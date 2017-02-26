Скудра, Заварухин, Разин и ещё 5 тренеров для «Сибири»

Титов умеет расположить к себе, а в Новокузнецке он и вовсе открывал раздевалку для журналистов, что большая редкость для российских тренеров.

Николай Заварухин

Андрей Разин жаждет работать там, где ставят большие цели, а не просто прожигают бюджетные деньги.

Год назад Дмитрий Красоткин приезжал в Новосибирск, но не для того, чтобы провести переговоры о контракте.

В то время, пока одни руководители с головой погружены в выступление своей команды в розыгрыше Кубка Гагарина, другие вовсю занимаются поиском тренера. Не дожидаясь окончания сезона, «Медвешчак» покинул. После заключительного матча «регулярки» об уходе из «Югры» заявилНо самой громкой отставкой стало расставаниеи «Сибири». Несмотря на то что стороны связывал контракт на следующий сезон, новосибирский клуб и белорусский специалист решили пойти разными дорогами. Кто придёт на смену Скабелке?Рассуждая о том, кто станет преемником Скабелки, стоит учитывать многолетие принципы. Генеральный менеджер «Сибири» предпочитает работать с русскоговорящими (паспорт гражданина РФ не обязателен) молодыми специалистами. Таким образом, кандидатуры иностранцев или тренеров вродеисключаются автоматически. Нельзя исключать, что экс-наставника «Сибири» сменит кто-то из его помощников, нокомфортнее в роли ассистента, посвящающего себя индивидуальной работе с игроками, а Павел Зубов ещё может отправиться вслед за Скабелкой на его новое место работы.На первый взгляд,— самая нереалистичная кандидатура. Мало того что «Торпедо» продолжает борьбу за Кубок Гагарина, так ещё и контракт латвийского специалиста рассчитан до 2019 года. Всего месяц назад казалось, что если Скудра и покинет Нижний Новгород, то ради предложения, от которого невозможно отказаться. Однако неудачный исход серии с «Динамо» может подлить масло в огонь. В том случае, если волжане сойдут с дистанции уже на стадии первого раунда, нельзя исключать сценария Скабелки, когда тренер и клуб принимают решение о добровольном разводе. В таком случае Скудра стал бы идеальным вариантом для «Сибири». Петерис уже работал в Новосибирске, когда был помощником, а Скабелка один сезон помогал ему в «Торпедо». Связь не то что незримая, а самая прямая. Единственное, что смущает, так это ограниченные ресурсы «Сибири», которые не позволят латвийцу проводить масштабные кадровые перестановки, к которым он так привык.Для широкой общественности фамилиязвучит не так громко, но связь с «Сибирью» у него не менее крепкая, чем у Скудры. То, что помощник Владимира Крикунова в «Автомобилисте» работал с «Сибирскими Снайперами», является его основным козырем. Мало того что он преобразил некогда безнадёжную новосибирскую «молодёжку», поставив ей организованный хоккей, так ещё и тесно взаимодействовал с Квартальновым и Скабелкой. Заварухина знают в Новосибирске, а Заварухин знает тот хоккей, который проповедует «Сибирь». Николай Николаевич мог бы и немного разнообразить игру новосибирской команды, которая в последнее время стала совсем уж схематичной. В случае с кандидатурой Заварухина может смущать отсутствие опыта работы главным тренером в команде КХЛ, но есть ощущение, что специалист, прошедший все возможные ступени, созрел для этого шанса.Ещё один латвийский тренер в нашем шорт-листе. В активенет таких достижений, как у Скудры, а за два года работы в Тольятти он так и не вывел «Ладу» в плей-офф, но при этом выжимал из команды со скромными возможностями максимум. Руководство «Лады» заинтересовано в том, чтобы оставить Аболса на следующий сезон, но бумаги пока не подписаны. Почему бы Фастовскому не сыграть на опережение? Артис умеет сплотить вокруг себя коллектив, придерживается прогрессивных взглядов на хоккей и, кажется, идеально подходит под описание типичного тренера «Сибири».