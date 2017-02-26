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175 лет назад 2016
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Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз»
Фото: Reuters
Текст: Павел Панышев

Безголевой 900-й матч Овечкина, победа Малкина в культовом дерби

Овечкин в третий раз за месяц не нанёс бросков, Малкин и «Питтсбург» выиграли матч «стадионной серии», «Монреаль» одолел «Торонто».
26 февраля 2017, воскресенье. 10:00. Хоккей
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Что происходит с Овечкиным?

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2017, воскресенье. 01:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
5 : 2 0:1, 3:0, 2:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Уилсон (Бигл, Винник) – 01:12 (5x5), 1:1 – Йози (Форсберг, Джохансен) – 21:56 (5x5), 2:1 – Форсберг (Арвидссон, Эллис) – 28:54 (5x5), 3:1 – Фишер (Эллис, Суббэн) – 31:57 (5x4), 4:1 – Йози (Джохансен) – 52:07 (5x4), 4:2 – Кузнецов (Карлсон, Уильямс) – 57:03 (5x5), 5:2 – Арвидссон (Форсберг, Джохансен) – 59:08 (en)

«Нэшвилл» дома нанёс крупное поражение «Вашингтону» — 5:2. В составе «хищников» снова здорово выглядел форвард Филип Форсберг, в двух предыдущих встречах оформлявший хет-трики. Скандинав проводит сильную неделю.
На сей раз талантливый швед забил один раз, мощно щёлкнув из круга вбрасывания. Филипп Грубауэр спасти «столичных» не смог.

Зрители так и не дождались гола от Александра Овечкина, который провёл 900-й матч в НХЛ. Таким образом, он стал 11-м россиянином в истории лиги, добравшимся до этой отметки. Лидерами в этом списке являются Алексей Ковалёв (1316 матчей), Сергей Гончар (1301) и Сергей Фёдоров (1248). В битве с «хищниками» капитан «столичных» дважды удалялся, как и его соотечественник Дмитрий Орлов. Ни одного броска по воротам соперника – такое в карьере у Овечкина бывает нечасто, но февраль стал для Александра антирекордным — в нынешнем месяце это уже третий такой случай. И это за почти 21 минуту чистого игрового времени! А вот Евгений Кузнецов смог пробить Юусе Сароса, подсластив «Вашингтону» пилюлю поражения. Выступила команда Барри Тротца неудачно. Но поражение не помешало «Кэпиталз» продолжить лидировать в регулярном чемпионате.

«Рейнджеры» дожали «дьяволов»

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2017, воскресенье. 01:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
3 : 4 0:2, 1:0, 2:1, 0:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Крайдер (Жирарди, Цуккарелло) – 06:40 (5x5), 0:2 – Линдберг (Фаст, Холден) – 17:32 (5x5), 1:2 – Хенрик (Беннет, Паренто) – 38:28 (5x5), 2:2 – Палмьери (Зейджак, Холл) – 40:27 (5x5), 3:2 – Палмьери (Грин, Зейджак) – 41:14 (5x4), 3:3 – Кленденинг (Крайдер, Зибанеджад) – 55:35 (5x5), 3:4 – Зибанеджад (Шей) – 61:16 (3x3)

Хоккеисты «Дэвилз» на своём льде не справились с «рейнджерами», уступив сопернику в овертайме. Это третье подряд поражение для коллектива Джона Хайнса, который, по всей видимости, остаётся без плей-офф в нынешнем сезоне. Не помогли хозяевам победить и два гола Кайла Палмьери, а решила всё результативная атака Зибанеджада в дополнительное время. Увы, но снова не попал в состав клуба из Нью-Йорка россиянин Павел Бучневич, которым остался недоволен главный тренер Ален Виньо после выездной встречи с «Коламбусом». К слову, победной для «Рейнджерс». «Бучневич сыграл так себе», — отметил канадский специалист. Ну что же, никто не обещал, что будет легко. Павлу, уже выдававшему классный отрезок по ходу сезона, нужно опять завоёвывать доверие тренера.

«Коламбус» учинил разгром «Айлендерс»

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2017, воскресенье. 01:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
7 : 0 3:0, 2:0, 2:0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Джонсон (Савар, Хянникяйнен) – 05:19 (5x5), 2:0 – Дженнер (Аткинсон, Дубински) – 12:21 (5x5), 3:0 – Фолиньо (Веннберг, Саад) – 18:17 (5x5), 4:0 – Андерсон (Дженнер, Карлссон) – 24:31 (5x5), 5:0 – Андерсон – 37:44 (5x5), 6:0 – Фолиньо (Веннберг, Савар) – 46:06 (5x5), 7:0 – Савар (Ганье, Саад) – 53:30 (5x5)

Кошмарным выдался вечер для хоккеистов «Айлендерс», разгромленных в Коламбусе. Команда Джона Тортореллы делала с соперником всё, что хотела, в итоге забросив «островитянам» семь шайб. 24 сейва и матч на ноль в активе Йоонаса Корписало – россиянин Сергей Бобровский наблюдал за встречей со скамейки для запасных. Для финна это первая встреча на ноль на уровне НХЛ. У «Айлендерс» немец Грайсс выдержал всего период, но и вышедший Берюбе получил полную «авоську» голов. Дублями отметились Джош Андерсон и Ник Фолиньо, ну а у гостей даже выделить толком некого. Россиянин Николай Кулёмин сыграл слабо, покинув лёд с показателем полезности «-1». Собственно, бледной тенью выглядел не только Кулёмин, а все его партнёры.

