался недоволен главный тренер Ален Виньо после выездной встречи с «Коламбусом». К слову, победной для «Рейнджерс». «Бучневич сыграл так себе», — отметил канадский специалист. Ну что же, никто не обещал, что будет легко. Павлу, уже выдававшему классный отрезок по ходу сезона, нужно опять завоёвывать доверие тренера.
«Коламбус» учинил разгром «Айлендерс»
Кошмарным выдался вечер для хоккеистов «Айлендерс», разгромленных в Коламбусе. Команда Джона Тортореллы делала с соперником всё, что хотела, в итоге забросив «островитянам» семь шайб. 24 сейва и матч на ноль в активе Йоонаса Корписало – россиянин Сергей Бобровский наблюдал за встречей со скамейки для запасных. Для финна это первая встреча на ноль на уровне НХЛ. У «Айлендерс» немец Грайсс выдержал всего период, но и вышедший Берюбе получил полную «авоську» голов. Дублями отметились Джош Андерсон и Ник Фолиньо, ну а у гостей даже выделить толком некого. Россиянин Николай Кулёмин сыграл слабо, покинув лёд с показателем полезности «-1». Собственно, бледной тенью выглядел не только Кулёмин, а все его партнёры.
Радулов без очков, у Нестерова и Маркова передачи
«Монреаль» выиграл в гостях принципиальный матч у «Торонто». Команда Клода Жюльена оказалась сильнее в овертайме – 3:2. Приятно, что в победе гостей поучаствовали россияне. Андрей Марков и Никита Нестеров набрали по очку, отдав передачи на Пачьоретти и Шоу. Из минусов – очередной безголевой матч для Александра Радулова. Форвард не забивает с 10 февраля, когда «Монреаль» одержал выездную победу над «Аризоной». Александру не стоит забывать, что у него подписан годичный контракт и на новое соглашение нужно зарабатывать. Доказывать своей игрой.
У «Мэйп Лифс» снова сыграл российский защитник Алексей Марченко, от которого отказались в «Детройте». И сыграл достойно, закончив с «+2» в графе «показатель полезности». У Никиты Зайцева показатель зеркально противоположный, без очков остался молодой нападающий Сошников. Отметим 30-й гол в сезоне Остона Мэттьюса, уверенно себя чувствующего в списке снайперов. В отчётной схватке молодой американец оформил дубль. Мэттьюс стал только третьим новичком в истории «Торонто», достигшим отметки в 30 голов в дебютном сезоне после Уэндела Кларка (1985/86, 34 гола) и Даниэля Маруа (1988/89, 31 гол). Остон догнал Лайне в бомбардирской и снайперской гонках среди новичков. Хоккеисты «Монреаля» одержали важную победу. Не только с точки зрения вывески, но и в плане турнирного положения.
Победа «Питтсбурга» в «стадионной серии»
«Пингвины» на глазах у 67 с лишним тысяч зрителей выиграли культовое пенсильванское дерби у «Филадельфии» в рамках «стадионной серии» под открытым небом. Порывы ветра порой были настолько крепкими, что вмешивались в игру. Но всё равно не помешали хоккеистам продемонстрировать качественный хоккей. Здорово, что в итоговом успехе «Питтсбурга», выигравшего со счётом 4:2, поучаствовал и Евгений Малкин, записанный в ассистенты к четвёртому голу защитника Руведела. Не обошлось и без гола капитана: ну какое пенсильванское дерби без гола Кросби? Это 34-й гол Сида в сезоне, он лидер общего снайперского зачёта. У «Флайерз» сыграл защитник Иван Проворов, получившим двухминутный штраф. Вообще же, «лётчики» больше атаковали, и работы у Мэттью Мюррея было достаточно. Канадец в общей сложности отразил 36 бросков, за что заслужил отдельной похвалы. «Питтсбург» продолжает преследовать «Вашингтон» в Восточной конференции.
Личный рекорд Григоренко
«Колорадо» в родных стенах переиграл «Баффало» во встрече аутсайдеров – 5:3. Седьмой гол в сезоне забил форвард «лавин» Михаил Григоренко, не так часто радующий качественной игрой. Григоренко провёл на льду почти 12 минут и установил новый личный рекорд по количеству заброшенных шайб за сезон. В прошлом году на его счету было шесть голов в 74 матчах. Главным же героем встречи стал другой нападающий — Габриэль Ландеског. Он отличился дважды, под занавес встречи отправив шайбу в пустые ворота. Дэн Байлсма решил рискнуть и заменил Робина Ленера на шестого полевого хоккеиста. Защитник Фёдор Тютин отыграл с «+1» и на фоне остальных партнёров выглядел неплохо, совершив ещё и два блока. У Дмитрия Куликова из «Баффало» игра не получилась, но здесь скорее общеколлективная вина. Вся команда выглядела слабо, к чему в последнее время начинаешь привыкать. Только «клинки», казалось бы, набрали ход, выиграв трижды подряд, как снова пошли поражения. Стабильности нет весь сезон.