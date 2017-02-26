Зелёное зеркало для Казани. «Салават» возродил интригу

Перемены на пользу «Салавату»
Если смотреть только на счёт в серии, то «зелёное дерби» сложно отличить от рядовых серий первого раунда. Здесь фаворит на бумаге предсказуемо бьёт андердога. Вот только то, как складывались матчи в Казани, заставляет говорить, что ничего в этом противостоянии ещё не ясно. «Салават Юлаев» дважды проиграл с разницей в одну шайбу, но по игре мало в чём уступал извечному сопернику. Более того, оба матча ознаменовались судейскими скандалами. То судьи считали сотые доли секунды, чтобы понять, успел ли Атте Охтамаа забросить победную шайбу, то вся страна спорила, был ли офсайд в моменте с голом Фёдора Малыхина. Причём к судьям претензий меньше всего: в первом матче многое зависело от техники, а во втором сам Игорь Захаркин взял тренерский запрос на предмет помехи вратарю, а не положения вне игры.
Проигрывая «Ак Барсу» на тоненького, уфимцам не стоит впадать в уныние. Достаточно вспомнить, как они сами в 2013 году начали серию с «Ак Барсом» с двух гостевых викторий, но в итоге пропустили соперника в финал конференции. Вот только против юлаевцев играет негативный информационный фон, сложившийся вокруг клуба последнее время. То Захаркина активно отправляют в отставку, то Капризова сватают в ЦСКА, а тут ещё и сами хоккеисты «Салавата Юлаева» подставились, попавшись папарацци во время пивного застолья. «Уфимский Октоберфест», в результате которого наши коллеги застали Игоря Григоренко и других игроков «Салавата» за посиделками накануне второго матча, не мог не отразиться на игре команды.
На третий матч матч серии Захаркин решил поменять стартового голкипера – вместо Сведберга в «рамку» уфимцев был призван Андрей Гаврилов. Кроме этого, изменения претерпела и первая тройка нападения, которую составили Капризов, Воробьёв и Умарк, и эти перетасовки оказали своё благотворное воздействие на игру «Салавата».
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Ураганный старт – залог успеха
Уже на пятой минуте встречи казанцы остались в меньшинстве после того, как на скамейку штрафников у гостей отправился Денис Хлыстов, и вскоре в ворота Гарипова влетела первая шайба – лидер «Салавата» Кирилл Капризов удачно сыграл на добивании, наказав казанцев за невнимательность. Почувствовав слабину соперников, юлаевцы смогли быстро воспользоваться эмоциональным подъёмом и усилиями могучей пушки Куляша удвоили перевес. На то, чтобы придти в себя, у подопечных Билялетдинова ушёл почти целый период. Под занавес стартовой двадцатиминутки у уфимцев выбыл из строя нападающий Антон Лазарев, которого мощным силовым приёмом припечатал к борту Захарчук, и небольшая стычка помогла «Ак Барсу» прибавить в эмоциях.
Впрочем, уфимцы также не желали терять драгоценное преимущество. На старте второго периода Батыршин вновь оставил «Ак Барс» в меньшинстве, и Умарк сделал счёт 3:0, решившись на бросок со средней дистанции. Менее чем через полминуты казанцы усилиями Фёдора Малыхина один гол отквитали и выравняли игру.
На льду воцарились привычные всем «зелёные качели» с вязкой и очень плотной игрой и небольшим количеством голевых моментов, и в таком хоккее «Ак Барс» почувствовал себя увереннее. За восемь минут до второго перерыва Секач лазерным по точности броском в девятку вновь пробил Гаврилова, а минуту спустя Азеведу мог реализовать выход один на один, но ему помешал Григоренко, зацепивший казанского форварда в самый последний момент.
На реализацию удаления у «Ак Барса» ушло лишь 40 секунд, после чего счёт стал равным, а в воротах «Салавата» появился Никлас Сведберг.
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Концовка в пользу «Салавата»
В третьем периоде обе команды включили режим максимальной экономии сил, действуя предельно осторожно. Цена каждой ошибки была очень высока, и каждый огрех в своей зоне мог стать роковым. В итоге совершили эту оплошность казанцы, дав Лисину возможность отобрать шайбу у борта в своей зоне и выйти на удобную дистанцию для броска.
Финальный штурм «Ак Барса» не увенчался успехом: подопечные Захаркина удачно отстояли победный штурм и возродили интригу в «зелёном дерби».
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