Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ФУТБОЛ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Степан Захарчук
Фото: hcsalavat.ru
Текст: Лев Лукин

«100 килограммов, попал в грудную клетку». Как сломали Лазарева

Дубли Казакова и Доуса принесли победы «Адмиралу» и «Барысу», «Ак Барс» проиграл в Уфе, а Мозякин установил очередной рекорд.
26 февраля 2017, воскресенье. 21:00. Хоккей

Дубль Казакова позволил «Адмиралу» зацепиться за серию


Серия между «Авангардом» и «Адмиралом» переехала во Владивосток, где хозяева «Фетисов Арены» не были уже около месяца. Соскучившиеся по команде зрители до отказа заполнили стадион, обеспечив матчу потрясающую атмосферу. Недаром главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский назвал болельщиков шестым игроком дальневосточников. «Моряки», как и в двух омских встречах, начали активнее «Авангарда», вот только в этот раз им не только удалось открыть счёт усилиями Барбашёва, но и повести в две шайбы. Впрочем, после первого в матче гола Максима Казакова проснулись и «ястребы»: Соботка открыл счёт голам в плей-офф. Вадим Краснослободцев, забросив в меньшинстве, казалось, успокоил «Авангард», но голы Валентина Пьянова в конце второго периода и Петра Хохрякова в начале третьего уравняли счёт на табло.

>>> Привет для бывшей. «Авангард» пострадал от Ткачёва и Казакова
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
26 февраля 2017, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
4 : 3 1:0, 2:2, 1:1
Авангард
Омская область
1:0 – Барбашев (Ткачёв) – 09:53 (5x4), 2:0 – Казаков (Алексеев) – 31:23 (5x5), 2:1 – Соботка (Пережогин, Лемтюгов) – 31:51 (5x5), 3:1 – Краснослободцев (Жафяров, Земчёнок) – 35:03 (4x5), 3:2 – Пьянов (Соботка, Мартынов) – 39:36 (5x5), 3:3 – Хохряков (Лемтюгов, Густафссон) – 40:15 (5x5), 4:3 – Казаков (Курашов) – 54:13 (5x5)

Подумалось, что после такого камбэка омичи дожмут хозяев, но «Адмирал» выстоял, а за пять минут до конца основного времени Казаков убойным выстрелом оформил дубль и принёс «Адмиралу» первую победу в серии. Воспитанник омского хоккея, забросивший уже четыре шайбы в плей-офф, не только стал злым гением для своей родной команды, но и вышел в лидеры снайперской гонки Кубка Гагарина.

Счёт в серии: 2-1 в пользу «Авангарда».

Мозякин набрал тысячное очко в карьере


Главным событием третьего матча серии между «Куньлунем» и «Магниткой» стало очередное великое достижение Сергея Мозякина: капитан уральцев первым в истории российского хоккея набрал 1000 очков в карьере. Как обычно, перед большим рекордом Мозякин немного притормозил, не набирая очков в нескольких матчах подряд, а честь увидеть историческое событие выпала зрителям в Пекине.

>>> Бабка из 90-х знала про 1000 очков Мозякина? Истории о легенде КХЛ
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
26 февраля 2017, воскресенье. 12:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
2 : 3 1:0, 0:2, 1:1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Виделль (Тайми, Мянтюля) – 17:56 (5x4), 1:1 – Платонов (Антипин, Бирюков) – 34:12 (5x5), 1:2 – Мозякин (Зарипов, Коварж) – 38:09 (5x5), 1:3 – Зарипов (Мозякин, Ли) – 54:24 (5x4), 2:3 – Яшин (Мянтюля, Перескоков) – 55:12 (5x5)

Китайскому клубу не удалось собрать аншлаг на первом в истории матче плей-офф КХЛ в Китае, а атмосфера на матче была камерной. Поэтому вряд ли уникальный рекорд Мозякина был оценён неискушенной в хоккее пекинской публикой по достоинству, равно как и гол Линуса Виделля, который в одиночку разделался с обороной «Магнитки» и Василием Кошечкиным, забросив одну из самых красивых шайб сезона. «Металлург» этот шедевр нисколько не смутил, уральцы преспокойно отыгрались и вышли вперёд, а затем довели матч до победы. Действующий чемпион первым на Востоке повёл в серии 3-0.

