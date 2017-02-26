Бабка из 90-х знала про «1000» Мозякина? Истории о легенде КХЛ

Своё первое очко Мозякин набрал в дебютном для себя матче чемпионата России 24 января 2001 года в качестве игрока ЦСКА, отдав голевой пас в матче с «Витязем», 100-е очко — в качестве игрока ЦСКА 22 января 2005 года в матче с «Ладой».
500-е очко хоккеист заработал 24 февраля 2011 года в качестве игрока «Атланта» в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». 16 марта 2015 года Мозякин, уже выступая за «Магнитку», набрал 819-е очко (380+439) и стал рекордсменом отечественных чемпионатов, обогнав Максима Сушинского. 900-е (417+483) покорилось ему 14 марта 2016 года — в матче с «Сибирью».
Тренер, выпускавший Мозякина из ДЮСШ, Геннадий Халецкий вспомнил несколько историй из совместной работы с лучшим бомбардиром КХЛ.
По юниорам Мозякин играл в третьем звене
«Первенство среди выпускных классов 1980-1981 года рождения. Команда из Ярославля, за которую играл Сергей, заняла первое место, «Лада» — второе. В том финале Сергей играл лишь в третьей тройке. А вот Евгений Лапин и Игорь Емелеев были в первом звене. В 16 лет у всех ребят созревание происходит по-разному — у одних быстрее, а другие, как Мозякин, немного отставали. Для меня, как для педагога, было важно, чтобы он, не обращая на это внимание, продолжал расти и развиваться. Он был всегда очень талантливый, просто на тот момент ещё не мог себя проявить».
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Подработка в спортивном лагере от Захаркина
«В 90-е годы Игорь Захаркин уехал работать в Швецию и однажды предложил подработку на лето в местном спортивном лагере. Времена были тяжёлые, согласились Александр Рагулин, Владимир Плющев и я. На тот момент я был тренером «Торпедо» и вместо зарплаты попросил взять с собой нескольких ребят разных возрастов, в том числе Мозякина. Хорошо провели там время, а когда уезжали, Сан Палыч говорит мне: «Больше пацанов не тренируй, они всё умеют, привези домой и только корми!» Ребята тогда были до того худые и маленькие, что их нужно было реально откармливать.
Сергея поставили на питание на первую базу, он как раз там недалеко жил. В те времена всех приезжих (конечно, нелегально) ставили на разные базы. Там еды было достаточно. Мозякин поначалу не ходил, очень стеснялся, но со временем приучили.
Когда Сергей попал в ЦСКА, Тихонов на тренировке говорил, как нужно проходить синюю линию, объяснял, как выезжать и какие действия совершать. Учил его приёму «вилы» и многим другим, молодой игрок был обязан всё это выполнять. Тихонов даже пригрозил: «Если у тебя шайбу выбьют, я тебя сразу выгоняю!» Серёжа был в недоумении. После этого пришёл ко мне и спрашивает: «Что мне делать? Ведь то, что Виктор Васильевич говорит, абсолютно неправильно, мне так нельзя играть!» Я ему посоветовал продолжать играть по-своему, выезжать в середину и оттуда забивать. Объяснил, что нужно действовать так, как тренировались, как уже запрограммировано на подкорке. Пообещал ему, что если не выйдет (сейчас уж не помню почему), то поедем в Альметьевск. Прошло время, Тихонов ничего ему больше не говорил, так как Сергей во время игры всегда мог свои решения подтвердить техническим мастерством».
Детский тренер Мозякина показал его фотографию бабке
«Верил ли я, что у Мозякина всё получится? Как и все, сомневался. Я даже ходил к бабушке, я тогда сам сильно заболел и спрашивал про мальчишек, которых тренирую. Она попросила принести их фотографии, посмотрела и сказала, что у них всё будет хорошо. А ведь на дворе 90-е годы, ни денег, ни еды нормальной. Пришёл домой в шоке, долго ещё потом с женой обсуждал, как это возможно в наши времена. Но видите, она оказалась права. Педагоги и вправду не знают, что получится у игрока, а что нет, нужно просто не переставая работать и верить в лучшее».