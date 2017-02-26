Бабка из 90-х знала про «1000» Мозякина? Истории о легенде КХЛ

По юниорам Мозякин играл в третьем звене

Подработка в спортивном лагере от Захаркина

Детский тренер Мозякина показал его фотографию бабке

стал первым игроком в истории российского хоккея, которому удалось набрать 1000 очков в отечественных чемпионатах. Юбилейным оказался гол в третьем матче текущего плей-офф с «Куньлунь Ред Стар».Своё первое очко Мозякин набрал в дебютном для себя матче чемпионата России 24 января 2001 года в качестве игрока ЦСКА, отдав голевой пас в матче с «Витязем», 100-е очко — в качестве игрока ЦСКА 22 января 2005 года в матче с «Ладой».500-е очко хоккеист заработал 24 февраля 2011 года в качестве игрока «Атланта» в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». 16 марта 2015 года Мозякин, уже выступая за «Магнитку», набрал 819-е очко (380+439) и стал рекордсменом отечественных чемпионатов, обогнав Максима Сушинского. 900-е (417+483) покорилось ему 14 марта 2016 года — в матче с «Сибирью».Тренер, выпускавший Мозякина из ДЮСШ, Геннадий Халецкий вспомнил несколько историй из совместной работы с лучшим бомбардиром КХЛ.«Первенство среди выпускных классов 1980-1981 года рождения. Команда из Ярославля, за которую играл Сергей, заняла первое место, «Лада» — второе. В том финале Сергей играл лишь в третьей тройке. А вот Евгений Лапин и Игорь Емелеев были в первом звене. В 16 лет у всех ребят созревание происходит по-разному — у одних быстрее, а другие, как Мозякин, немного отставали. Для меня, как для педагога, было важно, чтобы он, не обращая на это внимание, продолжал расти и развиваться. Он был всегда очень талантливый, просто на тот момент ещё не мог себя проявить».«В 90-е годыуехал работать в Швецию и однажды предложил подработку на лето в местном спортивном лагере. Времена были тяжёлые, согласилисьи я. На тот момент я был тренером «Торпедо» и вместо зарплаты попросил взять с собой нескольких ребят разных возрастов, в том числе Мозякина. Хорошо провели там время, а когда уезжали, Сан Палыч говорит мне: «Больше пацанов не тренируй, они всё умеют, привези домой и только корми!» Ребята тогда были до того худые и маленькие, что их нужно было реально откармливать.Сергея поставили на питание на первую базу, он как раз там недалеко жил. В те времена всех приезжих (конечно, нелегально) ставили на разные базы. Там еды было достаточно. Мозякин поначалу не ходил, очень стеснялся, но со временем приучили.Когда Сергей попал в ЦСКА, Тихонов на тренировке говорил, как нужно проходить синюю линию, объяснял, как выезжать и какие действия совершать. Учил его приёму «вилы» и многим другим, молодой игрок был обязан всё это выполнять. Тихонов даже пригрозил: «Если у тебя шайбу выбьют, я тебя сразу выгоняю!» Серёжа был в недоумении. После этого пришёл ко мне и спрашивает: «Что мне делать? Ведь то, что Виктор Васильевич говорит, абсолютно неправильно, мне так нельзя играть!» Я ему посоветовал продолжать играть по-своему, выезжать в середину и оттуда забивать. Объяснил, что нужно действовать так, как тренировались, как уже запрограммировано на подкорке. Пообещал ему, что если не выйдет (сейчас уж не помню почему), то поедем в Альметьевск. Прошло время, Тихонов ничего ему больше не говорил, так как Сергей во время игры всегда мог свои решения подтвердить техническим мастерством».«Верил ли я, что у Мозякина всё получится? Как и все, сомневался. Я даже ходил к бабушке, я тогда сам сильно заболел и спрашивал про мальчишек, которых тренирую. Она попросила принести их фотографии, посмотрела и сказала, что у них всё будет хорошо. А ведь на дворе 90-е годы, ни денег, ни еды нормальной. Пришёл домой в шоке, долго ещё потом с женой обсуждал, как это возможно в наши времена. Но видите, она оказалась права. Педагоги и вправду не знают, что получится у игрока, а что нет, нужно просто не переставая работать и верить в лучшее».