Счёт в серии: 3-0 в пользу «Металлурга».

«Зелёное дерби» заиграло яркими красками


Первый уфимский матч серии подарил болельщикам тот драйв, который всегда ждёшь от матчей «Ак барса и «Салавата». Игры в Казани прошли в равной борьбе, но матчам не хватало привычных для «зелёного дерби» атрибутов: эмоций, множества голов и закрученного сюжета. Всё это случилось в Уфе, где команды решили раскрыть свои козыри.

>>> Зелёное зеркало для Казани. «Салават» возродил интригу
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
26 февраля 2017, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
4 : 3 2:0, 1:3, 1:0
Ак Барс
Казань
1:0 – Капризов (Умарк) – 05:15 (5x4), 2:0 – Куляш (Лисин, Паршин) – 07:59 (5x5), 3:0 – Умарк (Григоренко, Лепистё) – 23:06 (5x4), 3:1 – Малыхин (Лукоянов) – 23:30 (5x5), 3:2 – Секач (Токранов, Свитов) – 31:16 (5x4), 3:3 – Азеведу (Ткачёв, Токранов) – 33:59 (5x4), 4:3 – Лисин (Паршин) – 51:04 (5x5)

«Салават Юлаев» продемонстрировал невероятное взаимопонимание Капризова с Умарком и пушку Куляша, казанцы ответили пробивной мощью связки Лукоянов — Малыхин и убойным большинством. «Ак Барс», как в чемпионские годы, играючи съел отставание в три шайбы, но решающее слово осталось за уфимцами, которые усилиями Лисина добыли первую победу в этом плей-офф. Пожалуй, было бы высшей несправедливостью, если бы в трёх равных играх побеждала всегда одна команда.

Отметим, что в отчётной встрече команда Игоря Захаркина потеряла из-за травмы очередного игрока: Антон Лазарев получил повреждение в столкновении с Степаном Захарчуком.

Счёт в серии: 2-1 в пользу «Ак Барса».

С таким Доусом «Барысу» Боченски не нужен


В серии между «Трактором» и «Барысом» ожидались упорные, тягучие игры с малым количеством шайб, а вместо этого в двух челябинских матчах команды обменялись разгромными победами. В первой игре в Астане наконец завязалась борьба, в которой, несмотря на игровое преимущество хозяев, шансы на успех имели обе команды. При таком развитии событий успех командам могли принести яркие индивидуальные действия какого- либо хоккеиста.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
26 февраля 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
3 : 1 0:1, 1:0, 2:0
Трактор
Челябинск
0:1 – Пестунов (Щехура) – 19:29 (5x4), 1:1 – Доус (Пушкарёв) – 23:49 (5x4), 2:1 – Доус – 40:47 (5x5), 3:1 – Тривино – 58:50 (en)

В составе «Трактора» никто выделиться не сумел, а вот у хозяев выстрелил Найджел Доус. Сначала он хлёстким кистевым броском с ползоны прошил Павла Францоуза в большинстве. К тому моменту «Трактор» уже вёл в счёте: в конце первого периода Пестунов покатил шайбу на пятак, где неаккуратно сыграл Карлссон, закинувший шайбу в собственные ворота. Второе голевое чудо от Доуса случилось, едва начался третий игровой отрезок. Натурализованный канадец в одиночку проник в зону «Трактора», обыграв по пути нескольких защитников, а затем послал шайбу над плечом чешского голкипера челябинцев. Найджел мог оформить и хет-трик, но Кори Тривино не стал делиться шайбой с партнёром и сам послал её в оставленные Францоузом ворота. «Барыс» снова вышел вперёд в серии.

