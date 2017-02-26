Привет для бывшей. «Авангард» пострадал от Ткачёва и Казакова

Кто был прав в «самолётном споре»?
Нет-нет, никаких скандалов, подобно прошлогоднему в серии с «Сибирью», не было. Ни тебе шести часов в аэропорту, ни замороженных бананов, которыми кормили игроков новосибирской команды. Возможно, всё ещё впереди, но пока «самолётный вопрос» — это всего лишь дилемма, когда и как лететь на Дальний Восток. «Адмирал» и «Авангард» её решили по-своему. Если «ястребы» помчались на самолёт сразу после второй игры, то «моряки», дабы не разбивать сон, решили задержаться в Омске. Казалось бы, сущая мелочь, но споры насчёт того, кто прав, не утихали все последние сутки. И судя по тому, что игроки «Авангарда» буквально проспали первый период, раз за разом совершая глупые ошибки, ночь, проведённая в самолёте, не пошла им на пользу. Омичи выглядели аморфно и «пожарили» чаще обычного. Дэвид Бут, на первых минутах подаривший шайбу Андрею Сигарёву, словно перепутал команды, что неудивительно, учитывая, что прошлый плей-офф американец провёл с якорем на груди.
>>> «Салават» и «Адмирал» обострят интригу, «Трактор» победит «Барыс»
Волченкову подарили свисток и день в самолёте
«Адмирал» проиграл оба матча в Омске, но пораженческих настроений в стане дальневосточников не наблюдалось. Ильдар Мухометов и вовсе сделал громкое заявление о том, что его команда проиграла вовсе не хоккеистам «Авангарда», оставшись ни с чем по другим причинам. Не трудно догадаться, что «моряки» сетуют на спорное судейство во втором матче. Не бросили своих кумиров и болельщики «Адмирала», приехавшие в аэропорт встречать команду. Больше других аплодисментов досталось Антону Волченкову, который на пути во Владивосток отпраздновал свой день рождения. Партнёры пожелали одному из самых мужественных защитников нашего хоккея, чтобы шайбы были мягче, а тренеры повесили ему на шею свисток, словно намекая на скорый переход 35-летнего Волченкова к тренерской карьере.
Канарейкин не обманул про Никитина и дал шанс Самохвалову
Омская часть противостояния пополнила лазарет обеих команд. «Адмирал» недосчитался не только Роберта Саболича, но и Дмитрия Саюстова. Словенец сломал ключицу и для лучшего бомбардира «моряков» в «регулярке» сезон закончен. Двух травмированных форвардов в составе заменили Плотников и Иванов, принимавшие участие в первой игре серии. Не обошли травмы стороной и «Авангард». Антон Бурдасов полетел с командой на выезд, но не смог выйти на лёд «Фетисов-Арены» из-за травмы ноги. Форварда, который со своей напористой манерой игры пригодился бы сибирякам на маленькой коробке, заменил совсем ещё молодой Никита Самохвалов. Фёдор Канарейкин подключил его к тренировкам с главной командой только в феврале, но сейчас предпочёл Файзуллину, Махановскому и Фищенко. Кроме того, наставник «ястребов» не обманул, сказав на пресс-конференции, что даст шанс Никите Никитину. То, что казалось лукавством, на деле обернулось игрой с открытыми картами.
Ткачёв и из Барбашёва сделает Саболича
Когда стало известно, что Саболич получил травму, казалось, что более всего потеря словенца ударит по Владимиру Ткачёву. Больно уж спелись они за этот сезон, образовав связку, которая несла для «Адмирала» золотые яйца. А после того, как в первом дальневосточном большинстве Ткачёв не провёл на льду ни секунды, подумалось, что Александр Андриевский больше не рассматривает лучшего новичка лиги как ведущего игрока команды. Но стоило Виталию Меньшикову нарушить правила, как первой на лёд вышла тройка с Ткачёвым, Райтом и Барбашёвым. И тут Ткачёв, невыразительно сыгравший на родном омском льду, нарисовал! Он с лёгкостью раздел защитника, после чего выкатил идеальную передачу на партнёра. Сергей Барбашёв без труда вжился в словенца, открыв счёт в матче. Вопрос, кто от кого зависит — Ткачёв от Саболича или Саболич от Ткачёва, похоже, снят.
>>> Омская жара: вместо перелома ключицы у Саболича увидели рыбку
Казаков забивает «Авангарду» в каждом матче
Что бы ни говорили сами игроки про рядовой характер матчей с бывшими командами, на льду ничего не скрыть. Максим Казаков как на духу признавался, что настраивается на «Авангард», как на любого другого соперника, но его игра говорит об обратном. Омич по рождению и экс-«ястреб», не пригодившийся родному клубу, забивает в каждом матче серии! И если его омские голы не принесли «Адмиралу» успеха, то, вернувшись во Владивосток, до предела заряженный Казаков приложил руку к победе. Весь матч напрягая защитников «Авангарда», этот неутомимый парень добился-таки своего во втором периоде. Любопытно, что и третью шайбу «моряки» забросили усилиями убежавшего в быструю контратаку Вадима Краснослободцева, который…также начинал карьеру в Омске! Столько приветов от бывших за один матч «Авангард», кажется, не получал никогда.
Медведев тянет «Авангард» вниз, а Соботка – вверх
Когда наступает время самых важных матчей сезона, роль опытных игроков возрастает кратно. А если учесть, что часть серии команды проводят на канадской площадке, то на первый план должны выходить игроки с опытом игры в НХЛ. Таких немало в составе как одной, так и другой команды. Тем удивительнее, как слабо третий матч серии провёл Евгений Медведев. 34-летний защитник, прошлый сезон отыгравший за океаном, провалил матч. На совести капитана «Авангарда» сразу две шайбы: сначала он не смог вывести шайбу из зоны, чем воспользовались Алексеев с Казаковым, а затем не сумел помешать Краснослободцеву увеличить разницу в счёте. И каков же контраст в сравнении с игрой Владимира Соботки! Чех, которого всем Омском критиковали за нежелание выкладываться в плей-офф, наконец-то начал проявлять себя. Это он нанёс быстрый ответ Казакову, протолкнув шайбу в ворота с пятака, а когда Валентин Пьянов забивал на последней минуте второго периода, 17-й номер «ястребов» хоть и попал под силовой приём, в падении успел отдать передачу. Здесь и сейчас Соботка – самый ценный игрок «Авангарда» в этом плей-офф.
Круче чуйки Канарейкина только меткость Казакова
С наступлением плей-офф наложения звеньев, перестановки в составе прямо по ходу матча и другие фишки обретают новый смысл. И на первый план в этих игрищах входит тренерское чутьё. Канарейкин после второго перерыва убрал из первого звена Александра Пережогина. Решение пусть и выглядит радикально, но напрашивалось оно давно: лучший снайпер в истории «Авангарда» скорее тянул тройку на дно, чем помогал Соботке с Лемтюговым. И надо же было такому случиться, что смелый шаг главного тренера омичей оправдался в первой же смене. Пётр Хохряков сразу после вбрасывания в центральном круге полетел на дальнюю штангу, где и замкнул пас Лемтюгова. 3:3! «Авангард» было перехватил инициативу и мог дожать «моряков», но против высказался всё тот же Казаков. Максим бросил настолько резко и неожиданно, что судейский глаз не разглядел попадания шайбы в ближнюю девятку. И только повтор, показанный в том числе всей «Фетисов-Арене» на видеокубе, развеял сомнения насчёт того, кого стоит считать героем третьей части сибирско-дальневосточной битвы.