Радулов без очков, у Нестерова и Маркова передачи

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
2 : 3 1:0, 0:2, 1:0, 0:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Мэттьюс (Гардинер, ван Римсдайк) – 10:54 (5x5), 1:1 – Пачьоретти (Гальченюк, Шоу) – 27:29 (5x4), 1:2 – Гальченюк (Нестеров, Больё) – 36:21 (5x5), 2:2 – Мэттьюс (Хайман, Нюландер) – 41:19 (5x5), 2:3 – Шоу (Плеканец, Марков) – 61:06 (3x3)

«Монреаль» выиграл в гостях принципиальный матч у «Торонто». Команда Клода Жюльена оказалась сильнее в овертайме – 3:2. Приятно, что в победе гостей поучаствовали россияне. Андрей Марков и Никита Нестеров набрали по очку, отдав передачи на Пачьоретти и Шоу. Из минусов – очередной безголевой матч для Александра Радулова. Форвард не забивает с 10 февраля, когда «Монреаль» одержал выездную победу над «Аризоной». Александру не стоит забывать, что у него подписан годичный контракт и на новое соглашение нужно зарабатывать. Доказывать своей игрой.


У «Мэйп Лифс» снова сыграл российский защитник Алексей Марченко, от которого отказались в «Детройте». И сыграл достойно, закончив с «+2» в графе «показатель полезности». У Никиты Зайцева показатель зеркально противоположный, без очков остался молодой нападающий Сошников. Отметим 30-й гол в сезоне Остона Мэттьюса, уверенно себя чувствующего в списке снайперов. В отчётной схватке молодой американец оформил дубль. Мэттьюс стал только третьим новичком в истории «Торонто», достигшим отметки в 30 голов в дебютном сезоне после Уэндела Кларка (1985/86, 34 гола) и Даниэля Маруа (1988/89, 31 гол). Остон догнал Лайне в бомбардирской и снайперской гонках среди новичков. Хоккеисты «Монреаля» одержали важную победу. Не только с точки зрения вывески, но и в плане турнирного положения.

Победа «Питтсбурга» в «стадионной серии»

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
4 : 2 1:0, 1:1, 2:1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Кросби (Гюнцель, Уилсон) – 11:18 (5x5), 2:0 – Бонино (Гюнцель, Дюмоулин) – 26:44 (5x4), 2:1 – Ворачек (Макдональд) – 31:14 (5x5), 3:1 – Каллен (Фер, Кюнхакль) – 41:50 (5x5), 3:2 – Гостисбер (Жиру, Шенн) – 46:48 (5x4), 4:2 – Руведел (Малкин) – 54:06 (5x5)

«Пингвины» на глазах у 67 с лишним тысяч зрителей выиграли культовое пенсильванское дерби у «Филадельфии» в рамках «стадионной серии» под открытым небом. Порывы ветра порой были настолько крепкими, что вмешивались в игру. Но всё равно не помешали хоккеистам продемонстрировать качественный хоккей. Здорово, что в итоговом успехе «Питтсбурга», выигравшего со счётом 4:2, поучаствовал и Евгений Малкин, записанный в ассистенты к четвёртому голу защитника Руведела. Не обошлось и без гола капитана: ну какое пенсильванское дерби без гола Кросби? Это 34-й гол Сида в сезоне, он лидер общего снайперского зачёта. У «Флайерз» сыграл защитник Иван Проворов, получившим двухминутный штраф. Вообще же, «лётчики» больше атаковали, и работы у Мэттью Мюррея было достаточно. Канадец в общей сложности отразил 36 бросков, за что заслужил отдельной похвалы. «Питтсбург» продолжает преследовать «Вашингтон» в Восточной конференции.

Личный рекорд Григоренко

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2017, воскресенье. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
5 : 3 3:1, 1:2, 1:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Ландеског (Барберио, Маккиннон) – 02:06 (5x5), 2:0 – Григоренко (Ньето, Джонсон) – 12:42 (4x4), 3:0 – Бэрри (Рантанен, Ньето) – 14:24 (5x5), 3:1 – Райнхарт (Ристолайнен, Айкел) – 17:11 (5x4), 3:2 – Фолиньо (Бейли, Гиргенсонс) – 29:55 (5x5), 4:2 – Комо (Маккиннон, Ландеског) – 36:07 (5x5), 4:3 – Родригес (Эннис, Мулсон) – 37:40 (5x5), 5:3 – Ландеског (Комо) – 59:20 (en)

«Колорадо» в родных стенах переиграл «Баффало» во встрече аутсайдеров – 5:3. Седьмой гол в сезоне забил форвард «лавин» Михаил Григоренко, не так часто радующий качественной игрой. Григоренко провёл на льду почти 12 минут и установил новый личный рекорд по количеству заброшенных шайб за сезон. В прошлом году на его счету было шесть голов в 74 матчах. Главным же героем встречи стал другой нападающий — Габриэль Ландеског. Он отличился дважды, под занавес встречи отправив шайбу в пустые ворота. Дэн Байлсма решил рискнуть и заменил Робина Ленера на шестого полевого хоккеиста. Защитник Фёдор Тютин отыграл с «+1» и на фоне остальных партнёров выглядел неплохо, совершив ещё и два блока. У Дмитрия Куликова из «Баффало» игра не получилась, но здесь скорее общеколлективная вина. Вся команда выглядела слабо, к чему в последнее время начинаешь привыкать. Только «клинки», казалось бы, набрали ход, выиграв трижды подряд, как снова пошли поражения. Стабильности нет весь сезон.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Баффало Сэйбрз Вашингтон Кэпиталз Коламбус Блю Джекетс Колорадо Эвеланш Монреаль Канадиенс Питтсбург Пингвинз Торонто Мэйпл Лифс Филадельфия Флайерз Александр Овечкин Александр Радулов Евгений Малкин Михаил Григоренко Павел Бучневич
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