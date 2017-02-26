Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Ак Барса» до «Салавата»

>>> Одни в плей-офф, другие в отпустке. Обзор соцсетей КХЛ
В КХЛ стартовал главный отрезок сезона. 16 команд вышли в плей-офф и постараются пройти как можно дальше в розыгрыше Кубка Гагарина. ЦСКА, «Локомотив», СКА и «Магнитка» сделали хорошие заявки на выход в следующий раунд, выигрывая в своих сериях 3-0. В других противостояниях вся борьба ещё впереди. «Торпедо» не отпустило московское «Динамо» на Западе, а «Салават Юлаев» и «Адмирал» не сдались без боя «Ак Барсу» и «Авангарду» соответственно.
На следующей неделе состоятся решающие игры в первом раунде плей-офф, а пока предлагаем вам насладиться красотой, которая окружала прошедшие игры в розыгрыше Кубка Гагарина.
Казань
Москва
Хельсинки
Ярославль
Санкт-Петербург
Подольск
Омск
Владивосток
Челябинск
Уфа