«100 килограммов, попал в грудную клетку». Как сломали Лазарева

Дубль Казакова позволил «Адмиралу» зацепиться за серию
Серия между «Авангардом» и «Адмиралом» переехала во Владивосток, где хозяева «Фетисов Арены» не были уже около месяца. Соскучившиеся по команде зрители до отказа заполнили стадион, обеспечив матчу потрясающую атмосферу. Недаром главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский назвал болельщиков шестым игроком дальневосточников. «Моряки», как и в двух омских встречах, начали активнее «Авангарда», вот только в этот раз им не только удалось открыть счёт усилиями Барбашёва, но и повести в две шайбы. Впрочем, после первого в матче гола Максима Казакова проснулись и «ястребы»: Соботка открыл счёт голам в плей-офф. Вадим Краснослободцев, забросив в меньшинстве, казалось, успокоил «Авангард», но голы Валентина Пьянова в конце второго периода и Петра Хохрякова в начале третьего уравняли счёт на табло.
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Подумалось, что после такого камбэка омичи дожмут хозяев, но «Адмирал» выстоял, а за пять минут до конца основного времени Казаков убойным выстрелом оформил дубль и принёс «Адмиралу» первую победу в серии. Воспитанник омского хоккея, забросивший уже четыре шайбы в плей-офф, не только стал злым гением для своей родной команды, но и вышел в лидеры снайперской гонки Кубка Гагарина.
Счёт в серии: 2-1 в пользу «Авангарда».
Мозякин набрал тысячное очко в карьере
Главным событием третьего матча серии между «Куньлунем» и «Магниткой» стало очередное великое достижение Сергея Мозякина: капитан уральцев первым в истории российского хоккея набрал 1000 очков в карьере. Как обычно, перед большим рекордом Мозякин немного притормозил, не набирая очков в нескольких матчах подряд, а честь увидеть историческое событие выпала зрителям в Пекине.
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Китайскому клубу не удалось собрать аншлаг на первом в истории матче плей-офф КХЛ в Китае, а атмосфера на матче была камерной. Поэтому вряд ли уникальный рекорд Мозякина был оценён неискушенной в хоккее пекинской публикой по достоинству, равно как и гол Линуса Виделля, который в одиночку разделался с обороной «Магнитки» и Василием Кошечкиным, забросив одну из самых красивых шайб сезона. «Металлург» этот шедевр нисколько не смутил, уральцы преспокойно отыгрались и вышли вперёд, а затем довели матч до победы. Действующий чемпион первым на Востоке повёл в серии 3-0.
Счёт в серии: 3-0 в пользу «Металлурга».
«Зелёное дерби» заиграло яркими красками
Первый уфимский матч серии подарил болельщикам тот драйв, который всегда ждёшь от матчей «Ак барса и «Салавата». Игры в Казани прошли в равной борьбе, но матчам не хватало привычных для «зелёного дерби» атрибутов: эмоций, множества голов и закрученного сюжета. Всё это случилось в Уфе, где команды решили раскрыть свои козыри.
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«Салават Юлаев» продемонстрировал невероятное взаимопонимание Капризова с Умарком и пушку Куляша, казанцы ответили пробивной мощью связки Лукоянов — Малыхин и убойным большинством. «Ак Барс», как в чемпионские годы, играючи съел отставание в три шайбы, но решающее слово осталось за уфимцами, которые усилиями Лисина добыли первую победу в этом плей-офф. Пожалуй, было бы высшей несправедливостью, если бы в трёх равных играх побеждала всегда одна команда.
Отметим, что в отчётной встрече команда Игоря Захаркина потеряла из-за травмы очередного игрока: Антон Лазарев получил повреждение в столкновении с Степаном Захарчуком.
Счёт в серии: 2-1 в пользу «Ак Барса».
С таким Доусом «Барысу» Боченски не нужен
В серии между «Трактором» и «Барысом» ожидались упорные, тягучие игры с малым количеством шайб, а вместо этого в двух челябинских матчах команды обменялись разгромными победами. В первой игре в Астане наконец завязалась борьба, в которой, несмотря на игровое преимущество хозяев, шансы на успех имели обе команды. При таком развитии событий успех командам могли принести яркие индивидуальные действия какого- либо хоккеиста.
В составе «Трактора» никто выделиться не сумел, а вот у хозяев выстрелил Найджел Доус. Сначала он хлёстким кистевым броском с ползоны прошил Павла Францоуза в большинстве. К тому моменту «Трактор» уже вёл в счёте: в конце первого периода Пестунов покатил шайбу на пятак, где неаккуратно сыграл Карлссон, закинувший шайбу в собственные ворота. Второе голевое чудо от Доуса случилось, едва начался третий игровой отрезок. Натурализованный канадец в одиночку проник в зону «Трактора», обыграв по пути нескольких защитников, а затем послал шайбу над плечом чешского голкипера челябинцев. Найджел мог оформить и хет-трик, но Кори Тривино не стал делиться шайбой с партнёром и сам послал её в оставленные Францоузом ворота. «Барыс» снова вышел вперёд в серии.
Счёт в серии: 2-1 в пользу «Барыса».