Счёт в серии: 2-1 в пользу «Барыса».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Авангард ХК Адмирал ХК Ак Барс ХК Барыс ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев ХК Трактор Кубок Гагарина
Новости. Хоккей
26 февраля 2017, воскресенье
23:14 Дубль Бержерона помог «Бостону» уверенно переиграть «Даллас»
23:01 Экс-тафгай Питерс отстранён от работы тренером из-за участия в драке юниоров
22:40 Итоги игрового дня МХЛ
22:16 СДК КХЛ подверг денежному штрафу защитника «Динамо» Кутейкина
21:56 Защитник «Филадельфии» Мэннинг может быть дисквалифицирован
21:20 Доус: «Трактор» действует на грани, атакует независимо от того, есть ли шайба
20:52 Величкин: кто-то забивает «мусорные» голы, но у Мозякина каждый гол — шедевр
20:28 Результаты матчей плей-офф ВХЛ
20:01 Семёнов: «Барыс» старается не отвечать на провокации, нужно спрятать эмоции
19:38 Гимаев: то, что Мозякин не заиграл бы в НХЛ, – это всё болтовня
19:13 Тривино: легко сказать, что не нужно поддаваться эмоциям, на льду всё по-другому
18:54 Форвард «Салавата» Лазарев получил серьёзную травму в матче с «Ак Барсом»
18:49 Билялетдинов: много удалений в матче, наверное, было от большого желания
18:46 Захаркин: «Салават» взял первое очко, не более того, и по-прежнему проигрывает
18:37 Капризов: «Салават» мог спокойнее довести матч с «Ак Барсом» до конца
18:31 Занковец: главная задача «Барыса» — терпеть, не отвечать на удары соперника
18:25 Лисин: вратарская рокировка встряхнула «Салават», это делается специально
18:05 Гатиятулин: хотел бы поблагодарить игроков «Трактора» за самоотдачу
17:53 Мозякин: 1000 очков — важная цифра, но нужно идти дальше
17:37 Ворачек: в каждом матче «Флайерз» делают 40 бросков в створ, а толку чуть
17:33 Сергей Мозякин набрал 1000-е очко в карьере. Фотообзор
17:16 И. Воробьёв: с таким величием Мозякин остался нормальным человеком
16:56 «Ак Барс» отыгрался с 0:3, но проиграл «Салавату» в Уфе, счёт в серии стал 2-1
16:37 Два гола Доуса помогли «Барысу» обыграть «Трактор», счёт в серии стал 2-1
16:27 Беттмэн: болельщики НХЛ хотят видеть большие события, это возможность для лиги
16:04 Малкин: игры на открытом воздухе — веселье для людей: покричать, снять майку
15:43 Зарипов: уникальность у Мозякина в каждом шаге, в каждом действии
15:23 Кинэн: Мозякин был бы в порядке в НХЛ, если бы ему отвели атакующую роль
15:00 Соботка: на канадской площадке «Авангард» был на шаг позади «Адмирала»
14:47 Два очка Мозякина помогли «Магнитке» одолеть «Куньлунь», счёт в серии стал 3-0
14:29 Бэбкок: Мэттьюс — элитный хоккеист, он будет ведущим игроком «Торонто»
14:28 Меньшиков: в следующих играх «Авангарду» нужно сыграть более сдержанно в обороне
14:08 Гарипов будет защищать ворота «Ак Барса» в третьем матче серии с «Салаватом»
13:59 Мозякин — первый игрок в истории отечественного хоккея, набравший 1000 очков
13:50 Бартулис: «Адмирал» 80 % времени играл в зоне атаки
13:50 Тротц: у Овечкина небольшой спад, но он всегда играл сериями
13:46 Андриевский: не считаю, что у Казакова и Ткачёва особый настрой на «Авангард»
13:39 Канарейкин: «Авангард» готов хорошо, мы проиграли из-за ошибок в своей зоне
13:37 Гаврилов будет защищать ворота «Салавата» в третьем матче серии с «Ак Барсом»
13:28 «Барыс» и «Трактор» назвали составы на третий матч серии, Боченски всё ещё нет
13:26 Барбашёв: «Адмирал» играет лучше «Авангарда», мы больше хотим
13:24 Никто не забрал защитника «Нью-Джерси» Хелджесона с драфта отказов
13:09 «Куньлунь» — «Магнитка»: Виделль забил один из самых красивых голов сезона КХЛ
12:48 Саттер одержал 216-ю победу с «Кингз» и вышел на первое место в истории клуба
12:27 Дубль Казакова помог «Адмиралу» одолеть «Авангард», счёт в серии 1-2
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какую серию 1-го раунда плей-офф КХЛ вы считаете наиболее интересной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+