Один из самых обсуждаемых тренеров КХЛ покинул «Югру» явно не для того, чтобы строить забор на даче.жаждет работать там, где ставят большие цели, а не просто прожигают бюджетные деньги. Ханты-Мансийск с его внутренним запретом на легионеров явно не мог удовлетворить амбиций специалиста. «Сибирь» для Разина стала был идеальным местом продолжения карьеры, но нужен ли Разин «Сибири»? Андрей Владимирович известен своей склонностью внутренним конфликтам и выносу сора из избы, что способно отпугнуть руководство любого клуба. Нет никакой гарантии, что, выдавив из «Автомобилиста» Якуба Коваржа, он не возьмётся за его соотечественника Александра Салака. Зная характер чешского вратаря «Сибири», искры будут лететь во все стороны.Год назадприезжал в Новосибирск, но не для того, чтобы провести переговоры о контракте. 45-летний специалист вместе с «Локо» обыграл «Сибирских Снайперов» в полуфинале Кубка Харламова. Чемпионство с ярославской молодёжью – первое достижение Красоткина-тренера, но вряд ли последнее. Даже учитывая, с какими талантливыми хоккеистами ему довелось работать, в игре «Локо» была видна крепкая тренерская рука. Ярославцы играли в не по годам взрослый хоккей. Казалось бы, Красоткину прямая дорога в тренерский штаб главной команды, но «Локомотив» не торопится с повышением. Учитывая, что в Новосибирске не будет большого бюджета, а ставка, скорее всего, будет сделана на молодёжь, Красоткин видится вполне подходящим вариантом. Внутреннего стержня и игроцкого авторитета ему должно хватить для работы со взрослыми игроками.Как и в случае с Аболсом, командыникогда не выходили в плей-офф. Не лучшая характеристика для потенциального тренера команды, которая последние годы не мыслит себя без игр на вылет. При этом, в отличие от Артиса, который работал только с «Ладой», Титов терпел неудачи с несколькими коллективами. Титов умеет расположить к себе, а в Новокузнецке он и вовсе открывал раздевалку для журналистов, что большая редкость для российских тренеров. Но начиналось всё с тотальной открытости и красивых речей о современном хоккее, а заканчивалось бесславным уходом с поста главного тренера. Тёзка и однофамилец известного космонавта представляется скорее человеком слова, чем дела, но если посмотреть на результаты «Кузни» и «Спартака» после его ухода, можно прийти к выводу, что дело было не только в нём.После того как на юниорскую сборную России упала допинговая бомба, уничтожив проект u18, проничего не слышно. Он играет за ветеранов и практически не появляется на публике. По тренеру, которому совсем недавно доверяли государственный проект, нанесён мощный имиджевый удар. Впрочем, мельдоний затронул так много спортсменов, что вряд ли каждому нужно выдавать чёрную метку. Если отбросить эту историю, то Прохоров – олимпийский чемпион, тонкий психолог и чуть ли не единственный молодой тренер, который в качестве ориентира берёт хоккей Быкова и Захаркина, а не Знарка и Квартальнова. Готова ли «Сибирь» сойти с рельсов, обратившись к классическому российскому, а то и советскому стилю?Уже не один молодой тренер пропадал с радаров, провалившись с большим клубом. Казалось бы, ещё вчерастоял во главе одного из грандов Востока, но теперь его может постичь незавидная судьба Венера Сафина. Корноухов так и не смог поладить с лидерами «Авангарда», а его любимый счёт 1:0 противоречил омским хоккейным традициям. Однако в Новосибирске публика не настолько капризная. Строгая организация игры и ставка на оборону не вызывает у неё отторжения. В составе «Сибири» нет настолько сложных личностей, как Александр Пережогин, Денис Куляш и Денис Паршин, так что поводов для конфликтов по линии игрок-тренер будет не в пример меньше. Правда, даже для того, чтобы работать со средними игроками, экс-тренеру «Авангарда» может не хватить авторитета. Корноухов не играл на высоком уровне, а его методы больше подходят для работы в детской школе или молодёжной команде, чем в клубе КХЛ.